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Аутсорсинг Аутсорсинговые услуги Outsourcing

Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing

СОБЫТИЯ

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13.02.2026 Unicon Outsourcing выстроила системное обучение сотрудников с помощью iSpring

ГК Unicon Outsourcing внедрила платформу корпоративного обучения iSpring Learn для развития распределенной команды. С помощью LMS компания объединила обучение и оценку сотрудников в одном цифровом простр
10.11.2025 Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии

Комплексный аутсорсинг Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорси
24.09.2025 К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров

у «Б1», интерес к передаче бизнес-функций на аутсорс в России растет: 58% опрошенных уже используют аутсорсинг или планируют подключить его в ближайшее время, а 70% респондентов готовы передать
Рынок ИТ-услуг 2023

зопасностью. Также необходимо развивать и поддерживать Open Source-продукты. Эти задачи передают на аутсорсинг чаще всего. Причина — дефицит разработчиков и DevOps-инженеров и недостаток компет
Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов»

ланова заместитель генерального директора компании Neovox Так меняется мир. Если речь не идет о родных и близких, мы все чаще предпочитаем личному общению звонок или сообщение в чате. Спрос на услуги аутсорсинговых контакт-центров неуклонно растет, и пандемия только усилила этот тренд. О технологиях, которые делают общение бизнеса с клиентами более эффективным, CNews поговорил с Татьяной Ка
25.06.2025 Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации
02.06.2025 На планете осталась только одна компания с полным циклом выпуска смартфонов

Google, сосредотачиваются на разработке и дизайне продуктов, передавая их сборку внешним партнерам. Аутсорсинг — это передача непрофильных функций компании сторонним организациям. Например, фир
17.03.2025 Dinord запускает PMO Experts Hub — аутсорсинг-сервис для управления ИТ-проектами

Компания Dinord объявляет о старте нового аутсорсинг-сервиса PMO Experts Hub, предназначенного для предоставления профессиональных руководителей и администраторов проектов ИТ-командам, интеграторам и разработчикам. Услуга ориентирована
26.02.2025 Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг

ая безопасность 2025». Существует несколько моделей реализации SOC — on-premise, гибридная модель и аутсорсинг. Сравнение SOC Источник: IEK Group, 2025 Для запуска собственного SOC необходимо р
26.02.2025 64% корпораций отдают комплексный мониторинг и реагирование на киберугрозы на аутсорс

С учетом огромных бизнес-рисков и оптимизации расходов компании все чаще обращаются за ИБ-услугами на аутсорсе, чтобы получить прогнозируемый бюджет и команду специалистов с опытом в разных от
20.02.2025 ICL Services расскажет про подход к аутсорсингу ИБ на конференции «Информационная безопасность 2025»

участником ключевого мероприятия в сфере кибербезопасности — конференции «Информационная безопасность 2025», организованного CNews. Команда ICL Services поделится собственным опытом перевода компаний на аутсорсинг в области ИБ. В рамках мероприятия эксперты обсудят тенденции развития рынка информационной безопасности, новые технологии противостояния киберугрозам, а также кейсы построения бе
18.02.2025 Аутсорсинг ИБ набирает популярность в России: 58% компаний заинтересованы в услуге

что ИБ-специалистов не хватает так же, как и в прошлые два года. Частично решить проблему помогает аутсорсинг. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». СерчИнформ Специалисты «СерчИн
05.12.2024 Auxo обеспечила аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК

ИТ-компания Auxo организовала аутсорсинг сервиса печати по всей России для страховой компании ВСК. Таким образом, Auxo выступил единым поставщиком услуги и консолидировал сервис, ранее распределенный по регионам России. Про
29.10.2024 «Интеллектуальные коммуникации» запустили услугу по ИБ-аутсорсингу и подписали договор с заказчиком

г по аутсорсингу информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ». ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны

20.03.2024 «АйТимс» расширил спектр услуг: заказчики смогут отдать информационную безопасность на аутсорс на базе решений «СерчИнформ»

вает появление передовых технологий и разработок, внедряет их в работу. Одно из таких направлений – аутсорсинг информационной безопасности, который вошел в портфель услуг компании. По данным Ед
13.02.2024 Больше половины российских компаний заинтересованы в использовании аутсорсинга внутренней информационной безопасности

-подразделений, экспертов отрасли и руководителей российских организаций. Специалисты выяснили, что аутсорсинг внутренней информационной безопасности использует 10% компаний. Наиболее часто сер
13.12.2023 Лев Матвеев -

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

нно бесплатно. Но в то же время мы знаем, что это эффективно. Статистика такова: более 60% заказчиков, которые попробовали тест, потом становятся постоянными клиентами. Ну и главный вывод — запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет. Это подтверждают аналитики, наши собственные опросы и — главное — это подтверждает количество триалов и заказчиков у наших партнеров. В современном мире целью мо
21.09.2023 Большинство региональных компаний нуждаются в сервисе по защите данных

о том, что в разной степени испытывают дефицит ИБ-кадров. В регионах нехватка ощущается еще острее. Аутсорсинг информационной безопасности «Серчинформ» помогает решить эту проблему: вендор само
28.08.2023 Garpix начинает оказывать услуги по аутсорсингу ИБ в рамках франшизы «Сёрчинформ»

Разработчик средств информационной безопасности «Сёрчинформ» и российский ИТ-интегратор Garpix заключили соглашение о партнерстве. Теперь Garpix будет оказывать услуги по аутсорсингу информационной безопасности (ИБ) в рамках франшизы «Сёрчинформ». ИБ-аутсорсинг – сервис для защиты от угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика. Garpix – российский

26.06.2023 Григорий Афанасьев -

Григорий Афанасьев, Innovative People: Число компаний, которые используют ИТ-аутсорсинг, вырастет в 3 раза

римерно такой же, как и была CNews: Как будет меняться ситуация на рынке ИТ-аутсорсинга в России в ближайшие год-два, по вашему мнению?Григорий Афанасьев: Согласно некоторым исследованиям, в России к аутсорсингу прибегают, в среднем, около 10% компаний, в то время как в развитых странах — около 30%. На мой взгляд, в ближайшие годы мы будем приближаться к общемировым стандартам. А установивш
14.06.2023 ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса

Эксперты спрогнозировали очередной виток роста мировых расходов на аутсорсинг. По версии Deloitte уже в 2023 году они достигнут 731 миллиард долларов. В 2022 го
26.04.2023 Voxys обеспечит цифровой аутсорсинг клиентского сервиса «SBI банка»

Центр коммуникаций Voxys и «SBI банк» объявили о начале партнерства в области предоставления аутсорсинговых услуг клиентского сервиса. Специалисты Voxys обеспечат дистанционный сервис для клиентов «SBI банка», в том числе работу системы входящего и исходящего телемаркетинга, консультир
02.03.2023 Компания Unicon Outsourcing выступит на конференции CNews «Цифровизация HR»

Unicon Outsourcing расскажет о ключевых HR-трендах 2023 года, а также об инструментах, отвечающих современным требованиям специалистов отрасли: личном кабинете с КЭДО, HR-ботах, роботах для автоматиза
27.10.2022 ГК «Формула» запустила программу для новых предприятий «ERP-аутсорсинг»

ГК «Формула», системный интегратор в сфере автоматизации и реинжиниринга бизнес-процессов, запустила программу для новых предприятий и производственных стартапов «ERP-аутсорсинг». Примерно за 6 месяцев в рамках данной программы команда специалистов ГК «Формула» из 4-5 человек проведет комплекс работ, среди которых: оптимальное моделирование номенклатуры и оп
24.10.2022 Аутсорсинг DLP: Если не хватает рук на работу с системой

встал вопрос, где найти еще десятки тысяч сотрудников в условиях кадрового голода. В этой ситуации аутсорсинг хоть и не снимает необходимость создавать ИБ-отдел, но позволяет существенно оптим
19.09.2022 «РТК-Солар» исследовал готовность российских компаний к аутсорсингу защиты от утечек

безопасности «РТК-Солар» выпустил аналитическое исследование «Контроль конфиденциальной информации: аутсорсинг или inhouse?» В настоящее время услугами защиты от утечек информации пользуется ли
26.07.2022 «Ситимобил» прогнозирует потребность в аутсорсинговых операторах с помощью Naumen WFM

Naumen сообщила о том, что сервис заказа такси «Ситимобил» формирует смены и строит оптимальные рабочие графики для 500 операторов собственного и аутсорсинговых контакт-центров с помощью платформы Naumen WFM. Гибкий подход к планированию трудовых ресурсов позволил компании сэкономить около 20 млн руб. за год. Ежедневно контактный центр «
08.06.2022 «Софтлайн аутсорсинг» открыла представительства в Азербайджане и Грузии

Компания «Софтлайн аутсорсинг», провайдер финансовых и кадровых услуг группы компаний Softline, объявила об откр
20.04.2022 В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников

Компания RooX обновила российскую CIAM-систему RooX UIDM. Для выездных, аутсорсинговых и внештатных сотрудников крупных компаний реализован новый адаптивный сценарий аутентификации, в котором усилена защита доступа к корпоративным системам. Об этом CNews сообщили п
19.01.2022 Сергей Дзаварян -

Аутсорсинг позволяет быстро увеличивать команду и внедрять ИТ-проекты

сохранится. Пандемия показала, что те компании, которые большую часть своих ИТ-функций передают на аутсорсинг, оказались более гибкими и готовыми оперативно реагировать в быстро меняющихся усл
09.11.2021 IBS Advanced Outsourcing запустила сервис корпоративных non-core закупок для компании Atlas Copco

сократить внутренние затраты на функцию. Компания доверила проект команде IBS Advanced Outsourcing. Аутсорсинг P2P (procure-to-pay) в России – редкая практика, так как на рынке ограниченное кол
21.06.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок

сполнителем, анализ затрат и исследование рынка, и другие задачи. Передача части закупочных функций на аутсорсинг позволит организациям сформировать полноценную эффективную систему закупок, обе
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу

дования, бизнес-приложений и телекоммуникационных сетей «БАТ Россия» в круглосуточном режиме. На ИТ-аутсорсинг компания передала провайдеру свыше 200 физических и виртуальных серверов, также бо
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Что передать на аутсорсинг Одним из способов оптимизации ИТ-затрат является аутсорсинг. По мнению Юрия
25.02.2021 Naumen увеличила долю инсталляций в аутсорсинговых контакт-центрах до 39%

аутсорсинговых контакт-центров по количеству обрабатываемых голосовых вызовов второе место занимает аутсорсинговый контакт-центр ГРАН — 310 тыс. звонков в день, а Neovox с 210 тыс. звонков в де
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке

до системы роботизированного контроля качества». Лидеры рынка В рейтинге iKS-Consulting «Крупнейшие аутсорсинговые контакт-центры России», составленном в 2020 г., Voxys занимает первое место в

25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати

Konica Minolta масштабировала проект перевода кадрового холдинга Ancor на аутсорсинг печати. Ранее московский офис Ancor уже заменил свой устаревший парк устройств на

25.11.2020 Иван Шубин, «Элекснет» -

Средним компаниям из нефинансового сектора лучше отдавать ИБ на аутсорсинг

Если говорить о компании среднего размера из нефинансового сектора, то работу с ИБ проще отдать на аутсорсинг. Найти внешнего подрядчика можно через поставщиков решений ИБ. Они могут посоветов
23.11.2020 Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию

«нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Применительно к нашей теме бег с удвоенной скоростью — это именно то, что аутсорсинг поддержки от NOVARDIS позволяет делать компаниям в условиях растущей конкуренции и цифровой трансформации. В заключение стоит отметить, что такой продукт, как поддержка, по существу,
02.11.2020 ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО

Холдинг Softline объявил о приобретении у группы компаний «Аплана» бизнеса по аутсорсингу разработки программного обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Владельцем бренда «Аплана» остаётся ГК «Аплана». Сделка совершена в рамках реализации глобаль

Публикаций - 3582, упоминаний - 5680

Аутсорсинг и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 317
IBM - International Business Machines Corp 9699 293
9594 290
SAP SE 5601 278
Oracle Corporation 7074 198
Крок - Croc 1964 173
HP Inc. 5883 168
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 157
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 150
Ростелеком 10948 148
Softline - Софтлайн 3743 146
Cisco Systems 5372 134
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 131
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 130
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 124
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 119
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 107
Google LLC 12687 94
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 93
МегаФон 10742 92
Dell EMC 5180 90
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 89
АйТи 1519 80
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 79
Yandex - Яндекс 9215 77
Broadcom - VMware 2610 72
Naumen - Наумен 752 72
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 66
HP - Hewlett-Packard 3662 65
Accenture plc 719 64
Intel Corporation 12811 63
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 63
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 61
Huawei 4675 60
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 59
Amazon Inc - Amazon.com 3277 59
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 58
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 56
Рексофт - Reksoft 488 53
ФОРС - Центр разработки 703 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 232
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 127
Альфа-Банк 1979 85
РЖД - Российские железные дороги 2096 68
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 63
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 62
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 60
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 57
Газпром ПАО 1493 52
ВТБ - ВТБ24 671 49
ГПБ - Газпромбанк 1273 49
ПСБ - Промсвязьбанк 963 48
Почта России ПАО 2370 47
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 47
Газпром нефть 725 45
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 42
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 41
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 39
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 38
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 38
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 38
ВТБ - Почта Банк 514 37
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 36
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 35
Роснефть НК - нефтяная компания 562 35
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 34
Связной ГК 1401 33
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 32
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 32
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 31
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 30
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 29
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 29
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 28
Русагро Группа Компаний 379 28
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 28
Новард УК - Novard 73 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 188
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 168
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 100
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 99
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 73
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 70
Федеральное казначейство России 1949 67
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 61
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 57
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 57
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 48
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 44
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 41
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 40
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 34
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 28
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 26
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 22
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 20
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 19
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 17
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 17
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 16
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 16
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 76
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 31
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 31
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 27
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 26
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 22
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 21
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 9
TIA - Telecommunications Industry Association 90 8
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 8
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 3
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
Метро Международная ассоциация 4 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 1750
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 890
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 853
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 772
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 747
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 719
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 674
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 653
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 574
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 572
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 570
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 533
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 488
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 471
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 434
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 420
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 418
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 397
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 392
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 368
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 359
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 330
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 318
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 297
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 291
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 288
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 286
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 283
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 282
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 282
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 279
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 273
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 253
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 252
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 241
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 236
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 233
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 223
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 222
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 221
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 122
Linux OS 11533 112
Microsoft Windows 16882 96
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 83
Microsoft Windows 2000 8678 71
Microsoft Office 4170 69
Google Android 15243 67
Apple iPhone 6 4861 58
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 54
Apple iOS 8583 52
Oracle Java - язык программирования 3469 50
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 50
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 46
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 45
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 42
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 36
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 34
Microsoft Office 365 1042 33
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 32
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 30
Microsoft Azure 1526 29
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 29
1С:ERP Управление предприятием 841 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 26
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 26
Microsoft Dynamics 1197 25
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 25
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 25
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 24
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 24
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 24
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 23
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 23
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 22
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 22
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 22
Microsoft Dynamics CRM 564 22
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 21
Шевченко Владимир 153 42
Путин Владимир 3454 33
Македонский Сергей 47 30
Макаров Валентин 251 28
Аншина Марина 79 28
Бобровников Борис 104 26
Левиков Антон 69 26
Козлов Михаил 182 25
Аитов Тимур 197 25
Фомичев Андрей 74 24
Серова Елена 320 24
Волошин Евгений 64 23
Натрусов Артем 313 23
Шадаев Максут 1210 22
Корнеев Сергей 84 19
Калинин Денис 70 19
Макаров Станислав 118 19
Степанов Антон 71 19
Михалев Евгений 98 18
Кирьянова Александра 169 18
Ершова Элеонора 67 18
Висящев Андрей 64 17
Нестеров Алексей 175 16
Попова Мария 141 16
Леушев Андрей 75 16
Рудычева Наталья 95 16
Галкин Андрей 19 16
Мякишева Марина 84 16
Соловьев Сергей 76 15
Березин Максим 144 15
Шилов Сергей 99 15
Чаркин Евгений 317 14
Сотин Денис 216 14
Мацоцкий Сергей 180 14
Егоров Александр 88 14
Янкин Андрей 52 14
Заржецкий Александр 37 14
Медведев Дмитрий 1665 14
Кацоев Алексей 17 14
Скулкин Олег 80 14
Россия - РФ - Российская федерация 166163 2600
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 785
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 607
Европа 24962 457
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 374
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 292
Индия - Bharat 5869 229
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 205
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 161
Германия - Федеративная Республика 13220 155
Украина 7928 136
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 123
Европа Восточная 3138 120
Азия - Азиатский регион 5920 104
Беларусь - Белоруссия 6289 103
Казахстан - Республика 6047 91
Япония 13807 87
Франция - Французская Республика 8176 76
Россия - СФО - Новосибирск 4875 76
Европа Западная 1496 69
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 64
Канада 5081 64
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 64
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 61
Африка - Африканский регион 3640 59
Финляндия - Финляндская Республика 3697 58
Ближний Восток 3154 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 55
Америка - Американский регион 2205 55
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 54
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 52
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 52
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 52
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 50
Швеция - Королевство 3781 48
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 44
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 43
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 42
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 41
Нидерланды 3745 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 1401
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 889
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 877
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 850
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 596
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 591
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 552
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 493
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 479
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 461
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 437
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 359
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 261
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 247
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 225
Энергетика - Energy - Energetically 5855 212
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 211
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 204
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 176
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 176
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 156
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 156
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 155
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 152
Аренда 2687 146
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 142
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 138
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 136
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 131
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 128
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 123
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 122
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 122
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 121
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 119
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 118
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 115
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 181
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 30
Silicon.com 364 25
TAdviser - Центр выбора технологий 468 24
Forbes - Форбс 1002 19
Bloomberg 1627 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
FT - Financial Times 1295 14
Открытые системы ИД 176 13
Ведомости 1466 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 10
AP - Associated Press 2007 9
CNews TV 747 9
The Register - The Register Hardware 1783 9
DigiTimes - Издание 1331 9
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
TechnologyAdvice - eWeek 230 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 6
Silicon 494 6
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 6
Эксперт ГК 26 5
Fortune 211 5
TechSpot 188 5
Мобильные системы 118 5
InformationWeek 241 5
Times 661 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
NYT - The New York Times 1099 4
N+1 - Издание 188 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Госрасходы - портал 70 4
NE Asia Online 313 4
Computer Weekly 376 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 461
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 247
Gartner - Гартнер 3658 246
IDC - International Data Corporation 4975 226
CNews Рынок ИТ-услуг 171 60
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 55
Forrester Research 834 51
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 39
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 28
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 23
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 21
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 17
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 15
Datamonitor 83 14
IAOP Global Outsourcing 100 18 13
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 13
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 12
Fortune Global 500 295 12
CNews Инновация года - награда 155 11
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 11
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 11
Frost & Sullivan 207 10
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 8
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 8
Informa - Ovum - Omdia 155 8
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 8
Рустелеком ТК 305 6
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
Gartner - Dataquest 353 6
Moody's Investors Service 136 6
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 6
CNews Fast рейтинг 55 5
IDC Russia - IDC Россия 183 5
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Gartner - AMR Research 48 5
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 5
Российский рынок ERP 24 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 13
РАН - Российская академия наук 2122 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 10
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 8
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 8
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