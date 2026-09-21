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Positive Technologies PT AF PT Application Firewall PT Application Firewall Cloud DDoS Protection PT AF Cloud

PT Cloud Application Firewall представляет собой облачную версию межсетевого экрана для защиты веб-приложений и API от кибератак. Решение препятствует проникновению злоумышленников в инфраструктуру организаций, защищает от несанкционированного доступа к данным пользователей, предотвращает утечки конфиденциальной информации

PT Cloud Application Firewall предоставляется по подписке, что позволяет выбрать оптимальный тариф в зависимости от загруженности веб-ресурсов компании, не требует дополнительных вложений в аппаратное обеспечение и привлечение специалистов по ИБ. Установка и настройка продукта с учетом особенностей инфраструктуры клиента осуществляются силами облачных и сервис-партнеров Positive Technologies в течение одного рабочего дня. 

 

 

СОБЫТИЯ

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21.09.2026 УЦСБ внедрил PT Application Firewall Pro для защиты критичных веб-ресурсов

ов, для усиления защиты своих корпоративных веб-ресурсов внедрил межсетевой экран уровня приложений PT Application Firewall Pro от Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Po
17.09.2026 Positive Technologies меняет стратегию развития WAF-направления

тегию развития продуктового направления защиты веб-приложений. Компания завершает активное развитие PT Application Firewall 3 (PT AF 3), сохраняя техническую поддержку действующих заказчиков, и
31.07.2024 «Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall

Облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall обеспечивает безопасность веб-ресурсов «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. Продукт используется

26.02.2024 «Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall

ряет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Technologies. Провайдер «Инферит Облако», входящий в экос
15.02.2024 DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке

Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек информации. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. DataSpace, ведущий

04.12.2023 PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall от Positive Technologies обеспечивает всестороннюю защиту веб-ресурсов сети, размещенных в традиционных центрах обработки данных и развернутых на облачных платформах. С

04.12.2023 Axoft пополнил дистрибьюторский портфель PT Cloud Application Firewall

Межсетевой экран уровня веб приложений теперь доступен по подписке через технологических партнёров Positive Technologies и Axoft. PT Cloud Application Firewall — облачная версия продукта Positive Technologies для защиты веб-приложений и API от кибератак. PT Cloud Application Firewall обладает инновационной системой
07.11.2023 Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies

Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активно инвестирует в развитие продуктов и создание новых технологий. Финансовые результаты компании по итогам девяти месяцев 2023 г.
22.12.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы

В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней сети. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании Positive Technologies. Вместе с

13.01.2021 Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall

альный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития

14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud

Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому

13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

их веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк перевел несколько десятков приложений. В среднем за месяц с помо
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак

«Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на снижение доступности интернет-ресурсов (сайта и онлайн-банка) и нарушение целостности обра
31.05.2018 PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК

раторией Института инженерной физики (технические заключения от 07.04.2017 и 09.04.2018). В 2015 г. PT Application Firewall стал первым решением в классе web application firewalls, подтвердивши
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений

«Ростелеком» объявил о планах использовать для защиты веб-приложений клиентов, которые пользуются облачными сервисами, решение Positive Technologies ― PT Application Firewall, предназначенное для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автоматизированных, на стороне клиента, 0-days. Новая услуга в сфере информационной безопас
20.06.2017 Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений

Positive Technologies объявила о выпуске новой версии системы для защиты веб-приложений от атак — PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, в продукте появились готовые шаблоны политик безопасности, а первоначальная настройка может быть выполнена быстро и без труда –– через

02.06.2017 PT Application Firewall сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК

Компания Positive Technologies объявила о прохождении межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall сертификационных испытаний на соответствие новым требованиями ФСТЭК России к межсетевым экранам, вступившим в силу с 1 декабря 2016 г. Как результат, продукт, предназнач
30.05.2017 «Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила возможность предлагать этот продукт клиентам в качестве авторизованного партнера Positive Technologies. Компания также получила статус авторизованного партнер
28.03.2017 Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам

уровня и технологии противодействия взломам. Комплексное решение построено на базе реализованных в PT Application Firewall алгоритмов машинного обучения для защиты от DDoS-атак прикладного уро
16.01.2017 Positive Technologies представила новую версию PT Application Firewall

Positive Technologies представила обновленную версию межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, теперь он обладает функциями блокировки на основе данных геолокации, отслеживания аутентификации пользователей защищаемого приложения и
27.10.2016 Новый PT Application Firewall блокирует атаки на VMware и защищает от «умных» ботов

Компания Positive Technologies объявила о выходе нового релиза межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Среди ключевых изменений версии 3.4 — поддержка платформы виртуализации VMware vSphere, оптимизированные механизмы выявления вредоносных ботов (простых и продвинутых),

31.08.2016 PT Application Firewall соответствует требованиям безопасности Беларуси

Самообучающийся защитный экран уровня приложений от Positive Technologies (PT Application Firewall) прошел сертификацию по требованиям безопасности в республике Беларусь. Соответствие системы регламенту ТР 2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 и СТБ 34.101
02.08.2016 Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» представили совместное решение для защиты корпоративных веб-приложений

Компании Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» успешно протестировали работу PT Application Firewall (межсетевого экрана прикладного уровня) и программно-аппаратного комп
26.07.2016 Продукт Positive Technologies для защиты веб-приложений вновь попал в «магический квадрант» Gartner

Компания Positive Technologies с решением PT Application Firewall (PT AF) вошла в рейтинг Magic Quadrant for Web Application Firewalls

14.07.2016 Positive Technologies и Group-IB объединили технологии для защиты онлайн-платежей и веб-порталов

Компания Positive Technologies интегрировала сервисы Group-IB Bot-Trek Secure Bank и Bot-Trek Secure Portal c PT Application Firewall. Теперь пользователи сервисов Bot-Trek могут автоматически контролировать риски, возникающие на стороне их клиентов, без внесения изменений в код веб-приложений, сообщил
12.07.2016 Group-IB применяет PT Application Firewall для расследования инцидентов

Компании Positive Technologies и Group-IB объявили о технологическом сотрудничестве, начало которому положило использование PT Application Firewall в режиме Forensic при расследовании инцидентов, проводимом компанией Group-IB. Включение межсетевого экрана уровня приложений в процесс расследования кибератак позволило
17.05.2016 Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов

Компания Positive Technologies представила версию 3.3 межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall, предназначенного для обнаружения и блокирования кибератак на веб-пор
05.04.2016 РосЕвроБанк выбрал PT Application Firewall для защиты своего сайта

РосЕвроБанк и Positive Technologies объявили о завершении работ по внедрению межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Проект реализовался с целью обеспечения должного уровня информационной безопасности официального сайта банка, сообщили CNews в Positive Technologies. Для повышения каче
08.12.2015 PT Аpplication Firewall защитит интернет-сервисы «Связного» от кибератак

решения для поставленных задач специалисты «Связного» остановились на системе защиты веб-приложений PT Application Firewall. Основным критерием выбора стало наличие механизмов корреляционного и
10.11.2015 Вышла новая версия Positive Technologies Application Firewall

Компания Positive Technologies объявила о выходе новой версии экрана для защиты веб-приложений PT Application Firewall (PT AF), который предназначен для выявления и блокирования атак на ве
15.07.2015 Positive Technologies предоставила пользователям PT Application Firewall техподдержку в режиме 24/7

ежиме 24/7. Как сообщили CNews в Positive Technologies, в июне для пользователей межсетевого экрана PT Application Firewall начала работать новая услуга — расширенная техническая поддержка круг
13.04.2015 Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF

ней интеграции DLP-системы Zecurion Zgate (Traffic Control) с межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall, разработанным компанией Positive Technologies. Полноценная совместим
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security

инейку продуктов для анализа и защиты мобильных, веб- и ERP-приложений — PT Application Inspector и PT Application Firewall. Для продвижения этих систем Positive Technologies открыла принципиал

Публикаций - 173, упоминаний - 227

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1853 159
Positive Technologies - PT SWARM 54 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 10
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 444 10
InnoSTage - Инностейдж 225 8
Microsoft Corporation 25887 8
Google LLC 12824 7
SAP SE 5631 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1131 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1265 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 376 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 537 5
Palo Alto Networks 215 4
Cisco Systems 5383 4
Softline - Софтлайн 3816 4
9732 4
Check Point Software Technologies 839 4
Информзащита 949 4
ДиалогНаука 273 3
Ростелеком 11066 3
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 978 3
Oracle Corporation 7111 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 3
Microsoft Corporation - GitHub 1108 3
Citrix Systems 871 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9583 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
F5 Networks 77 3
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 184 2
Газинформсервис - ГИС 522 2
StormWall - Сторм системс 161 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 2
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 37 2
ВирусБлокАда 17 2
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 250 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9100 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 3
Абсолют Банк 251 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 2
101Hotels.com 456 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 125 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 566 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
ПромСвязьКапитал 85 1
ТС-инжиниринг 6 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 33 1
American Airlines 90 1
Магнит Аптека 21 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 85 1
Кредит Европа банк 67 1
Papa John’s - Папа Джонс 19 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Социальные гарантии 42 1
Nordic Star - Borenius 2 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 15 1
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1843 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 20 1
Мелодия Здоровья - Ермак - аптечная сеть 3 1
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 3 1
Арикапитал УК 7 1
ЕМПП - Адвокатское Бюро Города Москвы 6 1
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РЖД - Российские железные дороги 2110 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10359 15
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1255 14
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 458 14
Оповещение и уведомление - Notification 6169 14
Оцифровка - Digitization 5282 14
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 505 96
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5882 88
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery - PT Network Forensics 180 55
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 95 49
Positive Technologies - PT Sandbox 120 35
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 109 23
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 109 19
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 16
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 191 15
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 29 12
Positive Technologies - XSpider - сканер уязвимостей 39 11
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 314 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 9
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 154 8
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 8
Positive Technologies - PT Container Security 23 7
Oracle Java - язык программирования 3504 7
JavaScript - JS - язык программирования 1453 7
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 6
Linux OS 11682 5
Microsoft Windows 17038 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6417 5
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 109 5
SAP NetWeaver 160 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3741 4
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 4
SAP Management Console 5 4
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 3
Positive Technologies - PT Platform 9 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 3
SAP Notes 14 3
SAP Java - SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 10 3
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 211 3
Positive Technologies - PT X 11 3
Google Android 15385 3
Apple iOS 8662 3
Microsoft Azure 1533 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 690 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 326 3
Филиппов Максим 55 21
Баранов Денис 25 10
Ключников Михаил 20 7
Прохорчик Денис 14 7
Нагибин Дмитрий 8 6
Соловьев Алексей 97 5
Новиков Алексей 67 4
Александров Антон 11 4
Пустовой Максим 36 4
Кузин Андрей 11 4
Костров Дмитрий 39 3
Алейнов Юрий 3 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Максимов Юрий 37 3
Димитренко Егор 9 3
Матыков Олег 6 3
Мариничев Юрий 12 3
Чурсина Анастасия 3 3
Кузнецов Дмитрий 75 2
Савельев Михаил 44 2
Лукацкий Алексей 143 2
Гузаиров Айдар 64 2
Василенко Александр 99 2
Швецов Александр 10 2
Сурнин Олег 5 2
Гнедин Евгений 12 2
Вишняков Алексей 19 2
Симис Борис 17 2
Фефелов Владислав 17 2
Шароглазов Арсений 5 2
Гончаров Алексей 15 2
Соломатин Иван 10 2
Гордейчик Сергей 25 2
Бигун Егор 14 2
Резников Роман 10 2
Бершадский Андрей 6 2
Макарова Алла 2 2
Петров Всеволод 3 2
Ложкин Руслан 36 2
Кораблев Денис 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 168875 107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55132 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48181 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19413 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14876 10
Германия - Федеративная Республика 13311 7
Европа 25037 6
Азия - Азиатский регион 5962 6
Беларусь - Белоруссия 6370 6
Индия - Bharat 5920 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 6
Казахстан - Республика 6135 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13877 5
Ближний Восток 3171 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1282 4
Южная Корея - Республика 7117 4
Африка - Африканский регион 3651 4
Франция - Французская Республика 8214 4
Бразилия - Федеративная Республика 2535 4
Индийский океан - Персидский залив 236 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19815 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3677 3
Италия - Итальянская Республика 4527 3
Россия - СФО - Новосибирск 4951 3
Китай - Тайвань 4290 3
Великобритания - Лондон 2438 3
Саудовская Аравия - Королевство 675 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1162 3
Нидерланды 3777 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1438 2
Катар 193 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 680 2
США - Массачусетс - Бостон 385 2
Польша - Республика 2044 2
Канада 5098 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 2
Турция - Турецкая республика 2655 2
Индонезия - Республика 1073 2
Украина 7968 2
Испания - Королевство 3856 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58594 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54226 53
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7580 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7972 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34385 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18452 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6887 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12456 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16391 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27729 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12044 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22096 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3986 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8171 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 8
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 428 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6753 8
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1789 7
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 640 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3338 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2476 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10580 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1246 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4106 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1943 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3142 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5853 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1508 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5868 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6247 4
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 428 4
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 336 4
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5977 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2965 4
Visionary - Визионер - Визионерство 128 4
Рыночная капитализация - Market capitalization 558 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11609 2
TAdviser - Центр выбора технологий 492 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 144 1
The Verge - Издание 622 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1156 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2506 1
Gartner - Гартнер 3676 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 6
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 3
IDC - International Data Corporation 5001 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 2
Verizon DBIR 3 2
Positive Technologies - Positive Research 10 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 155 2
CNews Fast рейтинг 55 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Мишень 188 1
ИИМР - Институт изучения мировых рынков 1 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 1
Positive Technologies - Positive Education 30 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 311 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 88 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 184 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 23 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 16 1
Институт инженерной физики АНО 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 609 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 216 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 505 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 7
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 2
GITEX Technology - международная выставка 48 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2698 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
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CNews FORUM Кейсы 317 1
CNews AWARDS - награда 576 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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