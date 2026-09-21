УЦСБ внедрил PT Application Firewall Pro для защиты критичных веб-ресурсов ов, для усиления защиты своих корпоративных веб-ресурсов внедрил межсетевой экран уровня приложений PT Application Firewall Pro от Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Po

Positive Technologies меняет стратегию развития WAF-направления тегию развития продуктового направления защиты веб-приложений. Компания завершает активное развитие PT Application Firewall 3 (PT AF 3), сохраняя техническую поддержку действующих заказчиков, и

«Национальная Лотерея» обеспечивает безопасность веб-ресурсов с помощью PT Cloud Application Firewall Облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall обеспечивает безопасность веб-ресурсов «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. Продукт используется

«Инферит Облако» расширяет портфель решений в области ИБ за счет продукта PT Cloud Application Firewall ряет портфель продуктов в области WAF (Web Application Firewall) за счет нового облачного решения — PT Application Firewall от Positive Technologies. Провайдер «Инферит Облако», входящий в экос

DataSpace и Positive Technologies предлагают защиту веб-приложений по подписке Клиенты DataSpace смогут воспользоваться облачным межсетевым экраном для защиты веб-приложений PT Cloud Application Firewall. Сервис поможет защитить корпоративные информационные системы от кибератак и утечек информации. Об этом CNews сообщили представители DataSpace. DataSpace, ведущий

PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall от Positive Technologies обеспечивает всестороннюю защиту веб-ресурсов сети, размещенных в традиционных центрах обработки данных и развернутых на облачных платформах. С

Axoft пополнил дистрибьюторский портфель PT Cloud Application Firewall Межсетевой экран уровня веб приложений теперь доступен по подписке через технологических партнёров Positive Technologies и Axoft. PT Cloud Application Firewall — облачная версия продукта Positive Technologies для защиты веб-приложений и API от кибератак. PT Cloud Application Firewall обладает инновационной системой

Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активно инвестирует в развитие продуктов и создание новых технологий. Финансовые результаты компании по итогам девяти месяцев 2023 г.

Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на внутренние веб-сервисы В систему выявления инцидентов Maxpatrol SIEM загружен тридцатый пакет экспертизы. Вместе с межсетевым экраном уровня веб-приложений PT Application Firewall он позволяет выявлять подозрительные активности в работе веб-сервисов во внутренней сети. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании Positive Technologies. Вместе с

Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall альный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития

PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud Межсетевой экран уровня веб-приложений PT Application Firewall теперь можно приобрести через Yandex.Cloud c оплатой по фактическому

«Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall их веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Firewall банк перевел несколько десятков приложений. В среднем за месяц с помо

«Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак «Абсолют банк» выбрал PT Application Firewall для непрерывной защиты веб-приложений от атак злоумышленников, направленных на снижение доступности интернет-ресурсов (сайта и онлайн-банка) и нарушение целостности обра

PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК раторией Института инженерной физики (технические заключения от 07.04.2017 и 09.04.2018). В 2015 г. PT Application Firewall стал первым решением в классе web application firewalls, подтвердивши

«Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений «Ростелеком» объявил о планах использовать для защиты веб-приложений клиентов, которые пользуются облачными сервисами, решение Positive Technologies ― PT Application Firewall, предназначенное для защиты от атак различного типа: известных и неизвестных, автоматизированных, на стороне клиента, 0-days. Новая услуга в сфере информационной безопас

Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений Positive Technologies объявила о выпуске новой версии системы для защиты веб-приложений от атак — PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, в продукте появились готовые шаблоны политик безопасности, а первоначальная настройка может быть выполнена быстро и без труда –– через

PT Application Firewall сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК Компания Positive Technologies объявила о прохождении межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall сертификационных испытаний на соответствие новым требованиями ФСТЭК России к межсетевым экранам, вступившим в силу с 1 декабря 2016 г. Как результат, продукт, предназнач

«Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила возможность предлагать этот продукт клиентам в качестве авторизованного партнера Positive Technologies. Компания также получила статус авторизованного партнер

Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам уровня и технологии противодействия взломам. Комплексное решение построено на базе реализованных в PT Application Firewall алгоритмов машинного обучения для защиты от DDoS-атак прикладного уро

Positive Technologies представила новую версию PT Application Firewall Positive Technologies представила обновленную версию межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Как рассказали CNews в компании, теперь он обладает функциями блокировки на основе данных геолокации, отслеживания аутентификации пользователей защищаемого приложения и

Новый PT Application Firewall блокирует атаки на VMware и защищает от «умных» ботов Компания Positive Technologies объявила о выходе нового релиза межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Среди ключевых изменений версии 3.4 — поддержка платформы виртуализации VMware vSphere, оптимизированные механизмы выявления вредоносных ботов (простых и продвинутых),

PT Application Firewall соответствует требованиям безопасности Беларуси Самообучающийся защитный экран уровня приложений от Positive Technologies (PT Application Firewall) прошел сертификацию по требованиям безопасности в республике Беларусь. Соответствие системы регламенту ТР 2013/027/BY (СТБ 34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 и СТБ 34.101

Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» представили совместное решение для защиты корпоративных веб-приложений Компании Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» успешно протестировали работу PT Application Firewall (межсетевого экрана прикладного уровня) и программно-аппаратного комп

Продукт Positive Technologies для защиты веб-приложений вновь попал в «магический квадрант» Gartner Компания Positive Technologies с решением PT Application Firewall (PT AF) вошла в рейтинг Magic Quadrant for Web Application Firewalls

Positive Technologies и Group-IB объединили технологии для защиты онлайн-платежей и веб-порталов Компания Positive Technologies интегрировала сервисы Group-IB Bot-Trek Secure Bank и Bot-Trek Secure Portal c PT Application Firewall. Теперь пользователи сервисов Bot-Trek могут автоматически контролировать риски, возникающие на стороне их клиентов, без внесения изменений в код веб-приложений, сообщил

Group-IB применяет PT Application Firewall для расследования инцидентов Компании Positive Technologies и Group-IB объявили о технологическом сотрудничестве, начало которому положило использование PT Application Firewall в режиме Forensic при расследовании инцидентов, проводимом компанией Group-IB. Включение межсетевого экрана уровня приложений в процесс расследования кибератак позволило

Новая версия PT Application Firewall блокирует DDoS-атаки и упрощает расследование инцидентов Компания Positive Technologies представила версию 3.3 межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall, предназначенного для обнаружения и блокирования кибератак на веб-пор

РосЕвроБанк выбрал PT Application Firewall для защиты своего сайта РосЕвроБанк и Positive Technologies объявили о завершении работ по внедрению межсетевого экрана прикладного уровня PT Application Firewall. Проект реализовался с целью обеспечения должного уровня информационной безопасности официального сайта банка, сообщили CNews в Positive Technologies. Для повышения каче

PT Аpplication Firewall защитит интернет-сервисы «Связного» от кибератак решения для поставленных задач специалисты «Связного» остановились на системе защиты веб-приложений PT Application Firewall. Основным критерием выбора стало наличие механизмов корреляционного и

Вышла новая версия Positive Technologies Application Firewall Компания Positive Technologies объявила о выходе новой версии экрана для защиты веб-приложений PT Application Firewall (PT AF), который предназначен для выявления и блокирования атак на ве

Positive Technologies предоставила пользователям PT Application Firewall техподдержку в режиме 24/7 ежиме 24/7. Как сообщили CNews в Positive Technologies, в июне для пользователей межсетевого экрана PT Application Firewall начала работать новая услуга — расширенная техническая поддержка круг

Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF ней интеграции DLP-системы Zecurion Zgate (Traffic Control) с межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall, разработанным компанией Positive Technologies. Полноценная совместим