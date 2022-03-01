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BBK vivo V Серия смартфонов
|01.03.2022
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Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России
ла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G с двойной 50 МП фронтальной камерой с автофокусом и двойной адаптивной подсветкой
|15.02.2022
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Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России
период с 17 по 28 февраля 2022 г., получат в подарок TWS-наушники Vivo. Благодаря материалу корпуса Vivo V23 5G в цвете «Солнечный спектр» из фотохромного стекла, оттенок задней поверхности сма
|24.02.2021
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Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11
1: новую версию ОС получили X50 Pro, X50 и V20 SE. В течении 2021 г. обновления получат модели vivo V17, V17 Neo, Y19 и Y11, Y12, V15 Pro и V15. Android 11 – это новая операционная систе
|06.11.2020
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Популярные смартфоны Vivo получат Android 11
ойств будут обновлены V20 SE, X50 Pro, Y12s и X50. В рамках второго этапа обновление получит модель Vivo V17, которая вышла в продажу с декабря 2019 года. Смартфон Vivo V20 под управлением Andr
|29.10.2020
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Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11
й стоимостью и достойными характеристиками. Какими именно, разбираемся в обзоре. Дизайн Внешний вид vivo V20 — классическое сочетание стеклянной спинки и фронтальной части, с блестящей зализанн
|22.10.2020
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Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото
Компания vivo объявила о старте продаж новой модели смартфона V20. Vivo V20 – первого в мире устройства с 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам. Смартфон, работающий под управлением новейшей версии операционной системы Android 11, поступает в
|17.08.2020
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Vivo объявила о начале масштабных скидок
аж. Специальное предложение стартует 18 августа 2020 г. и действует на популярные модели компании – V17, Y19 и Y30. Купить смартфоны по сниженной цене можно будет до 10 сентября 2020 г. Новая с
|04.02.2020
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Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке
Vivo объявила о старте продаж популярного смартфона vivo V17 в новом цвете – «Сияющая ночь». Новый градиент V17 придает смартфону лаконичный и
|31.12.2019
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«Связной» начал продавать смартфоны vivo
1,5 тыс. магазинов по России и интернет-магазине «Связной» можно приобрести следующие модели vivo: V17, V17 Neo, Y19, Y11, Y12. До 13 января 2020 г. действует акция на приобретение ново
|06.12.2019
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vivo начала продажи смартфона vivo V17 в России
vivo объявила о старте продаж нового смартфона vivo V17 с 48 Мп AI-квадрокамерой, 32 МП фронтальной камерой и NFC. Смартфон доступен в цветах «Об
|21.11.2019
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vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17
vivo официально представила смартфон V17 с 48 МП AI-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 МП. «Смартфон V17 — эт
|14.11.2019
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Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17
Компания vivo в России сообщила о дате официального анонса нового смартфона V17. Стоимость модели с 48 МП ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 МП будет объявлена 20 ноября 2019 г. Компания vivo отошла от использования классических форм в дизайне блока ка
|01.08.2019
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Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена
Vivo представила новейший смартфон Vivo V17 Neo. Устройство, оборудованное тройной ИИ-камерой и сканером отпечатков пальцев на диспле
|21.03.2019
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Вас снимает скрытая камера!
Новый смартфон Vivo V15Pro продолжил заданную моделью Vivo NEX линию дизайна с выдвижной фронтальной камерой. В п
|06.09.2018
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Vivo выпустила огромный смартфон по цене ниже флагманов. Опрос
На зависть чужим флагманам Китайский производитель мобильной техники Vivo представил новый смартфон Vivo V11 в сегменте до $350-400. Новинка получила множество аппаратных и программных возможностей, типичных преимущественно для премиального сегмента современных смартфонов – таких как герметич
|16.04.2018
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Vivo V9 - ещё умнее и ещё меньше по габаритам
90 процентов фронтальной стороны занимает экран у нового смартфона Vivo V9. Сравнимый по габаритом с обычной моделью с экраном на 5,5 дюйма, Vivo V9 оснащён дисплеем с диагональю 6,3 дюйма с пропорциями 19:9. Ширина рамок вокруг экрана составляет 1,75 м
|08.12.2017
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Vivo V7 и V7+ приходят в Россию
Компания Vivo начинает продажу в России своих флагманских смартфонов Vivo V7 и Vivo V7+. Модель V7 является более компактной вариацией V7+. Оба смартфона и
|18.04.2017
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Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени»
ией. Экономия времени была достигнута за счет внедрения нового интерфейса, изменения его компоновки, унификации поведения и оптимизации приемов работы команд. В открытом бета-тестировании «КОМПАС-3D» v17 приняли участие 1,5 тыс. человек. Компания сообщает, что получила предзаказы на опережающее обновление от 600 корпоративных клиентов.Как поясняет Игорь Волокитин, менеджер продукта «КОМПАС-
|18.04.2017
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«Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом
Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает кардинально измененные интерфейс и логику работы в системе, новые команды, бесшовно интегрированные в интерфейс
|17.09.2008
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AOC выпустил 17-дюймовый ЖК-монитор толщиной 12 мм
Компания AOC (дочернее предприятие TPV Technology, Гонконг) представила новую модель компьютерного ЖК-монитора с длиной диагонали экрана 17 дюймов. Особенностью новинки (получившей индекс V17), как говорит производитель, является толщина, которая составляет всего 12 мм. В столь тонком корпусе, тем не менее, нашлось место для того, чтобы установить встроенную VGA веб-камеру, отме
BBK vivo V и организации, системы, технологии, персоны:
|Уваров Сергей 36 3
|Гуцериев Михаил 111 2
|Go Eric - Го Эрик 2 2
|Чайка Владимир 27 1
|Богданов Максим 34 1
|Галов Дмитрий 46 1
|Проскура Денис 1 1
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|Сухоруков Сергей 24 1
|Муравьев Олег 28 1
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|Чотчаев Шамиль 1 1
|Волокитин Игорь 9 1
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|Android Authority 48 1
|DxOMark - Издание 36 1
|National Geographic 95 1
|AnandTech 73 1
|GizChina - Издание 75 1
|ITHome 35 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 2
|Counterpoint Research 91 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
|IDC - International Data Corporation 4913 1
|Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
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