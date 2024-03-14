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Intel Xeon Phi

СОБЫТИЯ

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14.03.2024 Криптошахтеры раскупили новейшие процессоры AMD из-за фишки, которая ускоряет добычу биткоинов. В чипах Intel такой нет 1
24.12.2019 В России создают универсальный процессор, решающий ИИ-задачи лучше Intel 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 2
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 2
05.01.2018 Гендиректор Intel продал акции компании, узнав о грядущем «чипокалипсисе» 1
23.11.2017 Dell EMC представила решения для машинного и глубинного обучения 1
16.11.2017 Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon: компактный бизнес-инструмент 1
05.10.2017 РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров 1
26.06.2017 Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC 2
20.06.2017 РСК представила «РСК Торнадо» и компоненты для HPC с охлаждением «горячей водой» 3
25.05.2017 Fujitsu разработала инновационный механизм распределения памяти для «глубинных нейронных сетей» 2
28.04.2017 Huawei и Intel расширяют сотрудничество в области суперкомпьютерных технолоuий 2
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 4
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 1
23.01.2017 РСК получила высший статус Elite в программе Intel Solutions for Lustre Reseller 1
21.11.2016 Dell EMC расширил портфолио решений для HPC облачными сервисами, ПО и новыми системами 2
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 7
22.06.2016 Fujitsu представила новую модульную серверную систему Primergy CX600 M1 2
17.11.2015 Intel выпустил 72-ядерный процессор для десктопов 2
17.11.2015 Lenovo откроет новый инновационный центр высокопроизводительных вычислений в Пекине 2
14.07.2015 РСК представила новое поколение кластерного решения «РСК Торнадо» 1
15.06.2015 В Университете короля Абдулазиза запущен новый суперкомпьютер на базе решений Fujitsu 1
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 2
08.12.2014 «Аквариус» анонсировал новые серверные платформы для создания высокопроизводительных кластерных систем 1
10.09.2014 РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс 1
21.03.2014 Fujitsu построила суперкомпьютер в Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова 1
06.02.2014 Depo Computers анонсировала «кластер в коробке» Depo Storm 5310B7 2
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку 3
21.06.2013 Каким будет ЦОД будущего? 1
08.05.2013 Cray представил суперкомпьютер для бедных 2
13.11.2012 Intel начала поставки первого 60-ядерного процессора 8
12.11.2012 Российский суперкомпьютер-«призрак» вошел в мировой рейтинг Топ-500 2
29.06.2012 «Т-Платформы» совместно с суперкомпьютерными центрами Европы создадут прототип гибридной вычислительной системы нового поколения 2
19.06.2012 В 2012 г. Intel выпустит процессор с более чем 50 ядрами 2

Публикаций - 39, упоминаний - 74

Intel Xeon Phi и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 32
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 12
Nvidia Corp 4002 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Dell EMC 5180 7
Fujitsu 2105 6
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 6
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 5
HP Inc. 5883 5
Т-Платформы - T-Platforms 412 5
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 4
Lenovo Group 2447 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Emerson 95 3
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 3
Google LLC 12690 3
TACC - Texas Advanced Computing Center 6 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Huawei 4677 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
Nvidia - Mellanox Technologies 98 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Quanta Computer 215 1
РСК Технологии 11 1
CSC - Corporation 72 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Fujitsu Laboratories 47 1
Парадигма 169 1
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 1
Crosswave Communications - Crosswave Services - Internet Initiative Japan - IIJ Technology 9 1
РРС-Балтика 4 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
Qualcomm Technologies 1974 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Этажи 0 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 4
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 31
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 15
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 27 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 9
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 7
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 7
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 6
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 5
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 27
Intel Xeon E 197 17
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 12
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Nvidia Tesla GPU 198 10
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 8
Linux OS 11533 7
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 7
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 6
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 5
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 4
Sunway TaihuLight 20 4
Intel Omni-Path Edge Switch 8 4
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 3
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 3
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 3
Intel MIC - Intel Many Integrated Core 6 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 3
Intel Core - Семейство процессоров 1251 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 3
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 3
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СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 3
Nvidia Volta GV 32 3
Intel SSD DC 6 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Dell EMC HPC - Dell EMC Ready Solutions for HPC 6 2
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TechSpot 188 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 8
Fortune Global 1000 51 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РАН - Российская академия наук 2122 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 4
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 2
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
University of Tsukuba - Университет Цукубы 15 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CeBIT 614 1
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