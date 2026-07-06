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Xinuos UnXis TSG Group SCO Group Santa Cruz Operations, SCO

Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2026 Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты 4
23.03.2022 IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов 2
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 4
18.06.2013 Возобновлен самый курьезный многомиллиардный суд над Linux 1
14.04.2011 Компания UnXis приобрела Unix-бизнес у SCO Group 1
31.03.2010 Суд подтвердил права Novell на UNIX 1
24.11.2008 Битва за Linux: скандальный разработчик окончательно проиграл 1
18.07.2008 СПО: главный скандалист наказан на $2,5 млн 1
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства 1
18.04.2007 Windows и Linux удалось договориться? 1
06.07.2005 Владельца Unix System V определит суд 1
17.11.2004 Хотят ли в Microsoft войны с Linux? 1
11.06.2003 Открытый код собираются закрыть 1
03.06.2003 SCO против Linux-сообщества: в борьбе все средства хороши 1
28.08.2002 Caldera International меняет имя на SCO 1
14.06.2002 Caldera не планирует оставлять 32-разрядный рынок 1
14.09.2001 Под увольнение в Caldera попали и ведущие программисты 1
11.01.2000 Caldera Systems получает инвестиций на $30 млн. 1
20.09.1999 Операционная система Monterey-64 прошла решающую веху в процессе своего рождения 1
16.08.1999 SCO предлагает услуги по Linux-системам 1
21.04.1999 SCO подвела итоги второго квартала 1
09.04.1999 IBM, SCO и Sequent завершили первый этап тестирования новой ОС UNIX Monterey 1
09.04.1999 Compaq объявила о поддержке Monterey 1
02.04.1999 SCO и Compaq адаптировали технологию SCO Appliance Server для серверов Compaq NeoServer 1
19.03.1999 SCO выпустила UnixWare 7 Data Center Edition 1
22.02.1999 Santa Cruz Operation объявляет о выходе UnixWare 7 1

Публикаций - 28, упоминаний - 49

Xinuos и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9681 18
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 15
OpenText - Micro Focus - Novell 880 12
Microsoft Corporation 25704 8
Intel Corporation 12778 8
Red Hat 1377 8
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 5
IBM - Sequent Computer Systems 24 4
Oracle Corporation 7059 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Conectiva 16 2
AT&T Inc 1724 2
Google LLC 12616 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 2
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 2
LzLabs 1 1
Red Hat - Cygnus Solutions - Cygnus Systems - Cygnus Support Solutions 10 1
TurboLinux - Pacific HiTech 98 1
Edinburgh Portable Compilers 1 1
Lineo - Lineo Solutions 20 1
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
HP Inc. 5872 1
AMD - Advanced Micro Devices 4623 1
Citrix Systems 866 1
Fujitsu 2099 1
Philips 2097 1
Sony 6723 1
Yahoo! 3726 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 303 1
CA Technologies - Computer Associates 391 1
Altair Engineering 33 1
VDEL 45 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
AutoZone 7 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 81 1
Egan-Managed Capital 1 1
Stephen Norris Capital Partner - Stephen Norris & Co 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8761 1
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Boeing 1030 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Судебная власть - Judicial power 2478 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 511 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
OIN - Open Invention Network 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28060 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8579 8
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12746 1
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IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 4
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UNIX Project Monterey 9 3
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GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 276 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 357 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 2
SUSE Linux 206 2
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LzLabs SDM - LzLabs Software Defined Mainframe 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1725 1
OSC - Orbital Sciences - Cygnus - американский автоматический грузовой космический корабль снабжения 14 1
Intel Itanium Kittson 10 1
IBM - IBM DYNIX - Sequent DYNIX 2 1
Недобросовестная конкуренция 55 1
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1000 1
ANSI Fortran 61 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1778 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 140 1
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1836 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Apache OpenOffice 490 1
SUSE openSUSE 103 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 227 1
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 4
Kimball Dale - Кимболл Дэйл 5 3
Boyes David - Бойес Дэвид 15 3
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 3
Рамендик Михаил 19 3
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 2
Jones Pamela - Джонс Памела 9 2
Schadler Ted - Шадлер Тед 9 1
Bogochwalski Greg - Богославский Грег 1 1
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 1
Moore John - Мур Джон 7 1
Kusnetzky Dan - Казнецки Дэн 8 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Crenshaw Scott - Креншоу Скотт 3 1
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 1
Messman Jack - Мессман Джек 15 1
Andersen Erik - Андерсен Эрик 5 1
Yarro Ralph - Ярро Ральф 2 1
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