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Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, представила новый доступный смартфон A17k. Новинка унаследовала аккумулятор емкостью 5000 мАч и множество функций для съемки от Oppo A17. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Смартфон A17k оснащен плоской рамкой и закругленными краями. Примерный вес – 189 граммов, толщина – 8,29 мм.

Oppo A17k доступен в двух цветах: синем и голубом. Каждый из этих цветов дополняется блестящими частицами.

Oppo A17k оснащен фронтальной 5 МП камерой и 8 МП основной камерой, способной создавать до 20 последовательных снимков с 5-кратным цифровым зумом. В A17k используются функции обработки изображений. Среди них – 360° Fill Light, Portrait Retouching , HDR и др., позволяющие делать четкие селфи в условиях недостаточной освещенности или при контровом свете, а также подчеркивать текстуру и тон кожи для более реалистичных и естественных фотографий.

Oppo A17k оснащен мощным аккумулятором емкостью 5 000 мАч , который обеспечивает 20 часов работы в режиме разговора по смартфону, или 20 часов просмотра видео на YouTube на полном заряде.

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Oppo A17k

Для тех, кто использует свой смартфон на протяжении продолжительного периода времени, но не имеет возможности зарядить его в течение дня, в A17k предусмотрен режим Super Power Saving Mode. Он поможет максимально использовать все ресурсы батареи, когда уровень заряда опустится до 10%, позволяя пользователю не беспокоиться о времени автономной работы. Эта модель оснащена режимом Super Nighttime Standby, который использует возможности искусственного интеллекта чтобы проанализировать график сна пользователя для снижения энергопотребления, ограничивая расход батареи до 2–3% от общей емкости в течение ночи.

Смартфон собран на процессоре MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц. При помощи технологии Oppo RAM Expansion объем оперативной памяти смартфона может быть увеличен за счет использования до 4 ГБ свободной постоянной памяти, что позволяет устройству запускать множество приложений, нагружающих оперативную память, без задержек. Oppo A17k также поддерживает расширение памяти с помощью карт памяти объемом до 2 ТБ.

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Смартфон прошел более 130 тщательных проверок надежности и 320 комплексных тестов качества, чтобы убедиться в его устойчивости к брызгам, высоким температурам, влажности, микрокаплям, царапинам и другим распространенным причинам износа.

Oppo A17k поставляется с операционной системой Oppo ColorOS 12.1. Перевод при помощи жеста тремя пальцами, разработанный совместно с Google Lens, дает возможность быстро перевести текст на скриншоте на более чем 100 поддерживаемых языков. FlexDrop позволяет пользователям держать дополнительное приложение открытым в небольшом плавающем окне, обеспечивая удобство при переключении между приложениями. В ColorOS 12.1 также входят функции обеспечения безопасности, такие как пятиступенчатый контроль доступа и защита фотографий для сохранения конфиденциальной информации.

Смартфон Oppo A17k c 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти уже доступен по цене 8 990 руб.

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Oppo — бренд по производству смартфонов. Первый мобильный телефон выпустила в 2008 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Oppo получила более 40 тыс. патентов.

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