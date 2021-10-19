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Транснефть


19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 6
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 7
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 2
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
13.05.2021 «Простопатент» запускает сервис онлайн-патентования по фиксированным ценам 1
19.04.2021 Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации 1
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет 1
20.11.2020 Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft 1
10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза» 1
05.10.2020 Сбербанк ведет крупнейшую в истории России госзакупку ПО Microsoft. ТЗ засекречено 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 2
27.07.2020 «Форсайт» и «Parma Technologies Group» объединяют усилия в области цифровизации российского бизнеса и госсектора 1
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
25.05.2020 «Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group начали сотрудничество в области цифровизации 3
19.03.2020 Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто 1
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
18.12.2019 Как обеспечить устойчивый рост бизнеса 1
21.11.2019 Началась эксплуатация корпоративной ИС управления программами «Транснефти» 3
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР 1
16.10.2019 «Газпрому» отключили оборудование через спутник 1
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда 1
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
24.07.2019 Российский рынок ИТ-услуг растет благодаря «мантре цифровой экономики» 1
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
19.06.2019 «Ростелеком» обеспечил телефонией персонал «Связьтранснефти» 1
10.06.2019 «АМТ-Груп» назначила председателя совета директоров компании 1
29.04.2019 Объем госзакупок у Oracle в 2018 году превысил 13,3 млрд рублей 1
23.04.2019 «Корус консалтинг» провел обследование информационных систем и ИТ-инфраструктуры в «Связьтранснефти» 1

Публикаций - 159, упоминаний - 235

Транснефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 19
Microsoft Corporation 11060 16
SAP SE 3211 14
Abbyy 793 13
IBM 3537 12
Ланит ГК 1155 11
Oracle Corporation 3342 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Логика Бизнеса 141 10
Галактика - Корпорация 248 10
Крок 1219 10
3733 9
АйТи 751 9
Softline - Софтлайн 1474 8
Yandex - Яндекс 4101 8
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 6
Cisco Systems 2038 5
Omnicomm - Омникомм 148 5
Google LLC 7144 5
АФК Система ПАО 994 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 5
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 5
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 4
OpenText 160 4
Dell EMC 2397 4
VMware 1829 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Прогноз 195 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Микрон - Micron 365 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Red Hat 665 3
Роснефть НК 367 33
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 31
Газпром ПАО 520 27
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 22
Газпром нефть 382 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 12
Аэрофлот 493 11
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 10
Сургутнефтегаз - СНГ 123 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Норникель - Норильский никель 177 9
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 8
Почта России ПАО 1572 8
Альфа-Банк 1123 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 7
РусГидро ПАО 129 7
X5 Group 599 6
РСХБ - Россельхозбанк 183 6
Северсталь ПАО 204 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Татнефть 112 5
Русагро Группа Компаний 139 5
Россети ПАО 168 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Связьтранснефть 15 5
ВТБ24 583 4
Allianz - Страховая компания 19 4
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 4
Новатэк 27 4
ПГК - Первая грузовая компания 98 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
Интер РАО ПАО 158 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
ФосАгро 54 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Лента - Сеть розничной торговли 189 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 19
Правительство РФ 2201 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Роснано 456 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Федеральное казначейство России 766 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 98 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Росатом АтомКомплект 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Умные платформы 496 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
IBM FileNet 55 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Галактика ERP 63 5
Alfresco 114 5
Abbyy FlexiCapture 127 5
Microsoft SQL Server 793 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 4
Microsoft Windows 10 6629 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 3
YSoft SafeQ 23 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 3
Prognoz Platform 74 3
Linux OS 4253 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 3
OpenText Documentum 189 3
Microsoft Azure 1171 3
Галактика EAM 24 3
Apple iOS 5741 3
Google Android 10750 3
Nvidia GeForce GTX 2058 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Apple iPad 3263 2
Abbyy FineReader 97 2
Галактика MES 4 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
Omnicomm LLS 27 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
Huawei eSight 7 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 2
Omnicomm Online 55 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Microsoft Visio 67 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 2
Microsoft Office 1934 2
Путин Владимир 1824 6
Шушкин Дмитрий 92 6
Черных Дмитрий 13 5
Гацко Геннадий 14 5
Красилов Николай 4 4
Капитулов Олег 4 3
Вайнштейн Виктор 18 3
Басалыга Валерий 3 3
Подбуцкий Георгий 26 3
Четвернин Алексей 651 3
Алифанов Кирилл 56 3
Паршин Максим 141 2
Беляев Владислав 65 2
Панчоян Артур 5 2
Шадрин Виталий 9 2
Петров Сергей 51 2
Кравченко Константин 65 2
Гимранов Ринат 56 2
Мальков Антон 26 2
Бадалов Андрей 23 2
Байгушев Владимир 16 2
Рейман Леонид 411 2
Текслер Алексей 18 2
Емельянов Станислав 62 2
Бартенева Мария 23 2
Строкович Антон 45 2
Комов Владимир 8 2
Агапов Василий 10 2
Сульгин Сергей 40 2
Зубков Александр 6 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Гонтарев Павел 69 1
Дунаев Сергей 28 1
Ахмеров Тимур 73 1
Галицкий Александр 82 1
Никифоров Николай 1126 1
Андреев Сергей 39 1
Стрелков Сергей 12 1
Натрусов Артем 121 1
Шеховцов Юрий 33 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 100
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 7
Япония 2778 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 6
Испания - Королевство 1251 5
Франция - Французская Республика 2120 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 4
Украина 3361 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Специальный административный район Гонконг 548 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - Сибирь 875 3
Австралия - Австралийский Союз 1122 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Германия - Мюнхен 168 3
США - Калифорния 972 3
Иран - Исламская Республика Иран 374 3
Америка 457 2
Россия - Пермь 739 2
Китай - Тайвань 589 2
Россия - Вологодская область 316 2
Россия - Краснодар 1037 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Северная Америка 1409 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Европа 3745 2
Казахстан - Республика 2627 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Проектный офис 16 2
Конституция США 18 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Закон Мура - Moore's law 74 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
The Pirate Bay 79 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 5
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