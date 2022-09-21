Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором

Компания Vivo представляет новый смартфон Y22, оснащенный 50 МП основной камерой со светосильным датчиком, 18 Вт быстрой зарядкой и 5000 мАч аккумулятором. Корпус имеет с 2,5D-дизайн. Смартфон доступен в цветах «Синий космос» и «Крипто-зеленый». Об этом CNews сообщили представители Vivo.

50 МП основная камера позволяет создавать снимки высокой четкости с яркими деталями, как днем, так и ночью, благодаря большому светосильному датчику и другим возможностям профессионального уровня. Автофокус основной камеры предназначен для стабильной фокусировки на объекте и для съемки лучших фото, независимо от того, в движении пользователь или нет. Смартфон оснащен 8 МП фронтальной камерой и 2 МП макрокамерой.

С помощью 64 ГБ встроенной памяти можно хранить любимые файлы, а если этого не хватит – можно установить карту памяти объемом до 1 ТБ дополнительно с помощью тройного слота для карт.

Vivo Y22

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio G85.

С батареей повышенной емкости на 5000 мАч и 18-ваттной быстрой зарядкой смартфон заряжается до 70% примерно за 82 минуты. 15 минут зарядки хватит на 258 минут видео или пять раундов игр. Аккумулятор большой емкости, работающий дольше благодаря технологии интеллектуального энергосбережения, обеспечит комфорт в использовании смартфона. А с функцией обратной зарядки можно делиться энергией смартфона с другими устройствами.

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Корпус с 2,5D-дизайном устойчив к появлению царапин и отпечатков пальцев. Смартфон можно разблокировать одним движением за 0,24 секунды с помощью сканера отпечатков пальцев на боковой грани. Также доступна функция разблокировки по лицу, чтобы моментально получить доступ к устройству.

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Vivo — глобальная высокотехнологичная компания. В настоящее время Vivo владеет и управляет сетью R&D центров в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, деятельность которых сконцентрирована на разработке потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. Производственные центры Vivo (включая авторизованный производственный центр) обладают годовой производственной мощностью около 200 млн смартфонов. Устройствами Vivo пользуются более 400 млн пользователей в 60 странах и регионах.