Китай Цзянсу Нанкин Наньцзин


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Заводы TSMC в Европе и в Японии убыточны. Площадка в США вышла на прибыль, но самые выгодные - китайские 1
03.09.2025 США нанесли двойной удар по мировому производству микросхем. TSMC больше не сможет держать на плаву свой завод в Китае 2
14.11.2024 В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны 1
18.06.2024 Китайские производители чипов банкротятся один за другим. Гибнут тысячи компаний в год 1
18.04.2024 Новинка vivo Y03 в продаже в России по сниженной цене 1
18.04.2024 Дисплей дополненной реальности в электромобиле «Атом» будет работать на собственном ПО 1
16.04.2024 Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене 1
29.02.2024 «Роббо» вышла на рынки еще трех стран в 2023 году 1
18.10.2023 В Китае начались занятия в «Роббо классе» 1
05.10.2023 Ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая создали технологию межкультурного VR-обучения с переводом на основе ИИ 1
13.03.2023 «Роббо» вышла на рынки еще 10 стран в 2022 году 1
06.12.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном 1
07.10.2022 Компания Treolan начинает поставки оборудования GoodView Electronics 1
21.09.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором 1
01.08.2022 Власти США не дадут производителям процессоров разбогатеть за счет налогоплательщиков 1
11.05.2022 ОЭЗ «Технополис “Москва”» расширяет сотрудничество с китайскими партнерами 1
26.04.2022 «Роббо» открыла представительство в Китае 1
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны 2
21.07.2020 ZTE основала лабораторию информационной безопасности для промышленного Интернета 5G 1
12.07.2019 ZTE открыла Европейскую лабораторию по вопросам кибербезопасности в Брюсселе 1
16.04.2018 Китайские магазины 7camicie внедрили платформу Addreality 1
16.08.2016 China Mobile пятикратно повышает эффективность O&M благодаря инструментам PTN сети доставки информации ZTE 1
24.05.2016 Huawei заменила гендиректора в России 1
24.05.2016 Назначен новый генеральный директор Huawei в России 1
12.09.2014 Huawei и 21Vianet запустили крупнейшую в Китае коммерческую сеть SDN 1
02.06.2011 Метаматериалы "уменьшают" объект и скрывают от радара 1
02.12.2010 Huawei заключила контракт на создание национальной магистральной сети 40G для China Mobile 1
20.10.2010 Microsoft привлечет аутсорсеров в перспективные китайские города 1
26.08.2008 Олимпиада-2008 оставила след в астрономии 1
11.01.2008 В Китае зафиксирован случай передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку 1
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo 1
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo 1
26.10.2006 Alcatel подписал контракты на 53 млн. евро на расширение сетей China Mobile 1
28.11.2003 Китайский диссидент воровал американские технологии 1
05.11.2001 Toshiba откроет производство CDMA-телефонов в Китае 1
01.09.2000 China Telecom планирует соединить несколько китайских городов сетью оптоволоконной связи 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 344 6
Samsung Electronics 10742 5
China Mobile 424 5
Huawei 4306 4
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 4
Apple Inc 12787 3
ZTE Corporation 776 3
JSMCC - Jiangsu Mobile Communication Company 5 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1046 2
MediaTek - Ralink 574 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 150 1
Walsin 2 1
BBK OnePlus 267 1
Samsung Electronics - Samsung Semiconductor 43 1
Taiyo Yuden 7 1
VNET Group - 21Vianet 6 1
Tokyo Electron - Tokyo Erekutoron Kabushiki-gaisha 26 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 83 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 471 1
МегаФон 10153 1
Microsoft Corporation 25361 1
Qualcomm Technologies 1923 1
Xiaomi 2053 1
Intel Corporation 12598 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
9126 1
BBK OPPO Electronics 440 1
AMD - Advanced Micro Devices 4509 1
Toshiba Corporation 2959 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2264 1
BBK Electronics Corp 326 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 210 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 469 1
GlobalFoundries - GF 98 1
BBK vivo iQOO 34 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2752 1
Лента - Сеть розничной торговли 2302 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 159 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3290 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1369 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
Правительство Тайваня 46 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1464 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 579 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 447 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 253 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19020 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25798 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2392 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21866 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12934 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4563 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74201 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57873 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23146 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10281 5
Аксессуары 4149 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11223 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6969 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3116 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13093 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1339 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9915 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8419 3
Night Vision - режим ночного видения 393 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8872 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2255 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15008 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25618 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2456 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1906 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3355 2
OSH, OSHW - Open-source hardware - Открытое аппаратное обеспечение 18 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3750 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12143 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15041 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9624 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8246 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12759 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1394 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1857 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 883 2
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 3
ROBBO - РОББО Клуб 23 3
BBK vivo FlashCharge 20 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 2
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 2
BBK Realme Buds Air 15 1
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 12 1
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 12 1
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 23 1
ROBBO - Varwin Robotics 4 1
SMIC MinerVa 2 1
FreePik 1545 1
ROBBO - РОББО Схемотехника 6 1
ROBBO - Q-fab Центр 3D-прототипирования 2 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 1
Infinix Watch - Infinix XWatch 3 1
VNET Group - 21Vianet - Agile TE - Agile Traffic Engineering 1 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 523 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 294 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1546 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 1
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 46 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 584 1
BBK vivo Halo Fullview 65 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 551 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 79 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 1
BBK vivo Funtouch OS 19 1
ROBBO 3D-принтер 10 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 83 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent TCA SGSN 1 1
Huawei 40G 2 1
Addreality WiFi 2 1
Фролов Павел 86 3
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Biao Wan - Бяо Вань 20 2
Okamura Tadashi - Окамура Тадаши 11 1
Медведев Вадим 6 1
Рубио Денис 2 1
Delli-Colli Kevin - Делли-Колли Кевин 1 1
Шадиев Рустам 1 1
Хакимов Альберт 1 1
Chua Christian - Чуа Кристиан 7 1
Ma Mike - Ма Майк 1 1
Борзилов Давид 77 1
Дегтев Геннадий 270 1
Смирнов Андрей 74 1
Экалов Екатерина 8 1
Шкляр Дмитрий 4 1
Sartori Alan - Сартори Алан 1 1
Борисов Николай 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18431 32
Россия - РФ - Российская федерация 159042 15
Китай - Шанхай 814 11
Китай - Шэньси - Сиань 42 9
Китай - Пекин - Beijing 1059 8
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 196 7
Европа 24708 6
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 60 6
Китай - Гуандун - Дунгуань 12 5
Южная Корея - Республика 6891 4
Япония 13582 4
Китай - Цзянсу 70 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53644 3
Финляндия - Финляндская Республика 3661 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18867 3
Китай - Тайвань 4155 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5361 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 2
Земля - планета Солнечной системы 10707 2
Азия - Азиатский регион 5780 2
Беларусь - Белоруссия 6094 2
Индия - Bharat 5740 2
Израиль 2792 2
Африка - Африканский регион 3583 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Солнечная система - Solar system 2549 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1193 2
Малайзия 902 2
Филиппины - Республика 582 2
Китай - Тяньцзинь 46 2
Китай - Уси 14 2
Китай - Шаньдун 30 1
Турция - ТРСК - Турецкая Республика Северного Кипра - Северный Кипр 7 1
Китай - Чжэцзян - Сючжоу 1 1
Китай - Аньхой 16 1
Китай - Шаньси 29 1
Восточно-Китайское море - Янцзы 22 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4126 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1170 1
Швеция - Королевство 3721 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55268 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 3
Английский язык 6904 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17499 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3739 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 52 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26144 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7626 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4943 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1014 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 102 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1725 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 867 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1476 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3726 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1449 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1251 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 506 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 14 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 683 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1073 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 1
Образование в России 2582 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 1
Tom’s Hardware 541 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 2
Space War 75 2
Applied Physics Letters 35 1
Bloomberg 1563 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
The China Times 11 1
TechInsights 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Gartner - Гартнер 3624 1
TrendForce 151 1
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 1
ROBBO Academy - РОББО Академии 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 292 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
CAS NOAC - National Astronomical Observatory of China - Национальная астрономическая обсерватория Китая - Цзыцзиньшаньская астрономическая обсерватория 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

