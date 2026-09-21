Получите все материалы CNews по ключевому слову
Positive Technologies PT AF PT Application Firewall PT Application Firewall Cloud DDoS Protection PT AF Cloud
PT Cloud Application Firewall представляет собой облачную версию межсетевого экрана для защиты веб-приложений и API от кибератак. Решение препятствует проникновению злоумышленников в инфраструктуру организаций, защищает от несанкционированного доступа к данным пользователей, предотвращает утечки конфиденциальной информации.
PT Cloud Application Firewall предоставляется по подписке, что позволяет выбрать оптимальный тариф в зависимости от загруженности веб-ресурсов компании, не требует дополнительных вложений в аппаратное обеспечение и привлечение специалистов по ИБ. Установка и настройка продукта с учетом особенностей инфраструктуры клиента осуществляются силами облачных и сервис-партнеров Positive Technologies в течение одного рабочего дня.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.09.2026
|
УЦСБ внедрил PT Application Firewall Pro для защиты критичных веб-ресурсов
ов, для усиления защиты своих корпоративных веб-ресурсов внедрил межсетевой экран уровня приложений PT Application Firewall Pro от Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Po
|17.09.2026
|
Positive Technologies меняет стратегию развития WAF-направления
тегию развития продуктового направления защиты веб-приложений. Компания завершает активное развитие PT Application Firewall 3 (PT AF 3), сохраняя техническую поддержку действующих заказчиков, и
|31.07.2024
|
«Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall
Облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall обеспечивает безопасность веб-ресурсов «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. Продукт используется
|26.02.2024
|
«Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall
ряет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Technologies. Провайдер «Инферит Облако», входящий в экос
|15.02.2024
|
DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке
Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек информации. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. DataSpace, ведущий
|04.12.2023
|
PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак
Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall от Positive Technologies обеспечивает всестороннюю защиту веб-ресурсов сети, размещенных в традиционных центрах обработки данных и развернутых на облачных платформах. С
|04.12.2023
|
Axoft пополнил дистрибьюторский портфель PT Cloud Application Firewall
Межсетевой экран уровня веб приложений теперь доступен по подписке через технологических партнёров Positive Technologies и Axoft. PT Cloud Application Firewall — облачная версия продукта Positive Technologies для защиты веб-приложений и API от кибератак. PT Cloud Application Firewall обладает инновационной системой
|07.11.2023
|
Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies
Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активно инвестирует в развитие продуктов и создание новых технологий. Финансовые результаты компании по итогам девяти месяцев 2023 г.
|22.12.2021
|
Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы
В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней сети. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании Positive Technologies. Вместе с
|13.01.2021
|
Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall
альный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития
|14.09.2020
|
PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud
Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому
|13.08.2020
|
«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall
их веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк перевел несколько десятков приложений. В среднем за месяц с помо
|17.12.2019
|
«Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак
«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на снижение доступности интернет-ресурсов (сайта и онлайн-банка) и нарушение целостности обра
|31.05.2018
|
PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК
раторией Института инженерной физики (технические заключения от 07.04.2017 и 09.04.2018). В 2015 г. PT Application Firewall стал первым решением в классе web application firewalls, подтвердивши
|23.01.2018
|
«Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений
«Ростелеком» объявил о планах использовать для защиты веб-приложений клиентов, которые пользуются облачными сервисами, решение Positive Technologies ― PT Application Firewall, предназначенное для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автоматизированных, на стороне клиента, 0-days. Новая услуга в сфере информационной безопас
|20.06.2017
|
Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений
Positive Technologies объявила о выпуске новой версии системы для защиты веб-приложений от атак — PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, в продукте появились готовые шаблоны политик безопасности, а первоначальная настройка может быть выполнена быстро и без труда –– через
|02.06.2017
|
PT Application Firewall сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК
Компания Positive Technologies объявила о прохождении межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall сертификационных испытаний на соответствие новым требованиями ФСТЭК России к межсетевым экранам, вступившим в силу с 1 декабря 2016 г. Как результат, продукт, предназнач
|30.05.2017
|
«Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall
Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила возможность предлагать этот продукт клиентам в качестве авторизованного партнера Positive Technologies. Компания также получила статус авторизованного партнер
|28.03.2017
|
Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам
уровня и технологии противодействия взломам. Комплексное решение построено на базе реализованных в PT Application Firewall алгоритмов машинного обучения для защиты от DDoS-атак прикладного уро
|16.01.2017
|
Positive Technologies представила новую версию PT Application Firewall
Positive Technologies представила обновленную версию межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, теперь он обладает функциями блокировки на основе данных геолокации, отслеживания аутентификации пользователей защищаемого приложения и
|27.10.2016
|
Новый PT Application Firewall блокирует атаки на VMware и защищает от «умных» ботов
Компания Positive Technologies объявила о выходе нового релиза межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Среди ключевых изменений версии 3.4 — поддержка платформы виртуализации VMware vSphere, оптимизированные механизмы выявления вредоносных ботов (простых и продвинутых),
|31.08.2016
|
PT Application Firewall соответствует требованиям безопасности Беларуси
Самообучающийся защитный экран уровня приложений от Positive Technologies (PT Application Firewall) прошел сертификацию по требованиям безопасности в республике Беларусь. Соответствие системы регламенту ТР 2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 и СТБ 34.101
|02.08.2016
|
Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» представили совместное решение для защиты корпоративных веб-приложений
Компании Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» успешно протестировали работу PT Application Firewall (межсетевого экрана прикладного уровня) и программно-аппаратного комп
|26.07.2016
|
Продукт Positive Technologies для защиты веб-приложений вновь попал в «магический квадрант» Gartner
Компания Positive Technologies с решением PT Application Firewall (PT AF) вошла в рейтинг Magic Quadrant for Web Application Firewalls
|14.07.2016
|
Positive Technologies и Group-IB объединили технологии для защиты онлайн-платежей и веб-порталов
Компания Positive Technologies интегрировала сервисы Group-IB Bot-Trek Secure Bank и Bot-Trek Secure Portal c PT Application Firewall. Теперь пользователи сервисов Bot-Trek могут автоматически контролировать риски, возникающие на стороне их клиентов, без внесения изменений в код веб-приложений, сообщил
|12.07.2016
|
Group-IB применяет PT Application Firewall для расследования инцидентов
Компании Positive Technologies и Group-IB объявили о технологическом сотрудничестве, начало которому положило использование PT Application Firewall в режиме Forensic при расследовании инцидентов, проводимом компанией Group-IB. Включение межсетевого экрана уровня приложений в процесс расследования кибератак позволило
|17.05.2016
|
Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов
Компания Positive Technologies представила версию 3.3 межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall, предназначенного для обнаружения и блокирования кибератак на веб-пор
|05.04.2016
|
РосЕвроБанк выбрал PT Application Firewall для защиты своего сайта
РосЕвроБанк и Positive Technologies объявили о завершении работ по внедрению межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Проект реализовался с целью обеспечения должного уровня информационной безопасности официального сайта банка, сообщили CNews в Positive Technologies. Для повышения каче
|08.12.2015
|
PT Аpplication Firewall защитит интернет-сервисы «Связного» от кибератак
решения для поставленных задач специалисты «Связного» остановились на системе защиты веб-приложений PT Application Firewall. Основным критерием выбора стало наличие механизмов корреляционного и
|10.11.2015
|
Вышла новая версия Positive Technologies Application Firewall
Компания Positive Technologies объявила о выходе новой версии экрана для защиты веб-приложений PT Application Firewall (PT AF), который предназначен для выявления и блокирования атак на ве
|15.07.2015
|
Positive Technologies предоставила пользователям PT Application Firewall техподдержку в режиме 24/7
ежиме 24/7. Как сообщили CNews в Positive Technologies, в июне для пользователей межсетевого экрана PT Application Firewall начала работать новая услуга — расширенная техническая поддержка круг
|13.04.2015
|
Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF
ней интеграции DLP-системы Zecurion Zgate (Traffic Control) с межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall, разработанным компанией Positive Technologies. Полноценная совместим
|27.02.2015
|
Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security
инейку продуктов для анализа и защиты мобильных, веб- и ERP-приложений — PT Application Inspector и PT Application Firewall. Для продвижения этих систем Positive Technologies открыла принципиал
Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Филиппов Максим 55 21
|Баранов Денис 25 10
|Ключников Михаил 20 7
|Прохорчик Денис 14 7
|Нагибин Дмитрий 8 6
|Соловьев Алексей 97 5
|Новиков Алексей 67 4
|Александров Антон 11 4
|Пустовой Максим 36 4
|Кузин Андрей 11 4
|Костров Дмитрий 39 3
|Алейнов Юрий 3 3
|Гуцко Дмитрий 3 3
|Максимов Юрий 37 3
|Димитренко Егор 9 3
|Матыков Олег 6 3
|Мариничев Юрий 12 3
|Чурсина Анастасия 3 3
|Кузнецов Дмитрий 75 2
|Савельев Михаил 44 2
|Лукацкий Алексей 143 2
|Гузаиров Айдар 64 2
|Василенко Александр 99 2
|Швецов Александр 10 2
|Сурнин Олег 5 2
|Гнедин Евгений 12 2
|Вишняков Алексей 19 2
|Симис Борис 17 2
|Фефелов Владислав 17 2
|Шароглазов Арсений 5 2
|Гончаров Алексей 15 2
|Соломатин Иван 10 2
|Гордейчик Сергей 25 2
|Бигун Егор 14 2
|Резников Роман 10 2
|Бершадский Андрей 6 2
|Макарова Алла 2 2
|Петров Всеволод 3 2
|Ложкин Руслан 36 2
|Кораблев Денис 23 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.