Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Транснефть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 159, упоминаний - 235
Транснефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 6
|Шушкин Дмитрий 92 6
|Черных Дмитрий 13 5
|Гацко Геннадий 14 5
|Красилов Николай 4 4
|Капитулов Олег 4 3
|Вайнштейн Виктор 18 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Подбуцкий Георгий 26 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Алифанов Кирилл 56 3
|Паршин Максим 141 2
|Беляев Владислав 65 2
|Панчоян Артур 5 2
|Шадрин Виталий 9 2
|Петров Сергей 51 2
|Кравченко Константин 65 2
|Гимранов Ринат 56 2
|Мальков Антон 26 2
|Бадалов Андрей 23 2
|Байгушев Владимир 16 2
|Рейман Леонид 411 2
|Текслер Алексей 18 2
|Емельянов Станислав 62 2
|Бартенева Мария 23 2
|Строкович Антон 45 2
|Комов Владимир 8 2
|Агапов Василий 10 2
|Сульгин Сергей 40 2
|Зубков Александр 6 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Гонтарев Павел 69 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Галицкий Александр 82 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Андреев Сергей 39 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Натрусов Артем 121 1
|Шеховцов Юрий 33 1
|IDC - International Data Corporation 2713 7
|CNews Analytics 1988 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 5
|Gartner 2190 2
|Juniper Research 278 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|Forrester Research 385 1
|IHS Markit 21 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759785, в очереди разбора - 663475.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759785, в очереди разбора - 663475.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru