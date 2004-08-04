Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux

SCO отказывается от юридических баталий тных версий Unix для серверов на базе процессоров Intel и AMD. Специалисты SCO планируют создать ОС UnixWare и OpenServer Legend на ядре SVR5, что означает возможность для поставщиков ПО разраб

SCO начинает выпуск обновлений для UNIX нонсировала план выпуска обновлений для ОС Unix и смежных продуктов. Главным из обновлений является UnixWare 7.1.4, который поставляется на рынок уже сейчас. Это ПО поддерживает тысячи приложен

SCO выпустила обновление для OpenServer SCO Group выпустила OpenServer Update Pack 2. Представители компании заявили, что новый продукт является серьезны

SCO подготовила лицензионную программу для ОС Linux олит пользователям этой популярной ОС законно использовать ее на своих компьютерах. Сама программа, UnixWare, будет выпущена в ближайшие месяцы, а вчера SCO устроила пресс-конференцию по этому

Открытый код собираются закрыть ах SCO. Так, современные версии Linux способны использовать до 32 процессоров в одном компьютере, а SCO OpenServer — только 4 процессора. Другие возможности, важные для корпоративного испо

Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1 Компания Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1. Новые и более со

SCO выпустила UnixWare 7 Data Center Edition Компания Santa Cruz Operations (SCO) объявила на CeBIT'99 о выходе продукта UnixWare 7 Data Center Edition - операционной серверной среды для высокопроизводительных серверов на платформе Intel. По утверждению компании, этоn продукт- первый, полностью использующий все в