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Renga BIM Renga Architecture Renga Structure Renga Construction Renga MEP

  • Систему Renga Professional используют для комплексного проектирования зданий и сооружений по технологии ТИМ/BIM (Building Information Modeling). Своей функциональностью она позволяет заменить иностранные решения Autodesk Revit, Archicad и AutoCAD. При этом в российской системе представлен новый подход и способ проектирования – впервые в САПР появилась возможность совместной работы разных специалистов над одним строительным проектом в режиме реального времени.

12.03.2025 Представлена модернизированная система автоматизированного проектирования Renga Professional 1
03.03.2025 Renga Software настроила сетевое лицензирование ПО для проектирования объектов строительства с помощью продуктов Guardant  2
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 1
03.03.2020 «Системный софт» предложит клиентам решения Renga Software 3
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 2
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 2
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 2
26.09.2016 «1С» создала совместное предприятие с «Асконом» 4
26.09.2016 «Аскон» и «1С» создают СП для разработки отечественных ТИМ/BIM-решений 1
02.04.2015 «Аскон» начал демпинговую войну, вооружившись «принципиально новым строительным САПР» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 19

Renga BIM и организации, системы, технологии, персоны:

Renga Software - Ренга Софтвэа 34 7
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 6
8299 5
Autodesk 613 3
Нанософт 101 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 46 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Компас 20 1
Trimble 46 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 30 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Газпром ПАО 1347 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1973 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 375 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3766 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19803 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13366 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25597 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11717 2
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CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 408 2
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Web-client - Веб-клиент 215 2
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