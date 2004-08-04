Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux

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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.08.2004
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SCO отказывается от юридических баталий
тных версий Unix для серверов на базе процессоров Intel и AMD. Специалисты SCO планируют создать ОС UnixWare и OpenServer Legend на ядре SVR5, что означает возможность для поставщиков ПО разраб
|16.06.2004
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SCO начинает выпуск обновлений для UNIX
нонсировала план выпуска обновлений для ОС Unix и смежных продуктов. Главным из обновлений является UnixWare 7.1.4, который поставляется на рынок уже сейчас. Это ПО поддерживает тысячи приложен
|20.02.2004
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SCO выпустила обновление для OpenServer
SCO Group выпустила OpenServer Update Pack 2. Представители компании заявили, что новый продукт является серьезны
|22.07.2003
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SCO подготовила лицензионную программу для ОС Linux
олит пользователям этой популярной ОС законно использовать ее на своих компьютерах. Сама программа, UnixWare, будет выпущена в ближайшие месяцы, а вчера SCO устроила пресс-конференцию по этому
|11.06.2003
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Открытый код собираются закрыть
ах SCO. Так, современные версии Linux способны использовать до 32 процессоров в одном компьютере, а SCO OpenServer — только 4 процессора. Другие возможности, важные для корпоративного испо
|07.02.2002
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Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1
Компания Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1. Новые и более со
|19.03.1999
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SCO выпустила UnixWare 7 Data Center Edition
Компания Santa Cruz Operations (SCO) объявила на CeBIT'99 о выходе продукта UnixWare 7 Data Center Edition - операционной серверной среды для высокопроизводительных серверов на платформе Intel. По утверждению компании, этоn продукт- первый, полностью использующий все в
|22.02.1999
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Santa Cruz Operation объявляет о выходе UnixWare 7
На этой неделе компания Santa Cruz Operation объявит о выходе новой версии ПО UnixWare версии 7, рассчитанной на мелкие и средние фирмы. Конфигурация ПО будет включать Web-интерфейс и предоставит возможность исполнять приложения для Linux. Поставки новой версии начнутся
Xinuos и организации, системы, технологии, персоны:
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|VNUNet.com 214 4
|Vnunet 224 3
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