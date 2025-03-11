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Ершов Виталий


11.03.2025 Setl Group внедряет решения на основе BIM-моделей 1
11.10.2024 Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге 1
19.03.2021 Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ершов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Setl Group - Setl Tech - SetlTech - Сэтл Тех 5 1
Olympus 467 1
Olympus - Олимпас Москва 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 14 1
Петербургская недвижимость 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Скрининг 155 1
Оцифровка - Digitization 4596 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3361 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9690 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2976 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1774 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 324 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13884 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 1
Olympus Continuum 1 1
Setl Group - Setl Tech - SetlSoft ICONA 3 1
Draskovic Kresimir - Драшкович Крешимир 1 1
Старков Юрий 1 1
Малихова Ольга 1 1
Коржева Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
Южная Корея - Республика 6678 1
Япония 13320 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Восточная 3100 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
Таиланд - Королевство 827 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 301 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2443 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5456 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9944 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 791 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 11 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
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