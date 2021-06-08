Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Business Solutions Axapta
Публикаций - 788, упоминаний - 2272
Microsoft Dynamics AX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пантелеев Илья 22 15
|Ващилов Дмитрий 15 13
|Прянишников Николай 285 11
|Татаринов Кирилл 41 11
|Мартынов Владислав 110 11
|Геклер Алена 28 10
|Паленов Олег 18 9
|Курочкин Алексей 10 9
|Сафронов Юрий 67 8
|Демин Владимир 26 8
|Воропаева Екатерина 19 7
|Водянов Владимир 35 7
|Федоров Иван 13 6
|Толкачева Екатерина 43 6
|Торгов Игорь 25 6
|Рахманов Александр 23 5
|Косенков Денис 6 5
|Сардарян Роберт 19 5
|Воронин Евгений 12 5
|Лысов Олег 8 5
|Gates William Henry - Гейтс Билл 862 5
|Могилевский Михаил 32 5
|Ершова Элеонора 64 5
|Дрозман Илья 6 5
|Филимонов Сергей 45 4
|Пученков Владимир 6 4
|Попова Мария 139 4
|Балакин Василий 13 4
|Роднянский Евгений 5 4
|Вертоградов Владимир 17 4
|Левиков Антон 68 4
|Муромец Юлия 28 4
|Михайлов Артем 7 4
|Рудаков Денис 31 4
|Свердлов Денис 169 4
|Зайцев Николай 29 4
|Тарасенко Владимир 20 3
|Зайцев Алексей 4 3
|Кирюшин Сергей 66 3
|Мякишева Марина 84 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 226 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 5
|CNews TV 476 3
|Forbes - Форбс 559 1
|РИА Новости 716 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
|Радио Свобода - радиостанция 38 1
|Известия ИД 201 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
|InformationWeek 175 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru