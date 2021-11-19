Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет

MediaTek анонсировала первый в мире четырехнанометровый мобильный процессор Dimensity 9000 для смартфонов. Даже передовые чипы Apple выпускаются по пятинанометровым нормам. Первые мобильники на базе Dimensity 9000 должны поступить в продажу в начале 2022 г. Им заинтересовались Xiaomi, Samsung, Realme и другие популярные в России и мире производители.

MediaTek вырвалась вперед

Компания MediaTek создала процессор Dimensity 9000, аналогов которому нет ни у Apple, ни у Intel с AMD, ни у кого-либо еще. Его уникальность заключается в том, что это первый четырехнанометровый процессор в мире, готовый к серийному производству. На 19 ноября 2021 г. самые передовые процессоры других брендов, например Apple A15 в новейших iPhone 13, имеют топологию 5 нм.

Тайваньская MediaTek не уточняет, есть ли у нее на руках готовые образцы процессора, но обещает, что первые устройства на базе Dimensity 9000 поступят в продажу в I квартале 2021 г.

Dimensity 9000 станет частью суперсовременных Android-флагманов

CPU ориентирован на использование в первую очередь в смартфонах. Это прямой конкурент грядущему американскому Qualcomm Snapdragon 898 (название может измениться). Выпуском обоих чипов займется TSMC, крупнейший производитель микросхем во всем мире.

Основные возможности процессора

MediaTek решила сделать Dimensity 9000 трехкластерным. В первом кластере находится единственное суперпроизводительное ядро ARM Cortex X2, выдающее частоту 3,05 ГГц. Отдельно сгруппированы три ядра Cortex A710 на частоте 2,85 ГГц, а в третьем кластере размещен квартет ядер Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

В общей сложности в составе Dimensity 9000 насчитывается восемь ядер. За обработку графики в нем отвечает видеоподсистема Mali G710 с 10 ядрами.

Отличительных особенностей у процессора немало

Вместе с этим в процессоре есть и отдельный шестиядерный модуль APU пятого поколения. Он будет использоваться для ускорения вычислений, связанных с искусственным интеллектом.

В процессоре заявлены 8 МБ кэша третьего уровня и дополнительные 6 МБ системного кэша. За счет всего этого, по подсчетам MediaTek, ее новое творение на 35% быстрее чипов в современных Android-смартфонах и на 37% энергоэффективнее. Конкретные модели процессоров, с которыми велось сравнение она по неизвестным причинам не называет.

Работа с периферийными компонентами

Рассказывая о параметрах Dimensity 9000, представители Dimensity упомянули о наличии в нем нового 18-рязрядного цифрового сигнального процессора (DSP) для обработки изображений. Он способен взаимодействовать с сенсорами вплоть до 320 Мп и работать с тремя одновременными потоками видео в формате 4К HDR.

MediaTek не стесняется сравнивать свое новое детище с актуальными флагманскими CPU

Процессор поддерживает экраны с частотой обновления до 180 Гц и суперсовременный стандарт памяти LPDDR5X, производство модулей которого, как сообщал CNews, началось в ноябре 2021 г. Не обошлось и без штатного модема для доступа к сетям пятого поколения (5G), которых в России пока что нет.

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Из беспроводных модулей следует отметить наличие Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Последний, выделяющийся поддержкой частоты 6 ГГц, может появиться в iPhone 14 с огромной долей вероятности никогда не будет работать в России.

Производительность на уровне

По данным портала ITHome, смартфоны на базе новинки MediaTek станут первыми в мире, перешагнувшими отметку в 1 млн баллов в авторитетном бенчмарке AnTuTu 9. В числе первых устройств с новым процессором окажется Vivo V2184, уже прошедший испытания в этом синтетическом тесте, хотя пока и не анонсированный официально.

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Суммарно грядущий Vivo V2184 получил 1,002 млн баллов. Процессор отдельно заработал более 250,3 тыс. баллов.

Лавины смартфонов не избежать

Компания Vivo из состава китайского холдинга ВВК не будет единственной, кто станет выпускать смартфоны с Dimensity 9000 внутри. Как сообщает портал Gizchina, данная аппаратная платформа заинтересовала и других крупных вендоров, преимущественно китайских.

Вендоры, вероятно, уже получили тестовые образцы нового процессора

Видеть Dimensity 9000 в своих мобильниках хотят в первую очередь Oppo, Realme и OnePlus, тоже входящие в ВВК. Наряду с ними этот процессор будут использовать Xiaomi, ее «дочка» Redmi, купленная китайской Lenovo в 2014 г. компания Motorola, а также южнокорейская Samsung. У последней, нельзя не отметить, есть собственные процессоры Exynos, плюс она, как и TSMC, занимается производством микросхем и тоже не так давно освоила пятинанометровый техпроцесс.

Обман как часть стратегии

Компания MediaTek, как сообщал CNews, по итогам II квартала 2021 г. стала крупнейшим в мире поставщиком мобильных процессоров. Она заняла впечатляющие 43% глобального рынка, хотя годом ранее у нее было лишь 26%. У Qualcomm, ее ближайшего конкурента, доля сократилась с 28% до 24%.

Этот успех MediaTek обеспечила себе, в том числе, и за счет обмана клиентов и пользователей – она годами искусственно завышала показатели своих чипов, чтобы они смотрелись лучше на фоне конкурентов. Подлог вскрылся весной 2020 г., его обнаружили специалисты профильного ресурса AnandTech. Они выяснили, что MediaTek мошенничала с показателями своих чипов на смартфонах множества популярных брендов, включая Xiaomi и Oppo, которые с успехом продаются и на территории России. Факт обмана компания в итоге так и не признала.