«Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов

Автоматизация на «Галактике» в 2018 году

Как подсчитало издание CNews, в ходе десяти крупнейших проектов на основе продуктов корпорации «Галактика», которые завершились в 2018 г., было автоматизировано в общей сложности порядка четырех тыс. рабочих мест сотрудников российских предприятий. Общие масштабы внедрений в «Галактике» оценить затруднились.

Из приведенной ниже сводной таблицы нетрудно заметить, что большую часть своих топовых внедрений (восемь из десяти) «Галактика» осуществила самостоятельно. Старты проектов произошли в 2011-2017 гг.

Наибольшее число внедрений (четыре) пришлось на «Транснефть». Кроме нее в десятку вошли НПО «Энергомаш», Конструкторское бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, НПО НИИИП-НЗиК, Тольяттинский государственный университет, ФСК ЕЭС, Башкирская содовая компания.

Топ-10 проектов на продуктах «Галактики», завершившихся в 2018 году

№ п/п Заказчик Название проекта Внедреные продукты Исполнитель Сроки реализации Кол-во АРМ Функциональный объем проекта 1 Траснефть Программа тиражный комплекс. Создание КИС «Галактика ТПР» в «Транснефть—Западная Сибирь» Галактика ERP, Галактика AMM, Галактика EAM Галактика 2017-10,2018 1000 Реализована автоматизация процессов сбора, обработки и анализа информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерский учет, налоговый учет, учет по МСФО, контроль над соблюдением законодательства по трансфертному ценообразованию, контрольные процедуры в части учета, казначейство формирование фактической себестоимости, управление договорами, претензионно-исковая работа); реализована автоматизация процессов управления объектами строительства (ведение справочника объектов программ, сопровождение договорной работы, управление бюджетом, управление платежам, сопровождение поставки МТР, управление запасами МТР, сопровождение приемки СМР и прочих работ/услуг, учет затрат по объектам программ, ведение перечней инвентарных объектов основных средств, управление вводом в эксплуатацию и ликвидацией основных средств); реализована автоматизация производственных процессов в области управления производственными активами и связанными с этим процессами обеспечения материальными ресурсами (техническая эксплуатация, промышленная безопасность, безопасность дорожного движения, материально-техническое обеспечение РЭН, РЭН-сырье, управление запасами, управление технологическим транспортом и спецтехникой, управление энергетикой, формирование сводного плана РЭН, технологическое и диспетчерское управление и контроль над работой магистральных нефтепроводов); реализована автоматизация процессов производства (конструкторско-технологическая подготовка производства, планирование производства (год), корректировки плана производства, планирование производства (месяц), исполнение производства, анализ и корректировки) 2 НПО «Энергомаш» Комплексный проект управления ресурсами для головного предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения Галактиа ERP Галактика 2016-12,2018 700 Управление персоналом, договорами и допсоглашениями, МТО и снабжением, закупками и сбытом, складская логистика, бухгалтерский и налоговый учет, расчет заработной платы, управление персоналом, расчет плановой и фактической себестоимости производимой продукции, управление финансами, бюджетирование, управление исполнением платежей, контроль бюджетных лимитов, управленческий учет, ведение заказов на выпуск готовой продукции 3 Конструкторское бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова Тиражирование автоматизированной информационной системы управления логистикой, НСИ и парком производственного оборудования Галактиа ERP, Галактика АММ, Галактика EAM Галактика 2014-12,2018 600 Управление снабжением и МТО, складской логистикой, производственной логистикой, входным контролем качества, регистрации результатов межцехового контроля качества, управление производством верхнего уровня, учет станочного оборудования, учет технологической оснастки, синхронизация НСИ и обмен документами (интеграция) 4 НПО НИИИП-НЗиК Внедрение системы планирования и управления производством, материально-техническим обеспечением Галактика АММ Финансовые технологии 2015-02,2018 500 Ведение нормативно-справочной информации (НСИ), планирование затрат, вытягивающее планирование производства с получением графика производства и планов по цехам, а также потребностей в материальных и трудовых ресурсах, диспетчиризация и учет в производстве в цехах механо-заготовительного производства, комплектование и выдача подборок деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для сборочного производства, диспетчиризация и учет в производстве в цехах сборочного производства, материально-техническое обеспечение в соответствии с требованиями 275 ФЗ, учет прямых фактических затрат и план-факт анализ, интеграция с действующей системой 5 Траснефть Тиражирование системы интеграции КИС ЭХД с системой "Галактика ERP" Галактика ERP Галактика 2017-12,2018 350 Автоматизирован процесс создания документов в «Галактика ERP» по данным из КИС ЭХД с учетом штрих-кодов, автоматизирован процесс заполнения карточек в КИС ЭХД на основе данных из «Галактика ERP», реализована возможность быстрого поиска первичного учетного документа, реализован механизм просмотра из «Галактика ERP» скан-образов документов и связанных с ними карточек в КИС ЭХД, реализована возможность подготовки реестров документов для массовой выгрузки из КИС ЭХД 6 Траснефть Паспортизация и контроль технического состояния. 1 пусковой комплекс Галактика EAM Галактика 2017-2018 200 Автоматизация процессов паспортизации и контроля технического состояния оборудования, технических объектов и систем: создание и ведение информационной модели технических объектов, создание и ведение структур реестра технических объектов, ведение данных реестра технических объектов, создание и ведение паспортов и формуляров, архивирование информационной модели, реестра технических объектов, паспортов и формуляров 7 Тольяттинский государственный университет Цифровой университет Галактика управление вузом Системы управления бизнесом 2011-2018 200 Нет данных 8 Траснефть Автоматизация юридически значимого документооборота Галактика ERP Галактика 2017-06,2018 150 Формирование формализованных исходящих электронных документов, формирование неформализованных исходящих электронных документов, загрузка в КИС «Галактика» формализованных\неформализованных входящих электронных документов, выгрузка из КИС «Галактика» формализованных\неформализованных входящих электронных документов, просмотр карточки (*.pdf) формализованных входящих\исходящих электронных документов, просмотр карточки (*.pdf) неформализованных входящих\исходящих электронных документов 9 ФСК ЕЭС НИОКР: Методология формирования предложений в планы ремонтных и профилактических работ на основании данных о текущем техническом состоянии оборудования и создание программного обеспечения Галактика EAM Галактика 2016-2018 150 Ведение базы данных электросетевого оборудования, ведение данных и параметров оценки технического состояния электросетевого оборудования, ведение алгоритмов расчета индекса технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго №676, расчет индекса технического состояния электросетевого оборудования на основании данных диагностики, осмотров, формирование графика технического обслуживания и ремонтов и программы ТПиР на основании рассчитанного значения индекса технического состояния, важности и надежности оборудования 10 Башкирская содовая компания Управление капитальными вложениями и инвестиционной деятельностью Галактиа ERP, Галактика EAM Галактика про 2015-2018 130 Автоматизация процессов управления капитального строительства и инвестиционной деятельности предприятия

Источник: CNews Analytics

Максимальное завершившееся в 2018 г. внедрение оказалось на 1 тыс. рабочих мест. Среди внедренных продуктов — «Галактика ERP», «Галактика AMM», «Галактика EAM», «Галактика управление вузом».

Предварительные оценки 2019 года

Член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков в разговоре с CNews заверил, что 2018 г. стал для компании успешным, показав рост выручки в 57%. «Помимо завершенных проектов и функциональных направлений в 2018 году стартовал и продолжается в 2019 году целый ряд новых масштабных внедрений на базе отечественных продуктов цифровой платформы “Галактики” на предприятиях нефтегазовой, ракетно-космической, авиастроительной, радиоэлектронной промышленности и приборостроения, научных организациях судостроения».

По заверению топ-менеджера, в 2019 г. «Галактикой» был подписан ряд стратегических соглашений в области цифровизации и импортозамещения с российскими корпорациями и крупнейшими промышленными предприятиями. «Для реализации научно-исследовательской и инновационной деятельности в области ИТ “Галактикой” в рамках сотрудничества с фондом “Сколково” был создан научно-технический центр “Галактика НТЦ”», — отмечает Мальков.

По его словам, корпорация продолжает работу по развитию своих решений для соответствия требованиям импортозамещения, а также расширяет продуктовую линейку. «В 2019 г. была представлено новая система “Галактика MES”, которая предназначена для управления производством на внутрицеховом уровне, — добавляет Мальков. — Решение дополнило инструменты корпорации для реализации сквозного управления производством на всех уровнях: производственного объединения, предприятия, цеха».

Достижения конкурентов

Напомним, в конце ноября 2019 г. аналогичный топ внедрений в 2018 г. CNews представил совместно с главным российским конкурентом «Галактики» — фирмой «1С». Как было подсчитано, в ходе крупнейших проектов на основе ее продуктов в отчетный период было автоматизировано в общей сложности около 90 тыс. рабочих мест сотрудников российских предприятий. При этом общие масштабы внедрений в «1С» оценили на порядок выше — в 843 тыс. рабочих мест, не считая пользователей облачных сервисов.

Что же касается главного зарубежного конкурента и «Галактики», и «1С» — немецкой компании SAP, то в отношении ее продуктов аналогичную статистику по России собрать не представляется возможным. «Мы принципиально не считаем автоматизированные рабочие места, так как человек может пользоваться разными системами в нашем случае», — ранее сообщили CNews в пресс-службе российского офиса SAP.

Несколько фактов о «Галактике»

«Галактика» была основана в Москве в 1987 г. Николаем Красиловым, Геннадием Гацко, Дмитрием Черных и Валерием Басалыгой. Свою деятельность начала с автоматизации управления на ряде машиностроительных предприятий СССР.

В 1995 г. корпорация выпустила интегрированную систему автоматизации управления предприятием «Галактика» (сегодня — «Галактика ERP»), реализованную в соответствии с «клиент-серверной» архитектурой.

За время существования «Галактика» реализовала свыше 6,5 тыс. проектов для 1,2 тыс. компаний из ключевых отраслей российской экономики. В числе ее клиентов: «Транснефть», «Роснефть», «Газпром», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Росэлектроника» и др.

Выручка компании в 2018 г. составила 5,13 млрд руб. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018» «Галактика» заняла 34 место.