«Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus

В Россию организован массовый ввоз смартфонов OnePlus. Импорт наладил отечественный дистрибьютор diHouse – он привез четыре модели смартфонов (два флагмана и два бюджетника) и квартет фирменных наушников. До этого в Россию привозились лишь небольшие партии устройств, хотя на рынке они уже девять лет.

OnePlus добрался до России

Отечественный дистрибьютор diHouse (входит в группу «Ланит») сообщил CNews о начале крупномасштабного официального импорта в Россию смартфонов популярного бренда OnePlus. Это китайский производитель, который входит в холдинг ВВК наряду с тремя другими представленными на российском рынке вендорами – Oppo, Vivo и Realme. Последний входит в топ-5 самых популярных в России марок смартфонов с долей рынка 11% по итогам I квартала 2023 г. (статистика GS Group). Как сообщили CNews в diHouse, официальное представительство OnePlus в России на момент выхода материала отсутствовало. В Realme рассказали CNews, что в России бренд представляет компания ООО «РМ коммьюникейшн». На сайте официальном сайте бренда Vivo упоминается российская компания ООО «Викул».

На первом этапе в Россию ввезено четыре смартфона OnePlus – по два из флагманской бюджетной линеек. К первым относятся актуальные моноблоки OnePlus 11 и OnePlus 10T, а более доступный класс аппаратов представляют смартфоны Nord N20 SE и Nord CE 3 Lite 5G.

Бренд OnePlus появился в 2013 г. и в 2014 г. выпустил свой первый смартфон OnePlus 1. Свои мобильники производитель называл «убийцами флагманов» – первые модели действительно имели право так называться, поскольку располагали топовыми характеристиками, но стоили намного дешевле конкурентов от других вендоров. К релизу OnePlus 7 смартфоны сохранили мощную электронику, но окончательно лишились привлекательной цены.

Фото: diHouse OnePlus 11 - новейший смартфон в линейке популярного бренда

Редакция CNews обратилась к представителям diHouse с вопросом о возможном расширении списка ввозимых в Россию смартфонов OnePlus в будущем и ожидает ответа. А пока нынешний квартет дополнен четырьмя моделями наушников бренда – Buds Pro 2, Buds Z2, Nord Buds 2 и Bullets Wireless Z2. Первый в истории OnePlus планшетный компьютер Pad, анонсированный в феврале 2023 г. и поступивший в продажу в первой половине мая 2023 г., diHouse пока не привез.

Подробнее о смартфонах

OnePlus 11 – новейший флагман компании, увидевший свет в конце 2022 г. Это передовое устройство на пока самом современном процессоре Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2 с топологией 4 нм.

OnePlus 10T является его предшественником, но лишь частично. Его премьера состоялась летом 2022 г. и ознаменовала возрождение подсерии смартфонов с литерой «Т» в названии. Такие аппараты отличаются от обычных «номерных» моделей повышенной производительностью, и в данном случае речь идет об улучшенной версии OnePlus 10, полноценного предшественника OnePlus 11.

Фото: diHouse OnePlus 10T вернул к жизни любимую фанатами OnePlus серию «Т»

«Т-смартфоны» OnePlus выпускала с ноября 2016 г., когда вышел легендарный OnePlus 3T. Последним таким аппаратом стал датированный ноябрем 2020 г. OnePlus 8T – девятое поколение Т-версии было лишено. Лишь весной 2022 г. возродила традицию с анонсом недорогой модели Nord 2T. Ее в каталоге diHouse пока нет.

Фото: diHouse Nord 20 SE внешне очень похож на большинство других представителей его ценового сегмента

Что касается линейки Nord в целом, то это попытка OnePlus по захвату части рынка недорогих Android-смартфонов, давно поделенного между Xiaomi со своим суббрендом Redmi и компанией Realme, в некотором роде родственницы OnePlus. Попытка оказалась удачной – телефоны, впервые появившиеся летом 2020 г., пользуются спросом во многих странах мира, так как стоят сравнительно недорого, но предлагают конкурентные характеристики.

Когда ждать

Присутствие смартфонов OnePlus в каталоге diHouse не означает, что они без промедления отправятся на полки магазинов. DiHouse – это дистрибьютор, работающий с ритейлерами, и именно от них зависят темпы появления мобильников в свободной продаже.

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На вопрос CNews, есть ли у diHouse первые клиенты среди российских ритейлеров, представители дистрибьютора на момент выхода материала ответить не смогли. Тем не менее, в некоторых розничных сетях мобильники OnePLus уже есть – редакция CNews обнаружила их в каталоге DNS. Впрочем, среди представленных моделей есть и те, которые пока отсутствуют у diHouse.

Также смартфоны бренда предлагает «М.Видео». На вопрос CNews об их источнике представители сети ответили: «Группа сотрудничает с дистрибьюторами, diHouse не исключение. OnePlus у нас есть в ассортименте, в том числе свежие модели, это предложение нескольких партнеров через нашу маркетплейс-платформу».

Источник этих смартфонов не установлен

«Ситилинк» на 25 мая 2023 г. смартфоны OnePlus своим покупателям не предлагал. На вопрос CNews о возможности появления их в продаже представители ритейлера ответили: «Мы всегда открыты к новому».

Редакция CNews выяснила, что это уже как минимум вторая попытка российских дистрибьюторов наладить поставки в страну смартфонов OnePlus. Первая состоялась в 2015 г. – ее предприняла компания «Марвел». Также нельзя исключать, что ввозом мобильников наряду с diHouse сейчас занимаются и другие дистрибьюторы, но в меньших объемах.