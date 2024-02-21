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Microsoft Dynamics AX Microsoft Business Solutions Axapta
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.02.2024
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Российское подразделение Olympus вместе с «КОРУС Консалтинг» обеспечивает надежность ERP-системы Microsoft Dynamics AX
Специалисты «КОРУС Консалтинг» провели комплексный аудит учетной системы Microsoft Dynamics AX 2009 для «Олимпас Москва». В результате компания выявила проблемные мес
|19.06.2023
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Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода
много времени и ручного труда: создание и подготовка документов происходила в учетной системе «ВСК» Axapta, после сотрудники подписывали их вручную. В среднем на оформление одного процесса на б
|24.02.2022
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Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»
базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta). Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок
|08.04.2021
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Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации
ой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, что помогает торговой сети качественно управ
|01.10.2020
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«Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс»
ГК «Корус Консалтинг» реализует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзинговог
|06.07.2020
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«Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США
ровала зарубежные подразделения фармацевтической компании «Юнифарм» в рамках ролл-аутов ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, а также осуществляет техническую поддержку решения. Проект охваты
|18.05.2020
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GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX
GMCS автоматизировала процессы сводного планирования на базе Microsoft Dynamics AX для компании «Татпроф», российского производстводителя алюминиевых проф
|14.04.2020
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Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta
провели оперативную миграцию международной сети гипермаркетов домашних товаров с устаревшей версии Microsoft Axapta 2012 на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations. Крупная междунаро
|06.04.2020
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Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С»
товое решение для тех компаний, которые работают с решениями из экосистемы «1С», а также используют Microsoft Dynamics AX для цепочек поставок и управления производством. Интеграционный модуль
|27.01.2020
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«Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX
нтрацит» завершено внедрение модуля «Заработная плата» корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX. Автоматизирован весь комплекс процессов кадрового учета, расчета зараб
|23.10.2019
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ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру»
«Корус консалтинг» завершила проект по внедрению основной функциональности ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 для маркетплейса «Беру». В сентябре 2017 года начался проект по вн
|23.09.2019
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«Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX
концерна Klöckner Pentaplast, при поддержке GMCS автоматизировала новые производственные процессы в Microsoft Dynamics AX. Компания «Клёкнер Пентапласт Рус» ведет свою деятельность в России с 1
|15.05.2019
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Navicon внедрил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Точке опоры»
Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в компании «Точка опоры» ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX для управления операционной деятельностью. По итогам проекта интегратор
|17.01.2019
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«Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX
ходящая в «Консист бизнес групп», завершила пилотный проект создания единой учетной системы на базе Microsoft Dynamics AX в офисах «Лаборатории Касперского» во Франции и Италии. Проект стал осн
|27.11.2018
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«Корус консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы дистрибутора «Санг» на платформе Microsoft Dynamics AX 2012
вляемость компании. Для решения этих задач была выбрана гибкая и высокопроизводительная ERP-система Microsoft Dynamics AX с включенным отраслевым решением для дистрибуторского бизнеса. «Для так
|14.11.2018
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«Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ла бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все гипермаркеты сети – в С
|03.05.2018
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«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia
milia. Теперь процессы товародвижения ритейлера будет поддерживать комплексное решение на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ранее Familia использовала ERP-систему на базе Microsoft Dynam
|06.07.2017
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«Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012
мостоятельном переходе на новую систему автоматизации складских процессов, построенную на платформе Microsoft Dynamics AX 2012.«Градиент» - одна из ведущих дистрибуторских компаний России в обл
|27.04.2017
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Neti завершила модернизацию Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги»
Neti объявила об успешном завершении проекта по модернизации Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги». С 2014 года компания «Быстроденьги» в к
|12.04.2017
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Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin
й химии, парфюмерии и косметики Sellwin принял решение о переходе на новую ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которой Sellwin довер
|11.04.2017
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«Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX
нального ритейлера «Комфи Трейд». Как рассказали CNews в компании, решение реализовано на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.«Комфи Трейд» — одна из первых омниканальных торговых сетей в У
|07.04.2017
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«Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX
оддерживает новое направление бизнеса в Восточной Европе с помощью технологического решения на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и Microsoft Dynamics POS 2012, которое было внедрено за рекордн
|01.03.2017
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«Корус Консалтинг» автоматизировала бизнес-процессы Concept Group с Microsoft Dynamics AX 2012
повышает прозрачность процессов, связанных с товародвижением и финансовым учетом на базе платформы Microsoft Dynamics AX 2012.Concept Group - один из fashion-ритейлеров в России, развивающий б
|12.12.2016
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Navicon построил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Хлебпроме»
Системный интегратор Navicon завершил проект по внедрению и тиражированию ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX в компании «Хлебпром». Общее число пользователей превышает 300 человек
|29.11.2016
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«Корус Консалтинг» перевел ERP-систему сети «Кораблик» на новую версию Microsoft Dynamics AX
Корус Консалтинг» объявил о завершении проекта по переводу EPR-системы сети «Кораблик» на платформу Microsoft Dynamics AX 2012. Как рассказали CNews в компании, в настоящий момент система работ
|01.07.2016
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Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX
нного решения «Консист: Расширенный кадровый учет, расчет заработной платы и развитие персонала для Microsoft Dynamics AX». Система представляет собой гибкий и визуально удобный в использовании
|30.06.2016
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«Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес розничной сети «Фреш Маркет»
дит в состав группы компаний «О’Кей»). Решение реализовано на ряде аппаратных платформ, ERP-системе Microsoft Dynamics AX 2012 и СЭД Microsoft SharePoint, сообщили CNews в «Корус Консалтинге».
|27.06.2016
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«ЦМД-софт» прошла аттестацию по новшествам платформы Microsoft Dynamics 2016
Специалисты направления CRM-систем компании «ЦМД-софт» успешно прошли аттестацию по функциональным и технологическим новшествам платформы Microsoft Dynamics 2016 в рамках проверки готовности партнерской сети к внедрению новейшей версии системы Microsoft Dynamics CRM 2016. Об этом CNews сообщили в «ЦМД-софт». Отдельной темой высту
|26.04.2016
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«Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012
ист Бизнес Групп» объявила о запуске в эксплуатацию системы по управлению перевалкой грузов на базе Microsoft Dynamics AX 2012, созданной для «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП).
|26.04.2016
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Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1
ещение» приступило к реализации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной с
|03.03.2016
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«Р-Фарм» подтвердила компетенции Navicon в фармацевтической отрасли
лем проекта по развертыванию в «Р-Фарм» системы управления складским комплексом на базе ERP-решения Microsoft Dynamics AX 2012, но и подтверждает качество работы интегратора для всей фармацевти
|21.01.2016
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AFM Consulting начала продажи двух новых коробочных версий ERP-решений на базе Microsoft Dynamics AX 2012
объявила о начале приема заявок на поставку новых коробочных версий ERP-решений, созданных на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Обе версии разработаны для организаций строительной индустрии. Пе
|24.08.2015
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«Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «inФормат»
Компания «Корус Консалтинг» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «inФормат», объединив 26 филиалов компании в общее
|10.08.2015
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«Норбит» выпустила решение для интеграции Microsoft Dynamics AX с СЭД «Контур.Диадок»
или разработчики, решение, разработанное специалистами «Норбит», создано для интеграции ERP-системы Microsoft Dynamics AX с системой электронного документооборота «Контур.Диадок». При помощи мо
|10.08.2015
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Thomas Münz автоматизирует товародвижение и финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX 2012
Обувной ритейлер Thomas Münz внедряет ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В результате проект
|07.07.2015
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«Беннинг Пауэр Электроникс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics AX 4.0
шил проект перевода системы управления предприятием компании «Беннинг Пауэр Электроникс» на систему Microsoft Dynamics AX 4.0. Об этом CNews сообщили в Navicon. В российском представительстве к
|22.06.2015
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Navicon автоматизировал учет по МСФО в ИК «Ренессанс Капитал»
Системный интегратор Navicon завершил проект внедрения Microsoft Dynamics AX 2012 в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Об этом CNews сообщ
|09.06.2015
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Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»
лужбой технической поддержки Tops Consulting смогла оптимизировать обслуживание ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX, организовать оптимальную поддержку 24x7 и повысить качество подготовки
|12.05.2015
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Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX
щью специализированного решения Tops Consulting по учету и сбору финансовой отчетности на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. В результате проекта компания получила возможность формировать
|09.04.2015
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«Корус Консалтинг» провел аудит и запуск Microsoft Dynamics AX в российском представительстве WIKA
ии и произведены необходимые доработки для запуска и полноценного использования ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX. «Вика Мера» - российская дочерняя фирма немецкой компании Wika Alexand
Microsoft Dynamics AX и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Владислав 115 15
|Прянишников Николай 316 15
|Пантелеев Илья 25 15
|Ващилов Дмитрий 16 14
|Татаринов Кирилл 43 13
|Геклер Алена 30 13
|Демин Владимир 25 12
|Водянов Владимир 36 12
|Сафронов Юрий 68 9
|Паленов Олег 21 9
|Курочкин Алексей 17 9
|Воропаева Екатерина 22 7
|Федоров Иван 24 6
|Попова Мария 141 6
|Толкачева Екатерина 43 6
|Торгов Игорь 42 6
|Лысов Олег 9 6
|Таранов Иван 8 6
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Семенов Александр 166 5
|Могилевский Михаил 33 5
|Рахманов Александр 23 5
|Ершова Элеонора 67 5
|Косенков Денис 6 5
|Сардарян Роберт 19 5
|Зайцев Николай 32 5
|Воронин Евгений 15 5
|Дрозман Илья 8 5
|Кирюшин Сергей 91 4
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
|Роднянский Евгений 6 4
|Балакин Василий 14 4
|Михайлов Артем 9 4
|Якунин Александр 50 4
|Левиков Антон 69 4
|Рудаков Денис 31 4
|Демидов Михаил 134 4
|Филимонов Сергей 46 4
|Вертоградов Владимир 29 4
|Муромец Юлия 28 4
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