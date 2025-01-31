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Петербургская недвижимость

Петербургская недвижимость


31.01.2025 Setl Group оптимизировал бизнес-процессы благодаря цифровым инновациям 1
11.11.2024 Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО 1
10.11.2023 Шубарев Максим Валерьевич: профессиональный путь 1
14.04.2020 Setl Group защитила данные удаленных сотрудников при помощи Falcongaze Securetower 1
02.12.2019 ВТБ объявил о первой в России сделке по VR-ипотеке 1
09.04.2018 В «Петербургской Недвижимости» внедрена система электронного архива «Этлас» 4

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Петербургская недвижимость и организации, системы, технологии, персоны:

Falcongaze - Фалконгейз 70 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 60 1
Setl Group - Setl Tech - Сэтл Тех 4 1
Этлас Софт - Atlas Soft 120 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 13 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11970 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7592 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2954 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17087 1
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3423 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 1
FalconGaze SecureTower 61 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 143 1
Эйфман Борис 1 1
Староверов Сергей 4 1
Шубарев Максим 1 1
Чернихов Яков 1 1
Богданов Максим 33 1
Сугак Павел 1 1
Исаев Роман 2 1
Дячкин Евгений 3 1
Кадыко Владимир 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 4
Россия - РФ - Российская федерация 144633 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Франция - Французская Республика 7854 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
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Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6080 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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