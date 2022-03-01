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BBK vivo V Серия смартфонов



01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России

ла поступают в продажу 1 марта 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Vivo. Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G с двойной 50 МП фронтальной камерой с автофокусом и двойной адаптивной подсветкой
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России

период с 17 по 28 февраля 2022 г., получат в подарок TWS-наушники Vivo. Благодаря материалу корпуса Vivo V23 5G в цвете «Солнечный спектр» из фотохромного стекла, оттенок задней поверхности сма
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11

1: новую версию ОС получили X50 Pro, X50 и V20 SE. В течении 2021 г. обновления получат модели vivo V17, V17 Neo, Y19 и Y11, Y12, V15 Pro и V15. Android 11 – это новая операционная систе
06.11.2020 Популярные смартфоны Vivo получат Android 11

ойств будут обновлены V20 SE, X50 Pro, Y12s и X50. В рамках второго этапа обновление получит модель Vivo V17, которая вышла в продажу с декабря 2019 года. Смартфон Vivo V20 под управлением Andr
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

й стоимостью и достойными характеристиками. Какими именно, разбираемся в обзоре. Дизайн Внешний вид vivo V20 — классическое сочетание стеклянной спинки и фронтальной части, с блестящей зализанн
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото

Компания vivo объявила о старте продаж новой модели смартфона V20. Vivo V20 – первого в мире устройства с 44 Мп селфи-камерой с режимом aвтофокусировки по глазам. Смартфон, работающий под управлением новейшей версии операционной системы Android 11, поступает в
17.08.2020 Vivo объявила о начале масштабных скидок

аж. Специальное предложение стартует 18 августа 2020 г. и действует на популярные модели компании – V17, Y19 и Y30. Купить смартфоны по сниженной цене можно будет до 10 сентября 2020 г. Новая с
04.02.2020 Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке

Vivo объявила о старте продаж популярного смартфона vivo V17 в новом цвете – «Сияющая ночь». Новый градиент V17 придает смартфону лаконичный и

31.12.2019 «Связной» начал продавать смартфоны vivo

1,5 тыс. магазинов по России и интернет-магазине «Связной» можно приобрести следующие модели vivo: V17, V17 Neo, Y19, Y11, Y12. До 13 января 2020 г. действует акция на приобретение ново
06.12.2019 vivo начала продажи смартфона vivo V17 в России

vivo объявила о старте продаж нового смартфона vivo V17 с 48 Мп AI-квадрокамерой, 32 МП фронтальной камерой и NFC. Смартфон доступен в цветах «Об
21.11.2019 vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17

vivo официально представила смартфон V17 с 48 МП AI-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 МП. «Смартфон V17 — эт
14.11.2019 Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17

Компания vivo в России сообщила о дате официального анонса нового смартфона V17. Стоимость модели с 48 МП ИИ-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 МП будет объявлена 20 ноября 2019 г. Компания vivo отошла от использования классических форм в дизайне блока ка
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена

Vivo представила новейший смартфон Vivo V17 Neo. Устройство, оборудованное тройной ИИ-камерой и сканером отпечатков пальцев на диспле
21.03.2019 Вас снимает скрытая камера!

Новый смартфон Vivo V15Pro продолжил заданную моделью Vivo NEX линию дизайна с выдвижной фронтальной камерой. В п
06.09.2018 Vivo выпустила огромный смартфон по цене ниже флагманов. Опрос

На зависть чужим флагманам Китайский производитель мобильной техники Vivo представил новый смартфон Vivo V11 в сегменте до $350-400. Новинка получила множество аппаратных и программных возможностей, типичных преимущественно для премиального сегмента современных смартфонов – таких как герметич
16.04.2018 Vivo V9 - ещё умнее и ещё меньше по габаритам

90 процентов фронтальной стороны занимает экран у нового смартфона Vivo V9. Сравнимый по габаритом с обычной моделью с экраном на 5,5 дюйма, Vivo V9 оснащён дисплеем с диагональю 6,3 дюйма с пропорциями 19:9. Ширина рамок вокруг экрана составляет 1,75 м
08.12.2017 Vivo V7 и V7+ приходят в Россию

Компания Vivo начинает продажу в России своих флагманских смартфонов Vivo V7 и Vivo V7+. Модель V7 является более компактной вариацией V7+. Оба смартфона и
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени»

ией. Экономия времени была достигнута за счет внедрения нового интерфейса, изменения его компоновки, унификации поведения и оптимизации приемов работы команд. В открытом бета-тестировании «КОМПАС-3D» v17 приняли участие 1,5 тыс. человек. Компания сообщает, что получила предзаказы на опережающее обновление от 600 корпоративных клиентов.Как поясняет Игорь Волокитин, менеджер продукта «КОМПАС-
18.04.2017 «Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом

Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает кардинально измененные интерфейс и логику работы в системе, новые команды, бесшовно интегрированные в интерфейс
17.09.2008 AOC выпустил 17-дюймовый ЖК-монитор толщиной 12 мм

Компания AOC (дочернее предприятие TPV Technology, Гонконг) представила новую модель компьютерного ЖК-монитора с длиной диагонали экрана 17 дюймов. Особенностью новинки (получившей индекс V17), как говорит производитель, является толщина, которая составляет всего 12 мм. В столь тонком корпусе, тем не менее, нашлось место для того, чтобы установить встроенную VGA веб-камеру, отме

Публикаций - 53, упоминаний - 110

BBK vivo V и организации, системы, технологии, персоны:

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 32
Google LLC 11904 10
Samsung Electronics 10342 8
Huawei 3992 7
Xiaomi 1786 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 733 7
Qualcomm Technologies 1842 4
Apple Inc 12226 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 4
BBK OPPO Electronics 388 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 4
Sony 6566 3
BBK vivo iQOO 16 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 46 2
Компас 20 2
Intel Corporation 12269 2
ZTE Corporation 752 2
Lenovo Motorola 3504 2
BBK OnePlus 221 2
Canalys 232 1
Microsoft Corporation 24776 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 1
Jovi - Ноосфера 9 1
AOC 101 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
LG Electronics 3633 1
Lenovo Group 2302 1
ESET - ESET Software 1136 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 920 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
AMD - Advanced Micro Devices 4280 1
8382 1
MediaTek - Ralink 531 1
Blackview 19 1
Doogee 29 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2458 8
Градиент 90 4
Carl Zeiss AG 304 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Связной ГК 1372 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 102 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 1
Газпром ПАО 1358 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12600 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 20
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1226 20
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2117 20
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9767 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2992 17
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1043 16
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2379 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 14
USB Type-C - USB-C - USB 3 1975 11
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 709 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3535 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7999 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4859 8
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 520 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17279 8
Night Vision - режим ночного видения 363 8
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 210 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2401 6
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2270 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2196 6
Оповещение и уведомление - Notification 4783 6
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 318 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6074 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2227 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6103 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3467 5
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1883 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10879 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2271 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1829 5
Фотокамеры - Ночная съемка 217 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4657 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1575 21
Google Android 14184 15
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 9
BBK vivo Funtouch OS 16 8
BBK vivo Halo Fullview 63 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 6
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 210 6
Honor 20 - серия смартфонов 27 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 270 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 5
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 397 5
Google Android 8 - Android Oreo 194 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 4
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 4
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 4
BBK vivo Ultra Game Mode 6 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 407 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 3
Google Android 9 - Android Pie 210 3
BBK vivo AI Face Beauty 6 3
Huawei Mate - серия смартфонов 365 3
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Honor View - серия смартфонов 36 3
BBK OPPO A - Серия смартфонов 45 3
Samsung Galaxy 965 3
BBK vivo X - серия смартфонов 29 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 3
BBK vivo FlashCharge 18 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 440 3
Аскон Компас-Эксперт 4 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 500 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 2
Honor 10 - Смартфон 38 2
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 39 2
Samsung Galaxy Note 695 2
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Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 429 2
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Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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