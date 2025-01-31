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Setl Group оптимизировал бизнес-процессы благодаря цифровым инновациям

По итогам 2024 г. внедрение современных технологий и управление ресурсами позволили крупнейшему строительному холдингу Setl Group оптимизировать бизнес-процессы. В частности, это стало результатом применения лазерных сканеров и собственного программного обеспечения SetlSoftICONA. Об этом CNews сообщили представители ЦРП «Петербургская Недвижимость».

«Эти инструменты позволили значительно повысить точность проектирования и контроля на всех этапах строительства. Лазерные сканеры обеспечивают высокое качество данных, что в свою очередь снижает риск ошибок и перерасхода материалов. Использование SeltSoftICONA, разработанного командой Setl Tech (входит в холдинг Setl Group), позволяет эффективно планировать работы, отслеживать прогресс и минимизировать затраты на всех этапах строительства», — отметил генеральный директор компании Setl Tech (входит в холдинг Setl Group) Сергей Староверов.

По словам эксперта, за год специалисты компании сделали собственное ПО еще более удобным для использования — для этого внедрили более 50 крупных изменений: новые отчеты, экспорты, алгоритмы расчетов, механики и UI для среды генподряда/подряда и передачи УК.

Реализовали более 20 крупных изменений в десктопных проектах и в части мобильной разработки, в том числе выпустили новое Android/iOS-приложение и переписали все модули на кроссплатформенную архитектуру Flutter.

Обновления оценили заказчики — к числу компаний строительной отрасли, использующих SetlSoftICONA, присоединились новые крупные игроки строительного рынка. Всего к концу 2024 г. использовать ПО SeltSoftICONA стали более 10 компаний как федерального, так и регионального уровня.

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Цифровизация

Также Setl Group продолжает формировать свою цифровую экосистему, которая помогает оптимизировать различные бизнес-процессы. Например, в конце года компания запустила собственную тендерную площадку Praktis, что позволило упростить взаимодействие с подрядчиками и в том числе снизить цены на материалы и услуги.

Помимо собственных разработок Setl Group внедряет лучшие инновации отрасли. Так, компания первой в России спроектировала новостройку на отечественном ПО Rengа, речь идет о доме в ЖК «Город звезд».

Кроме того, Setl Group проводил тестирование новых цифровых технологий в рамках партнерства со строительным акселератором Build UP 2024, организованным Фондом «Сколково». На конкурсной основе были отобраны проекты ИТ-стартапов, которые могут помочь оптимизировать процессы цифровизации. Их пилотирование провели на строительных площадках Setl Group. В частности, проверили работу робособак, тяжелого демонтажного робота «РОИН», геокупола, экзоскелетов и др. Тестирования в данный момент продолжаются. После сбора данных и анализа результатов будут выбраны самые успешные решения, которые Setl Group внедрит в работу на постоянной основе.

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