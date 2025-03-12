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Renga BIM Renga Architecture Renga Structure Renga Construction Renga MEP
- Систему Renga Professional используют для комплексного проектирования зданий и сооружений по технологии ТИМ/BIM (Building Information Modeling). Своей функциональностью она позволяет заменить иностранные решения Autodesk Revit, Archicad и AutoCAD. При этом в российской системе представлен новый подход и способ проектирования – впервые в САПР появилась возможность совместной работы разных специалистов над одним строительным проектом в режиме реального времени.
Renga BIM и организации, системы, технологии, персоны:
|Шувалов Евгений 16 3
|Богданов Максим 33 3
|Нечипоренко Максим 10 2
|Нестеров Алексей 144 2
|Литвинова Татьяна 8 1
|Морозова Анастасия 35 1
|Рыжов Алексей 19 1
|Walker John - Уолкер Джон 5 1
|Crunchbase 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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