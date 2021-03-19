Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов

В Москве состоялось торжественное открытие первого в Восточной Европе учебного центра компании Olympus. В нем российские хирурги и эндоскописты смогут повышать профессиональный уровень знаний, отрабатывать полученные навыки на практике, обучаться правильному и безопасному использованию продукции Olympus, а также получать информацию об инновационных медицинских технологиях и решениях компании от ведущих специалистов.

На открытии центра Юрий Геннадьевич Старков, д.м.н., проф., заместитель главного эндоскописта МЗ РФ, руководитель хирургического эндоскопического отделения ФГБУ «НМИЦ Хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ отметил: «Этот центр российские специалисты ждали давно. Мы все знаем, что Olympus является лидером в разработке эндоскопического оборудования, работать с которым мечтает каждый специалист. В нашей сложной специальности без обучения этим технологиям просто невозможно представить профессию и ее развитие. Мне бы хотелось, чтобы специалисты из России стремились узнать это оборудование и получить необходимые навыки для своей ежедневной работы».

Сегодня снижение смертности от злокачественных новообразований является основной целью федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Один из важнейших шагов к ее достижению – повышение ранней выявляемости рака. Для этого предусмотрена разработка и внедрение различных скрининговых программ для населения, проведение информационно-разъяснительных кампаний, создание смотровых кабинетов для пациентов, а также применение современных диагностических методов исследования. Ведь сегодня, благодаря развитию медицинской науки, многие онкологические заболевания перестали быть приговором для пациента, а часть из них поддается полному излечению, если патология обнаружена в предраковом состоянии или на ранней стадии. К ним относятся опухоли желудочно-кишечного тракта, которые могут быть удалены на этапе диагностики без применения последующей химио- или лучевой терапии.

Стандартом для проведения многих диагностических исследований являются медицинские системы Olympus. Компания является лидером в области производства эндоскопического оборудования для обследования органов ЖКТ, доля компании на мировом рынке составляет более 70%. С помощью оборудования Olympus в мире ежегодно проводится 39 млн процедур колоноскопии. В целом же медицинские изделия компании помогают в лечении более 100 заболеваний. Она удерживает высокие позиции в числе 100 компаний-инноваторов в мире.

Мигель Анхель Гарсия (Miquel Angel Garcia), глава подразделения «Медицинские системы» компании Olympus в регионе ЕМЕА: «Будучи лидером в области эндоскопического оборудования, мы понимаем, что любые инновации бессмысленны, если их не уметь правильно применять, не уметь извлекать из них максимум преимуществ, которые они несут для врачей и пациентов. Именно поэтому одной из наших ключевых задач является обучение специалистов здравоохранения, это стратегический приоритет компании Olympus в развитии непрерывного медицинского образования врачей по всему миру».

В течение последних десятилетий компания уделяет значительное внимание вопросу образования врачей. Учебные центры компании многие годы успешно функционируют по всему миру: США, Германии, Дубае, Таиланде, Китае, Корее, Японии и других странах. Кроме того, в условиях пандемии COVID-19 на их базе создана платформа дистанционного обучения врачей Olympus Continuum, которая позволяет еще большему числу специалистов здравоохранения на каждом этапе их профессионального развития обучаться применять в своей практике оборудование Olympus.

Крешимир Драшкович (Kresimir Draskovic), региональный директор Olympus по Восточной Европе: «Открытие этого учебного центра – знаковое событие для восточноевропейского региона. С его появлением медицинские специалисты, хирурги смогут повысить уровень своих профессиональных знаний, практических навыков, обменяться опытом с ведущими экспертами. Учебный центр предоставит им возможность на каждом этапе их карьеры получать инновационное образование и приобретать новый опыт».

Московский учебный центр Olympus площадью более 370 кв. м оснащен самым современным оборудованием. В нем предусмотрены лекционный зал, современная интегрированная операционная зона, зона для практических занятий и отработки мануальных навыков, а также комната дезинфекции и обработки. На базе центра будут проводиться образовательные мероприятия в различных форматах: обучающие программы Medical Expert Training, лекции, «круглые столы», семинары, телетрансляции из операционных. Тренинги рассчитаны как на специалистов начального уровня, так и на активно практикующих врачей, желающих углубленно изучить ту или иную методику.

Виталий Ершов, генеральный директор ООО «Олимпас Москва»: «Мы рады, что новый учебный центр Olympus в Восточной Европе открывается именно в Москве. Это свидетельствует о том, что спрос на наши медицинские системы в России достаточно высок. Что вполне оправданно: невозможно построить систему скрининга без применения современного диагностического оборудования. Вместе с ведущими экспертами страны мы приложим все усилия, чтобы выстроить образовательный процесс максимально эффективно и обучить как можно большее число врачей применять технологии Olympus. Уверен, что это будет способствовать повышению ранней диагностики рака и снижению онкологической смертности в нашей стране».

На открытии центра также присутствовали ведущие российские хирурги, эндоскописты, другие специалисты здравоохранения.

Ирина Юрьевна Коржева, д.м.н., профессор, заведующая эндоскопическим отделением ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина»: «Я восхищена, что в России появился центр, способный сегодня мобилизовать обучающие потоки для специалистов со всех регионов России. Оборудование, которое сегодня производится для хирургов во всем мире – важный шаг для повышения качества медицинской помощи, но оно не может реализовать весь свой технический потенциал и без специалистов и понимания всех возможностей технологий. Только научив специалистов, мы сможем достичь того великолепного уровня качества оказания медицинской помощи, к которому сегодня в своих разработках стремится компания Olympus. Спасибо большое за старт нового витка в развитии обучающего прогресса для российских врачей».

Ольга Александровна Малихова, д.м.н, заведующая эндоскопическим отделением ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ: «Сегодня родился замечательный новый проект в рамках обучения специалистов эндоскопистов и хирургов. Центр является логичным продолжением работы компании по поддержке врачей во всем мире и в России. Отрадно, что компания не только занимается бизнесом, но и активно поддерживает врачей по всей стране, открывая на базе медицинских учреждений скрининговые программы, которые позволяют специалистам на местах регулярно повышать свой уровень диагностики колоректального рака и других онкологических заболеваний».