Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing

Unicon Outsourcing выстроила системное обучение сотрудников с помощью iSpring ГК Unicon Outsourcing внедрила платформу корпоративного обучения iSpring Learn для развития распределенной команды. С помощью LMS компания объединила обучение и оценку сотрудников в одном цифровом простр

Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии Комплексный аутсорсинг Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорси

К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров у «Б1», интерес к передаче бизнес-функций на аутсорс в России растет: 58% опрошенных уже используют аутсорсинг или планируют подключить его в ближайшее время, а 70% респондентов готовы передать

Рынок ИТ-услуг 2023 зопасностью. Также необходимо развивать и поддерживать Open Source-продукты. Эти задачи передают на аутсорсинг чаще всего. Причина — дефицит разработчиков и DevOps-инженеров и недостаток компет

Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов» ланова заместитель генерального директора компании Neovox Так меняется мир. Если речь не идет о родных и близких, мы все чаще предпочитаем личному общению звонок или сообщение в чате. Спрос на услуги аутсорсинговых контакт-центров неуклонно растет, и пандемия только усилила этот тренд. О технологиях, которые делают общение бизнеса с клиентами более эффективным, CNews поговорил с Татьяной Ка

На планете осталась только одна компания с полным циклом выпуска смартфонов Google, сосредотачиваются на разработке и дизайне продуктов, передавая их сборку внешним партнерам. Аутсорсинг — это передача непрофильных функций компании сторонним организациям. Например, фир

Dinord запускает PMO Experts Hub — аутсорсинг-сервис для управления ИТ-проектами Компания Dinord объявляет о старте нового аутсорсинг-сервиса PMO Experts Hub, предназначенного для предоставления профессиональных руководителей и администраторов проектов ИТ-командам, интеграторам и разработчикам. Услуга ориентирована

Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг ая безопасность 2025». Существует несколько моделей реализации SOC — on-premise, гибридная модель и аутсорсинг. Сравнение SOC Источник: IEK Group, 2025 Для запуска собственного SOC необходимо р

64% корпораций отдают комплексный мониторинг и реагирование на киберугрозы на аутсорс С учетом огромных бизнес-рисков и оптимизации расходов компании все чаще обращаются за ИБ-услугами на аутсорсе, чтобы получить прогнозируемый бюджет и команду специалистов с опытом в разных от

ICL Services расскажет про подход к аутсорсингу ИБ на конференции «Информационная безопасность 2025» участником ключевого мероприятия в сфере кибербезопасности — конференции «Информационная безопасность 2025», организованного CNews. Команда ICL Services поделится собственным опытом перевода компаний на аутсорсинг в области ИБ. В рамках мероприятия эксперты обсудят тенденции развития рынка информационной безопасности, новые технологии противостояния киберугрозам, а также кейсы построения бе

Аутсорсинг ИБ набирает популярность в России: 58% компаний заинтересованы в услуге что ИБ-специалистов не хватает так же, как и в прошлые два года. Частично решить проблему помогает аутсорсинг. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». СерчИнформ Специалисты «СерчИн

Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК ИТ-компания Auxo организовала аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК. Таким образом, Auxo выступил единым поставщиком услуги и консолидировал сервис, ранее распределенный по регионам России. Про

«Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком г по аутсорсингу информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны

«АйТимс» расширил спектр услуг: заказчики смогут отдать информационную безопасность на аутсорс на базе решений «СерчИнформ» вает появление передовых технологий и разработок, внедряет их в работу. Одно из таких направлений – аутсорсинг информационной безопасности, который вошел в портфель услуг компании. По данным Ед

Больше половины российских компаний заинтересованы в использовании аутсорсинга внутренней информационной безопасности -подразделений, экспертов отрасли и руководителей российских организаций. Специалисты выяснили, что аутсорсинг внутренней информационной безопасности использует 10% компаний. Наиболее часто сер

Лев Матвеев - Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет нно бесплатно. Но в то же время мы знаем, что это эффективно. Статистика такова: более 60% заказчиков, которые попробовали тест, потом становятся постоянными клиентами. Ну и главный вывод — запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет. Это подтверждают аналитики, наши собственные опросы и — главное — это подтверждает количество триалов и заказчиков у наших партнеров. В современном мире целью мо

Большинство региональных компаний нуждаются в сервисе по защите данных о том, что в разной степени испытывают дефицит ИБ-кадров. В регионах нехватка ощущается еще острее. Аутсорсинг информационной безопасности «Серчинформ» помогает решить эту проблему: вендор само

Garpix начинает оказывать услуги по аутсорсингу ИБ в рамках франшизы «Сёрчинформ» Разработчик средств информационной безопасности «Сёрчинформ» и российский ИТ-интегратор Garpix заключили соглашение о партнерстве. Теперь Garpix будет оказывать услуги по аутсорсингу информационной безопасности (ИБ) в рамках франшизы «Сёрчинформ». ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика. Garpix – российский

Григорий Афанасьев - Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза римерно такой же, как и была CNews: Как будет меняться ситуация на рынке ИТ-аутсорсинга в России в ближайшие год-два, по вашему мнению?Григорий Афанасьев: Согласно некоторым исследованиям, в России к аутсорсингу прибегают, в среднем, около 10% компаний, в то время как в развитых странах — около 30%. На мой взгляд, в ближайшие годы мы будем приближаться к общемировым стандартам. А установивш

ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса Эксперты спрогнозировали очередной виток роста мировых расходов на аутсорсинг. По версии Deloitte уже в 2023 году они достигнут 731 миллиард долларов. В 2022 го

Voxys обеспечит цифровой аутсорсинг клиентского сервиса «SBI банка» Центр коммуникаций Voxys и «SBI банк» объявили о начале партнерства в области предоставления аутсорсинговых услуг клиентского сервиса. Специалисты Voxys обеспечат дистанционный сервис для клиентов «SBI банка», в том числе работу системы входящего и исходящего телемаркетинга, консультир

Компания Unicon Outsourcing выступит на конференции CNews «Цифровизация HR» Unicon Outsourcing расскажет о ключевых HR-трендах 2023 года, а также об инструментах, отвечающих современным требованиям специалистов отрасли: личном кабинете с КЭДО, HR-ботах, роботах для автоматиза

ГК «Формула» запустила программу для новых предприятий «ERP-аутсорсинг» ГК «Формула», системный интегратор в сфере автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов, запустила программу для новых предприятий и производственных стартапов «ERP-аутсорсинг». Примерно за 6 месяцев в рамках данной программы команда специалистов ГК «Формула» из 4-5 человек проведет комплекс работ, среди которых: оптимальное моделирование номенклатуры и оп

Аутсорсинг DLP: Если не хватает рук на работу с системой встал вопрос, где найти еще десятки тысяч сотрудников в условиях кадрового голода. В этой ситуации аутсорсинг хоть и не снимает необходимость создавать ИБ-отдел, но позволяет существенно оптим

«РТК-Солар» исследовал готовность российских компаний к аутсорсингу защиты от утечек безопасности «РТК-Солар» выпустил аналитическое исследование «Контроль конфиденциальной информации: аутсорсинг или inhouse?» В настоящее время услугами защиты от утечек информации пользуется ли

«Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM Naumen сообщила о том, что сервис заказа такси «Ситимобил» формирует смены и строит оптимальные рабочие графики для 500 операторов собственного и аутсорсинговых контакт-центров с помощью платформы Naumen WFM. Гибкий подход к планированию трудовых ресурсов позволил компании сэкономить около 20 млн руб. за год. Ежедневно контактный центр «

«Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии Компания «Софтлайн аутсорсинг», провайдер финансовых и кадровых услуг группы компаний Softline, объявила об откр

В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников Компания RooX обновила российскую CIAM-систему RooX UIDM. Для выездных, аутсорсинговых и внештатных сотрудников крупных компаний реализован новый адаптивный сценарий аутентификации, в котором усилена защита доступа к корпоративным системам. Об этом CNews сообщили п

Сергей Дзаварян - Аутсорсинг позволяет быстро увеличивать команду и внедрять ИТ-проекты сохранится. Пандемия показала, что те компании, которые большую часть своих ИТ-функций передают на аутсорсинг, оказались более гибкими и готовыми оперативно реагировать в быстро меняющихся усл

IBS Advanced Outsourcing запустила сервис корпоративных non-core закупок для компании Atlas Copco сократить внутренние затраты на функцию. Компания доверила проект команде IBS Advanced Outsourcing. Аутсорсинг P2P (procure-to-pay) в России – редкая практика, так как на рынке ограниченное кол

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок сполнителем, анализ затрат и исследование рынка, и другие задачи. Передача части закупочных функций на аутсорсинг позволит организациям сформировать полноценную эффективную систему закупок, обе

«БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу дования, бизнес-приложений и телекоммуникационных сетей «БАТ Россия» в круглосуточном режиме. На ИТ-аутсорсинг компания передала провайдеру свыше 200 физических и виртуальных серверов, также бо

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры Что передать на аутсорсинг Одним из способов оптимизации ИТ-затрат является аутсорсинг. По мнению Юрия

Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39% аутсорсинговых контакт-центров по количеству обрабатываемых голосовых вызовов второе место занимает аутсорсинговый контакт-центр ГРАН — 310 тыс. звонков в день, а Neovox с 210 тыс. звонков в де

Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке до системы роботизированного контроля качества». Лидеры рынка В рейтинге iKS-Consulting «Крупнейшие аутсорсинговые контакт-центры России», составленном в 2020 г., Voxys занимает первое место в

Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати Konica Minolta масштабировала проект перевода кадрового холдинга Ancor на аутсорсинг печати. Ранее московский офис Ancor уже заменил свой устаревший парк устройств на

Иван Шубин, «Элекснет» - Средним компаниям из нефинансового сектора лучше отдавать ИБ на аутсорсинг Если говорить о компании среднего размера из нефинансового сектора, то работу с ИБ проще отдать на аутсорсинг. Найти внешнего подрядчика можно через поставщиков решений ИБ. Они могут посоветов

Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Применительно к нашей теме бег с удвоенной скоростью — это именно то, что аутсорсинг поддержки от NOVARDIS позволяет делать компаниям в условиях растущей конкуренции и цифровой трансформации. В заключение стоит отметить, что такой продукт, как поддержка, по существу,