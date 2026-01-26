Разделы

Китай Чжэцзян Ханчжоу


СОБЫТИЯ


26.01.2026 Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц 1
27.11.2025 Санкции США нипочем. Китайские ИТ-гиганты начали совершенно законно обучать ИИ на самом современном «железе» в чужих дата-центрах 1
27.10.2025 Исследователи из T-Bank AI Research, ИТМО и центра робототехники «Сбера» разработали метод точной визуальной локализации по одному изображению 1
17.10.2025 Полицейский робопес с ИИ начал патрулировать улицы Китая 1
21.11.2024 Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства 1
18.04.2024 Новинка vivo Y03 в продаже в России по сниженной цене 1
16.04.2024 Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене 1
09.01.2024 Число получивших поддержку Москвы экспортеров за год выросло почти на 40% 1
06.12.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y02 с 2,5D-дизайном 1
04.10.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA 1
21.09.2022 Vivo представляет в России новый смартфон Y22 c 50 Мп камерой со светосильным датчиком и емким аккумулятором 1
11.05.2022 «Почта России» увеличит скорость доставки товаров из китайских интернет-магазинов 1
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1
21.01.2022 Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей 1
12.05.2021 «Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
19.03.2020 В Москве тестируют высокоточное решение для дистанционного измерения температуры тела 1
30.12.2019 Роман Горпинченко, Dahua Technologies -

Искусственный интеллект прорывается из премиального сегмента в средний

 1
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
10.05.2019 Россияне открыли в Китае «пиццерию будущего» с управлением через облако 1
30.09.2018 Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы 1
19.09.2018 Alibaba через год выпустит чип с ИИ, а через два собственный квантовый процессор 1
31.01.2018 Датчики «умных» устройств оказались уязвимы для грабителей и террористов 1
23.11.2017 Бюджетный iPhone увидит свет в первой половине 2018 года 1
20.10.2017 Apple готовит к выпуску дешевые версии iPhone X 1
28.06.2017 Alibaba для победы над Amazon вложила $1 млрд в зарубежный актив 1
17.10.2016 HP и Alibaba выпустили ноутбук на национальной китайской ОС 1
14.10.2016 AMD и Alibaba Cloud предоставили облачные сервисы на базе AMD Radeon Pro 1
05.08.2016 ZTE сотрудничает с Bombardier для проведения совместных испытаний поездной мультисервисной связи стандарта LTE 1
10.05.2016 В Китае появился ИТ-гигант для обслуживания госсектора 1
09.03.2016 Российский стартап запустит в Китае завод по производству роботов 1
14.12.2015 Медведев пообещал построить в России собственный AliExpress 1
09.06.2014 Телефонный аналог Chatroulette получил $15 млн инвестиций 1
17.03.2014 Alibaba планирует крупнейшее IPO в истории интернета 1
26.03.2013 Китайцы создали вещество легче воздуха 1
17.06.2011 АФК «Система» и ZTE будут совместно разрабатывать и продвигать инновационные решения в России и странах СНГ 1
02.12.2010 Huawei заключила контракт на создание национальной магистральной сети 40G для China Mobile 1

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 454 8
Huawei 4269 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 7
Google LLC 12313 6
Intel Corporation 12569 5
ZTE Corporation 776 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 4
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 4
Huawei Technologies 405 3
HP 3Com 680 3
Lenovo Group 2370 3
BBK OPPO Electronics 434 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 2
Promobot - Промобот 152 2
Novafora - Transmeta 194 2
Huawei-3Com - H-3C 8 2
Dell EMC 5101 2
Amazon Inc - Amazon.com 3152 2
Xiaomi 2016 2
Apple Inc 12709 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1841 2
Lenovo Motorola 3530 2
Yahoo! 3711 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
China Mobile 422 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 289 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 205 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 43 1
BBK vivo iQOO 33 1
Thales - Gemalto 184 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 1
Acer - AOpen - Wistron 78 1
Nvidia Corp 3761 1
America Movil 55 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 22 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 3
JD.com - Jingdong Mall 97 2
Почта России ПАО 2259 2
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Coca-Cola Company 260 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 47 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Kinnevik Investment AB 21 1
SoftBank Group 272 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Bombardier Inc 27 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Rocket Internet 9 1
Ferrari NV 157 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 1
Tesco 82 1
China Post Group - Почта Китая 18 1
101Hotels.com 456 1
San Francisco International Airport - Международный аэропорт Сан-Франциско - IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8272 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2727 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Alibaba Group - Lazada Group 8 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4817 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12979 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 52 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18500 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2376 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4842 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 4
Аксессуары 4133 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Night Vision - режим ночного видения 391 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4208 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6177 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6325 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31913 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3190 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Google Android 14768 5
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 3
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
Dahua Thermal Solution 2 2
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 2
BBK vivo FlashCharge 20 2
Apple iOS 8298 2
Linux OS 10982 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 421 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 53 2
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
BBK vivo Halo Fullview 65 1
Apache OpenOffice 485 1
Siemens MindSphere 27 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 334 1
Alibaba AliCloud ECS - Alibaba Cloud Elastic Compute Service - Alibaba Cloud Intelligence 4 1
Google Now 77 1
Apple TrueDepth 18 1
SAP Sybase 292 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
BBK vivo Funtouch OS 19 1
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 1
Alibaba AliCloud - Linux AliOS - YunOS - Aliyun OS - Alibaba OS Business Group 20 1
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 8 1
Nokia Alcatel-Lucent NM 4 1
Nokia Alcatel-Lucent TeraLight 2 1
AMD Polaris 4 1
Huawei 40G 2 1
AMD Radeon VR Ready 1 1
AMD Radeon 289 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 205 1
Dahua VMS DSS 1 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Ma Jack - Ма Джек 26 4
Медведев Дмитрий 1663 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 620 2
Титов Борис 60 1
Кузнецов Сергей 162 1
Иванов Сергей 398 1
Евтушенков Владимир 212 1
Брюквин Юрий 299 1
Южаков Алексей 30 1
Мильнер Юрий 136 1
Титов Сергей 5 1
Аносов Сергей 16 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Овчинников Федор 5 1
Fu Kevin - Фу Кевин 1 1
Xu Wenyuan - Сюй Вэньюань 1 1
Jianfeng Zhang - Цзяньфэн Чжан 2 1
Кивокурцев Олег 94 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 174 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Баранов Дмитрий 24 1
Ternovskiy Andrey - Терновский Андрей 8 1
Черноскутова Надежда 1 1
Дмитриев Виталий 1 1
Еремеев Игорь 3 1
Чугунов Максим 6 1
Плужник Евгений 3 1
Бубнов Григорий 1 1
Jinlong Liu - Цзиньлун Лю 1 1
Утев Максим 3 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
Баутин Георгий 3 1
Chua Christian - Чуа Кристиан 7 1
Кожевников Владимир 2 1
Колотева Милена 1 1
Рахимов Руслан 1 1
Путин Владимир 3376 1
Галушкин Олег 182 1
Носков Константин 239 1
Сергунина Наталья 372 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18324 53
Россия - РФ - Российская федерация 157926 20
Китай - Шанхай 810 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 13
Китай - Пекин - Beijing 1057 12
Япония 13562 8
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 193 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 7
Китай - Чжэцзян 32 6
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 37 6
Китай - Шэньси - Сиань 42 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46001 6
Китай - Гуандун - Дунгуань 12 5
Индия - Bharat 5719 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 5
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 109 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 4
Европа 24665 4
Азия - Азиатский регион 5754 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1784 4
Китай - Хубэй - Ухань 61 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1187 4
Индия - Карнатака - Бангалор 208 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 3
Казахстан - Республика 5828 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 3
Земля - планета Солнечной системы 10684 3
Южная Корея - Республика 6873 3
Индонезия - Республика 1016 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 3
Малайзия 900 3
Китай - Чунцин 23 2
Китай - Сычуань - Чэнду 39 2
Беларусь - Белоруссия 6063 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Польша - Республика 2003 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3598 2
Германия - Федеративная Республика 12951 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 2
Бразилия - Федеративная Республика 2456 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6371 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5891 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Английский язык 6881 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Йена - денежная единица Японии 499 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Физика - Градус Фаренгейта 45 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15212 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 4
FT - Financial Times 1261 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11431 2
Global Times 16 1
South China Morning Post 80 1
China Daily 70 1
РБК Инновации 47 1
Silicon.com 364 1
The Engineer 79 1
Times 644 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
SCMP - South China Morning Post 31 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 1
Bloomberg 1429 1
GizChina - Издание 81 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 167 1
Рустелеком ТК 304 1
Juniper Research 551 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 18 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 163 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
Aston University - Астонский университет - Университет Астона 5 1
РАН - Российская академия наук 2029 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
