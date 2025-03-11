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Ершов Виталий
|11.03.2025
|Setl Group внедряет решения на основе BIM-моделей 1
|11.10.2024
|Холдинг Setl Group тестирует робособак на стройплощадке в Петербурге 1
|19.03.2021
|Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов 1
Ершов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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