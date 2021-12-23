Разделы

Ice Universe микроблог инсайдера


УПОМИНАНИЯ


23.12.2021 Samsung распрощается с Android и перейдет на никому не известную ОС 1
26.11.2021 Samsung своими руками убивает легендарную серию смартфонов 1
12.07.2021 В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании 1
12.11.2020 Apple задумала уничтожить свой мини-планшет, заменив его на суперсовременный iPhone 2
19.10.2020 Samsung готовит к выходу флагманский смартфон S21 Ultra с камерой небывалых размеров. Видео 1
17.09.2020 Apple всех обманула. Уникальный 5-нм процессор А14 не выдерживает конкуренции со старыми чипами 2
01.06.2020 Обычная фотография превращает Android-смартфоны в кирпич. В чем ее секрет, и как вернуть мобильник к жизни 1
13.01.2020 Самые ожидаемые смартфоны 2020 года 2
19.12.2019 Samsung выпустит новый смартфон с гибким экраном вдвое дешевле прежнего. Фото 1
26.12.2018 Apple выпустит iPhone с «дырявым» экраном 1
27.09.2018 Свет увидел телефон с рекордным объемом памяти 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

Ice Universe и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10507 10
X Corp - Twitter 2899 8
Apple Inc 12462 8
Huawei 4124 5
Xiaomi 1900 3
Lenovo Motorola 3511 3
Google LLC 12109 3
Lenovo Group 2325 2
Qualcomm Technologies 1877 2
BBK OPPO Electronics 403 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 992 2
BBK OnePlus 234 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3049 1
МегаФон 9648 1
Microsoft Corporation 25077 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 318 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9074 1
Leica Camera 264 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12780 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8048 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12580 5
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 541 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10071 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 3
ICE - Interactive Connectivity Establishment 127 3
Наушники - Headphones 4202 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2608 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1907 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2302 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1172 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2218 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2209 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1244 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2828 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8255 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2425 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1933 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1100 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2194 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 664 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 550 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9023 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3070 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1289 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2094 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6844 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 1
Google Android - приложения и разработчики 633 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1456 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1117 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 754 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1327 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 6
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 137 5
Samsung Galaxy Note 696 5
Apple iPhone 12 226 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 814 4
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 4
Samsung Galaxy 985 4
Apple iOS 8145 3
BBK OPPO Find - серия смартфонов 52 3
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 91 3
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 353 3
Google Android 14512 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 109 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 2
Huawei Mate - серия смартфонов 379 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 443 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 190 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1597 2
Apple iPad 3905 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 275 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 360 1
Microsoft Surface Neo - Планшет 16 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Microsoft Surface Duo - Планшет 13 1
Apple iPadOS 116 1
Escobar Fold - Серия смартфонов 4 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 217 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
Apple Face ID 229 1
Apple iPhone 11 267 1
Apple iPad mini 423 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 254 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 401 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 393 1
BBK OPPO ColorOS 62 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 5 1
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 5 1
Prosser Jon - Проссер Джон 4 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 89 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 7
Южная Корея - Республика 6801 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 4
Китай - Тайвань 4096 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Франция - Французская Республика 7947 1
Франция - Бордо 29 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 874 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2894 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1600 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6261 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1368 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Металлы - Золото - Gold 1185 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 794 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5514 1
9to5Google 54 2
OnLeaks 17 2
MacRumors 141 1
Korea Herald 44 1
TENAA 18 1
Android Authority 51 1
PhoneArena 74 1
LetsGoDigital 10 1
Neowin 169 1
SamMobile 54 1
Samsung Unpacked 33 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

