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BBK OPPO ColorOS



23.04.2025 Вышел Android-смартфон с огромным аккумулятором и крошечной ценой. Видео 1
25.12.2024 Выпущен непотопляемый смартфон с огромной батареей дешевле 30 тысяч рублей. Защита от воды почти 100-процентная 1
13.09.2024 Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3 в России 1
28.06.2024 Знаменитые «убийцы флагманов» вернулись. OnePlus выпустила сверхмощный долгоиграющий смартфон почти вдвое дешевле iPhone. Видео 1
19.10.2023 Oрро представила флагманские складные смартфоны Find N3 и Find N3 Flip, которые скоро будут официально продаваться в России 1
22.08.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России 1
04.05.2023 Oppo расширяет портфолио своих продуктов в России и запускает новую категорию 1
27.03.2023 «Убийца флагманов» OnePlus бежит из Европы. Это больно ударит по россиянам 1
20.03.2023 Россиян заставляют отказаться от iPhone и перейти на Android-смартфоны. Касается пока не всех 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
13.02.2023 OnePlus запретила россиянам говорить по своим телефонам и заблокировала звонки. Решение есть, но оно не для «чайников» 1
07.02.2023 Oppo представила стильный смартфон Reno8 T с 100 МП камерой 1
09.01.2023 Выпущен супердешевый смартфон на Android с производительностью как у iPhone 1
13.12.2022 Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором 2
21.11.2022 Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене 2
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1
22.09.2022 Oppo запустила глобальную версию ColorOS 13 1
25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой 2
02.06.2022 Увидел свет дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью, как у флагманов. Цена 1
13.01.2022 Oppo представляет смартфон A55 4
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 2
14.12.2021 Oppo представила умные очки Air Glass с микропроектором 2
16.11.2021 Oppo представляет смартфон A55 4
11.10.2021 Полный крах устоев. В смартфонах Xiaomi Redmi больше не будет всеми любимой прошивки MIUI 1
30.06.2021 OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS 3
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12 1
27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена 1
07.12.2020 Обновленный интерфейс Oppo ColorOS 11 стал доступен в России 2
25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 1
13.10.2020 Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе 1
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России 1
16.06.2020 В России представлен смартфон OPPO А72. Цена 1
10.06.2020 Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны 1
19.03.2020 OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена 1
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео 1
06.02.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с гигантской батареей. Цена. Видео 1
04.02.2020 Oppo объявила о снижении цен на серию смартфонов А 2020 1
04.02.2020 Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов 1
25.12.2019 Смартфоны Oppo поступили в продажу в розничные сети «Мегафона» 1
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1

Публикаций - 61, упоминаний - 77

BBK OPPO ColorOS и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OPPO Electronics 390 53
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 15
Xiaomi 1789 12
Google LLC 11914 12
BBK OnePlus 221 11
Samsung Electronics 10347 10
Apple Inc 12233 10
BBK Electronics Corp 315 9
Huawei 3997 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 8
MediaTek - Ralink 533 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 636 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 5
МегаФон 9165 4
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 61 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 736 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 3
Sony 6567 3
PUBG Corporation 44 3
Cyanogen Mod 53 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 3
Amazon Inc - Amazon.com 3036 2
Qualcomm Technologies 1844 2
ZTE Corporation 753 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 2
Goodix Technology 6 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
Yandex - Яндекс 7620 2
LG Electronics 3634 2
Ростелеком 9868 2
Deutsche Telekom 911 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Microsoft Corporation 24793 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 808 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
Lenovo Group 2304 1
Nvidia Corp 3546 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 1
HMD Global - Nokia 133 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 11
Связной ГК 1372 5
Евросеть 1412 5
TÜV Rheinland Group 153 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 738 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 1
Максимус 28 1
Carl Zeiss AG 304 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 61 1
Bayer AG - Байер 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 262 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4907 9
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24557 59
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9488 35
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21074 35
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9782 34
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2123 31
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6106 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12612 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6077 20
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2385 20
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 766 20
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1048 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 17
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3543 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4867 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7391 15
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2534 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7752 14
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1230 13
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1070 13
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 710 13
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1884 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2996 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 12
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IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1428 11
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Наушники - Headphones 4084 11
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6111 8
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BBK OnePlus Oxygen OS 46 7
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Google Android 8 - Android Oreo 194 6
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Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 299 6
BBK OPPO Flexdrop 6 6
Unimax UMX - Серия смартфонов 239 6
Google YouTube - Видеохостинг 2797 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 5
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 266 5
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BBK OPPO Glow 8 5
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Германия - Федеративная Республика 12761 2
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Китай - Тайвань 4027 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Азия - Азиатский регион 5596 2
Япония 13347 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
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Сатурн - Титан (спутник) 478 1
Таиланд - Королевство 830 1
Бразилия - Федеративная Республика 2386 1
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