Olympus Олимпас Москва

Olympus - Олимпас Москва

ООО «Олимпас Москва» - официальный представитель Olympus Corporation (Япония) производителя оптического и цифрового оборудования для здравоохранения на территории России и СНГ

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.01.2026 «Корус Консалтинг» за два месяца подготовил российское подразделение Olympus к обязательной маркировке антисептических средств 6
21.02.2024 Российское подразделение Olympus вместе с «КОРУС Консалтинг» обеспечивает надежность ERP-системы Microsoft Dynamics AX 1
19.03.2021 Olympus открыла в Москве учебный центр для медицинских специалистов 2
02.04.2012 В российском представительстве Olympus сменился генеральный директор 1

Публикаций - 4, упоминаний - 10

Olympus и организации, системы, технологии, персоны:

Olympus 471 2
Корус Консалтинг ГК 1352 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 381 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 353 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Микроскоп - Microscope 337 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
Olympus Continuum 1 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
Малихова Ольга 1 1
Старков Юрий 1 1
Ершов Виталий 3 1
Коржева Ирина 1 1
Миронова Виолетта 1 1
Draskovic Kresimir - Драшкович Крешимир 1 1
Буров Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157687 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 3
Европа Восточная 3123 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 1
Европа 24656 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Япония 13555 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14520 1
Таиланд - Королевство 870 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 12 1
