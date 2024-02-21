Российское подразделение Olympus вместе с «КОРУС Консалтинг» обеспечивает надежность ERP-системы Microsoft Dynamics AX Специалисты «КОРУС Консалтинг» провели комплексный аудит учетной системы Microsoft Dynamics AX 2009 для «Олимпас Москва». В результате компания выявила проблемные мес

Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода много времени и ручного труда: создание и подготовка документов происходила в учетной системе «ВСК» Axapta, после сотрудники подписывали их вручную. В среднем на оформление одного процесса на б

Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С» базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta). Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок

Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации ой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, что помогает торговой сети качественно управ

«Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс» ГК «Корус Консалтинг» реализует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзинговог

«Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США ровала зарубежные подразделения фармацевтической компании «Юнифарм» в рамках ролл-аутов ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, а также осуществляет техническую поддержку решения. Проект охваты

GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX GMCS автоматизировала процессы сводного планирования на базе Microsoft Dynamics AX для компании «Татпроф», российского производстводителя алюминиевых проф

Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta провели оперативную миграцию международной сети гипермаркетов домашних товаров с устаревшей версии Microsoft Axapta 2012 на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations. Крупная междунаро

Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С» товое решение для тех компаний, которые работают с решениями из экосистемы «1С», а также используют Microsoft Dynamics AX для цепочек поставок и управления производством. Интеграционный модуль

«Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX нтрацит» завершено внедрение модуля «Заработная плата» корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX. Автоматизирован весь комплекс процессов кадрового учета, расчета зараб

ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру» «Корус консалтинг» завершила проект по внедрению основной функциональности ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 для маркетплейса «Беру». В сентябре 2017 года начался проект по вн

«Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX концерна Klöckner Pentaplast, при поддержке GMCS автоматизировала новые производственные процессы в Microsoft Dynamics AX. Компания «Клёкнер Пентапласт Рус» ведет свою деятельность в России с 1

Navicon внедрил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Точке опоры» Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в компании «Точка опоры» ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX для управления операционной деятельностью. По итогам проекта интегратор

«Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX ходящая в «Консист бизнес групп», завершила пилотный проект создания единой учетной системы на базе Microsoft Dynamics AX в офисах «Лаборатории Касперского» во Франции и Италии. Проект стал осн

«Корус консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы дистрибутора «Санг» на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 вляемость компании. Для решения этих задач была выбрана гибкая и высокопроизводительная ERP-система Microsoft Dynamics AX с включенным отраслевым решением для дистрибуторского бизнеса. «Для так

«Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ла бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все гипермаркеты сети – в С

«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia milia. Теперь процессы товародвижения ритейлера будет поддерживать комплексное решение на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ранее Familia использовала ERP-систему на базе Microsoft Dynam

«Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 мостоятельном переходе на новую систему автоматизации складских процессов, построенную на платформе Microsoft Dynamics AX 2012.«Градиент» - одна из ведущих дистрибуторских компаний России в обл

Neti завершила модернизацию Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги» Neti объявила об успешном завершении проекта по модернизации Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги». С 2014 года компания «Быстроденьги» в к

Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin й химии, парфюмерии и косметики Sellwin принял решение о переходе на новую ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которой Sellwin довер

«Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX нального ритейлера «Комфи Трейд». Как рассказали CNews в компании, решение реализовано на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.«Комфи Трейд» — одна из первых омниканальных торговых сетей в У

«Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX оддерживает новое направление бизнеса в Восточной Европе с помощью технологического решения на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и Microsoft Dynamics POS 2012, которое было внедрено за рекордн

«Корус Консалтинг» автоматизировала бизнес-процессы Concept Group с Microsoft Dynamics AX 2012 повышает прозрачность процессов, связанных с товародвижением и финансовым учетом на базе платформы Microsoft Dynamics AX 2012.Concept Group - один из fashion-ритейлеров в России, развивающий б

Navicon построил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Хлебпроме» Системный интегратор Navicon завершил проект по внедрению и тиражированию ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX в компании «Хлебпром». Общее число пользователей превышает 300 человек

«Корус Консалтинг» перевел ERP-систему сети «Кораблик» на новую версию Microsoft Dynamics AX Корус Консалтинг» объявил о завершении проекта по переводу EPR-системы сети «Кораблик» на платформу Microsoft Dynamics AX 2012. Как рассказали CNews в компании, в настоящий момент система работ

Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX нного решения «Консист: Расширенный кадровый учет, расчет заработной платы и развитие персонала для Microsoft Dynamics AX». Система представляет собой гибкий и визуально удобный в использовании

«Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес розничной сети «Фреш Маркет» дит в состав группы компаний «О’Кей»). Решение реализовано на ряде аппаратных платформ, ERP-системе Microsoft Dynamics AX 2012 и СЭД Microsoft SharePoint, сообщили CNews в «Корус Консалтинге».

«ЦМД-софт» прошла аттестацию по новшествам платформы Microsoft Dynamics 2016 Специалисты направления CRM-систем компании «ЦМД-софт» успешно прошли аттестацию по функциональным и технологическим новшествам платформы Microsoft Dynamics 2016 в рамках проверки готовности партнерской сети к внедрению новейшей версии системы Microsoft Dynamics CRM 2016. Об этом CNews сообщили в «ЦМД-софт». Отдельной темой высту

«Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 ист Бизнес Групп» объявила о запуске в эксплуатацию системы по управлению перевалкой грузов на базе Microsoft Dynamics AX 2012, созданной для «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП).

Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 ещение» приступило к реализации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной с

«Р-Фарм» подтвердила компетенции Navicon в фармацевтической отрасли лем проекта по развертыванию в «Р-Фарм» системы управления складским комплексом на базе ERP-решения Microsoft Dynamics AX 2012, но и подтверждает качество работы интегратора для всей фармацевти

AFM Consulting начала продажи двух новых коробочных версий ERP-решений на базе Microsoft Dynamics AX 2012 объявила о начале приема заявок на поставку новых коробочных версий ERP-решений, созданных на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Обе версии разработаны для организаций строительной индустрии. Пе

«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «inФормат» Компания «Корус Консалтинг» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «inФормат», объединив 26 филиалов компании в общее

«Норбит» выпустила решение для интеграции Microsoft Dynamics AX с СЭД «Контур.Диадок» или разработчики, решение, разработанное специалистами «Норбит», создано для интеграции ERP-системы Microsoft Dynamics AX с системой электронного документооборота «Контур.Диадок». При помощи мо

Thomas Münz автоматизирует товародвижение и финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX 2012 Обувной ритейлер Thomas Münz внедряет ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В результате проект

«Беннинг Пауэр Электроникс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics AX 4.0 шил проект перевода системы управления предприятием компании «Беннинг Пауэр Электроникс» на систему Microsoft Dynamics AX 4.0. Об этом CNews сообщили в Navicon. В российском представительстве к

Navicon автоматизировал учет по МСФО в ИК «Ренессанс Капитал» Системный интегратор Navicon завершил проект внедрения Microsoft Dynamics AX 2012 в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Об этом CNews сообщ

Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт» лужбой технической поддержки Tops Consulting смогла оптимизировать обслуживание ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX, организовать оптимальную поддержку 24x7 и повысить качество подготовки

Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX щью специализированного решения Tops Consulting по учету и сбору финансовой отчетности на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. В результате проекта компания получила возможность формировать