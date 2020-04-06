Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С»

Neti разработала готовое решение для тех компаний, которые работают с решениями из экосистемы «1С», а также используют Microsoft Dynamics AX для цепочек поставок и управления производством. Интеграционный модуль Microsoft DAX-1C позволяет настроить постоянную или сессионную передачу данных между системами, соблюдая все требованиям к форматам документов и учитывая особенности обеих информационных систем.

Разработчики Neti имеют более чем 15-летний опыт работы с решениями «1С», а также с продуктами Microsoft. Потребность в обмене данными между продуктами разных вендоров создала предпосылки к созданию готового модуля, который мог бы конвертировать информацию и обеспечил синхронную работу разных систем.

В интеграционном решении передача данных между DAX и «1С» происходит через COM-Connector или веб-сервисы. Данные выгружаются в формате XML и передаются между информационными системами в реальном времени, по запросу пользователя или по расписанию. Схема передачи зависит от условий работы, требований проекта или ограничений, существующих на стороне заказчика.

Специалисты Neti обеспечили хранение конфигурации «1С» в модуле Microsoft Dynamics AX, благодаря чему система «знает», в каком формате и на какой адрес нужно экспортировать данные.

К обмену между информационными системами могут быть направлены документы планирования и учета закупок, складская документация, финансовые документы, а также целый спектр отчетной, налоговой и бухгалтерской документации. В интеграционном модуле уже запрограммированы правила сопоставления документов между «1С» и DAX, сформированные в ходе многолетнего опыта выполнения заказных проектов инженерами Neti.

Интеграционный модуль Microsoft Dynamics AX — «1С» работает с версиями AX 3.0, 4.0, 2009 и 2012. Решения «1С» поддерживаются начиная с версии 8.0. На внедрение и настройку модуля интеграции обычно уходит 2-3 недели работы одного опытного пользователя Microsoft Dynamics AX. В случае, когда в компании применяются нестандартные решения для настройки, также может потребоваться участие программиста.

Развертывание модуля происходит на стороне Microsoft Dynamics AX, а в системах «1С» требуется только универсального приемника. Интеграционный модуль Neti может работать сразу с несколькими инсталляциями «1С», обеспечивая обмен данными с «1С: Предприятие», «1С: ЗУП», «1C: Бухгалтерия» и другими популярными в России системами семейства «1С».

Интеграционный модуль DAX-1С используется десятками крупных международных компаний, помогая организациям обеспечить соответствие российским требованиям, а также корпоративной политике работы с ИТ.

Финская группа компаний Constructor Group, лидер по поставкам складского и архивного оборудования в странах Скандинавии, приняла решение о переноса одного из производств на территорию России. Корпоративный стандарт Constructor подразумевает автоматизацию бизнес-процессов в Microsoft Dynamics AX, и поэтому на предприятии «Констрактор рус» возникла потребность интеграции между уже установленной системой 1С и новыми модулями ERP от компании Microsoft.

Заказчику нужен был готовый инструмент для обмена справочниками и документами между 1С и Microsoft Dynamics AX, который позволил бы в автоматическом режиме передавать данные из одной системы в другую, сохраняя все форматы и обеспечивая надежную защиту информации. Для этой задачи идеально подошел интеграционный модуль Neti, который стал неотъемлемой частью инфраструктуры компании.

Другой пример — компания UWT GmbH. Штаб-квартира производителя техники для контроля и измерения объемов заполнения контейнеров сыпучими материалами находится в Германии. В головном офисе установлена ERP Microsoft Dynamics AX, но в России бухгалтерский учет для UWT вёл крупнейший российский аутсорсер услуг бухучета WiseAdvice. Для того, чтобы избежать двойного ввода и возможных ошибок компании также необходимо было настроить постоянную интеграцию между двумя системами, чтобы наладить передачу справочников номенклатуры и контрагентов, трансфер счетов, а также документов по оплате и отгрузкам. Для решения этой задачи был выбран интеграционный модуль Neti, который также помог компании наладить файловый обмен между удаленными серверами.

Готовый модуль интеграции Microsoft Dynamics AX — «1C» позволяет избавиться от проблем импорта и экспорта документов. Работающие в связке системы исключают необходимость двойного ручного ввода, а также помогают добиться консистентности бизнес-информации между филиалами и подразделениями, даже если они находятся в разных странах. Использование решения позволяет снизить нагрузку на персонал, снизить количество ошибок и повысить эффективность управленческих решений.