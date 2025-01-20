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Аскон Pilot-BIM Building Information Model или Modeling


Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной экспертизы консолидированной модели. Комплексное решение предназначено для заказчиков, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования. 


20.01.2025 Среда общих данных Pilot-BIM для цифровизации строительства работает на ОС «Альт» 1
19.11.2024 Setl Group и «Аскон» договорились о партнерстве в разработке и внедрении цифровых решений в строительстве 1
15.07.2024 В СОД Pilot-BIM появились инструменты 4D-моделирования для управления 1
27.05.2024 «Аскон» выпустила среду общих данных Pilot для работы в браузере 1
29.03.2024 «Аскон» вырос в 2023 году на 47% 1
13.10.2022 «Международная строительная компания» выбрала решения АСКОН и Renga Software для перехода на технологию информационного моделирования 1
09.06.2022 «Аскон» выпустила новый релиз среды общих данных Pilot-BIM 1
19.05.2022 IBS и «Аскон» заключили соглашение о партнерстве 1
27.04.2022 «Аскон» открыл офис в Узбекистане 1
03.02.2022 В отечественной BIM-системе Pilot-BIM появились инструменты авторского надзора и строительного контроля 2
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Аскон Pilot-BIM и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 12
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 6
8213 4
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 2
Компас 20 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
Эремекс - Eremex 12 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
ADEM - АДЕМ 10 1
Аскон - Аскон протех - ПРО Текнолоджиз - PRO Technologies 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
КВЕРТА 1 1
Setl Group - Setl Tech - Сэтл Тех 3 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Газпромнефть Терминал 1 1
УзХМ - Завод Узбекхиммаш 1 1
МСК - Международная строительная компания 2 1
ТПС Недвижимость 2 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 12 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
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