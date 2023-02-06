Создатель знаменитых «убийц» смартфонов-флагманов выпускает своего первого «убийцу» iPad. Фото. Характеристики

OnePlus работает над своим первым планшетом Pad, с которым, судя по его характеристикам, которые теперь известны, она нацелилась на Apple с ее iPad Pro. Модель получит один их топовых процессоров, очень качественный дисплей, стилус и большой аккумулятор. А если вспомнить, что OnePlus начинала с дешевых мощных смартфонов – «убийц флагманов», то можно предположить, что и Pad будет стоить существенно дешевле iPad Pro.

OnePlus заинтересовалась планшетами

Компания OnePlus, сделавшая себе имя на недорогих смартфонах с более чем достойным «железом», работает над своим первым планшетным компьютером, пишет GizChina. Свои смартфоны она годами называла «убийцами флагманов», поскольку те предлагали ту же или даже более лучшую электронику, чем топовые мобильники, но стоили всегда значительно дешевле.

Именно таким был самый первый смартфон компании – OnePlus 1, дебютировавший в 2015 г. Нельзя исключать, что по такой же схеме OnePlus намерена ворваться и на рынок планшетов. Конкурировать ей придется как минимум с тремя основными игроками этого рынка – Apple со своими iPad и iPad Pro всех модификаций, Samsung и китайской Xiaomi, которая не так давно вернулась к производству планшетов с удачной моделью Pad 5 и теперь работает над новым устройством.

Фото: GizChina Тонкие рамки экрана, еще более тонкий корпус - все по канонам современного дизайна планшетов

Предварительное название первого планшета OnePlus – OnePlus Pad. У устройства нет ни цены, ни даты релиза, но в Сеть утекли его спецификации. Также известно, что на 7 февраля 2023 г. OnePlus запланировала большое мероприятие, в ходе которого она может показать новый топовый смартфон OnePlus 11 и его упрощенную версию 11R. Нельзя исключать, что на мероприятии компания продемонстрирует и OnePlus Pad.

iPad Pro в опасности

Согласно утекшим в интернет данным, грядущий OnePlus Pad будет собран едва ли не на самой передовой компонентной базе. Основу планшета составит процессор Dimensity 9000 компании MediaTek – он появился в ноябре 2021 г. и стал первым в мире 4-нанометровым процессором. Его спецификации актуальны и по сей день, хотя у MediaTek есть еще более продвинутая модель – Dimensity 9200 образца ноября 2022 г. с суперсовременным ядром Cortex X3. модулем Wi-Fi 7 и технологией трассировки лучей.

Наличие в OnePlus Pad флагманского CPU Dimensity 9000 означает, что OnePlus нацелилась не на обычный iPad и все его модификации (Mini и Air), а на топовый iPad Pro. Намек на это виден и в параметрах дисплея – планшет получит экран с диагональю 11,6 дюйма, как у младшей версии iPad Pro.

Фото: GizChina Поддержка клавиатуры, подключаемой физически - тоже важный атрибут планшетов. OnePlus Pad без нее не останется

Дисплей будущего «убийцы» флагманских планшетов получит частоту обновления 144 Гц и разрешение 2,8К или в пределах 2800х1800 пикселей. Для сравнения, 11-дюймовый iPad Pro выдает 2388х1668 точек.

У экрана заявлена поддержка технологий HDR10+ и Dolby Vision для улучшения качества изображения. Главным вопросом остается тип матрицы. В описании говорится про LCD-экран, что сводит вероятность использования OLED или AMOLED-панели почти к нулю.

Камеры – не главное

Основной упор в OnePlus Pad, судя по параметрам CPU, сделан на производительность. Экран на это тоже указывает – его хватит и для красочных современных игр, и для фильмов в высоком разрешении.

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Чтобы планшет не разрядился за два часа, в него встроили батарею емкостью 9500 мАч. В 11-дюймовом iPad Pro стоит АКБ на 7538 мАч, у 12,9-дюймового – 10758 мАч (данные PhoneArena). Также в OnePlus Pad присутствует быстрая зарядка – до 97 Вт. В выборе интерфейса зарядки можно не сомневаться – это будет USB-С. Причин тому как минимум две: во-первых, microUSB не способен тянуть быструю зарядку (не более 10 Вт), во-вторых, в Европе в скором будущем единым стандартом зарядки станет именно USB-C. Власти региона не стали слушать никого, даже Apple с ее устаревшим Lightning – закон принят.

Фото: GizChina Ломать стереотипы и ставить в Pad хорошие камеры OnePlus не стала

Свой первый планшет OnePlus оборудовала поддержкой стилуса. Какие именно возможности он способен открыть перед пользователем, но в сочетании с современным дисплеем он, вероятно, пригодится художникам и дизайнерам.

Камерам в OnePlus Pad уделено меньше всего внимания. Фронтальный модуль для селфи получил разрешение 8 МП, а сзади установлен одинокий 13-мегапиксельный сенсор.

Много вопросов вызывает программная составляющая планшета. О ней неизвестно ничего, кроме того, что это будет Android. OnePlus всегда славилась своей оболочкой Oxygen OS, и есть вероятность, что она перекочует из смартфонов компании в планшет. Но пока неясно, как хорошо она будет адаптирована под устройство с большим экраном, и какие уникальные «фишки», отсутствующие в смартфонах, она получит.

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Для примера, с недавних пор Apple делит свою мобильную платформу на iOS для смартфонов и iPadOS для планшетов. Внутри это одна и та же система, но с разным набором особенностей интерфейса.