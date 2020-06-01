Обычная фотография превращает Android-смартфоны в кирпич. В чем ее секрет, и как вернуть мобильник к жизни

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Пользователи обнаружили, что установка простой фотографии природы на рабочий стол может сломать Android-смартфон практически любой марки. Вернуть его к жизни после этого можно лишь радикальными методами, однако в проблеме виновато вовсе не само изображение.

«Убийственная» фотография

Современные Android-смартфоны подвержены риску выхода из строя из-за установки особого изображения в качестве обоев. Проблему обнаружил авторитетный инсайдер, скрывающийся под псевдонимом Ice Universe.

На фотографии не изображено ничего сверхъестественного – это всего лишь снимок природы, на котором запечатлены горы, водоем и многочисленные деревья. Тем не менее, его установка на рабочий стол, как написал Ice Universe в своем блоге в Twitter, приводит к неработоспособности гаджетов, и в особенности этой проблеме подвержены устройства Samsung.

Смартфоны на самой популярной ОС в мире можно сломать при помощи обычной фотографии природы

«Внимание. Пожалуйста, не пытайтесь установить эти обои на рабочий стол, особенно на устройства Samsung. Это не шутка. Надеюсь, кто-нибудь сумеет понять, как это работает, чтобы в будущем можно было избежать негативных последствий», – написал инсайдер в своем блоге. К сообщению он прикрепил оригинал «убийственной» фотографии.

Не Samsung единым

По данным ресурса 9to5Google, после публикации поста Ice Universe, пользователи стали проверять воздействие опасной фотографии на свои смартфоны. Проблема с выходом из строя проявилась, в частности, на устройствах Google, в том числе на смартфоне Pixel 2.

Результат установки опасных обоев на смартфон Pixel 2

Установка фотографии на рабочий стол привела к тому, что флагман Google второго поколения стал автоматически и непрерывно выключать и включать подсветку экрана. Решить проблему при помощи перезагрузки не удалось.

Между тем, сложившаяся ситуация никак не связана с маркой смартфонов. К примеру, пользователь Twitter frederick the 3rd (@danoroth) заявил, что на его Samsung Galaxy Note 8 проблема не проявилась, и с ним солидарен пользователь CorvetteP Free HK (@LP638_corvetteP), владелец Samsung Galaxy Note 4. В то же время пользователь Moayad (@moayad_GH) пожаловался, что его Galaxy Note 9 перестал работать из-за этого снимка.

Длинный список системных ошибок, появившихся после установки убийственных обоев

Таинственная фотография опасна и не для всех смартфонов Google – современный флагман Pixel 4 XL продолжил исправно работать после ее установки на рабочий стол. Мобильники китайских вендоров Huawei и OnePlus тоже оказались в безопасности, как пишет Android Authority. Возможно, это связано с особенностями работы их оболочек – они меняют обои рабочего стола непосредственно в собственном лончере, никак не затрагивая системные настройки.

Тайна разгадана

Как пишет Android Authority, само изображение не содержало никаких скрытых элементов, способных сломать ОС Android. Причина кроется непосредственно в самой операционной системе, и даже не во всех ее версиях.

Оригинал фотографии

В попытках объяснить «феномен» загадочной фотографии пользователи обнаружили, что Pixel 4 XL, который не отреагировал на установку опасных обоев, работал на базе бета-версии Android 11. В то же время Pixel 3 XL, тоже ставший жертвой пользовательских экспериментов, управлялся стабильной версией Android 10.

Выяснилось, что Android по умолчанию поддерживает цветовое пространство sRGB, тогда как картинка относится к пространству RGB, что и вызывает сбой. Другими словами, сама по себе фотография абсолютно безвредна, однако из этого следует, что сломать смартфон на базе Android версии от 1 до 10 включительно может абсолютно любое RGB-изображение.

Гаджеты, которые обновятся до Android 11 (или на которые можно установить бету этой ОС), будут в безопасности. Android 11 тоже работает исключительно с sRGB, однако в эту версию своей системы Google встроила автоматическое преобразование цветового пространства изображений.

Как решить проблему

Существует два способа возвращения смартфона, сломавшегося из-за этого изображения, в строй. Первый – это сброс устройства до заводских настроек. Он подходит для всех устройств, но влечет за собой удаление всех пользовательских данных с устройства (фотографий, сообщений, контактов и т. д.).

Второй способ – это загрузка через меню recovery и удаление опасного изображения вручную. Он подходит для устройств, в которых есть возможность такой загрузки, а также полноценное recovery-меню, или для смартфонов со сторонним recovery, к примеру, с TWRP (Team Win Recovery Project).

iPhone тоже можно сломать

Недочеты, подобные этому, существуют не только в Android, но и в iOS. К примеру, в июле 2018 г. в мобильной платформе Apple был найден баг, приводивший к отказу некоторых устройств каждый раз, как пользователь вводил слово «Тайвань» или пытался использовать эмоджи с тайваньским флагом. Ошибка присутствовала в версиях iOS 11.3 и более ранних, но в iOS 11.4.1 Apple его устранила.

Устройства Apple на базе iOS 13 и iPadOS 13 тоже оказались подвержены подобному виду уязвимости. Если прислать на устройство с этой версией прошивки сообщение, содержащее флаг иностранного государства и всего одно слово на редком языке, интерфейс системы уйдет в циклическую перезагрузку. Проблема была обнаружена в апреле 2020 г.