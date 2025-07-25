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РРС-Балтика
УПОМИНАНИЯ
РРС-Балтика и организации, системы, технологии, персоны:
|Транснефть 316 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
|Геофизика ЦКБ 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151279 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 1
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