Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux

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СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.08.2004 SCO отказывается от юридических баталий

тных версий Unix для серверов на базе процессоров Intel и AMD. Специалисты SCO планируют создать ОС UnixWare и OpenServer Legend на ядре SVR5, что означает возможность для поставщиков ПО разраб
16.06.2004 SCO начинает выпуск обновлений для UNIX

нонсировала план выпуска обновлений для ОС Unix и смежных продуктов. Главным из обновлений является UnixWare 7.1.4, который поставляется на рынок уже сейчас. Это ПО поддерживает тысячи приложен
20.02.2004 SCO выпустила обновление для OpenServer

SCO Group выпустила OpenServer Update Pack 2. Представители компании заявили, что новый продукт является серьезны
22.07.2003 SCO подготовила лицензионную программу для ОС Linux

олит пользователям этой популярной ОС законно использовать ее на своих компьютерах. Сама программа, UnixWare, будет выпущена в ближайшие месяцы, а вчера SCO устроила пресс-конференцию по этому

11.06.2003 Открытый код собираются закрыть

ах SCO. Так, современные версии Linux способны использовать до 32 процессоров в одном компьютере, а SCO OpenServer — только 4 процессора. Другие возможности, важные для корпоративного испо
07.02.2002 Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1

Компания Caldera сообщила о выходе Caldera OpenLinux Workstation 3.1.1 и Caldera OpenLinux Server 3.1.1. Новые и более со
19.03.1999 SCO выпустила UnixWare 7 Data Center Edition

Компания Santa Cruz Operations (SCO) объявила на CeBIT'99 о выходе продукта UnixWare 7 Data Center Edition - операционной серверной среды для высокопроизводительных серверов на платформе Intel. По утверждению компании, этоn продукт- первый, полностью использующий все в
22.02.1999 Santa Cruz Operation объявляет о выходе UnixWare 7

На этой неделе компания Santa Cruz Operation объявит о выходе новой версии ПО UnixWare версии 7, рассчитанной на мелкие и средние фирмы. Конфигурация ПО будет включать Web-интерфейс и предоставит возможность исполнять приложения для Linux. Поставки новой версии начнутся


Публикаций - 69, упоминаний - 110

Xinuos и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9681 29
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 28
Microsoft Corporation 25704 22
Intel Corporation 12778 20
OpenText - Micro Focus - Novell 880 20
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 13
Red Hat 1377 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 9
Oracle Corporation 7059 8
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
IBM - Sequent Computer Systems 24 5
Acer Group - Acer Inc 2758 3
Microchip Technology - Adaptec 121 2
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 2
Conectiva 16 2
Storus - Сторус 36 2
HP Inc. 5872 2
SAS Institute 1078 2
Seagate Technology 765 2
AT&T Inc 1724 2
Software AG 202 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 2
CA Technologies - Computer Associates 391 2
Google LLC 12616 2
HP 3Com 681 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 1
Unisys - Unify Square 118 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
Linspire - Lindows 59 1
GlassBridge Enterprises - Imation 57 1
InfoSpace 62 1
VDEL 45 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 1
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TerraMaster Technology 23 1
Lycoris 2 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8760 2
Инкомбанк 8 1
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Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 81 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2396 1
Boeing 1030 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
EPIC Telecom Invest 211 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
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Судебная власть - Judicial power 2478 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 511 5
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
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