Создатель «убийц флагманов» образумился. Выпущен мощнейший OnePlus 13, который стоит вдвое дешевле iPhone

OnePlus выпустила новый флагманский смартфон 13, не уступающий по возможностям iPhone 16 Pro Max. Появление этой модели можно считать возвращением OnePlus к истокам, когда ее первые смартфоны назывались «убийцами флагманов» и были таковыми, поскольку стоили значительно дешевле актуальных на тот момент Samsung и iPhone. Нынешний OnePlus 13 стоит вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max.

OnePlus вернулась

Китайская компания OnePlus анонсировала новый флагманский смартфон OnePlus 13, у которого есть все шансы вернуть ей былую славу. Сам бред существует с 2014 – он сделал себе имя на топовых смартфонах с передовыми характеристиками, которые стоили значительно дешевле прямых конкурентов от Apple и Samsung, за что OnePlus стала называть их «убийцами флагманов».

К релизу OnePlus 7 и OnePlus 8 цены на эти смартфоны почти сравнялись с актуальными на тот момент iPhone. Спустя много лет OnePlus, по всей видимости, решила вернуться к тому, с чего начинала.

На момент выпуска материала OnePlus 13 в базовой комплектации стоил 4499 юаней ($632, 61,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 ноября 2024 г.), тогда как базовый iPhone 16 Pro Max оценивался в $1199 (116,3 тыс. руб.).

Два по цене одного

Фактически, OnePlus 13 стоит в 1,9 раза дешевле нежели iPhone 16 Pro Max. В начальную конфигурацию входят 12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256 ГБ, против 8 и 128 ГБ соответственно в базовом iPhone 16 Pro Max.

OnePlus Доступные цвета корпуса

Также новинка доступна в комплектациях с 12/512 ГБ (4899 юаней, 66,7 тыс. руб.), 16/512 ГБ (5299 юаней, 72,1 тыс. руб.) и 24/1024 ГБ (5999 юаней, 81,6 тыс. руб.). Все цены актуальны для рынка Китая – в этой стране продажи OnePlus 13 начались 1 ноября 2024 г. Появится ли смартфон в официальной российской рознице, к моменту выхода материала известно не было, но с мая 2023 г. OnePlus 13 располагает собственным дистрибьютором в России.

Всего и много

У OnePlus получилось создать смартфон, который не только стоит дешевле даже флагманов китайской Xiaomi, но и который получил очень современные компоненты. Его собрали на передовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с техпроцессом 3 нм и сразу восемью ядрами. Двое из них – это Oryon Phoenix L на частоте 4,32 Ггц, оставшиеся шесть – Oryon Phoenix M на 3,53 ГГц. В процессор встроена видеокарта Adreno 830, а сам он набирает около 3,18 млн баллов в бенчмарке AnTuTu 10.

OnePlus По размеру экрана смартфон лишь немного меньше флагманского iPhone

В качестве оперативной памяти в новом OnePlus 13 используется скоростной модуль LPDDR5X, а встроенный накопитель – это очень быстрая флеш-память стандарта UFS 4.0. Чтобы все внутренние компоненты, включая память и процессор, меньше грелись, в OnePlus 13 встроена система охлаждения с испарительной камерой с суммарной площадью рассеивания тепла на уровне 9925 мм2.

Большому смартфону – большие экран и батарея

OnePlus 13 уместно сравнивать именно с 6,9-дюймовым iPhone 16 Pro Max, а не с обычным 16 Pro еще и потому, что у него экран не 6,3 дюйма, а 6,82 дюйма. Это панель китайской компании ВОЕ, и это AMOLED-матрица с разрешением 3168х1440 точек и яркостью 4500 нит в пике против 2000 нит у флагмана Apple. Частота обновления экрана – 120 Гц.

OnePlus 13 работает от аккумулятора емкость 6000 мАч – топовые смартфоны 2024 модельного года только-только начали переходить на 5000 мАч. Заявлена поддержка 100-ваттной зарядки – с 0 до 100% за 36 минут.

Есть и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Поддерживается магнитная зарядка по аналогии с Apple MagSafe.

OnePlus На камере экономить не стали

Основная камера в OnePlus 13 это 50-мегапиксельный модуль на сенсоре Sony LYT-808 размером 1/1,4 дюйма, дополненным оптической стабилизацией и оптикой с апертурой f/1.6. Соседний модуль – широкоугольник с апертурой f/2.2, обзором 112 градусов, сенсором Samsung JN1 размером 1/1,27 дюйма на те же 50 МП. Третья камера имеет такое же разрешение, но это уже телевик на основе Sony LYT-600 с апертурой f/2.6, оптической стабилизацией, 6-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумами.

Фронтальный модуль – это Sony IMX615 на 32 МП с f/2.4 и записью 4К-видео на 30 кадрах в секунду. Тыльная камера пишет 4К на 60 кадрах и поддерживает 8К-запись.

Дополнительно OnePlus 13 оснащен квартетом микрофонов и дуэтом динамиков. Список модулей беспроводной связи включает Wi-Fi 7 802.11ax, Bluetooth 5.4, GPS и ГЛОНАСС. Корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.