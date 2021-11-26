Samsung своими руками убивает легендарную серию смартфонов

Samsung может избавиться от смартфонов Galaxy Note в 2022 г. Линейка не обновлялась больше года, продажи стремительно падают, а их главная фишка в виде поддержки стилуса перестала быть их эксклюзивом. С 2021 г. поддержка пера есть и в ряде других моделей Samsung.

Закат Galaxy Note

Компания Samsung готовится к закрытию линейки Galaxy Note, в которую входят бизнес-флагманы с поддержкой пера (стилуса). Как пишет корейское издание ET News, в планы компании на 2022 г. выпуск этих мобильников не входит.

Помимо отсутствия новых версий Samsung может изъять из продажи и уже имеющиеся. На 26 ноября 2021 г. в России были доступны лишь две модели этой линейки – Note 20 и Note 20 Ultra.

Пока нет данных, с чем именно связано стремление Samsung избавиться от линейки бизнес-флагманов с десятилетней историей (первый Galaxy Note вышел в 2011 г.). Однако не стоит забывать, что главное отличие Note от всех прочих устройств компании, в 2021 г. перестало быть эксклюзивной особенностью данной серии.

У Samsung, фактически, уже готова замена для Galaxy Note

В 2021 г. Samsung добавила поддержку пера сразу в две модели. Первым его получил нынешний флагман Galaxy S21 Ultra, вышедший в начале 2021 г. Следом за ним со стилусом научился работать и имиджевый Galaxy Z Fold 3 образца лета 2021 г.

Кроме того, 2021 г. стал первым годом за последние 10 лет, когда Samsung не показала ни одного нового устройства Galaxy Note. Представленные в российской рознице Note 20 и Note 20 Ultra вышли больше года назад, в августе 2020 г.

Другая возможная причина

Не исключено, что отказ от Galaxy Note может быть связан с резким снижением спроса на эти модели. По данным ET News, поставки этих смартфонов в 2019 г. превысили 12,7 млн в глобальном масштабе. В 2020 г. этот показатель упал до 9,7 млн, наверняка не без «помощи» устройств Note 20, получивших, при своей сравнительно высокой на момент старта продаж цене обычный пластиковый корпус.

Ситуация с продажами устройств Galaxy Note ухудшается день ото дня. За неполный 2021 г. мировой тираж всех модификаций устройств этой серии едва достиг отметки в 3,2 млн экземпляров.

Со стилусом новый Fold 3 превращается в полноценный складной планшет

В то же время Samsung рапортует о быстром росте продаж своей новейшей серии – Galaxy Z. В нее входят устройства с гибкими экранами, а появилась она в феврале 2019 г. с анонсом самого первого Galaxy Fold. По прогнозам компании, устройства Galaxy Z за весь 2022 г. разойдутся тиражом 13 млн шт.

Самые продолжительные «похороны»

Желание избавиться от Galaxy Note компании Samsung приписывают давно. Первая информация о таких планах корейского вендора появилась еще в середине июля 2018 г. В ней говорилось, что в 2019 г. устройства Note навсегда уйдут в небытие. 23 июля 2018 г. Samsung показала Note 8, а 1 июля 2019 состоялся анонс Note 10 и Note 10+.

Российский модельный ряд Galaxy Note

В ноябре 2020 г. о грядущем закрытии линейки Galaxy Note. Корейское издание Ajunews со ссылкой на представителя Samsung заявило, что серия станет частью истории в 2021 г.

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Сотрудники издания заверили, что перед закрытием серии Samsung выпустит бюджетный Note 20 FE (по аналогии с недорогим S20 FE), и что стилус станет частью серии S21 и складного Fold 3. Первый прогноз пока не оправдался – Note 20 FE в продажу до сих пор не поступил. Что до стилуса, то тут попадание 100-процентное.

На протяжении всего 2021 г. серию Galaxy Note «хоронили» с завидной регулярностью. Сообщения о грядущем отказе от нее Samsung поступали из самых разных источников, в том числе и от информаторов, получающих сведения напрямую от инсайдеров. Так, о том, что на Galaxy Note совсем скоро поставят крест, еще в конце января 2021 г. в открытую говорил авторитетный информатор Ice Universe.

Как Samsung едва не убила смартфоны Note

Серия смартфонов Galaxy Note включает в себя 10 основных поколений. Она навсегда вписала себя в историю благодаря одному из них – легендарному Galaxy Note 7. Представший перед широкой публикой в начале августа 2016 г., смартфон почти сразу после начала продаж был признан самым взрывоопасным на всю историю умных мобильников Samsung. Из-за производственного дефекта аккумулятора телефоны загорались даже просто лежа на столе. Они могли загореться абсолютно в любое время, и даже зафиксированы случаи, когда Note 7, превратившись в сноп пламени, уничтожал машины и дома своих владельцев.

Последствия для автомобиля, в салон которого проник Note 7

Страдали и сами пользователи. CNews освещал случай, когда в сентябре 2016 г. новенький Note 7 взорвался в руках 6-летнего ребенка, нанеся ему очень серьезные травмы.

Samsung попыталась исправить ситуацию и в начале осени 2016 г. выпустила обновленный Note 7 с якобы безопасным аккумулятором. Однако на деле это были лишь слова – смартфоны продолжили взрываться.

Подавляющему большинству Note 7 запомнился таким

К концу осени 2016 г. «яркая» и «очень горячая» история Note 7 завершилась прекращением его производства и продаж. В начале ноября 2016 г. 23 топ-менеджера Samsung в буквальном смысле опустились на колени перед инвесторами и покупателями и попросили у них прощения за крайне низкое качество Note 7.

Репутация Samsung была очень сильно испорчена

В течение 2017 г. Samsung удаленно блокировала все приобретенные Note 7. Корейские СМИ со ссылкой на сотрудников компании наперебой стали писать, что ситуация с шестым поколением Note (Note 7 вышел сразу после Note 5, минуя Note 6), вобьет сотни гвоздей в крышку гроба всей серии.

Samsung не выступала с опровержением этой информации, сохраняя интригу. Ситуация вокруг серии Galaxy Note прояснилась лишь в последних числах августа 2017 г., когда состоялся показ Note 8, на этот раз с аккумулятором нормального качества.