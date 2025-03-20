Получите все материалы CNews по ключевому слову
PowerShare Wireless charging Wireless transmission of electricity Беспроводная зарядка Реверсивная зарядка Беспроводная передача электричества
Беспроводная передача электричества — способ передачи электрической энергии без использования токопроводящих элементов в электрической цепи. Технологические принципы такой передачи включают в себя индукционный (на малых расстояниях и относительно малых мощностях), резонансный (используется в бесконтактных смарт-картах и чипах RFID) и направленный электромагнитный для относительно больших расстояний и мощностей (в диапазоне от ультрафиолета до СВЧ).
- Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|20.03.2025
|
iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C
Еврокомиссия поясняет Apple не встретит сопротивления со стороны властей Европейского союза (ЕС) в случае попытки вывода на рынок iPhone без единого порта и с поддержкой исключительно беспроводной зарядки аккумулятора, пишет 9to5mac. Представитель Европейской комиссии в разговоре с изданием подтвердила, что смартфон, не имеющий портов, полностью соответствует требованиям рег
|07.04.2022
|
4 нюанса при выборе беспроводной зарядки
Вт, топовые смартфоны Samsung – 10 Вт, iPhone 12 и выше – 15 Вт, а некоторые устройства Xiaomi и HUAWEI могут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. Поэтому нужно смотреть, сколько отдает беспроводная зарядка. Если мощность, которую способен «взять» смартфон, составляет 5 Вт, он не станет заряжаться быстрее от устройства мощностью 15 Вт. Нет смысла покупать слишком мощное ЗУ, ра
|19.03.2022
|Может ли беспроводная зарядка повредить ваш смартфон?
|28.02.2022
|
Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM
ами ETL и CE. А для того, чтобы избежать путаницы проводов, для всех подключаемых к портам USB устройств предназначены вертикальные подставки, выдерживающие телефоны и планшеты с диагональю до 12,9". Беспроводная зарядка ZENS Aluminium 4 in 1 Stand Wireless Charger with 45W USB PD Док-станция, которую можно использовать для зарядки сразу 4 мобильных устройств одновременно. На корпусе верти
|09.06.2020
|
Лучшие беспроводные зарядки: выбор ZOOM
днако функция становится все более популярной – благодаря своей универсальности (не нужно покупать дополнительные шнуры для каждого телефона) и удобству. Huawei SuperCharge Wireless Charger 27W / 40W Беспроводная зарядка Huawei SuperCharge Wireless Charger 27W обойдется покупателю в 4000 рублей. Но за эту сумму он получит компактное и легкое (всего 105 г) устройство, способное быстро заряди
|28.12.2017
|
Создано устройство для беспроводной зарядки на расстоянии метра. Видео
коростной зарядки. Встроенная в бытовую технику технология WattUpСогласно официальному заявлению компании, разработка Energous в настоящее время является единственной в мире совместимой со стандартом Wireless Charging 2.0 разработкой, поддерживающей как контактный метод (быстрый заряд смартфонов и планшетов), так и дистанционный метод зарядки. В перспективе разработчики из Energous намерены
|09.12.2014
|
Новое решение сократит время беспроводной зарядки в разы
подключив зарядку на 15 минут. Как и в случае с разработкой Freescale, необходимо, чтобы технология QuickCharge поддерживалась как в самом мобильном устройства, так и в заряднике. На сегодняшний день беспроводная зарядка не слишком популярна, но эксперты считают, что со временем поддерживать ее будет все большее число мобильных устройств. В список смартфонов с поддержкой Qi входят Nexus 4,
|28.04.2014
|
Новая Toyota Camry получит беспроводную зарядку
4 г. В 2007 г. американская компания Visteon (бывшее дочернее предприятие Ford) представила свое автомобильное устройство, позволяющее заряжать гаджеты без подключения проводов. Однако в моделях Ford беспроводная зарядка пока не появилась. Снабжать свои автомобили такой же опцией обещает и компания Chrysler.
PowerShare и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
|Gartner - Гартнер 3608 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.