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Аутсорсинг Аутсорсинговые услуги Outsourcing
СОБЫТИЯ
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|13.02.2026
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Unicon Outsourcing выстроила системное обучение сотрудников с помощью iSpring
ГК Unicon Outsourcing внедрила платформу корпоративного обучения iSpring Learn для развития распределенной команды. С помощью LMS компания объединила обучение и оценку сотрудников в одном цифровом простр
|10.11.2025
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Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии
Комплексный аутсорсинг Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорси
|24.09.2025
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К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров
у «Б1», интерес к передаче бизнес-функций на аутсорс в России растет: 58% опрошенных уже используют аутсорсинг или планируют подключить его в ближайшее время, а 70% респондентов готовы передать
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Рынок ИТ-услуг 2023
зопасностью. Также необходимо развивать и поддерживать Open Source-продукты. Эти задачи передают на аутсорсинг чаще всего. Причина — дефицит разработчиков и DevOps-инженеров и недостаток компет
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Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов»
ланова заместитель генерального директора компании Neovox Так меняется мир. Если речь не идет о родных и близких, мы все чаще предпочитаем личному общению звонок или сообщение в чате. Спрос на услуги аутсорсинговых контакт-центров неуклонно растет, и пандемия только усилила этот тренд. О технологиях, которые делают общение бизнеса с клиентами более эффективным, CNews поговорил с Татьяной Ка
|25.06.2025
|Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации
|02.06.2025
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На планете осталась только одна компания с полным циклом выпуска смартфонов
Google, сосредотачиваются на разработке и дизайне продуктов, передавая их сборку внешним партнерам. Аутсорсинг — это передача непрофильных функций компании сторонним организациям. Например, фир
|17.03.2025
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Dinord запускает PMO Experts Hub — аутсорсинг-сервис для управления ИТ-проектами
Компания Dinord объявляет о старте нового аутсорсинг-сервиса PMO Experts Hub, предназначенного для предоставления профессиональных руководителей и администраторов проектов ИТ-командам, интеграторам и разработчикам. Услуга ориентирована
|26.02.2025
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Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг
ая безопасность 2025». Существует несколько моделей реализации SOC — on-premise, гибридная модель и аутсорсинг. Сравнение SOC Источник: IEK Group, 2025 Для запуска собственного SOC необходимо р
|26.02.2025
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64% корпораций отдают комплексный мониторинг и реагирование на киберугрозы на аутсорс
С учетом огромных бизнес-рисков и оптимизации расходов компании все чаще обращаются за ИБ-услугами на аутсорсе, чтобы получить прогнозируемый бюджет и команду специалистов с опытом в разных от
|20.02.2025
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ICL Services расскажет про подход к аутсорсингу ИБ на конференции «Информационная безопасность 2025»
участником ключевого мероприятия в сфере кибербезопасности — конференции «Информационная безопасность 2025», организованного CNews. Команда ICL Services поделится собственным опытом перевода компаний на аутсорсинг в области ИБ. В рамках мероприятия эксперты обсудят тенденции развития рынка информационной безопасности, новые технологии противостояния киберугрозам, а также кейсы построения бе
|18.02.2025
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Аутсорсинг ИБ набирает популярность в России: 58% компаний заинтересованы в услуге
что ИБ-специалистов не хватает так же, как и в прошлые два года. Частично решить проблему помогает аутсорсинг. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». СерчИнформ Специалисты «СерчИн
|05.12.2024
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Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК
ИТ-компания Auxo организовала аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК. Таким образом, Auxo выступил единым поставщиком услуги и консолидировал сервис, ранее распределенный по регионам России. Про
|29.10.2024
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«Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком
г по аутсорсингу информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны
|20.03.2024
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«АйТимс» расширил спектр услуг: заказчики смогут отдать информационную безопасность на аутсорс на базе решений «СерчИнформ»
вает появление передовых технологий и разработок, внедряет их в работу. Одно из таких направлений – аутсорсинг информационной безопасности, который вошел в портфель услуг компании. По данным Ед
|13.02.2024
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Больше половины российских компаний заинтересованы в использовании аутсорсинга внутренней информационной безопасности
-подразделений, экспертов отрасли и руководителей российских организаций. Специалисты выяснили, что аутсорсинг внутренней информационной безопасности использует 10% компаний. Наиболее часто сер
|13.12.2023
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Лев Матвеев -
Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет
нно бесплатно. Но в то же время мы знаем, что это эффективно. Статистика такова: более 60% заказчиков, которые попробовали тест, потом становятся постоянными клиентами. Ну и главный вывод — запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет. Это подтверждают аналитики, наши собственные опросы и — главное — это подтверждает количество триалов и заказчиков у наших партнеров. В современном мире целью мо
|21.09.2023
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Большинство региональных компаний нуждаются в сервисе по защите данных
о том, что в разной степени испытывают дефицит ИБ-кадров. В регионах нехватка ощущается еще острее. Аутсорсинг информационной безопасности «Серчинформ» помогает решить эту проблему: вендор само
|28.08.2023
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Garpix начинает оказывать услуги по аутсорсингу ИБ в рамках франшизы «Сёрчинформ»
Разработчик средств информационной безопасности «Сёрчинформ» и российский ИТ-интегратор Garpix заключили соглашение о партнерстве. Теперь Garpix будет оказывать услуги по аутсорсингу информационной безопасности (ИБ) в рамках франшизы «Сёрчинформ». ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика. Garpix – российский
|26.06.2023
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Григорий Афанасьев -
Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза
римерно такой же, как и была CNews: Как будет меняться ситуация на рынке ИТ-аутсорсинга в России в ближайшие год-два, по вашему мнению?Григорий Афанасьев: Согласно некоторым исследованиям, в России к аутсорсингу прибегают, в среднем, около 10% компаний, в то время как в развитых странах — около 30%. На мой взгляд, в ближайшие годы мы будем приближаться к общемировым стандартам. А установивш
|14.06.2023
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ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса
Эксперты спрогнозировали очередной виток роста мировых расходов на аутсорсинг. По версии Deloitte уже в 2023 году они достигнут 731 миллиард долларов. В 2022 го
|26.04.2023
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Voxys обеспечит цифровой аутсорсинг клиентского сервиса «SBI банка»
Центр коммуникаций Voxys и «SBI банк» объявили о начале партнерства в области предоставления аутсорсинговых услуг клиентского сервиса. Специалисты Voxys обеспечат дистанционный сервис для клиентов «SBI банка», в том числе работу системы входящего и исходящего телемаркетинга, консультир
|02.03.2023
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Компания Unicon Outsourcing выступит на конференции CNews «Цифровизация HR»
Unicon Outsourcing расскажет о ключевых HR-трендах 2023 года, а также об инструментах, отвечающих современным требованиям специалистов отрасли: личном кабинете с КЭДО, HR-ботах, роботах для автоматиза
|27.10.2022
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ГК «Формула» запустила программу для новых предприятий «ERP-аутсорсинг»
ГК «Формула», системный интегратор в сфере автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов, запустила программу для новых предприятий и производственных стартапов «ERP-аутсорсинг». Примерно за 6 месяцев в рамках данной программы команда специалистов ГК «Формула» из 4-5 человек проведет комплекс работ, среди которых: оптимальное моделирование номенклатуры и оп
|24.10.2022
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Аутсорсинг DLP: Если не хватает рук на работу с системой
встал вопрос, где найти еще десятки тысяч сотрудников в условиях кадрового голода. В этой ситуации аутсорсинг хоть и не снимает необходимость создавать ИБ-отдел, но позволяет существенно оптим
|19.09.2022
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«РТК-Солар» исследовал готовность российских компаний к аутсорсингу защиты от утечек
безопасности «РТК-Солар» выпустил аналитическое исследование «Контроль конфиденциальной информации: аутсорсинг или inhouse?» В настоящее время услугами защиты от утечек информации пользуется ли
|26.07.2022
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«Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM
Naumen сообщила о том, что сервис заказа такси «Ситимобил» формирует смены и строит оптимальные рабочие графики для 500 операторов собственного и аутсорсинговых контакт-центров с помощью платформы Naumen WFM. Гибкий подход к планированию трудовых ресурсов позволил компании сэкономить около 20 млн руб. за год. Ежедневно контактный центр «
|08.06.2022
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«Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии
Компания «Софтлайн аутсорсинг», провайдер финансовых и кадровых услуг группы компаний Softline, объявила об откр
|20.04.2022
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В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников
Компания RooX обновила российскую CIAM-систему RooX UIDM. Для выездных, аутсорсинговых и внештатных сотрудников крупных компаний реализован новый адаптивный сценарий аутентификации, в котором усилена защита доступа к корпоративным системам. Об этом CNews сообщили п
|19.01.2022
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Сергей Дзаварян -
Аутсорсинг позволяет быстро увеличивать команду и внедрять ИТ-проекты
сохранится. Пандемия показала, что те компании, которые большую часть своих ИТ-функций передают на аутсорсинг, оказались более гибкими и готовыми оперативно реагировать в быстро меняющихся усл
|09.11.2021
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IBS Advanced Outsourcing запустила сервис корпоративных non-core закупок для компании Atlas Copco
сократить внутренние затраты на функцию. Компания доверила проект команде IBS Advanced Outsourcing. Аутсорсинг P2P (procure-to-pay) в России – редкая практика, так как на рынке ограниченное кол
|21.06.2021
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Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок
сполнителем, анализ затрат и исследование рынка, и другие задачи. Передача части закупочных функций на аутсорсинг позволит организациям сформировать полноценную эффективную систему закупок, обе
|20.05.2021
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«БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу
дования, бизнес-приложений и телекоммуникационных сетей «БАТ Россия» в круглосуточном режиме. На ИТ-аутсорсинг компания передала провайдеру свыше 200 физических и виртуальных серверов, также бо
|30.03.2021
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Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры
Что передать на аутсорсинг Одним из способов оптимизации ИТ-затрат является аутсорсинг. По мнению Юрия
|25.02.2021
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Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39%
аутсорсинговых контакт-центров по количеству обрабатываемых голосовых вызовов второе место занимает аутсорсинговый контакт-центр ГРАН — 310 тыс. звонков в день, а Neovox с 210 тыс. звонков в де
|11.02.2021
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Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке
до системы роботизированного контроля качества». Лидеры рынка В рейтинге iKS-Consulting «Крупнейшие аутсорсинговые контакт-центры России», составленном в 2020 г., Voxys занимает первое место в
|25.12.2020
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Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати
Konica Minolta масштабировала проект перевода кадрового холдинга Ancor на аутсорсинг печати. Ранее московский офис Ancor уже заменил свой устаревший парк устройств на
|25.11.2020
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Иван Шубин, «Элекснет» -
Средним компаниям из нефинансового сектора лучше отдавать ИБ на аутсорсинг
Если говорить о компании среднего размера из нефинансового сектора, то работу с ИБ проще отдать на аутсорсинг. Найти внешнего подрядчика можно через поставщиков решений ИБ. Они могут посоветов
|23.11.2020
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Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию
«нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Применительно к нашей теме бег с удвоенной скоростью — это именно то, что аутсорсинг поддержки от NOVARDIS позволяет делать компаниям в условиях растущей конкуренции и цифровой трансформации. В заключение стоит отметить, что такой продукт, как поддержка, по существу,
|02.11.2020
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ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО
Холдинг Softline объявил о приобретении у группы компаний «Аплана» бизнеса по аутсорсингу разработки программного обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Владельцем бренда «Аплана» остаётся ГК «Аплана». Сделка совершена в рамках реализации глобаль
Аутсорсинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Шевченко Владимир 153 42
|Путин Владимир 3454 33
|Македонский Сергей 47 30
|Макаров Валентин 251 28
|Аншина Марина 79 28
|Бобровников Борис 104 26
|Левиков Антон 69 26
|Козлов Михаил 182 25
|Аитов Тимур 197 25
|Фомичев Андрей 74 24
|Серова Елена 320 24
|Волошин Евгений 64 23
|Натрусов Артем 313 23
|Шадаев Максут 1210 22
|Корнеев Сергей 84 19
|Калинин Денис 70 19
|Макаров Станислав 118 19
|Степанов Антон 71 19
|Михалев Евгений 98 18
|Кирьянова Александра 169 18
|Ершова Элеонора 67 18
|Висящев Андрей 64 17
|Нестеров Алексей 175 16
|Попова Мария 141 16
|Леушев Андрей 75 16
|Рудычева Наталья 95 16
|Галкин Андрей 19 16
|Мякишева Марина 84 16
|Соловьев Сергей 76 15
|Березин Максим 144 15
|Шилов Сергей 99 15
|Чаркин Евгений 317 14
|Сотин Денис 216 14
|Мацоцкий Сергей 180 14
|Егоров Александр 88 14
|Янкин Андрей 52 14
|Заржецкий Александр 37 14
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Кацоев Алексей 17 14
|Скулкин Олег 80 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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