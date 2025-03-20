Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

PowerShare Wireless charging Wireless transmission of electricity Беспроводная зарядка Реверсивная зарядка Беспроводная передача электричества

PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества

Беспроводная передача электричества — способ передачи электрической энергии без использования токопроводящих элементов в электрической цепи. Технологические принципы такой передачи включают в себя индукционный (на малых расстояниях и относительно малых мощностях), резонансный (используется в бесконтактных смарт-картах и чипах RFID) и направленный электромагнитный для относительно больших расстояний и мощностей (в диапазоне от ультрафиолета до СВЧ).

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


20.03.2025 iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C

Еврокомиссия поясняет Apple не встретит сопротивления со стороны властей Европейского союза (ЕС) в случае попытки вывода на рынок iPhone без единого порта и с поддержкой исключительно беспроводной зарядки аккумулятора, пишет 9to5mac. Представитель Европейской комиссии в разговоре с изданием подтвердила, что смартфон, не имеющий портов, полностью соответствует требованиям рег
07.04.2022 4 нюанса при выборе беспроводной зарядки

Вт, топовые смартфоны Samsung – 10 Вт, iPhone 12 и выше – 15 Вт, а некоторые устройства Xiaomi и HUAWEI могут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. Поэтому нужно смотреть, сколько отдает беспроводная зарядка. Если мощность, которую способен «взять» смартфон, составляет 5 Вт, он не станет заряжаться быстрее от устройства мощностью 15 Вт. Нет смысла покупать слишком мощное ЗУ, ра
19.03.2022 Может ли беспроводная зарядка повредить ваш смартфон?
28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

ами ETL и CE. А для того, чтобы избежать путаницы проводов, для всех подключаемых к портам USB устройств предназначены вертикальные подставки, выдерживающие телефоны и планшеты с диагональю до 12,9". Беспроводная зарядка ZENS Aluminium 4 in 1 Stand Wireless Charger with 45W USB PD  Док-станция, которую можно использовать для зарядки сразу 4 мобильных устройств одновременно. На корпусе верти
09.06.2020 Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM

днако функция становится все более популярной – благодаря своей универсальности (не нужно покупать дополнительные шнуры для каждого телефона) и удобству. Huawei SuperCharge Wireless Charger 27W / 40W Беспроводная зарядка Huawei SuperCharge Wireless Charger 27W обойдется покупателю в 4000 рублей. Но за эту сумму он получит компактное и легкое (всего 105 г) устройство, способное быстро заряди
28.12.2017 Создано устройство для беспроводной зарядки на расстоянии метра. Видео

коростной зарядки. Встроенная в бытовую технику технология WattUpСогласно официальному заявлению компании, разработка Energous в настоящее время является единственной в мире совместимой со стандартом Wireless Charging 2.0 разработкой, поддерживающей как контактный метод (быстрый заряд смартфонов и планшетов), так и дистанционный метод зарядки. В перспективе разработчики из Energous намерены
09.12.2014 Новое решение сократит время беспроводной зарядки в разы

подключив зарядку на 15 минут. Как и в случае с разработкой Freescale, необходимо, чтобы технология QuickCharge поддерживалась как в самом мобильном устройства, так и в заряднике. На сегодняшний день беспроводная зарядка не слишком популярна, но эксперты считают, что со временем поддерживать ее будет все большее число мобильных устройств. В список смартфонов с поддержкой Qi входят Nexus 4,

28.04.2014 Новая Toyota Camry получит беспроводную зарядку

4 г. В 2007 г. американская компания Visteon (бывшее дочернее предприятие Ford) представила свое автомобильное устройство, позволяющее заряжать гаджеты без подключения проводов. Однако в моделях Ford беспроводная зарядка пока не появилась. Снабжать свои автомобили такой же опцией обещает и компания Chrysler.

Публикаций - 233, упоминаний - 248

PowerShare и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12628 77
Samsung Electronics 10625 70
Huawei 4221 52
Xiaomi 1971 41
Google LLC 12255 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 24
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 20
Qualcomm Technologies 1909 19
Microsoft Corporation 25236 16
BBK OPPO Electronics 430 15
BBK OnePlus 257 12
LG Electronics 3675 12
Lenovo Motorola 3530 12
Lenovo Group 2361 11
HTC Corporation 1505 11
Leica Camera 267 11
Sony 6634 10
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 9
Yandex - Яндекс 8434 8
Samsung - Harman - JBL 234 8
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 8
Baseus 36 7
Dell EMC 5092 7
Intel Corporation 12541 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 7
AMD - Advanced Micro Devices 4468 6
HP Inc. 5761 6
X Corp - Twitter 2907 6
Nvidia Corp 3731 5
МегаФон 9892 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 5
MediaTek - Ralink 570 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 5
AKG 65 5
Meta Platforms - Facebook 4531 4
Acer Group - Acer Inc 2657 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Doogee 32 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 14
Carl Zeiss AG 304 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 4
Связной ГК 1384 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 3
TÜV Rheinland Group 163 3
KGI Securities 50 2
Геометрия НПО 150 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 2
BMW Group 464 2
Tesla Motors 427 2
Ford 423 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Ferrari NV 157 2
Porsche Design GmbH 23 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Крокус Сити Молл 15 1
Резонанс НПП 389 1
Swarovski AG 74 1
Black & Decker 18 1
LVMH Louis Vuitton 29 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 26 1
CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group - Sinotruk Group - SinoTrack - Sitrak - Синотрак Рус 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 1
Visa International 1972 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
Евросеть 1417 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 193
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 174
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 119
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 114
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 111
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 107
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 102
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 92
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 88
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 84
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 78
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 76
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 73
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 70
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 69
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 67
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 64
Наушники - Headphones 4299 64
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 62
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 59
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 58
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 56
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 51
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 799 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 49
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 49
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 754 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 48
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 47
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 44
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 42
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 40
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1165 40
Микрофон - Microphone 2705 39
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 39
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 39
Google Android 14679 63
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 56
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 52
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 44
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 40
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 32
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 31
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 30
Samsung Galaxy 996 29
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 28
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 26
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 26
Apple iOS 8242 25
Samsung Galaxy Note 696 23
Honor SuperCharge 157 23
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 20
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 20
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 19
Huawei Mate - серия смартфонов 404 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 18
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 18
Nokia PureView - Смартфон 111 15
Microsoft Windows 16327 15
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 15
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 14
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 14
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 14
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 13
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 13
Apple iPad Pro 307 12
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 12
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 95 12
Apple iPad 3936 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 12
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 100 12
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 12
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 73 11
Apple iPhone 6 4862 11
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 144 10
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 3
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Манцветов Константин 9 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
Gurman Mark - Гурман Марк 16 2
Gruber John - Грубер Джон 17 1
Константинов Константин 32 1
Зуева Ирина 4 1
Земсков Евгений 5 1
Ващенко Эдуард 6 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Работенко Павел 6 1
Тарасов Вячеслав 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Dinning Damian - Диннинг Дамиан 6 1
Абраменко Тимофей 15 1
Treffers Menno - Трефферс Менно 2 1
Ряшин Николай 14 1
Cozza Roberta - Косса Роберта 7 1
Kelly Gordon - Келли Гордон 2 1
Гескин Вениамин 1 1
Moskowitz Mark - Московиц Марк 8 1
Джандалиева Айгерим 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Вайсблюм Игорь 18 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Шмыков Николай 9 1
Маркарьян Аркадий 2 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 1
McFly Steve - Макфлай Стив 1 1
Tesla Nikola - Тесла Никола 20 1
Гурленов Андрей 31 1
Губанов Андрей 108 1
Помозов Алексей 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 119
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 55
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 27
Южная Корея - Республика 6858 20
Европа 24634 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 8
Германия - Федеративная Республика 12936 8
Китай - Тайвань 4136 7
Азия - Азиатский регион 5748 6
Индия - Bharat 5697 6
Италия - Итальянская Республика 4429 5
США - Калифорния - Купертино 276 5
Сатурн - Титан (спутник) 504 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Япония 13547 4
Испания - Каталония - Барселона 748 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 108 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Америка - Американский регион 2188 3
США - Нью-Йорк 3151 3
Солнечная система - Solar system 2545 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Африка - Африканский регион 3570 3
Ближний Восток 3030 3
Сингапур - Республика 1906 2
Канада 4985 2
Израиль 2784 2
Великобритания - Лондон 2407 2
Испания - Королевство 3760 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Америка Южная 868 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Канада - Британская Колумбия 81 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 38
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 14
Ergonomics - Эргономика 1688 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 10
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 10
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 9
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 9
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 8
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 8
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 7
Видеокамера - Видеосъёмка 705 7
Литий - Lithium - химический элемент 604 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 6
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 5
Энергетика - Energy - Energetically 5524 5
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 5
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 495 5
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 4
Металлы - Медь - Copper 829 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 25
Bloomberg 1417 4
GSM Arena 76 3
The Verge - Издание 591 2
Forbes - Форбс 910 2
WikiLeaks 120 2
ZDnet 662 2
DxOMark - Издание 36 2
TENAA 18 2
SlashLeaks 10 2
Android Authority 54 2
GizmoChina 152 1
Huawei Central 16 1
Applied Physics Letters 35 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
DrumGalaxy 1 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Liliputing 71 1
WinFuture 13 1
OnLeaks 19 1
IDropNews 4 1
The China Times 11 1
GizChina - Издание 81 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
ITHome 40 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Gartner - Гартнер 3608 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 24 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 4
День молодёжи - 27 июня 998 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 2
Samsung Unpacked 33 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще