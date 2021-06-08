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Microsoft Dynamics AX
Microsoft Business Solutions Axapta



08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс»
06.07.2020 «Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США
18.05.2020 GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta
08.04.2020 Офисы «Лаборатории Касперского» в Китае и Сингапуре перешли на единую систему управления финансами
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С»
27.01.2020 «Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX
23.10.2019 ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру»
23.09.2019 «Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX
06.08.2019 ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум»
15.05.2019 Navicon внедрил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Точке опоры»
09.04.2019 «Корус Консалтинг» автоматизировал финансы и логистику «Юнифарм»
17.01.2019 «Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX
27.11.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы дистрибутора «Санг» на платформе Microsoft Dynamics AX 2012
14.11.2018 «Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia
17.01.2018 Maykor-GMCS представила решение для удобного обмена документами со СБИС
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012
30.06.2017 Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ
27.04.2017 Neti завершила модернизацию Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги»
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin
11.04.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX
07.04.2017 «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX
01.03.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала бизнес-процессы Concept Group с Microsoft Dynamics AX 2012
12.12.2016 Navicon построил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Хлебпроме»
29.11.2016 «Корус Консалтинг» перевел ERP-систему сети «Кораблик» на новую версию Microsoft Dynamics AX
22.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей»
18.07.2016 AFM Consulting автоматизировала работу Capital Group
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX
30.06.2016 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес розничной сети «Фреш Маркет»
26.04.2016 «Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1
03.03.2016 «Р-Фарм» подтвердила компетенции Navicon в фармацевтической отрасли
21.01.2016 AFM Consulting начала продажи двух новых коробочных версий ERP-решений на базе Microsoft Dynamics AX 2012
10.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал работу новой розничной сети «БУМ Маркет»
24.08.2015 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «inФормат»

Публикаций - 788, упоминаний - 2272

Microsoft Dynamics AX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20975 256
Корус Консалтинг ГК 943 115
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 112
5009 106
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 102
SAP SE 4367 96
GMCS 315 84
Microsoft Business Solutions Division - MBS 228 79
Oracle Corporation 5801 64
Ланит ГК 1502 34
Ланит - Норбит - Norbit 263 33
Галактика - Корпорация 702 25
ГКС - Группа компаний Систематика 244 24
Navicon - Навикон 221 21
Docsvision - ДоксВижн 943 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7758 20
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 423 18
IBM 8663 17
Digital Design - Диджитал Дизайн 478 14
Optima - Оптима - OXS 216 13
Парус 366 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 11
Таттелеком 147 10
Maykor-GMCS 44 10
Accenture - Аксенчер 774 9
Компас 168 9
АТК Консультационная группа 38 8
Infor 176 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8509 8
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 8
Directum - Директум 804 8
Ростелеком - Связьинвест 1656 7
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 7
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 298 7
HP Inc. 5098 7
НКК - Национальная компьютерная корпорация 230 7
Армада - РБК софт 661 7
Maykor - Мэйкор 265 7
Крок 1549 7
Консист Бизнес Групп 64 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 60 14
Л’Этуаль - Торговая сеть 73 12
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 11
Росинтер Ресторантс - Rosinter 33 11
X5 Group - Перекресток 251 10
Дикси - Сеть магазинов 91 9
X5 Group - Пятерочка 603 8
Газпром ПАО 745 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4810 7
Walmart - Wal-Mart Stores 318 7
Auchan Holding - Ашан 168 7
Почта России ПАО 1771 7
Кораблик 35 6
X5 Group 635 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 6
Фаберлик - Faberlic 66 6
Caterpillar 79 5
О’Кей - Сеть магазинов 65 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 5
Востокцемент 8 5
Dixis - Диксис 343 5
Сибирский антрацит ГК 5 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 107 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 4
Евросеть Техмаркет 76 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
Р-Фарм 21 4
Русагро Группа Компаний 171 4
Quiksilver 9 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 4
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 116 4
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 4
Связной ГК 1083 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 249 4
Магнит - Сеть магазинов 292 4
Виктория - Сеть супермаркетов 79 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 3
Норникель - Норильский никель 257 3
ЦУМ ТД - Торговый дом 50 3
Федеральное казначейство России 862 7
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2014 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1839 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7318 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2340 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 924 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 2
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 71 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 53 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1427 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 69 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 79 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 1
Счётная палата РФ 554 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 424 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1151 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2010 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 35 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
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Европа 7247 12
Швеция - Королевство 1811 10
Дания - Королевство 882 9
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1189 9
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 8
Италия - Итальянская Республика 2816 8
Финляндия - Финляндская Республика 1620 8
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 7
Турция - Турецкая республика 1474 7
Европа Западная 1275 7
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Америка 1186 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2129 6
Индия - Республика 4074 6
Азия - Азиатский регион 3149 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 45
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3623 32
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 31
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 17
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 7
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 5
БДДС - бюджет движения денежных средств 44 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 3
Человеческий фактор 171 3
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 62 2
Английский язык 374 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 62 2
Торговля розничная 82 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1201 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 129 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 120 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 100 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 2
Образование в России 551 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
Федеральный закон 214-ФЗ - Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 4 1
ИТ-аналитика 38 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 35 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
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