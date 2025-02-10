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Китай Сычуань Чэнду

Китай - Сычуань - Чэнду


10.02.2025 Sophos: пять лет мы воюем с китайскими хакерами 1
04.10.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибьютором продукции DSPPA 1
12.07.2021 Кредиторы банкротят гигантский ИТ-холдинг, куда входят мировые производители процессоров и памяти 1
04.06.2020 ZTE и China Mobile представили гранично-облачную платформу 5G для здравоохранения 1
28.01.2020 ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии 2
08.07.2019 Американского профессора посадят на 219 лет за продажу микросхем китайцам 1
28.04.2017 Huawei и Intel расширяют сотрудничество в области суперкомпьютерных технолоuий 1
06.06.2016 Huawei провела тестирование ключевых технологий 5G 1
29.07.2014 Китай начал следствие против Microsoft с обысками и выемками документов 1
06.08.2012 Huawei завершила одновременное тестирование услуг мобильной связи и WiFi 1
16.07.2012 Nokia реорганизует бизнес в третьем по величине регионе продаж 1
13.02.2012 Apple инициировала внеочередную проверку Foxconn и других поставщиков 1
12.12.2011 Huawei провела испытания радиорелейного оборудования E-Band в сети LTE 1
06.10.2011 Китайцы возьмут под контроль азиатско-тихоокеанский регион. С помощью БПЛА 1
23.05.2011 Взрыв на заводе Foxconn может сократить поставки iPad 2 на 36% 1
13.11.2010 IBM направит $50 млн на создание 100 разумных городов по всему миру 1
28.10.2010 Intel открыла первый завод в Китае 1
19.10.2010 Сборщик iPhone планирует инвестировать $10 млрд в новое производство 1
15.10.2010 Texas Instruments открыла свой первый завод по производству полупроводников в Китае 1
09.09.2010 Huawei поможет селам Нижегородской области восстановить связь после пожаров 1
18.09.2009 Китай поддерживает экспансию своих ИТ-аутсорсеров 1
26.05.2009 Huawei Symantec Technologies выходит на российский рынок 1
12.05.2009 Роспотребнадзор опубликовал меры по недопущению распространения гриппа A (H1N1) 1
12.03.2009 В Китае произошло землетрясение силой 5 баллов по школе Рихтера 1
05.06.2008 На юго-западе Китая зафиксированы новые подземные толчки 1
15.05.2008 В Китае зафиксирован сильный повторный толчок 1
13.05.2008 Землетрясение в Китае: число жертв растет 1
13.05.2008 Число жертв землетрясения в Китае приблизилось к 10 тысячам 1
12.05.2008 В Китае произошло мощное землетрясение 1
19.02.2008 Symantec и Huawei создали совместное предприятие 1
21.12.2007 Symantec и китайская компания Huawei создадут совместное предприятие 1
26.11.2007 В Китае ожидается сезон полных солнечных затмений 1
10.09.2007 Intel приступил к строительству завода в Китае 1
22.05.2007 Symantec пошел в телеком 1
22.05.2007 Symantec и Huawei: совместные решения в области ИБ 1
10.10.2006 Развитие энергетики на основе термоядерного синтеза обсудят в Китае 1
10.10.2006 Развитие энергетики на основе термоядерного синтеза обсудят в Китае 1
15.10.2003 Intel: к 2010 году Китай станет мировым лидером по сбыту чипов 1
22.10.2002 В Китае более 46 млн. пользователей интернета 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3945 11
Intel Corporation 12211 5
Huawei Technologies 399 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 5
IBM - International Business Machines Corp 9444 4
Apple Inc 12130 4
Huawei Symantec Technologies - Хуавэй Симантек 10 4
Microsoft Corporation 24652 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 3
Qualcomm Technologies 1827 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 3
HP - Hewlett-Packard 3625 3
HP Inc. 5689 2
Google LLC 11815 2
China Mobile 407 2
ZTE Corporation 749 2
China Telecom - Чайна Телеком 257 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1263 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Samsung Electronics 10278 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 1
Sony 6550 1
MediaTek - Ralink 528 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 43 1
Tsinghua Holdings - Guoxin Micro 1 1
Linxens 1 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp 3 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
CGTC - Chengdu GaStone Technology Company 3 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 279 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 430 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 19 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 61 1
Quanta Computer 210 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Медицинский центр Западного Китая - West China Medical Center - Западно-Китайской больницы 1 1
RBC Capital Markets 59 1
Chengdu High-Tech Zone 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети Ленэнерго 1701 1
CAIG - Chengdu Aircraft Industry Group - Chengdu Aircraft Design Institute 3 1
AVIC - Aviation Industry Corporation of China - Китайская корпорация авиационной промышленности - Guizhou Aircraft Industry Corporation, GAIC - Авиационная промышленность КНР 7 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
CAEA - China Atomic Energy Authority - Национальное агентство по атомной энергии Китая 2 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 315 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 555 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1215 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 437 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 20 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 40 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27917 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16173 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12562 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10137 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11095 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25453 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15972 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3484 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8227 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14420 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11654 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3440 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4183 2
Аналоговые технологии 2773 2
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Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 246 2
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6398 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9308 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3220 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 570 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5027 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12066 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1390 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3116 1
Apple iPad 3864 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1343 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
Intel Xeon Phi 38 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
Huawei E-band 1 1
Huawei Softswitch 7 1
Huawei GPON 3 1
IBM Smarter Cities 9 1
Acer Predator 206 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Microsoft Windows 15705 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 34 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 446 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Дмитриев Виталий 1 1
McGregor Jim - МакГрегор Джим 5 1
Abramsky Mike - Абрамски Майк 7 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Сюй Виктор 30 1
Березкина Надежда 3 1
Анкилов Константин 107 1
Thompson John - Томпсон Джон 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 37
Китай - Сычуань 95 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 14
Китай - Пекин - Beijing 1003 8
Китай - Шанхай 787 8
Россия - РФ - Российская федерация 144973 6
Азия - Азиатский регион 5547 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 3
Индия - Bharat 5459 3
Китай - Хубэй - Ухань 60 3
Китай - Чунцин 23 3
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 98 3
Китай - Тайвань 3993 2
Япония 13297 2
Европа 21791 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 159 2
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 2
Уран - планета Солнечной системы 543 2
Китай - Юго-Западный Китай 31 2
Беларусь - Белоруссия 5686 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 1
Украина 7621 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
США - Аризона 517 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 1
Польша - Республика 1964 1
Бразилия - Федеративная Республика 2368 1
Южная Корея - Республика 6657 1
Китай - Шэньси - Сиань 29 1
США - Калифорния 4631 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Италия - Милан 161 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 63 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 7
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 562 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5787 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 4
Энергетика - Energy - Energetically 5100 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9850 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3169 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8072 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6719 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 1
Миграция населения - Миграционные службы 413 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5142 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1805 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 891 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 554 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 411 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 91 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1272 1
Спорт - Футбол 649 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5914 5
The Verge - Издание 559 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
Bloomberg 1295 1
Forbes - Форбс 825 1
EE Times 158 1
Times 624 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1281 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
AP - Associated Press 2004 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
Gartner - Гартнер 3560 1
TIRIAS Research 4 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 2
Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань 2 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
CeBIT 612 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
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