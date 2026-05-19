«Почта России» и «Транснефть» объединят усилия в сфере кибербезопасности ьного директора «Почты России» Сергей Гончаров и директор Департамента информационной безопасности «Транснефти» Михаил Наумов. Об этом CNews сообщили представители АО «Почта России». Соглашение

Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично е уточняется. Дело рассматривалось повторно после того, как в конце октября 2024 г. суд вернул его «Транснефти», чья апелляция на это решение была удовлетворена. Претензии «Транснефти» О

«Ростелеком» и «Транснефть» развивают сотрудничество в сфере информационной безопасности ерие наших клиентов и партнеров». Михаил Наумов, директор департамента информационной безопасности «Транснефти», отметил: «Для компании непрерывность и безопасность деятельности — это главный п

«Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM Решение суда Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил поданный в сентябре 2024 г. иск «Транснефти» к компании IBM на сумму о взыскании 83,1 млн руб., пишет «Коммерсант». «Транснефт

Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход» Ушел из жизни Андрей Бадалов В Москве скончался вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии» планируют совместно развивать цифровые решения в нефтегазовой отрасли ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии», ключевой центр ИТ-компетенций «Транснефти», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосроч

«СберТех» и «Транснефть — Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки ественной ИТ-сферы в целом». Дмитрий Дворников, генеральный директор «Транснефть — Технологии»: «В «Транснефти» основные процессы не могут быть автоматизированы с помощью иностранных решений в

Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России ство российской «дочки» Cisco Systems — ООО «Сиско Солюшенз» — об оставлении без рассмотрения иска «Транснефти» и назначил судебное разбирательство на 3 июня 2025 г. На предварительном заседани

Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть» конфигурациями, а также модернизация портала самообслуживания и интерфейсов специалистов. «Проект «Транснефти» — масштабный шаг не только для заказчика, но и для развития нашего продукта. Благ

У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью» Иск удовлетворен Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск «Транснефти» к американскому производителю ПО Cisco о взыскании убытков на сумму 5,85 млн руб.

Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти» Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект реализован в рамках цифровой трансформации коммуникаций нефтепроводной ко

«МегаФон» запустил 4G на объектах «Транснефти» в Приморье ный интернет и голосовую связь запустили инженеры «МегаФона» на производственных участках магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Проект реализован совместно с компанией «Транснефть - Дальний Восток» и охватывает четыре дальневосточных региона — Приморский и Хабаровский край, Амурскую и Еврейскую автономную область. Теперь сотрудники предприятия, обслуживающие н

«Северсталь» и «Транснефть» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ умент подписали директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Стороны договорились о совместном импортозамещении автоматизирова

«Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам «Ростех» и «Транснефть» договорились о совместном противодействии кибератакам и другим угрозам в сфере ин

«Транснефть-Логистика» цифровизовала свой транспортный документооборот с помощью сервиса DropCat Компания «Транснефть-Логистика» являющаяся комплексным оператором 3–4 PL логистики , цифровизовала транспортный документооборот, используя возможности логистического сервиса DropCat. Об этом CNews сообщи

«Транснефть – технологии» представила платформу «Эвоскада» центр технической поддержки и сопровождения информационных систем для всех организаций в структуре «Транснефти».

Сбер и «Транснефть» подписали соглашение о партнёрстве в сфере цифровых технологий ий вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Стороны договорились о разработке и внедрении российских технолог

«Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга ООО «Транснефть-Балтика», дочерняя структура ПАО «Транснефть», первой из организаций нефтеп

На фоне нападок властей «Транснефть» сформировала стратегию импортозамещения ИТ Цифровая трансформация «Транснефти» Как стало известно CNews, в рамках стратегии цифровой трансформации «Транснефт

«Транснефть» увеличила закупки российского ПО в 270 раз Российское ПО в «Транснефти» Как выяснил CNews, российский гигант трубопроводной транспортировки нефтепродукто

«Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft Табу на Windows Минцифры России запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение корпорации Microsoft. Как пишет «Коммерсант», да

«Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows «Ред ОС» — для «Транснефти» Как стало известно CNews, российский госмонополист трубопроводной транспортировки

Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» Экс-глава НИИ «Восход» в «Транснефти» Бывший директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Андрей Бадалов назначен в

«Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group начали сотрудничество в области цифровизации «Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group подписали меморандум о сотрудничестве в области разраб

«Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов метить, что большую часть своих топовых внедрений (восемь из десяти) «Галактика» осуществила самостоятельно. Старты проектов произошли в 2011-2017 гг. Наибольшее число внедрений (четыре) пришлось на «Транснефть». Кроме нее в десятку вошли НПО «Энергомаш», Конструкторское бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, НПО НИИИП-НЗиК, Тольяттинский государственный университет, ФСК ЕЭС, Башкирск

Началась эксплуатация корпоративной ИС управления программами «Транснефти» Корпоративная информационная система управления программами (КИС УП) «Транснефти» переведена в промышленную эксплуатацию. Решение предназначено для повышения эффек

Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу формационно-сервисном центре САП СНГ». По базе данных SAP, ИТС располагает серебряным партнерским статусом немцев. В ИТС заверяют, что среди клиентов компании Новолипецкий металлургический комбинат, «Транснефть», «Альфа-банк», концерн «Калина», Нижнесергинский метизно-металлургический завод, «Сталепромышленная компания» и др.

«ЭвриТег» разработала техдокументацию для ИТ-инфраструктуры «Транснефть-Логистики» «ЭвриТег» совместно с командой «ТехРайтКонсалт» создала по заказу комплексного транспортно-логистического оператора «Транснефть-Логистика» пакет документов для автоматизированных систем. В комплект входят ведомости технического проекта и эксплуатационных документов, пояснительные записки к техническим проекта

После 17 лет дружбы «Транснефть» отказывается работать со Schneider Electric Schneider Electric не смогла обеспечить кибербезопасность «Транснефти» «Транснефть» объявила об отказе от сотрудничества с компанией Schneider Electric,

«Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти» х систем управления технологическими процессами (АСУТП). Систему используют более 1600 сотрудников «Транснефти» и организаций системы «Транснефть».«Транснефть» – крупнейшая в мире трубопроводна

«Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов млн руб.«Транснефть» выделила 192 млн руб. на ПО IBMНа момент публикации материала в пресс-службе «Транснефти» не подтвердили и не опровергли предположение CNews о том, что интерес к ПО IBM в

«Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти» Победа «Компьюлинка» Поставкой оборудования и подготовкой ИТ-инфраструктуры для ЦОДа «Транснефти» в ближайшие полгода займется компания «УСП компьюлинк». Это право она получила по

Российская нефтяная монополия засекретила техдокументацию в 2-миллиардном ИТ-тендере е переводят.«Транснефть» закупает «железо» и ПО за 2 млрд, засекретив техдокументацию Что касается «Транснефти», то она в тендерах, относящихся к ее ЦОДу, апеллирует к коммерческой тайне не впе

«Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти» но пытались составить «Ай-теко» и «Инлайн груп» с более затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет внедрена система «Электронный архив технической документации» По второму ло

«Транснефть» в 2017 г. потратит на связь 30 миллиардов . В тех процедурах, в отношении которых уже преданы огласке договоры, подрядчиком заявлена «дочка» «Транснефти» — «Cвязьтранснефть». Из общения с представителем пресс-службы «Транснефти»

«Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса» я, ввода, хранения, поиска и использования в электронном виде технической документации организаций «Транснефти», сообщили CNews в «Логике бизнеса». Всего насчитывается более 300 видов техническ

Сотрудники компании «Транснефть Нефтяные Насосы» в Челябинске получили служебную связь от «Мегафона» Машиностроители нефтяного сектора Южного Урала обрели «голос» с «Мегафоном». Более 400 сотрудников нового завода системы «Транснефть» в Челябинске получили служебную связь оператора. Офисные помещения самого молодого промышленного предприятия региона уже на 100% оснащены современными телекоммуникациями, сообщили C

МТС обеспечит связью строителей нефтепроводов Самарской области Компания МТС выиграла трехлетний контракт на предоставление услуг мобильной связи для компании «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» («Транснефть — ТСД»), входящей в ст

СК «Транснефть» внедрила систему урегулирования убытков на базе СЭД Syntellect Tessa В прошлом году компания страховая компания «Транснефть» столкнулась с необходимостью выбора СЭД для поддержки измененной централизованной системы урегулирования убытков. Требовалось осуществить миграцию информации из существующей системы