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UNIX Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем

UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.08.2025 Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

Админу заплатите чеканной монетой Российские специалисты, администрирующие Unix-системы, столкнулись с крайне низким ростом заработной платы. Как сообщили CNews предста
10.09.2024 Выпущена ОС на замену Linux и BSD. Она написана на Rust, имеет микроядро и поддерживает ПО для Unix

онной системой также может осуществляется через командую строку – при помощи знакомых пользователям Unix-подобных систем утилит (ls, cp, cat и пр.). В частности, с Redox OS поставляется uutils

18.06.2024 Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились

Сколько платят за знание Unix Российские системные администраторы, работающие с Unix-системами, за последние тр
27.05.2024 Программист в одиночку создал клон Unix, потратив меньше месяца. Годы разработки и десятки кодеров больше не нужны? Видео

Один разработчик – одна ОС Программист, скрывающийся под псевдонимом Drew DeVault, опубликовал в своем личном блоге статью о том, как он без посторонней помощи создал полноценный клон Unix. При этом потратил он на это не несколько лет своей жизни, всего лишь несколько недель. Если точнее, то весь процесс занял у него без одного дня четыре недели. Проект создавался в течение

10.07.2023 MaxPatrol SIEM получила более 70 правил для обнаружения атак на Unix-инфраструктуры

угроз в рамках обновления пакетов экспертизы, из них свыше 70 сфокусированы на обнаружении атак на Unix-инфраструктуры. Добавленные правила повышают точность выявления попыток брутфорса, а так
12.01.2023 IBM полностью перенесла в Индию разработку своей легендарной ОС UNIX. Американских программистов вынуждают уволиться

AIX AIX (Advanced Interactive eXecutive) – линейка проприетарных операционных систем, разработку которых с 1986 г. ведет корпорации IBM для собственных аппаратных платформ. AIX относится к семейству Unix и основана на System V с расширениями, совместимыми с 4.3BSD, ориентирована на рабочие станции и серверы, работающие под управлением IBM Power Platform. AIX стала первой ОС с журналируемой
28.02.2022 Знаменитый производитель «железа» прекращает производство мейнфреймов и Unix-серверов

Конец мейнфреймов и Unix-серверов Fujitsu близок Японская Fujitsu подтвердила скорое прекращение продаж собственн
27.01.2022 Компания «Инфосистемы джет» опубликовала рекомендации по устранению уязвимости PwnKit в Unix-like дистрибутивах

озможность повысить привилегии доступа на миллионах серверов под управлением основных дистрибутивов Unix по всему миру. Об этом стало известно 25 января 2022 г. из отчета экспертов Qualys. Уязв
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows

Windows утрачивает лидерство Российские софтверные компании стали чаще разрабатывать ПО под UNIX-подобные операционные системы, чем под различные вариации ОС Windows. Это следует из еже
12.03.2021 Названы зарплатные максимумы для сисадминов Unix в России

а системного администрирования На начало марта 2021 г. в России на позицию «системный администратор Unix» были наиболее востребованы претенденты с профильным стажем от двух лет, с навыками прог
13.08.2020 Актуальна ли еще ОС Linux для виртуальных серверов VPS

История создания и развития Linux История Linux началась в 1991 году, при этом ее первый прародитель — операционная система Unix — была создана еще в 1969 году. Создателем Linux является Линус Торвальдс — студент из Финляндии, решивший сделать самостоятельное, совместимое с Unix, ядро операционной системы, ко
05.02.2020 Брешь в Linux и macOS превращает любого пользователя в админа системы

аспространенной системной утилите Sudo (Superusersdo), которая есть практически в каждой ОС на базе UNIX/Linux, в том числе в macOS, и позволяет непривилегированным пользователям этих операцион
15.01.2020 В JavaScript затесался вредоносный пакет, ворующий данные из UNIX-систем

1337-ный вор Эксперты по безопасности репозитория npm ликвидировали вредоносный пакет JavaScript, кравший важные данные из систем, работающих под управлением UNIX. Вредоносный пакет под именем 1337qq-js был найден в репозитории npm, одного из самых популярных менеджеров пакетов в экосистеме JavaScript. Он был загружен в npm перед самым Новым годом -
26.08.2019 В админские инструменты Linux и Unix подсадили бэкдор, который не могли найти целый год

Тихой сапой В инструментах для администрирования серверов под Unix/Linux выявлен бэкдор, который как минимум год оставался незамеченным, пока про него не рассказали на конференции DEF CON 2019. Речь идёт о критической уязвимости нулевого дня в инструмента
25.09.2014 В Linux и Unix найдена масштабная многолетняя «дыра»

серверными компонентами и программами в операционных системах, основанных на ядре Linux, и в других Unix-подобных ОС. Уязвимость была обнаружена специалистом по информационной безопасности Стеф
30.07.2013 Создатель FreeBSD уволился из Apple

но с Нэйтом Уильямсом (Nate Williams) и Родни Граймсом (Rodney W. Grimes) основал проект FreeBSD в 1993 г. В последние 12 лет он работал в компании Apple, заведуя разработкой на базе технологий BSD и Unix. Хаббард присоединился к Apple в 2001 г. в качестве менеджера команды по технологиям BSD, а в октябре 2007 г. был назначен директором по технологиям Unix. В качестве руководителя на
21.05.2012 ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix

Вакансию Unix-администратора разместил в интернете Стив Барнет (Steve Barnet), временно исполняющий обязанности ИТ-менеджера в Центре астрофизики элементарных частиц IceCube в штате Висконсин (ЦАЭЧВ). М
25.11.2011 Вышли новые версии программных продуктов Dr.Web для Unix

и — сообщила о выходе новых версий продуктов Dr.Web для операционных систем Linux, FreeBSD и Solaris 10. Изменения и улучшения внесены в Dr.Web для рабочих станций Linux, Dr.Web для файловых серверов Unix, Dr.Web для Novell Storage Services, а также в продукты Dr.Web для интернет-шлюзов и почтовых серверов Unix. Новые версии получили обозначение 6.0.2. Наиболее важным следствием обно
13.10.2011 Умер создатель ОС UNIX и языка программирования C

Деннис Ритчи (Dennis Ritchie), известный компьютерный ученый, создатель языка программирования C и один из главных создателей операционной системы UNIX, скончался в прошлые выходные у себя дома в США. Как сообщает издание Boing Boing, Ритчи умер 8 октября после продолжительной болезни, природу которой определить так и не удалось. Ритчи бы
09.08.2011 Россияне выпустили ПО под Unix для ограничения доступа сотрудников к соцсетям и торрентам

тчик решений в области контентной фильтрации, представил новое специализированное решение NetPolice Unix Corporate для централизованного управления доступом сотрудников к интернету в компаниях

01.07.2011 Умер один из создателей Unix

В возрасте 78 лет в США скончался известный криптограф и один из создателей операционной системы Unix Роберт Моррис (Robert Morris), сообщает The New York Times. Моррис родился в Бостоне, штат Массачусетс, 25 июля 1932 г. в семье торговца. В 1957 г. получил степень бакалавра по математике,
14.04.2011 Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group

ела у обанкротившейся SCO Group права на торговые марки и сервисные контракты, связанные с системой Unix. Сделка была завершена в понедельник. UnXis сохранит за собой все 32000 контрактов с ком
07.12.2010 Dr.Web для Unix обновлён до версии 6.0

Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске шестой версии программных продуктов Dr.Web для Unix. Большая часть изменений затронула Dr.Web для почтовых серверов Unix, в котором был реализован целый ряд новых возможностей, усиливающих защиту почты и упрощающих ее администрирован
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС?

ибервойны, поскольку существующие кибер-вооружения были разработаны для использования против Linux, UNIX и Windows". Впоследствии публикация в Washington Times подвергалась критике, как не имею
18.08.2010 Вышел Dr.Web 5.0 для файловых серверов Unix с исправлением ошибки файлового монитора

Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске обновленного продукта Dr.Web версии 5.0 для файловых серверов Unix (операционные системы Linux, FreeBSD, Solaris). В целом были исправлены ошибки файлового монитора Samba SpIDer, а также недочеты в работе антивирусного демона, сканера и веб-интерфейса, го
17.08.2010 Google и Кэмбриджский университет улучшают безопасность UNIX

когда разделение доступа требуется на уровне разных процессов одного приложения, запускаемого одним пользователем. Capsicum расширяет стандартные интерфейсы POSIX, добавляя несколько новых примитивов UNIX, специально предназначенных для изоляции пользователей и процеессов и разделения полномочий. Модель компартментализации уже широко используется в ряде приложений, таких как OpenSSH и веб-б
06.08.2010 «Доктор Веб» обновил Dr.Web для защиты почты и интернет-шлюзов Unix до версии 5.0

Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске обновленных продуктов Dr.Web для почтовых серверов Unix, Dr.Web для интернет-шлюзов Unix и Dr.Web Mail Gateway. В обновлении реализованы новые функциональные возможности, призванные уменьшить нагрузку на системные ресурсы и повысить прои
24.06.2010 «ЕвразХолдинг» выбрал защиту Dr.Web для почтовых серверов Unix

ктор Веб» сообщила о крупном внедрении продукта Dr.Web для защиты почтовых серверов под управлением Unix-систем в металлургической сфере. С его помощью было защищено около 1 тыс. почтовых адрес
31.03.2010 Суд подтвердил права Novell на UNIX

Суд штата Невада вынес решение не в пользу SCO, который вел длительную тяжбу с IBM и Novell за права на операционную систему Unix. Требование SCO было отклонено присяжными окружного суда Невады. В настоящий момент SCO ведет еще одно дело против IBM по похожему поводу, но теперь его решение в пользу SCO выглядит малов
29.01.2010 Вышел Dr.Web для Unix версии 5.0.1

Компания «Доктор Веб» объявила об обновлении антивирусных решений Dr.Web для Unix до версии 5.0.1. Обновленные версии программ, предназначенных для работы на компьютерах под управлением операционных систем Linux, FreeBSD и Solaris10, содержат исправления выявленных ране
26.01.2010 Программист C++ под Unix/Linux: обзор зарплат в России

екрутингового портала SuperJob.ru опубликовал обзор заработных плат по позиции «Программист C++ под Unix/Linux» в 9 городах России. В обязанности программистов С++ входит разработка и поддержка
10.09.2009 Вышли новые версии Dr.Web для почтовых серверов Unix и Dr.Web Mail Gateway 5.0

Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске новых версий программных комплексов Dr.Web для почтовых серверов Unix и Dr.Web Mail Gateway 5.0 под Linux. Программные комплексы предназначены для проверки всего входящего SMTP-трафика на наличие вирусов и защиты почты от спама и прочей нежелательной корресп
25.08.2009 Unix остался без хозяина

ое в августе 2007 г. постановление другого суда о присвоении авторских прав на операционную систему Unix компании Novell, сообщает Associated Press. Согласно новому решению, авторское право на

27.07.2009 Unix-админы на 30% дороже Windows-админов

. Исследование рынка труда показало, что системные администраторы, осуществляющие поддержку системы Unix, зарабатывают несколько больше, чем их коллеги, работающие с Windows. Например, средняя

24.07.2009 Вышел Dr.Web для Unix на базе антивирусного ядра 5.0

Компания «Доктор Веб» объявила о выпуске обновленной версии продуктов Dr.Web для Unix. Отныне возможности ядра версии 5.0 доступны организациям, внедрившим решения Dr.Web версий 4.44 для операционных систем типа Unix. Обновленное ядро обеспечивает снижение нагрузки н
23.07.2009 Свободные ОС - это не только Linux

Linux операционная система - BSD. Она была разработана в 1978 году в Университете Беркли на базе ОС UNIX. Из наиболее распространенных дистрибутивов этой открытой системы можно назвать FreeBSD,
26.05.2009 Вышел Dr.Web 5.0 для защиты интернет-шлюзов Unix

Компания «Доктор Веб» выпустила новую версию антивируса Dr.Web для всесторонней защиты интернет-шлюзов Unix от вредоносных программ. Специалисты «Доктор Веб» добавили возможность управления новым решением через веб-интерфейс, а также сократили число скачиваемых и устанавливаемых пакетов. Програм
13.02.2009 В пятницу, 13 часы показали 1234567890 секунд «эпохи Unix»

В пятницу 13 февраля 2009 г. около половины двенадцатого по Гринвичу часы операционной системы Unix покажут 1234567890 секунд (1,2 млрд секунд). В Москве в это время будет 2:31:30 субботы

10.09.2008 Создатели транзистора и UNIX свернули разработки

ли технологию, в которых бы не задействовались изобретения Bell Labs. Среди них спутники связи, солнечные батареи, лазеры, сотовая связь, системы передачи аудио- и видеоконтента, операционная система Unix, языки программирования Си и Си++, ПО для телекоммуникационных сетей и многое другое.
29.04.2008 Oracle Identity Management: управление аутентификацией для Linux и Unix

в состав семейства Oracle Fusion Middleware. Oracle Authentication Services for Operating Systems позволяет централизовать аутентификацию и администрирование пользователей для основных версий Linux и Unix. «Хотя проблема эффективного и надежного управления доступом к важнейшим приложениям, развернутым в средах Linux и Unix, для организаций не нова, поставщики решений для управления б

Публикаций - 1672, упоминаний - 2051

UNIX и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 449
Microsoft Corporation 25775 391
HP Inc. 5883 212
Intel Corporation 12811 208
Oracle Corporation 7074 203
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 201
HP - Hewlett-Packard 3662 169
Red Hat 1378 120
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 112
Dell EMC 5180 108
OpenText - Micro Focus - Novell 880 97
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 66
Apple Inc 13154 63
Dr.Web - Доктор Веб 1294 62
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 57
SAP SE 5601 55
Google LLC 12688 52
Fujitsu 2105 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 47
Cisco Systems 5372 47
AMD - Advanced Micro Devices 4641 43
Broadcom - VMware 2610 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 38
HPE SGI - Silicon Graphics 390 35
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 35
Dell Technologies - Dell Computer 2219 35
9594 31
Citrix Systems 868 28
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 28
Softline - Софтлайн 3743 23
Microsoft Corporation - GitHub 1075 22
Yandex - Яндекс 9216 21
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 20
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 19
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 19
SAS Institute 1082 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 18
Крок - Croc 1964 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Superjob - Суперджоб 858 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Royal Dutch Shell - Шелл 233 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
Россети Ленэнерго 1699 9
Сбер - СберАвто 38 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Boeing 1031 6
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Альфа-Банк 1979 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 5
EPIC Telecom Invest 212 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 5
AutoZone 7 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Meta Group 54 4
Резонанс НПП 407 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Газпром ПАО 1493 4
UPS 216 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Walt Disney Company 647 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Судебная власть - Judicial power 2500 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
OSI - Open Source Initiative 80 6
OIN - Open Invention Network 24 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 871
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 783
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 303
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 268
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 247
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 245
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 227
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 176
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 145
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 141
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 125
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 123
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 118
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 111
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 110
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 109
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 106
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 101
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 98
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 98
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 96
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 95
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 85
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 71
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 70
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 68
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 67
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 65
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 62
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 61
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 61
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 58
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 58
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 54
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 53
Linux OS 11533 760
Microsoft Windows 16882 636
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 181
Microsoft Windows 2000 8678 138
Microsoft Windows NT 890 135
Oracle Java - язык программирования 3469 120
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 110
Intel x86 - архитектура процессора 2151 105
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 94
Apple macOS 2419 91
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 88
Intel Itanium 649 85
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 83
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 77
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 75
HP Tru64 UNIX - Digital UNIX - DEC OSF/1 AXP - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 95 66
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 62
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 59
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 51
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 49
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 48
Linux - Debian GNU 567 47
IBM DB2 396 47
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 46
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 46
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 46
Google Android 15244 46
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 44
Microsoft Office 4170 43
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 43
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 43
C/C++ - Язык программирования 894 42
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 39
Microsoft Windows XP 2431 38
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 38
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 38
HPE AlphaServer 70 36
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 35
Apple iOS 8583 35
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 34
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 32
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 19
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Рамендик Михаил 19 11
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 11
Новодворский Алексей 114 10
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 8
Касперский Евгений 337 8
Зайцев Михаил 345 6
Комиссаров Дмитрий 248 6
McGovern Neil - Макговерн Нил 8 6
Тарасов Сергей 47 6
Сысоев Игорь 41 5
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Шаров Борис 73 5
Самошкин Дмитрий 20 4
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 4
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 4
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 4
Демидов Михаил 134 4
Anni Pavel - Анни Павел 13 4
McNealy Scott - Макнили Скот 49 4
Hewitt Jeffrey - Хьюитт Джеффри 9 4
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 4
Kimball Dale - Кимболл Дэйл 5 4
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 4
Million Holly - Миллион Холли 4 4
Мельникова Анастасия 440 3
Нуралиев Борис 298 3
Мишустин Михаил 787 3
Мылицын Роман 111 3
Смирнов Алексей 269 3
Бартунов Олег 54 3
Солдатов Алексей 104 3
Cormier Paul - Пол Кормье 24 3
Бутенко Владимир 28 3
Kekatos Ted - Кекатос Тед 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 469
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 272
Европа 24964 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 86
Германия - Федеративная Республика 13221 66
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 53
Япония 13807 52
Франция - Французская Республика 8177 36
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Африка - Африканский регион 3641 32
Ближний Восток 3154 30
Азия - Азиатский регион 5920 30
Украина 7928 27
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 27
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 23
США - Калифорния 4829 22
Европа Западная 1496 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Южная Корея - Республика 7052 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 19
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Индия - Bharat 5869 17
Европа Восточная 3138 17
США - Нью-Йорк 3180 17
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Казахстан - Республика 6048 17
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Oracle OpenWorld 65 2
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Turing Award - Премия Тьюринга 15 2
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