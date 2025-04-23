BBK OPPO ColorOS

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Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России 1

Oppo расширяет портфолио своих продуктов в России и запускает новую категорию 1

Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1

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Выпущен супердешевый смартфон на Android с производительностью как у iPhone 1

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Oppo запустила глобальную версию ColorOS 13 1

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OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS 3

Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России 2

Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России 1