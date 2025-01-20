Аскон Pilot-BIM Building Information Model или Modeling
Pilot-BIM — среда общих данных BIM-проектов для автоматического формирования и коллективной экспертизы консолидированной модели. Комплексное решение предназначено для заказчиков, девелоперов, проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу по технологии информационного моделирования.
Аскон Pilot-BIM и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
|Богданов Максим 33 2
|Поскребышев Дмитрий 2 2
|Голиков Александр 16 1
|Шишкина Марина 1 1
|Янкина Татьяна 2 1
|Солдаткина Алина 1 1
|Герц Владимир 1 1
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