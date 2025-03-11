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Setl Group Setl Tech SetlTech Сэтл Тех
Setl Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Renga Software - Ренга Софтвэа 33 2
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 2
|1С 8297 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1219 1
|Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 14 5
|Петербургская недвижимость 7 3
|Староверов Сергей 5 5
|Сугак Павел 1 1
|Ершов Виталий 3 1
|Богданов Максим 33 1
|Соломатин Иван 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 4
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2445 1
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