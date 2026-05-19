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Транснефть

Транснефть

ПАО «Транснефть» — участник мировой нефтепроводной отрасли. Компания занимает первое место в мире по протяженности магистральных нефтепроводов. Более 67 000 км — совокупная длина всех трубопроводов. В штате трудятся более 130 тыс. сотрудников. Организация входит в перечень стратегических компаний РФ.

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в качестве ответчика (4) на сумму 68 135 781 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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19.05.2026 «Почта России» и «Транснефть» объединят усилия в сфере кибербезопасности

ьного директора «Почты России» Сергей Гончаров и директор Департамента информационной безопасности «Транснефти» Михаил Наумов. Об этом CNews сообщили представители АО «Почта России». Соглашение
04.02.2026 Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично

е уточняется. Дело рассматривалось повторно после того, как в конце октября 2024 г. суд вернул его «Транснефти», чья апелляция на это решение была удовлетворена. Претензии «Транснефти» О
19.11.2025 «Ростелеком» и «Транснефть» развивают сотрудничество в сфере информационной безопасности

ерие наших клиентов и партнеров». Михаил Наумов, директор департамента информационной безопасности «Транснефти», отметил: «Для компании непрерывность и безопасность деятельности — это главный п
25.07.2025 «Транснефть» отсудила 83 миллиона у бежавшей из России IBM

Решение суда Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил поданный в сентябре 2024 г. иск «Транснефти» к компании IBM на сумму о взыскании 83,1 млн руб., пишет «Коммерсант». «Транснефт
04.07.2025 Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход»

Ушел из жизни Андрей Бадалов В Москве скончался вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.
04.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии» планируют совместно развивать цифровые решения в нефтегазовой отрасли

ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии», ключевой центр ИТ-компетенций «Транснефти», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосроч
02.06.2025 «СберТех» и «Транснефть — Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки

ественной ИТ-сферы в целом». Дмитрий Дворников, генеральный директор «Транснефть — Технологии»: «В «Транснефти» основные процессы не могут быть автоматизированы с помощью иностранных решений в

20.05.2025 Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России

ство российской «дочки» Cisco Systems — ООО «Сиско Солюшенз» — об оставлении без рассмотрения иска «Транснефти» и назначил судебное разбирательство на 3 июня 2025 г. На предварительном заседани
21.04.2025 Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть»

конфигурациями, а также модернизация портала самообслуживания и интерфейсов специалистов. «Проект «Транснефти» — масштабный шаг не только для заказчика, но и для развития нашего продукта. Благ
08.04.2025 У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью»

Иск удовлетворен Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск «Транснефти» к американскому производителю ПО Cisco о взыскании убытков на сумму 5,85 млн руб.
06.03.2025 Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти»

Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект реализован в рамках цифровой трансформации коммуникаций нефтепроводной ко
13.06.2024 «МегаФон» запустил 4G на объектах «Транснефти» в Приморье

ный интернет и голосовую связь запустили инженеры «МегаФона» на производственных участках магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Проект реализован совместно с компанией «Транснефть - Дальний Восток» и охватывает четыре дальневосточных региона — Приморский и Хабаровский край, Амурскую и Еврейскую автономную область. Теперь сотрудники предприятия, обслуживающие н
22.05.2024 «Северсталь» и «Транснефть» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ

умент подписали директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Стороны договорились о совместном импортозамещении автоматизирова
16.05.2024 «Ростех» и «Транснефть» подписали соглашение о совместном противодействии кибератакам

«Ростех» и «Транснефть» договорились о совместном противодействии кибератакам и другим угрозам в сфере ин
12.03.2024 «Транснефть-Логистика» цифровизовала свой транспортный документооборот с помощью сервиса DropCat

Компания «Транснефть-Логистика» являющаяся комплексным оператором 3–4 PL логистики , цифровизовала транспортный документооборот, используя возможности логистического сервиса DropCat. Об этом CNews сообщи
06.06.2023 «Транснефть – технологии» представила платформу «Эвоскада»

центр технической поддержки и сопровождения информационных систем для всех организаций в структуре «Транснефти».
02.06.2023 Сбер и «Транснефть» подписали соглашение о партнёрстве в сфере цифровых технологий

ий вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Стороны договорились о разработке и внедрении российских технолог
20.06.2022 «Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга

ООО «Транснефть-Балтика», дочерняя структура ПАО «Транснефть», первой из организаций нефтеп
14.02.2022 На фоне нападок властей «Транснефть» сформировала стратегию импортозамещения ИТ

Цифровая трансформация «Транснефти» Как стало известно CNews, в рамках стратегии цифровой трансформации «Транснефт
25.10.2021 «Транснефть» увеличила закупки российского ПО в 270 раз

Российское ПО в «Транснефти» Как выяснил CNews, российский гигант трубопроводной транспортировки нефтепродукто
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft

Табу на Windows Минцифры России запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение корпорации Microsoft. Как пишет «Коммерсант», да
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows

«Ред ОС» — для «Транснефти» Как стало известно CNews, российский госмонополист трубопроводной транспортировки
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти»

Экс-глава НИИ «Восход» в «Транснефти» Бывший директор подведомственного Минцифры НИИ «Восход» Андрей Бадалов назначен в
25.05.2020 «Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group начали сотрудничество в области цифровизации

«Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group подписали меморандум о сотрудничестве в области разраб
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов

метить, что большую часть своих топовых внедрений (восемь из десяти) «Галактика» осуществила самостоятельно. Старты проектов произошли в 2011-2017 гг. Наибольшее число внедрений (четыре) пришлось на «Транснефть». Кроме нее в десятку вошли НПО «Энергомаш», Конструкторское бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, НПО НИИИП-НЗиК, Тольяттинский государственный университет, ФСК ЕЭС, Башкирск
21.11.2019 Началась эксплуатация корпоративной ИС управления программами «Транснефти»

Корпоративная информационная система управления программами (КИС УП) «Транснефти» переведена в промышленную эксплуатацию. Решение предназначено для повышения эффек
22.01.2019 Российский SAP-интегратор, обслуживавший «Транснефть» и Альфа-банк, продался в Европу

формационно-сервисном центре САП СНГ». По базе данных SAP, ИТС располагает серебряным партнерским статусом немцев. В ИТС заверяют, что среди клиентов компании Новолипецкий металлургический комбинат, «Транснефть», «Альфа-банк», концерн «Калина», Нижнесергинский метизно-металлургический завод, «Сталепромышленная компания» и др.
22.03.2018 «ЭвриТег» разработала техдокументацию для ИТ-инфраструктуры «Транснефть-Логистики»

«ЭвриТег» совместно с командой «ТехРайтКонсалт» создала по заказу комплексного транспортно-логистического оператора «Транснефть-Логистика» пакет документов для автоматизированных систем. В комплект входят ведомости технического проекта и эксплуатационных документов, пояснительные записки к техническим проекта
14.12.2017 После 17 лет дружбы «Транснефть» отказывается работать со Schneider Electric

Schneider Electric не смогла обеспечить кибербезопасность «Транснефти» «Транснефть» объявила об отказе от сотрудничества с компанией Schneider Electric,
16.10.2017 «Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»

х систем управления технологическими процессами (АСУТП). Систему используют более 1600 сотрудников «Транснефти» и организаций системы «Транснефть».«Транснефть» – крупнейшая в мире трубопроводна
28.09.2017 «Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов

млн руб.«Транснефть» выделила 192 млн руб. на ПО IBMНа момент публикации материала в пресс-службе «Транснефти» не подтвердили и не опровергли предположение CNews о том, что интерес к ПО IBM в

21.08.2017 «Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти»

Победа «Компьюлинка» Поставкой оборудования и подготовкой ИТ-инфраструктуры для ЦОДа «Транснефти» в ближайшие полгода займется компания «УСП компьюлинк». Это право она получила по
27.07.2017 Российская нефтяная монополия засекретила техдокументацию в 2-миллиардном ИТ-тендере

е переводят.«Транснефть» закупает «железо» и ПО за 2 млрд, засекретив техдокументацию Что касается «Транснефти», то она в тендерах, относящихся к ее ЦОДу, апеллирует к коммерческой тайне не впе
08.05.2017 «Компьюлинк», «Логика бизнеса» и ПСС за 1,1 млрд внедрят электронные архивы в «Транснефти»

но пытались составить «Ай-теко» и «Инлайн груп» с более затратными предложениями.В девяти филиалах «Транснефти» будет внедрена система «Электронный архив технической документации» По второму ло
23.01.2017 «Транснефть» в 2017 г. потратит на связь 30 миллиардов

. В тех процедурах, в отношении которых уже преданы огласке договоры, подрядчиком заявлена «дочка» «Транснефти» — «Cвязьтранснефть». Из общения с представителем пресс-службы «Транснефти»
21.09.2016 «Транснефть» создала электронный архив техдокументации с помощью «Логики бизнеса»

я, ввода, хранения, поиска и использования в электронном виде технической документации организаций «Транснефти», сообщили CNews в «Логике бизнеса». Всего насчитывается более 300 видов техническ
28.07.2016 Сотрудники компании «Транснефть Нефтяные Насосы» в Челябинске получили служебную связь от «Мегафона»

Машиностроители нефтяного сектора Южного Урала обрели «голос» с «Мегафоном». Более 400 сотрудников нового завода системы «Транснефть» в Челябинске получили служебную связь оператора. Офисные помещения самого молодого промышленного предприятия региона уже на 100% оснащены современными телекоммуникациями, сообщили C
17.02.2016 МТС обеспечит связью строителей нефтепроводов Самарской области

Компания МТС выиграла трехлетний контракт на предоставление услуг мобильной связи для компании «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» («Транснефть — ТСД»), входящей в ст
18.05.2015 СК «Транснефть» внедрила систему урегулирования убытков на базе СЭД Syntellect Tessa

В прошлом году компания страховая компания «Транснефть» столкнулась с необходимостью выбора СЭД для поддержки измененной централизованной системы урегулирования убытков. Требовалось осуществить миграцию информации из существующей системы
03.09.2014 «Транснефть» интегрировала CRM-систему с ПО контакт-центра с помощью «Белтела»

м и CRM-системой компании. Об этом CNews сообщили в «Белтеле». Единый круглосуточный контакт-центр «Транснефти», несколько лет назад построенный на базе предлагаемой компанией «Белтел» платформ

Публикаций - 335, упоминаний - 494

Транснефть и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 44
МегаФон 10742 39
Microsoft Corporation 25775 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
9594 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 31
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 31
Газинформсервис - ГИС 496 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 27
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 26
UIPath 119 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
SAP SE 5601 20
Галактика - Корпорация 1545 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 18
Крок - Croc 1964 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Cisco Systems 5372 16
Oracle Corporation 7074 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Yandex - Яндекс 9216 13
АйТи 1519 13
Dell EMC 5180 12
Softline - Софтлайн 3743 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Red Hat 1378 11
Транснефть Технологии 21 10
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 10
Intel Corporation 12811 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Восход ФГБУ НИИ 721 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 75
Газпром ПАО 1493 75
Роснефть НК - нефтяная компания 562 61
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 38
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 36
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 35
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 34
Газпром нефть 725 34
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 31
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 30
Сургутнефтегаз - СНГ 288 29
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 26
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 23
Почта России ПАО 2370 22
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 22
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 20
Ингосстрах СПАО 478 20
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 20
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 19
Альфа-Банк 1979 17
Абсолют Банк 249 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 13
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 13
Северсталь ПАО - Severstal 629 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
ФосАгро 176 12
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 12
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 12
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 75
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 16
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 11
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 6
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 5
Greenpeace - Гринпис 130 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
4CIO 20 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ГосИнформСистемы 160 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
КТН ИПО АНО - Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 134
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 104
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 65
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 52
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 42
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 40
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 38
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 36
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 35
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 27
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 20
Оцифровка - Digitization 5185 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
НКТ - Р7-Офис 543 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Microsoft Windows 16882 16
Linux OS 11533 13
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 13
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
IBM FileNet 140 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Abbyy FlexiCapture 178 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
1С:ERP Управление предприятием 841 8
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Google Android 15244 7
Apple iOS 8583 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Microsoft Azure 1526 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 5
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 5
Microsoft Office 365 1042 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Бадалов Андрей 66 43
Шадаев Максут 1210 40
Паршин Максим 323 32
Натрусов Артем 313 32
Чаркин Евгений 317 32
Шпак Василий 279 30
Агапкин Алексей 39 30
Козак Николай 209 30
Казарин Станислав 175 30
Ушаков Анатолий 47 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Урусов Виктор 157 26
Врацкий Андрей 175 26
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Путин Владимир 3454 19
Гимранов Ринат 126 18
Белоусов Максим 109 15
Клепиков Алексей 121 14
Сотин Денис 216 14
Иванов Алексей 163 14
Онищенко Владислав 98 14
Козырев Алексей 328 14
Шипов Савва 102 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 271
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 38
Европа 24964 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 14
Украина 7928 12
Россия - Восточная Сибирь 309 11
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Япония 13807 9
Европа Восточная 3138 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 9
Казахстан - Республика 6048 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 8
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 7
Индия - Bharat 5870 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Испания - Королевство 3840 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 167
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 81
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 52
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 45
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 38
Энергетика - Energy - Energetically 5855 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 28
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 26
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 26
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 15
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Экономический эффект 1342 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Ведомости 1466 6
Forbes - Форбс 1002 3
The Washington Post 350 2
9to5Google 60 2
Комсомольская правда ИД 83 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
9to5Mac 70 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
NEWSru.com 229 2
РИА Новости 1033 2
NYT - The New York Times 1100 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
23ABC News 183 1
Rusbase 16 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Интерфакс Украина 12 1
RUSCADASEC 2 1
TProger 2 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 33
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Forrester Wave 45 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Wainhouse Research 40 1
Harvey Spencer Associates 16 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Руниверс 7 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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