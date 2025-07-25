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РРС-Балтика


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM 1
28.09.2017 «Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов 1
22.09.2015 ИКТ-расходы федеральных ведомств снижаются второй год подряд 1
10.09.2014 РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

РРС-Балтика и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1350 1
Broadcom - VMware 2418 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 1
IBM - International Business Machines Corp 9488 1
Softline - Софтлайн 3052 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1665 1
Check Point Software Technologies 775 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 924 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 393 1
Транснефть Технологии 17 1
Крастком - Krastcom 10 1
Emerson Electric - Fisher-Rosemount 7 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Service - ЭйТи Сервис 11 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Транснефть 316 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Геофизика ЦКБ 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12268 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3052 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2048 1
Федеральное казначейство России 1831 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9798 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11562 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1669 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1584 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 631 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21363 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7023 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3359 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16602 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10896 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6429 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1394 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12984 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3159 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3889 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1758 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10729 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 555 1
Intel x86 - архитектура процессора 1929 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1371 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 389 1
YSoft SafeQ 26 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Intel Xeon E 194 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3369 1
IBM FileNet 127 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
Intel Xeon Phi 38 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
IBM Tivoli 282 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
Veeam MP - Veeam Management Pack - Veeam MS - Veeam Management Suite 14 1
Захаров Владимир 22 1
Решетков Александр 5 1
Плотникова Наталья 8 1
Речинский Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6020 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5154 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3745 1
Физика - Physics - область естествознания 2726 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2112 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16909 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6213 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1778 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1413 1
Информатика - computer science - informatique 1109 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 136 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 505 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2028 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8262 1
CNews Tenders 18 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
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