Петербургская недвижимость
Петербургская недвижимость и организации, системы, технологии, персоны:
|Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 13 4
|ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
|Эйфман Борис 1 1
|Староверов Сергей 4 1
|Шубарев Максим 1 1
|Чернихов Яков 1 1
|Богданов Максим 33 1
|Сугак Павел 1 1
|Исаев Роман 2 1
|Дячкин Евгений 3 1
|Кадыко Владимир 1 1
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