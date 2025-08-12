Разделы

ТГУ Тольяттинский государственный университет

ТГУ - Тольяттинский государственный университет

УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 ТГУ и «Аскон» открыли совместную магистерскую программу по технологии информационного моделирования в строительстве 1
14.10.2024 UserGate и ТГУ стали партнерами 2
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 1
17.06.2022 Тольяттинский государственный университет внедрил «Кибер бэкап» 3
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
27.06.2018 «Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0 1
23.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Тольятти 1
28.02.2008 Softline в Самаре выиграла аукцион на поставку ПО для ТГУ 2
31.10.2007 Тольяттинский Государственный Университет купит компьютеры 1
11.12.2006 ТГУ приобретает компьютерную технику 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

ТГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1491 4
8654 2
Галактика ИТ - Экспертный центр 20 2
SAP SE 5368 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1194 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 84 1
Галактика НТЦ - Научно-технический центр 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9002 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Broadcom - VMware 2429 1
Microsoft Corporation 24999 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Softline - Софтлайн 3078 1
SAS Institute 1010 1
1С-Битрикс - Bitrix 602 1
Adobe Systems 1563 1
Corel Corporation 336 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 237 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 415 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 47 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 40 1
Аскон - Аскон протех - ПРО Текнолоджиз - PRO Technologies 3 1
MathWorks 12 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 359 1
Газпром ПАО 1380 1
Роснефть НК - нефтяная компания 523 1
Транснефть 316 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 125 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 47 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7821 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 408 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
БашХим Торговый дом - БСК - Башкирская содовая компания 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 630 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
Парк Хаус ТЦ 6 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1432 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12341 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6159 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 301 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 306 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 365 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12057 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7030 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13115 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12582 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2324 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4255 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16488 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3817 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14169 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11961 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8846 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6587 1
USB modem - USB модем 308 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14192 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7932 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24996 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7731 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7853 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4341 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7060 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8348 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9509 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1721 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1813 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12495 1
Оповещение и уведомление - Notification 5083 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6070 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6461 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4318 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2844 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1912 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1816 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 135 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5587 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2152 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
Галактика Управление вузом 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 2
Linux OS 10546 2
Галактика MES 8 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 35 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 22 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 1
Галактика РУЗ - Галактика Расписание учебных занятий 3 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Microsoft Windows 16065 1
Broadcom - VMware vSphere 582 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 645 1
Postfix - mail transfer agent 50 1
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 61 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 126 1
Аскон - Лоцман:PLM 88 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 23 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 20 1
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 18 1
Renga BIM - Renga Architecture - Renga Structure - Renga Construction - Renga MEP 11 1
Бушковский Денис 5 2
Мальков Антон 45 1
Качанов Олег 120 1
Подольский Олег 15 1
Черных Дмитрий 16 1
Красилов Николай 19 1
Басалыга Валерий 5 1
Коробенков Евгений 1 1
Гацко Геннадий 16 1
Артеменков Михаил 1 1
Шер Даниил 1 1
Репина Елена 1 1
Костин Геннадий 1 1
Никитин Сергей 79 1
Смирнов Константин 20 1
Бережко Александр 1 1
Куренкова Валентина 4 1
Зайцева Маргарита 10 1
Горина Лариса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 3
Россия - УФО - Тюменская область 1222 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 691 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 2
Россия - ПФО - Самарская область 1402 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 429 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2853 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1001 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1301 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3083 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1268 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2941 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 726 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1248 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 967 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2566 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 782 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 795 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 391 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2013 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1361 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1577 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 942 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 536 1
Россия - СФО - Омская область 711 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 934 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 575 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1271 1
Россия - СФО - Кемеровская область 960 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 848 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 671 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 848 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 860 1
Россия - СЗФО - Псковская область 658 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 749 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 632 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 643 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 8
Образование в России 2442 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2961 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 588 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4815 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10364 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 119 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5827 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 69 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2836 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 196 1
Экзамены 461 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 311 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9291 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3584 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5163 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1419 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3387 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 1
ТГУ - Томский государственный университет 199 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 638 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1198 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1042 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 402 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 176 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 309 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 156 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 79 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 58 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 14 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 42 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 1
КГУ - Курский государственный университет 6 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 580 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 162 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 31 1
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
ВСГУТУ - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 488 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1591 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 412 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 37 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 43 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 37 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 14 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1242 1
