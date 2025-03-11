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Китай Гуандун Дунгуань


11.03.2025 Китай до конца года начнет тестовый выпуск EUV-литографов для производства чипов 1
18.04.2024 Новинка vivo Y03 в продаже в России по сниженной цене 1
16.04.2024 Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене 1
06.12.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном 1
21.09.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором 1
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1
13.01.2022 Vivo открыла лабораторию коммуникационный сетей 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
17.08.2015 Роботы завоёвывают Китай 2
21.11.2013 Завод Nokia бунтует второй день: «Мы не рабы, чтобы продаваться». ФОТО 2

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 301 7
MediaTek - Ralink 530 2
Microsoft Corporation 24703 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5684 1
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 1
Intel Corporation 12234 1
Qualcomm Technologies 1834 1
Huawei 3968 1
Samsung Electronics 10301 1
Apple Inc 12170 1
Xiaomi 1761 1
Sony 6556 1
BBK Electronics Corp 313 1
Western Digital Corporation - WDC 554 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 722 1
Toshiba Corporation 2931 1
BBK OPPO Electronics 385 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 406 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 61 1
BOE Technology 35 1
Wistron 73 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Largan Precision 4 1
Unimicron Technology Corporation 2 1
Google LLC 11854 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 407 1
LG Electronics 3622 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 1
OmniVision Technologies 31 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9690 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24354 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4757 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2104 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9399 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12148 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 3
Аксессуары 3922 3
Night Vision - режим ночного видения 359 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28008 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3505 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2393 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6078 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1012 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2825 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7675 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 275 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1277 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4046 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24660 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25596 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6437 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5457 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7950 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1411 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4211 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1273 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 461 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5364 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3490 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1423 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 980 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 514 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 998 1
EIS - Electronic Image Stabilization - программная электронная стабилизация изображений 116 1
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 348 2
BBK vivo FlashCharge 17 2
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7118 1
Samsung Galaxy 963 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 130 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 73 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1563 1
Huawei Mate - серия смартфонов 363 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 1
BBK vivo V - Серия смартфонов 41 1
BBK vivo Funtouch OS 16 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
BBK OPPO Find - серия смартфонов 51 1
BBK OPPO Real 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 6
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 6
Китай - Пекин - Beijing 1003 5
Китай - Нанкин 33 5
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 5
Китай - Шанхай 787 5
Китай - Шэньси - Сиань 29 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5203 3
Германия - Федеративная Республика 12721 2
Япония 13320 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 2
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
Финляндия - Хельсинки 247 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Италия - Итальянская Республика 4364 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Индия - Bharat 5484 1
Сингапур - Республика 1858 1
Китай - Тайвань 4006 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1001 1
Индонезия - Республика 963 1
Ирландия - Республика 1015 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
США - Калифорния 4632 1
Европа 21831 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
Бельгия - Королевство 1154 1
Южная Корея - Республика 6678 1
Малайзия 870 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Мальта - Республика 132 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Китай - Гуандун 66 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 279 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Япония - Токио 995 1
США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Китай - Чунцин 23 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2284 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1382 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1104 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5574 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 231 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 570 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1169 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 7 1
South China Morning Post 60 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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