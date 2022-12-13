Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новый доступный смартфон A17k. Новинка унаследовала аккумулятор емкостью 5000 мАч и множество функций для съемки от Oppo A17. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Смартфон A17k оснащен плоской рамкой и закругленными краями. Примерный вес – 189 граммов, толщина – 8,29 мм.

Oppo A17k доступен в двух цветах: синем и голубом. Каждый из этих цветов дополняется блестящими частицами.

Oppo A17k оснащен фронтальной 5 МП камерой и 8 МП основной камерой, способной создавать до 20 последовательных снимков с 5-кратным цифровым зумом. В A17k используются функции обработки изображений. Среди них – 360° Fill Light, Portrait Retouching , HDR и др., позволяющие делать четкие селфи в условиях недостаточной освещенности или при контровом свете, а также подчеркивать текстуру и тон кожи для более реалистичных и естественных фотографий.

Oppo A17k оснащен мощным аккумулятором емкостью 5 000 мАч , который обеспечивает 20 часов работы в режиме разговора по смартфону, или 20 часов просмотра видео на YouTube на полном заряде.

Oppo A17k

Для тех, кто использует свой смартфон на протяжении продолжительного периода времени, но не имеет возможности зарядить его в течение дня, в A17k предусмотрен режим Super Power Saving Mode. Он поможет максимально использовать все ресурсы батареи, когда уровень заряда опустится до 10%, позволяя пользователю не беспокоиться о времени автономной работы. Эта модель оснащена режимом Super Nighttime Standby, который использует возможности искусственного интеллекта чтобы проанализировать график сна пользователя для снижения энергопотребления, ограничивая расход батареи до 2–3% от общей емкости в течение ночи.

Смартфон собран на процессоре MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц. При помощи технологии Oppo RAM Expansion объем оперативной памяти смартфона может быть увеличен за счет использования до 4 ГБ свободной постоянной памяти, что позволяет устройству запускать множество приложений, нагружающих оперативную память, без задержек. Oppo A17k также поддерживает расширение памяти с помощью карт памяти объемом до 2 ТБ.

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Смартфон прошел более 130 тщательных проверок надежности и 320 комплексных тестов качества, чтобы убедиться в его устойчивости к брызгам, высоким температурам, влажности, микрокаплям, царапинам и другим распространенным причинам износа.

Oppo A17k поставляется с операционной системой Oppo ColorOS 12.1. Перевод при помощи жеста тремя пальцами, разработанный совместно с Google Lens, дает возможность быстро перевести текст на скриншоте на более чем 100 поддерживаемых языков. FlexDrop позволяет пользователям держать дополнительное приложение открытым в небольшом плавающем окне, обеспечивая удобство при переключении между приложениями. В ColorOS 12.1 также входят функции обеспечения безопасности, такие как пятиступенчатый контроль доступа и защита фотографий для сохранения конфиденциальной информации.

Смартфон Oppo A17k c 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти уже доступен по цене 8 990 руб.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.