Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России ла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G с двойной 50 МП фронтальной камерой с автофокусом и двойной адаптивной подсветкой

Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России период с 17 по 28 февраля 2022 г., получат в подарок TWS-наушники Vivo. Благодаря материалу корпуса Vivo V23 5G в цвете «Солнечный спектр» из фотохромного стекла, оттенок задней поверхности сма

Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11 1: новую версию ОС получили X50 Pro, X50 и V20 SE. В течении 2021 г. обновления получат модели vivo V17, V17 Neo, Y19 и Y11, Y12, V15 Pro и V15. Android 11 – это новая операционная систе

Популярные смартфоны Vivo получат Android 11 ойств будут обновлены V20 SE, X50 Pro, Y12s и X50. В рамках второго этапа обновление получит модель Vivo V17, которая вышла в продажу с декабря 2019 года. Смартфон Vivo V20 под управлением Andr

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 й стоимостью и достойными характеристиками. Какими именно, разбираемся в обзоре. Дизайн Внешний вид vivo V20 — классическое сочетание стеклянной спинки и фронтальной части, с блестящей зализанн

Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото Компания vivo объявила о старте продаж новой модели смартфона V20. Vivo V20 – первого в мире устройства с 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам. Смартфон, работающий под управлением новейшей версии операционной системы Android 11, поступает в

Vivo объявила о начале масштабных скидок аж. Специальное предложение стартует 18 августа 2020 г. и действует на популярные модели компании – V17, Y19 и Y30. Купить смартфоны по сниженной цене можно будет до 10 сентября 2020 г. Новая с

Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке Vivo объявила о старте продаж популярного смартфона vivo V17 в новом цвете – «Сияющая ночь». Новый градиент V17 придает смартфону лаконичный и

«Связной» начал продавать смартфоны vivo 1,5 тыс. магазинов по России и интернет-магазине «Связной» можно приобрести следующие модели vivo: V17, V17 Neo, Y19, Y11, Y12. До 13 января 2020 г. действует акция на приобретение ново

vivo начала продажи смартфона vivo V17 в России vivo объявила о старте продаж нового смартфона vivo V17 с 48 Мп AI-квадрокамерой, 32 МП фронтальной камерой и NFC. Смартфон доступен в цветах «Об

vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17 vivo официально представила смартфон V17 с 48 МП AI-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 МП. «Смартфон V17 — эт

Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17 Компания vivo в России сообщила о дате официального анонса нового смартфона V17. Стоимость модели с 48 МП ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 МП будет объявлена 20 ноября 2019 г. Компания vivo отошла от использования классических форм в дизайне блока ка

Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена Vivo представила новейший смартфон Vivo V17 Neo. Устройство, оборудованное тройной ИИ-камерой и сканером отпечатков пальцев на диспле

Вас снимает скрытая камера! Новый смартфон Vivo V15Pro продолжил заданную моделью Vivo NEX линию дизайна с выдвижной фронтальной камерой. В п

Vivo выпустила огромный смартфон по цене ниже флагманов. Опрос На зависть чужим флагманам Китайский производитель мобильной техники Vivo представил новый смартфон Vivo V11 в сегменте до $350-400. Новинка получила множество аппаратных и программных возможностей, типичных преимущественно для премиального сегмента современных смартфонов – таких как герметич

Vivo V9 - ещё умнее и ещё меньше по габаритам 90 процентов фронтальной стороны занимает экран у нового смартфона Vivo V9. Сравнимый по габаритом с обычной моделью с экраном на 5,5 дюйма, Vivo V9 оснащён дисплеем с диагональю 6,3 дюйма с пропорциями 19:9. Ширина рамок вокруг экрана составляет 1,75 м

Vivo V7 и V7+ приходят в Россию Компания Vivo начинает продажу в России своих флагманских смартфонов Vivo V7 и Vivo V7+. Модель V7 является более компактной вариацией V7+. Оба смартфона и

Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени» ией. Экономия времени была достигнута за счет внедрения нового интерфейса, изменения его компоновки, унификации поведения и оптимизации приемов работы команд. В открытом бета-тестировании «КОМПАС-3D» v17 приняли участие 1,5 тыс. человек. Компания сообщает, что получила предзаказы на опережающее обновление от 600 корпоративных клиентов.Как поясняет Игорь Волокитин, менеджер продукта «КОМПАС-

«Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает кардинально измененные интерфейс и логику работы в системе, новые команды, бесшовно интегрированные в интерфейс