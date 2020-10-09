Samsung начала продавать в России упрощенный флагманский смартфон. Он стоит намного дешевле, чем в Европе. Видео

В России появился смартфон Samsung Galaxy S20 FE, относящийся к флагманской серии S20, но стоящий при этом дешевле других ее представителей – 50 тыс. руб., и почти на 10 тыс. руб. дешевле, чем в Европе. Удешевить аппарат удалось за счет пластикового корпуса и установки упрощенных фотокамер вместе с экраном Super AMOLED вместо Dynamic AMOLED.

Дешевый, но все еще флагманский

В России начались продажи смартфона Galaxy S20 FE компании Samsung. Его можно назвать самым доступным представителем линейки Galaxy S20, появившейся в середине февраля 2020 г., но удешевление было достигнуто путем отказа от ряда премиальных особенностей, присущих старшим моделям серии.

Аббревиатура FE расшифровывается как Fan Edition. Как сообщили CNews представители Samsung, смартфон был создан на основании опроса пользователей Galaxy по всему миру и получил именно те расцветки и характеристики, которые оказались самыми востребованными.

В России Galaxy S20 FE вышел в единственной комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, и стоит 50 тыс. руб. Для сравнения, в Германии эта же модификация обойдется покупателю в 633 евро или в 57,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 октября 2020 г. Столь значительную разницу в ценах между европейским и российским рынком в пользу последнего представители Samsung не объясняют.

Galaxy S20 FE - один смартфон, шесть цветов корпуса

Россияне смогут купить Galaxy S20 FE в шести различных оттенках – белом, оранжевом, красном, мятном (светло-зеленом), лавандовом (розовом) и темно-синем.

Почему так дешево

Низкая стоимость Galaxy S20 FE в сравнении даже с обычным Galaxy S20, который в России стоит от 70 тыс. руб. за 128-гигабайтную версию, объясняется в первую очередь материалами корпуса. В данной модели, как и в сверхдорогом Galaxy Note 20, компания Samsung отказалась от использования стекла и, тем более, металла – оболочка смартфона выполнена из обычного пластика.

Стоимость S20 FE в России (слева) и в Германии

Второе упрощение коснулось дисплея – если в обычном S20 установлена панель Dynamic AMOLED, то в S20 FE используется классическая Super AMOLED, которую Samsung устанавливала в свои смартфоны на протяжении многих лет. Разрешение экрана – Full HD+ (2400х1080 точек) против Quad HD+ (3200x1440 точек) у S20, но частота обновления оставлена на уровне 120 Гц.

Фотокамер в смартфоне четыре, однако сенсоры в основном модуле высоким разрешением похвастаться не могут. Главный сенсор получил разрешение 12 Мп (ультраширокоугольная оптика, размер пикселя 1,12 мкм, угол обзора 123 градуса, диафрагма f/2,2). Вторая камера имеет такое же разрешение 12 Мп, но обычный широкоугольный объектив (1,8 мкм, 79 градусов, f/1,8, автофокус, оптическая стабилизация). Третья камера – это телевик на 8 Мп (1 мкм, 32 градуса, f/2,4, 30-кратный зум.

Плюсы и минусы Samsung S20 FE

Фронтальный модуль основан на 32-мегапиксельной матрице с пикселем 0,8 мкм. Оптика имеет угол обзора 80 градусов, а диафрагма здесь – f/2,2.

Основные спецификации

Российская версия смартфона Galaxy S20 FE основана на Exynos 990, топовом флагманском процессоре Samsung. Он работает на частоте 2,7 ГГц и располагает восемью вычислительными ядрами.

Камера S20 FE тоже пала жертвой удешевления

Дисплей аппарата имеет диагональ 6,5 дюйма и поддержку HDR10+, фронтальная камера врезана непосредственно в него и находится по центру верхней его кромки. Аккумулятор получил емкость 4500 мАч, и это на 250 мАч больше, чем у S20. В комплект поставки входит 25-ваттный блок питания, плюс смартфон поддерживает ускоренную беспроводную зарядку Fast Wireless Charging 2.0 USB PD 3.0. Проводная зарядка осуществляется по USB-C, отдельного входа под наушники в данной модели нет.

В набор интерфейсов Galaxy S20 FE входят microSD под карты памяти до 1 ТБ, два SIM-слота, а также беспроводные Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 и NFC для бесконтактной оплаты. В наличии ресиверы спутниковых навигационных систем GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou.

Galaxy S20 FE в версии для России не поддерживает сети пятого поколения, но работает в LTE (Cat.19, 1,6 Гбит/с). Размеры смартфона составляют 160x75x8 мм при весе 190 граммов, из коробки он работает на Android 10 с прошивкой One UI, а его корпус располагает защитой от воды и пыли по стандарту IP68.