UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем

Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше Админу заплатите чеканной монетой Российские специалисты, администрирующие Unix-системы, столкнулись с крайне низким ростом заработной платы. Как сообщили CNews предста

Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix онной системой также может осуществляется через командую строку – при помощи знакомых пользователям Unix-подобных систем утилит (ls, cp, cat и пр.). В частности, с Redox OS поставляется uutils

Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились Сколько платят за знание Unix Российские системные администраторы, работающие с Unix-системами, за последние тр

Программист в одиночку создал клон Unix, потратив меньше месяца. Годы разработки и десятки кодеров больше не нужны? Видео Один разработчик – одна ОС Программист, скрывающийся под псевдонимом Drew DeVault, опубликовал в своем личном блоге статью о том, как он без посторонней помощи создал полноценный клон Unix. При этом потратил он на это не несколько лет своей жизни, всего лишь несколько недель. Если точнее, то весь процесс занял у него без одного дня четыре недели. Проект создавался в течение

MaxPatrol SIEM получила более 70 правил для обнаружения атак на Unix-инфраструктуры угроз в рамках обновления пакетов экспертизы, из них свыше 70 сфокусированы на обнаружении атак на Unix-инфраструктуры. Добавленные правила повышают точность выявления попыток брутфорса, а так

IBM полностью перенесла в Индию разработку своей легендарной ОС UNIX. Американских программистов вынуждают уволиться AIX AIX (Advanced Interactive eXecutive) – линейка проприетарных операционных систем, разработку которых с 1986 г. ведет корпорации IBM для собственных аппаратных платформ. AIX относится к семейству Unix и основана на System V с расширениями, совместимыми с 4.3BSD, ориентирована на рабочие станции и серверы, работающие под управлением IBM Power Platform. AIX стала первой ОС с журналируемой

Знаменитый производитель «железа» прекращает производство мейнфреймов и Unix-серверов Конец мейнфреймов и Unix-серверов Fujitsu близок Японская Fujitsu подтвердила скорое прекращение продаж собственн

Компания «Инфосистемы джет» опубликовала рекомендации по устранению уязвимости PwnKit в Unix-like дистрибутивах озможность повысить привилегии доступа на миллионах серверов под управлением основных дистрибутивов Unix по всему миру. Об этом стало известно 25 января 2022 г. из отчета экспертов Qualys. Уязв

В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows Windows утрачивает лидерство Российские софтверные компании стали чаще разрабатывать ПО под UNIX-подобные операционные системы, чем под различные вариации ОС Windows. Это следует из еже

Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России а системного администрирования На начало марта 2021 г. в России на позицию «системный администратор Unix» были наиболее востребованы претенденты с профильным стажем от двух лет, с навыками прог

Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS История создания и развития Linux История Linux началась в 1991 году, при этом ее первый прародитель — операционная система Unix — была создана еще в 1969 году. Создателем Linux является Линус Торвальдс — студент из Финляндии, решивший сделать самостоятельное, совместимое с Unix, ядро операционной системы, ко

Брешь в Linux и macOS превращает любого пользователя в админа системы аспространенной системной утилите Sudo (Superusersdo), которая есть практически в каждой ОС на базе UNIX/Linux, в том числе в macOS, и позволяет непривилегированным пользователям этих операцион

В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем 1337-ный вор Эксперты по безопасности репозитория npm ликвидировали вредоносный пакет JavaScript, кравший важные данные из систем, работающих под управлением UNIX. Вредоносный пакет под именем 1337qq-js был найден в репозитории npm, одного из самых популярных менеджеров пакетов в экосистеме JavaScript. Он был загружен в npm перед самым Новым годом -

В админские инструменты Linux и Unix подсадили бэкдор, который не могли найти целый год Тихой сапой В инструментах для администрирования серверов под Unix/Linux выявлен бэкдор, который как минимум год оставался незамеченным, пока про него не рассказали на конференции DEF CON 2019. Речь идёт о критической уязвимости нулевого дня в инструмента

В Linux и Unix найдена масштабная многолетняя «дыра» серверными компонентами и программами в операционных системах, основанных на ядре Linux, и в других Unix-подобных ОС. Уязвимость была обнаружена специалистом по информационной безопасности Стеф

Создатель FreeBSD уволился из Apple но с Нэйтом Уильямсом (Nate Williams) и Родни Граймсом (Rodney W. Grimes) основал проект FreeBSD в 1993 г. В последние 12 лет он работал в компании Apple, заведуя разработкой на базе технологий BSD и Unix. Хаббард присоединился к Apple в 2001 г. в качестве менеджера команды по технологиям BSD, а в октябре 2007 г. был назначен директором по технологиям Unix. В качестве руководителя на

ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix Вакансию Unix-администратора разместил в интернете Стив Барнет (Steve Barnet), временно исполняющий обязанности ИТ-менеджера в Центре астрофизики элементарных частиц IceCube в штате Висконсин (ЦАЭЧВ). М

Вышли новые версии программных продуктов Dr.Web для Unix и — сообщила о выходе новых версий продуктов Dr.Web для операционных систем Linux, FreeBSD и Solaris 10. Изменения и улучшения внесены в Dr.Web для рабочих станций Linux, Dr.Web для файловых серверов Unix, Dr.Web для Novell Storage Services, а также в продукты Dr.Web для интернет-шлюзов и почтовых серверов Unix. Новые версии получили обозначение 6.0.2. Наиболее важным следствием обно

Умер создатель ОС UNIX и языка программирования C Деннис Ритчи (Dennis Ritchie), известный компьютерный ученый, создатель языка программирования C и один из главных создателей операционной системы UNIX, скончался в прошлые выходные у себя дома в США. Как сообщает издание Boing Boing, Ритчи умер 8 октября после продолжительной болезни, природу которой определить так и не удалось. Ритчи бы

Россияне выпустили ПО под Unix для ограничения доступа сотрудников к соцсетям и торрентам тчик решений в области контентной фильтрации, представил новое специализированное решение NetPolice Unix Corporate для централизованного управления доступом сотрудников к интернету в компаниях

Умер один из создателей Unix В возрасте 78 лет в США скончался известный криптограф и один из создателей операционной системы Unix Роберт Моррис (Robert Morris), сообщает The New York Times. Моррис родился в Бостоне, штат Массачусетс, 25 июля 1932 г. в семье торговца. В 1957 г. получил степень бакалавра по математике,

Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group ела у обанкротившейся SCO Group права на торговые марки и сервисные контракты, связанные с системой Unix. Сделка была завершена в понедельник. UnXis сохранит за собой все 32000 контрактов с ком

Dr.Web для Unix обновлён до версии 6.0 Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске шестой версии программных продуктов Dr.Web для Unix. Большая часть изменений затронула Dr.Web для почтовых серверов Unix, в котором был реализован целый ряд новых возможностей, усиливающих защиту почты и упрощающих ее администрирован

Удалось ли Китаю создать национальную ОС? ибервойны, поскольку существующие кибер-вооружения были разработаны для использования против Linux, UNIX и Windows". Впоследствии публикация в Washington Times подвергалась критике, как не имею

Вышел Dr.Web 5.0 для файловых серверов Unix с исправлением ошибки файлового монитора Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске обновленного продукта Dr.Web версии 5.0 для файловых серверов Unix (операционные системы Linux, FreeBSD, Solaris). В целом были исправлены ошибки файлового монитора Samba SpIDer, а также недочеты в работе антивирусного демона, сканера и веб-интерфейса, го

Google и Кэмбриджский университет улучшают безопасность UNIX когда разделение доступа требуется на уровне разных процессов одного приложения, запускаемого одним пользователем. Capsicum расширяет стандартные интерфейсы POSIX, добавляя несколько новых примитивов UNIX, специально предназначенных для изоляции пользователей и процеессов и разделения полномочий. Модель компартментализации уже широко используется в ряде приложений, таких как OpenSSH и веб-б

«Доктор Веб» обновил Dr.Web для защиты почты и интернет-шлюзов Unix до версии 5.0 Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске обновленных продуктов Dr.Web для почтовых серверов Unix, Dr.Web для интернет-шлюзов Unix и Dr.Web Mail Gateway. В обновлении реализованы новые функциональные возможности, призванные уменьшить нагрузку на системные ресурсы и повысить прои

«ЕвразХолдинг» выбрал защиту Dr.Web для почтовых серверов Unix ктор Веб» сообщила о крупном внедрении продукта Dr.Web для защиты почтовых серверов под управлением Unix-систем в металлургической сфере. С его помощью было защищено около 1 тыс. почтовых адрес

Суд подтвердил права Novell на UNIX Суд штата Невада вынес решение не в пользу SCO, который вел длительную тяжбу с IBM и Novell за права на операционную систему Unix. Требование SCO было отклонено присяжными окружного суда Невады. В настоящий момент SCO ведет еще одно дело против IBM по похожему поводу, но теперь его решение в пользу SCO выглядит малов

Вышел Dr.Web для Unix версии 5.0.1 Компания «Доктор Веб» объявила об обновлении антивирусных решений Dr.Web для Unix до версии 5.0.1. Обновленные версии программ, предназначенных для работы на компьютерах под управлением операционных систем Linux, FreeBSD и Solaris10, содержат исправления выявленных ране

Программист C++ под Unix/Linux: обзор зарплат в России екрутингового портала SuperJob.ru опубликовал обзор заработных плат по позиции «Программист C++ под Unix/Linux» в 9 городах России. В обязанности программистов С++ входит разработка и поддержка

Вышли новые версии Dr.Web для почтовых серверов Unix и Dr.Web Mail Gateway 5.0 Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске новых версий программных комплексов Dr.Web для почтовых серверов Unix и Dr.Web Mail Gateway 5.0 под Linux. Программные комплексы предназначены для проверки всего входящего SMTP-трафика на наличие вирусов и защиты почты от спама и прочей нежелательной корресп

Unix остался без хозяина ое в августе 2007 г. постановление другого суда о присвоении авторских прав на операционную систему Unix компании Novell, сообщает Associated Press. Согласно новому решению, авторское право на

Unix-админы на 30% дороже Windows-админов . Исследование рынка труда показало, что системные администраторы, осуществляющие поддержку системы Unix, зарабатывают несколько больше, чем их коллеги, работающие с Windows. Например, средняя

Вышел Dr.Web для Unix на базе антивирусного ядра 5.0 Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске обновленной версии продуктов Dr.Web для Unix. Отныне возможности ядра версии 5.0 доступны организациям, внедрившим решения Dr.Web версий 4.44 для операционных систем типа Unix. Обновленное ядро обеспечивает снижение нагрузки н

Свободные ОС - это не только Linux Linux операционная система - BSD. Она была разработана в 1978 году в Университете Беркли на базе ОС UNIX. Из наиболее распространенных дистрибутивов этой открытой системы можно назвать FreeBSD,

Вышел Dr.Web 5.0 для защиты интернет-шлюзов Unix Компания «Доктор Веб» выпустила новую версию антивируса Dr.Web для всесторонней защиты интернет-шлюзов Unix от вредоносных программ. Специалисты «Доктор Веб» добавили возможность управления новым решением через веб-интерфейс, а также сократили число скачиваемых и устанавливаемых пакетов. Програм

В пятницу, 13 часы показали 1234567890 секунд «эпохи Unix» В пятницу 13 февраля 2009 г. около половины двенадцатого по Гринвичу часы операционной системы Unix покажут 1234567890 секунд (1,2 млрд секунд). В Москве в это время будет 2:31:30 субботы

Создатели транзистора и UNIX свернули разработки ли технологию, в которых бы не задействовались изобретения Bell Labs. Среди них спутники связи, солнечные батареи, лазеры, сотовая связь, системы передачи аудио- и видеоконтента, операционная система Unix, языки программирования Си и Си++, ПО для телекоммуникационных сетей и многое другое.