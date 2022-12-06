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Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном

Компания Vivo представляет новый смартфон Y02, оснащенный 6,51-дюймовым HD+ дисплеем с режимом защиты зрения, 5000 мАч аккумулятором и восьмиядерным процессором. Корпус с 2,5D-дизайном представлен в цветах «Лавандовое поле» и «Серый космос». Стоимость модели – 8999 руб. в официальном интернет-магазине Vivo и у партнеров компании. Об этом CNews сообщили представители Vivo.

Толщина 2,5D-корпуса смартфона составляет 8,49 мм. Матовая кристаллическая поверхность отличается долговечностью.

Экран FullView 6,51 дюйма с разрешением HD+ (1600×720) смартфона отличается широкими углами обзора. Кроме того, модель может автоматически корректировать яркость экрана и фильтровать синий свет, обеспечивая комфорт для глаз.

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Vivo Y02

Смартфон оснащен аккумулятором 5000 мАч (типовое значение). Восьмиядерный процессор MediaTek обеспечивает высокую производительность и бесперебойную работу смартфона.

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Безопасность

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Vivo создает смартфоны и аксессуары. В настоящее время Vivo владеет и управляет сетью R&D центров в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. Производственные центры Vivo (включая авторизованный производственный центр) обладают годовой производственной мощностью около 200 млн смартфонов. Устройствами Vivo пользуются более 400 млн пользователей в 60 странах и регионах.

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