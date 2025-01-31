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Староверов Сергей



31.01.2025 Setl Group оптимизировал бизнес-процессы благодаря цифровым инновациям 1
19.11.2024 Setl Group и «Аскон» договорились о партнерстве в разработке и внедрении цифровых решений в строительстве 1
11.11.2024 Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО 1
19.06.2024 Девелопер Setl Group организовал процесс безопасной разработки, внедрив продукты Positive Technologies 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Староверов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Setl Group - Setl Tech - Сэтл Тех 4 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 2
8235 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1186 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 13 3
Петербургская недвижимость 6 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 364 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 750 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1097 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6139 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7400 1
Оцифровка - Digitization 4550 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 18 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4459 1
Сугак Павел 1 1
Соломатин Иван 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167381.
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