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Транснефть
ПАО «Транснефть» — участник мировой нефтепроводной отрасли. Компания занимает первое место в мире по протяженности магистральных нефтепроводов. Более 67 000 км — совокупная длина всех трубопроводов. В штате трудятся более 130 тыс. сотрудников. Организация входит в перечень стратегических компаний РФ.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 32 дела, на cумму 358 994 748 500 ₽*
СОБЫТИЯ
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|19.05.2026
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«Почта России» и «Транснефть» объединят усилия в сфере кибербезопасности
ьного директора «Почты России» Сергей Гончаров и директор Департамента информационной безопасности «Транснефти» Михаил Наумов. Об этом CNews сообщили представители АО «Почта России». Соглашение
|04.02.2026
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Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично
е уточняется. Дело рассматривалось повторно после того, как в конце октября 2024 г. суд вернул его «Транснефти», чья апелляция на это решение была удовлетворена. Претензии «Транснефти» О
|19.11.2025
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«Ростелеком» и «Транснефть» развивают сотрудничество в сфере информационной безопасности
ерие наших клиентов и партнеров». Михаил Наумов, директор департамента информационной безопасности «Транснефти», отметил: «Для компании непрерывность и безопасность деятельности — это главный п
|25.07.2025
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«Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM
Решение суда Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил поданный в сентябре 2024 г. иск «Транснефти» к компании IBM на сумму о взыскании 83,1 млн руб., пишет «Коммерсант». «Транснефт
|04.07.2025
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Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход»
Ушел из жизни Андрей Бадалов В Москве скончался вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.
|04.06.2025
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ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии» планируют совместно развивать цифровые решения в нефтегазовой отрасли
ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии», ключевой центр ИТ-компетенций «Транснефти», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосроч
|02.06.2025
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«СберТех» и «Транснефть — Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки
ественной ИТ-сферы в целом». Дмитрий Дворников, генеральный директор «Транснефть — Технологии»: «В «Транснефти» основные процессы не могут быть автоматизированы с помощью иностранных решений в
|20.05.2025
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Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России
ство российской «дочки» Cisco Systems — ООО «Сиско Солюшенз» — об оставлении без рассмотрения иска «Транснефти» и назначил судебное разбирательство на 3 июня 2025 г. На предварительном заседани
|21.04.2025
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Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть»
конфигурациями, а также модернизация портала самообслуживания и интерфейсов специалистов. «Проект «Транснефти» — масштабный шаг не только для заказчика, но и для развития нашего продукта. Благ
|08.04.2025
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У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью»
Иск удовлетворен Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск «Транснефти» к американскому производителю ПО Cisco о взыскании убытков на сумму 5,85 млн руб.
|06.03.2025
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Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти»
Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект реализован в рамках цифровой трансформации коммуникаций нефтепроводной ко
|13.06.2024
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«МегаФон» запустил 4G на объектах «Транснефти» в Приморье
ный интернет и голосовую связь запустили инженеры «МегаФона» на производственных участках магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Проект реализован совместно с компанией «Транснефть - Дальний Восток» и охватывает четыре дальневосточных региона — Приморский и Хабаровский край, Амурскую и Еврейскую автономную область. Теперь сотрудники предприятия, обслуживающие н
|22.05.2024
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«Северсталь» и «Транснефть» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ
умент подписали директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Стороны договорились о совместном импортозамещении автоматизирова
|16.05.2024
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«Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам
«Ростех» и «Транснефть» договорились о совместном противодействии кибератакам и другим угрозам в сфере ин
|12.03.2024
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«Транснефть-Логистика» цифровизовала свой транспортный документооборот с помощью сервиса DropCat
Компания «Транснефть-Логистика» являющаяся комплексным оператором 3–4 PL логистики , цифровизовала транспортный документооборот, используя возможности логистического сервиса DropCat. Об этом CNews сообщи
|06.06.2023
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«Транснефть – технологии» представила платформу «Эвоскада»
центр технической поддержки и сопровождения информационных систем для всех организаций в структуре «Транснефти».
|02.06.2023
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Сбер и «Транснефть» подписали соглашение о партнёрстве в сфере цифровых технологий
ий вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Стороны договорились о разработке и внедрении российских технолог
|20.06.2022
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«Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга
ООО «Транснефть-Балтика», дочерняя структура ПАО «Транснефть», первой из организаций нефтеп
|14.02.2022
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На фоне нападок властей «Транснефть» сформировала стратегию импортозамещения ИТ
Цифровая трансформация «Транснефти» Как стало известно CNews, в рамках стратегии цифровой трансформации «Транснефт
|25.10.2021
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«Транснефть» увеличила закупки российского ПО в 270 раз
Российское ПО в «Транснефти» Как выяснил CNews, российский гигант трубопроводной транспортировки нефтепродукто
|19.10.2021
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«Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft
Табу на Windows Минцифры России запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение корпорации Microsoft. Как пишет «Коммерсант», да
|17.09.2021
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«Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows
«Ред ОС» — для «Транснефти» Как стало известно CNews, российский госмонополист трубопроводной транспортировки
|30.07.2021
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Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти»
Экс-глава НИИ «Восход» в «Транснефти» Бывший директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Андрей Бадалов назначен в
|25.05.2020
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«Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group начали сотрудничество в области цифровизации
«Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group подписали меморандум о сотрудничестве в области разраб
|31.12.2019
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«Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов
метить, что большую часть своих топовых внедрений (восемь из десяти) «Галактика» осуществила самостоятельно. Старты проектов произошли в 2011-2017 гг. Наибольшее число внедрений (четыре) пришлось на «Транснефть». Кроме нее в десятку вошли НПО «Энергомаш», Конструкторское бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, НПО НИИИП-НЗиК, Тольяттинский государственный университет, ФСК ЕЭС, Башкирск
|21.11.2019
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Началась эксплуатация корпоративной ИС управления программами «Транснефти»
Корпоративная информационная система управления программами (КИС УП) «Транснефти» переведена в промышленную эксплуатацию. Решение предназначено для повышения эффек
|22.01.2019
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Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу
формационно-сервисном центре САП СНГ». По базе данных SAP, ИТС располагает серебряным партнерским статусом немцев. В ИТС заверяют, что среди клиентов компании Новолипецкий металлургический комбинат, «Транснефть», «Альфа-банк», концерн «Калина», Нижнесергинский метизно-металлургический завод, «Сталепромышленная компания» и др.
|22.03.2018
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«ЭвриТег» разработала техдокументацию для ИТ-инфраструктуры «Транснефть-Логистики»
«ЭвриТег» совместно с командой «ТехРайтКонсалт» создала по заказу комплексного транспортно-логистического оператора «Транснефть-Логистика» пакет документов для автоматизированных систем. В комплект входят ведомости технического проекта и эксплуатационных документов, пояснительные записки к техническим проекта
|14.12.2017
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После 17 лет дружбы «Транснефть» отказывается работать со Schneider Electric
Schneider Electric не смогла обеспечить кибербезопасность «Транснефти» «Транснефть» объявила об отказе от сотрудничества с компанией Schneider Electric,
|16.10.2017
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«Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»
х систем управления технологическими процессами (АСУТП). Систему используют более 1600 сотрудников «Транснефти» и организаций системы «Транснефть».«Транснефть» – крупнейшая в мире трубопроводна
|28.09.2017
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«Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов
млн руб.«Транснефть» выделила 192 млн руб. на ПО IBMНа момент публикации материала в пресс-службе «Транснефти» не подтвердили и не опровергли предположение CNews о том, что интерес к ПО IBM в
|21.08.2017
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«Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти»
Победа «Компьюлинка» Поставкой оборудования и подготовкой ИТ-инфраструктуры для ЦОДа «Транснефти» в ближайшие полгода займется компания «УСП компьюлинк». Это право она получила по
|27.07.2017
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Российская нефтяная монополия засекретила техдокументацию в 2-миллиардном ИТ-тендере
е переводят.«Транснефть» закупает «железо» и ПО за 2 млрд, засекретив техдокументацию Что касается «Транснефти», то она в тендерах, относящихся к ее ЦОДу, апеллирует к коммерческой тайне не впе
|08.05.2017
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«Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти»
но пытались составить «Ай-теко» и «Инлайн груп» с более затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет внедрена система «Электронный архив технической документации» По второму ло
|23.01.2017
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«Транснефть» в 2017 г. потратит на связь 30 миллиардов
. В тех процедурах, в отношении которых уже преданы огласке договоры, подрядчиком заявлена «дочка» «Транснефти» — «Cвязьтранснефть». Из общения с представителем пресс-службы «Транснефти»
|21.09.2016
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«Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса»
я, ввода, хранения, поиска и использования в электронном виде технической документации организаций «Транснефти», сообщили CNews в «Логике бизнеса». Всего насчитывается более 300 видов техническ
|28.07.2016
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Сотрудники компании «Транснефть Нефтяные Насосы» в Челябинске получили служебную связь от «Мегафона»
Машиностроители нефтяного сектора Южного Урала обрели «голос» с «Мегафоном». Более 400 сотрудников нового завода системы «Транснефть» в Челябинске получили служебную связь оператора. Офисные помещения самого молодого промышленного предприятия региона уже на 100% оснащены современными телекоммуникациями, сообщили C
|17.02.2016
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МТС обеспечит связью строителей нефтепроводов Самарской области
Компания МТС выиграла трехлетний контракт на предоставление услуг мобильной связи для компании «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» («Транснефть — ТСД»), входящей в ст
|18.05.2015
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СК «Транснефть» внедрила систему урегулирования убытков на базе СЭД Syntellect Tessa
В прошлом году компания страховая компания «Транснефть» столкнулась с необходимостью выбора СЭД для поддержки измененной централизованной системы урегулирования убытков. Требовалось осуществить миграцию информации из существующей системы
|03.09.2014
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«Транснефть» интегрировала CRM-систему с ПО контакт-центра с помощью «Белтела»
м и CRM-системой компании. Об этом CNews сообщили в «Белтеле». Единый круглосуточный контакт-центр «Транснефти», несколько лет назад построенный на базе предлагаемой компанией «Белтел» платформ
Транснефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Бадалов Андрей 66 43
|Шадаев Максут 1210 40
|Паршин Максим 323 32
|Натрусов Артем 313 32
|Чаркин Евгений 317 32
|Шпак Василий 279 30
|Агапкин Алексей 39 30
|Козак Николай 209 30
|Казарин Станислав 175 30
|Ушаков Анатолий 47 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Соловьев Сергей 76 26
|Костин Сергей 37 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Носенко Артем 30 26
|Урусов Виктор 157 26
|Врацкий Андрей 175 26
|Тутаев Михаил 57 26
|Касаев Сергей 28 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Виноградов Артём 29 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 34 26
|Спиридонов Иван 27 26
|Путин Владимир 3454 19
|Гимранов Ринат 126 18
|Белоусов Максим 109 15
|Клепиков Алексей 121 14
|Сотин Денис 216 14
|Иванов Алексей 163 14
|Онищенко Владислав 98 14
|Козырев Алексей 328 14
|Шипов Савва 102 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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