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Microsoft Dynamics AX Microsoft Business Solutions Axapta

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.02.2024 Российское подразделение Olympus вместе с «КОРУС Консалтинг» обеспечивает надежность ERP-системы Microsoft Dynamics AX

Специалисты «КОРУС Консалтинг» провели комплексный аудит учетной системы Microsoft Dynamics AX 2009 для «Олимпас Москва». В результате компания выявила проблемные мес
19.06.2023 Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода

много времени и ручного труда: создание и подготовка документов происходила в учетной системе «ВСК» Axapta, после сотрудники подписывали их вручную. В среднем на оформление одного процесса на б
24.02.2022 Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»

базе программного продукта «1С». Последний заменит собой используемую на текущий момент в компании Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta). Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации

ой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, что помогает торговой сети качественно управ
01.10.2020 «Корус Консалтинг» интегрирует Microsoft Dynamics AX и СЭД «Интернэшнл Ресторант Брэндс»

ГК «Корус Консалтинг» реализует проект интеграции модуля электронного документооборота в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 с ЭДО и EDI для «Интернэшнл Ресторант Брэндс» – франчайзинговог
06.07.2020 «Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США

ровала зарубежные подразделения фармацевтической компании «Юнифарм» в рамках ролл-аутов ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012, а также осуществляет техническую поддержку решения. Проект охваты
18.05.2020 GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX

GMCS автоматизировала процессы сводного планирования на базе Microsoft Dynamics AX для компании «Татпроф», российского производстводителя алюминиевых проф
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta

провели оперативную миграцию международной сети гипермаркетов домашних товаров с устаревшей версии Microsoft Axapta 2012 на Microsoft Dynamics 365 For Finance and Operations. Крупная междунаро
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С»

товое решение для тех компаний, которые работают с решениями из экосистемы «1С», а также используют Microsoft Dynamics AX для цепочек поставок и управления производством. Интеграционный модуль

27.01.2020 «Сибирский антрацит» автоматизировал кадровый учет с помощью Microsoft Dynamics AX

нтрацит» завершено внедрение модуля «Заработная плата» корпоративной информационной системы на базе Microsoft Dynamics AX. Автоматизирован весь комплекс процессов кадрового учета, расчета зараб
23.10.2019 ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру»

«Корус консалтинг» завершила проект по внедрению основной функциональности ERP-системы на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 для маркетплейса «Беру». В сентябре 2017 года начался проект по вн
23.09.2019 «Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX

концерна Klöckner Pentaplast, при поддержке GMCS автоматизировала новые производственные процессы в Microsoft Dynamics AX. Компания «Клёкнер Пентапласт Рус» ведет свою деятельность в России с 1
15.05.2019 Navicon внедрил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Точке опоры»

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в компании «Точка опоры» ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX для управления операционной деятельностью. По итогам проекта интегратор
17.01.2019 «Консист бизнес групп» перевела зарубежные офисы «Лаборатории Касперского» на единую учетную систему на базе Microsoft Dynamics AX

ходящая в «Консист бизнес групп», завершила пилотный проект создания единой учетной системы на базе Microsoft Dynamics AX в офисах «Лаборатории Касперского» во Франции и Италии. Проект стал осн
27.11.2018 «Корус консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы дистрибутора «Санг» на платформе Microsoft Dynamics AX 2012

вляемость компании. Для решения этих задач была выбрана гибкая и высокопроизводительная ERP-система Microsoft Dynamics AX с включенным отраслевым решением для дистрибуторского бизнеса. «Для так
14.11.2018 «Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ла бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все гипермаркеты сети – в С
03.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 R3 в сети Familia

milia. Теперь процессы товародвижения ритейлера будет поддерживать комплексное решение на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Ранее Familia использовала ERP-систему на базе Microsoft Dynam
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012

мостоятельном переходе на новую систему автоматизации складских процессов, построенную на платформе Microsoft Dynamics AX 2012.«Градиент» - одна из ведущих дистрибуторских компаний России в обл
27.04.2017 Neti завершила модернизацию Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги»

Neti объявила об успешном завершении проекта по модернизации Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги». С 2014 года компания «Быстроденьги» в к
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin

й химии, парфюмерии и косметики Sellwin принял решение о переходе на новую ERP-систему на платформе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в компании Columbus, которой Sellwin довер
11.04.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала товародвижение «Комфи Трейд» на базе Microsoft Dynamics AX

нального ритейлера «Комфи Трейд». Как рассказали CNews в компании, решение реализовано на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3.«Комфи Трейд» — одна из первых омниканальных торговых сетей в У
07.04.2017 «Корус Консалтинг» завершил проект внедрения в Melon Fashion Group с помощью Microsoft Dynamics AX

оддерживает новое направление бизнеса в Восточной Европе с помощью технологического решения на базе Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и Microsoft Dynamics POS 2012, которое было внедрено за рекордн
01.03.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала бизнес-процессы Concept Group с Microsoft Dynamics AX 2012

повышает прозрачность процессов, связанных с товародвижением и финансовым учетом на базе платформы Microsoft Dynamics AX 2012.Concept Group - один из fashion-ритейлеров в России, развивающий б
12.12.2016 Navicon построил ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX в «Хлебпроме»

Системный интегратор Navicon завершил проект по внедрению и тиражированию ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX в компании «Хлебпром». Общее число пользователей превышает 300 человек

29.11.2016 «Корус Консалтинг» перевел ERP-систему сети «Кораблик» на новую версию Microsoft Dynamics AX

Корус Консалтинг» объявил о завершении проекта по переводу EPR-системы сети «Кораблик» на платформу Microsoft Dynamics AX 2012. Как рассказали CNews в компании, в настоящий момент система работ
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX

нного решения «Консист: Расширенный кадровый учет, расчет заработной платы и развитие персонала для Microsoft Dynamics AX». Система представляет собой гибкий и визуально удобный в использовании
30.06.2016 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес розничной сети «Фреш Маркет»

дит в состав группы компаний «О’Кей»). Решение реализовано на ряде аппаратных платформ, ERP-системе Microsoft Dynamics AX 2012 и СЭД Microsoft SharePoint, сообщили CNews в «Корус Консалтинге».

27.06.2016 «ЦМД-софт» прошла аттестацию по новшествам платформы Microsoft Dynamics 2016

Специалисты направления CRM-систем компании «ЦМД-софт» успешно прошли аттестацию по функциональным и технологическим новшествам платформы Microsoft Dynamics 2016 в рамках проверки готовности партнерской сети к внедрению новейшей версии системы Microsoft Dynamics CRM 2016. Об этом CNews сообщили в «ЦМД-софт». Отдельной темой высту
26.04.2016 «Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012

ист Бизнес Групп» объявила о запуске в эксплуатацию системы по управлению перевалкой грузов на базе Microsoft Dynamics AX 2012, созданной для «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП).

26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1

ещение» приступило к реализации проекта внедрения комплексной системы управления бизнесом на основе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1. Партнером по проекту и разработчиком информационной с
03.03.2016 «Р-Фарм» подтвердила компетенции Navicon в фармацевтической отрасли

лем проекта по развертыванию в «Р-Фарм» системы управления складским комплексом на базе ERP-решения Microsoft Dynamics AX 2012, но и подтверждает качество работы интегратора для всей фармацевти
21.01.2016 AFM Consulting начала продажи двух новых коробочных версий ERP-решений на базе Microsoft Dynamics AX 2012

объявила о начале приема заявок на поставку новых коробочных версий ERP-решений, созданных на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Обе версии разработаны для организаций строительной индустрии. Пе
24.08.2015 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «inФормат»

Компания «Корус Консалтинг» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics AX 2012 в торговой сети «inФормат», объединив 26 филиалов компании в общее
10.08.2015 «Норбит» выпустила решение для интеграции Microsoft Dynamics AX с СЭД «Контур.Диадок»

или разработчики, решение, разработанное специалистами «Норбит», создано для интеграции ERP-системы Microsoft Dynamics AX с системой электронного документооборота «Контур.Диадок». При помощи мо
10.08.2015 Thomas Münz автоматизирует товародвижение и финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX 2012

Обувной ритейлер Thomas Münz внедряет ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». В результате проект
07.07.2015 «Беннинг Пауэр Электроникс» перешел на ERP-систему Microsoft Dynamics AX 4.0

шил проект перевода системы управления предприятием компании «Беннинг Пауэр Электроникс» на систему Microsoft Dynamics AX 4.0. Об этом CNews сообщили в Navicon. В российском представительстве к
22.06.2015 Navicon автоматизировал учет по МСФО в ИК «Ренессанс Капитал»

Системный интегратор Navicon завершил проект внедрения Microsoft Dynamics AX 2012 в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Об этом CNews сообщ
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»

лужбой технической поддержки Tops Consulting смогла оптимизировать обслуживание ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX, организовать оптимальную поддержку 24x7 и повысить качество подготовки
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX

щью специализированного решения Tops Consulting по учету и сбору финансовой отчетности на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 R3. В результате проекта компания получила возможность формировать
09.04.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит и запуск Microsoft Dynamics AX в российском представительстве WIKA

ии и произведены необходимые доработки для запуска и полноценного использования ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX. «Вика Мера» - российская дочерняя фирма немецкой компании Wika Alexand

Публикаций - 951, упоминаний - 1895

Microsoft Dynamics AX и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 549
9594 158
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 150
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 140
SAP SE 5601 132
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 122
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 112
Oracle Corporation 7074 94
МТ-Интеграция - GMCS 374 89
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 39
Ланит - Норбит - Norbit 431 33
Галактика - Корпорация 1545 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 29
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 27
Ростелеком 10948 27
Docsvision - ДоксВижн 1060 24
Navicon - Навикон 339 22
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 18
АйТи 1519 17
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 17
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 13
Softline - Софтлайн 3743 13
1С-Рарус 982 12
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 12
СИНХ - Таттелеком 229 12
Directum - Директум 1268 12
Актион МЦФЭР 56 11
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 11
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 11
Компас 20 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 11
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 11
Телебалт 21 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Accenture plc 719 11
Крок - Croc 1964 11
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 10
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 20
НСПК - Национальная система платежных карт 948 20
X5 Group - Перекрёсток 640 17
КАДВИ - Калужский двигатель 20 17
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 16
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 14
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 14
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 14
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 13
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 12
Балтик Петролеум 12 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 11
Разгуляй 40 11
Unicon - Юникон Консалтинг 38 10
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 10
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 10
Газпром ПАО 1493 10
Белый Ветер 365 9
Пивоварни Ивана Таранова 11 9
Почта России ПАО 2370 9
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 8
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 7
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 7
Фаберлик - Faberlic 115 7
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 7
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 7
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 7
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 7
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 7
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 7
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 7
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
Федеральное казначейство России 1949 47
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Ассоциация мобильных технологий 2 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 529
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 513
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 373
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 258
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 154
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 147
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 130
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 101
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 95
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 82
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 81
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 79
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 77
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 66
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 64
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 59
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 59
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 59
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 58
Управляемость - Manageability 2271 56
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 55
Управление финансами - Financial management 646 55
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 50
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 50
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 48
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 44
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 42
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 41
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 41
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 40
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 33
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
Microsoft Dynamics 1197 430
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 157
Microsoft Dynamics CRM 564 70
Microsoft Office 4170 58
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 55
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 51
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 43
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 34
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 31
Microsoft Windows 16882 30
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 29
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 28
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 28
Microsoft Windows 2000 8678 24
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 20
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 18
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 16
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 14
Google Android 15243 14
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 13
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 13
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 12
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 12
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 11
Microsoft Dynamics 365 147 11
1С:ERP Управление предприятием 841 11
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 11
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 11
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 11
Apple iOS 8583 11
Linux OS 11533 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 10
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 10
Microsoft Azure 1526 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus WMS - Columbus Warehouse Management 11 9
Microsoft Outlook 1506 8
Мартынов Владислав 115 15
Прянишников Николай 316 15
Пантелеев Илья 25 15
Ващилов Дмитрий 16 14
Татаринов Кирилл 43 13
Геклер Алена 30 13
Демин Владимир 25 12
Водянов Владимир 36 12
Сафронов Юрий 68 9
Паленов Олег 21 9
Курочкин Алексей 17 9
Воропаева Екатерина 22 7
Федоров Иван 24 6
Попова Мария 141 6
Толкачева Екатерина 43 6
Торгов Игорь 42 6
Лысов Олег 9 6
Таранов Иван 8 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Семенов Александр 166 5
Могилевский Михаил 33 5
Рахманов Александр 23 5
Ершова Элеонора 67 5
Косенков Денис 6 5
Сардарян Роберт 19 5
Зайцев Николай 32 5
Воронин Евгений 15 5
Дрозман Илья 8 5
Кирюшин Сергей 91 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Роднянский Евгений 6 4
Балакин Василий 14 4
Михайлов Артем 9 4
Якунин Александр 50 4
Левиков Антон 69 4
Рудаков Денис 31 4
Демидов Михаил 134 4
Филимонов Сергей 46 4
Вертоградов Владимир 29 4
Муромец Юлия 28 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 619
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 77
Европа 24964 73
Германия - Федеративная Республика 13221 50
Украина 7928 46
Дания - Королевство 1337 39
Казахстан - Республика 6048 37
Беларусь - Белоруссия 6289 30
Россия - СФО - Новосибирск 4876 27
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 24
Европа Восточная 3138 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 19
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 16
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 14
Швеция - Королевство 3782 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 12
США - Вашингтон - Редмонд 238 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 8
Нидерланды 3746 8
Европа Западная 1496 8
Япония 13807 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 304
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 249
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 242
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 216
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 108
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 93
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 89
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 88
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 73
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 73
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 70
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 66
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 65
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 64
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 58
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 55
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 49
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 47
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 47
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 43
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 42
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 42
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 36
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 34
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 34
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 34
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 33
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 33
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 27
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 27
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 27
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 26
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 26
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 24
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
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Dow Jones - Factiva 7 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 53
IDC - International Data Corporation 4975 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 26
Gartner - Гартнер 3658 18
Gartner - Dataquest 353 11
Forbes Global 2000 50 8
ARC Advisory Group 20 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Fortune Global 500 295 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Российский рынок ERP 24 3
Aberdeen Group 53 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Gartner - AMR Research 48 1
Microsoft Dynamics ERP Index 7 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
INFOLine-Аналитика 78 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 8 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
Microsoft Business Forum 11 6
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
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