Okkam и «МТС Ads» запустили сервис медиапланирования Samba Группа компаний Okkam запустила сервис медиапланирования Samba. Продукт адресован представителям малого и среднего бизнеса, а также небольшим рекламным агентствам, для которых традиционно были закрыты большие бюджеты ТВ, радио или наружной рекламы. Н

Как выбрать между FreeIPA и Samba для управления доменом Linux у которых разработчики подходили очень тщательно. Одним из наиболее сложных решений был выбор между Samba AD и FreeIPA. Следует понимать, что служба Samba AD создавалась для интеграции с

«Дыра» в Samba позволяет злоумышленникам выполнять любой код под правами администратора Root всех зол Разработчики пакета Samba устранили критическую уязвимость, которая позволяла злоумышленникам запускать на серверах произвольный код удалённо с правами уровня Root (суперпользователя). Samba - это пакет про

«Почти критическая» уязвимость в Samba год оставалась невыявленной и незаделанной Годовалая дыра Около года в популярном кроссплатформенном программном пакете Samba, с помощью которого можно обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных ОС по протоколу SMB/CIFS, сохранялась уязвимость. При определенных условиях она позволяла обходить ограничен

Все дистрибутивы Linux под ударом: В Samba найдена многолетняя «дыра» Уязвимость в SambaВ серверной части популярного пакета ПО Samba найдена «дыра», просуществовавшая в нем около семь лет. Уязвимость, получившая название

Microsoft присоединилась к разработке Samba Несмотря на то, что Microsoft уже поддерживала Open Source-проекты в рамках CodePlex и принимала участие в разработке Python, PHP и Drupal CMS, сотрудничество с Samba стало неожиданностью для сообщества, так как проект считается давним конкурентом компании. Samba представляет собой набор программ для обеспечения интероперабельности с компьютерам

Вышла Samba 3.0.31 Разработчики Samba выпустили релиз 3.0.31 своего пакета для работы с SMB/CIFS-сетями, содержащий исправлен

Samba 3.2.0 перешла на GPL v3 Вышла очередная версия пакета для интеграции с Windows-сетями Samba. Среди наиболее важных изменений, реализованных в версии 3.2.0, можно отметить: анонсир

Вышла Samba 3.0.30 с исправлением критической ошибки Разработчики Samba выпустили обновленную версию 3.0.30 своего пакета, исправляющую критическую уязвимость (CVE—2008—1105), которая позволяла злоумышленнику выполнить произвольный код на целевой системе. Адм

Проект Samba получил доступ к документации по протоколам Microsoft г. некоммерческая организация Protocol Freedom Information Foundation (PFIF), созданная Центром Software Freedom Law, подписала соглашение с корпорацией Microsoft о предоставлении участникам проекта Samba доступа к документации по протоколам Microsoft, необходимой для взаимодействия с продуктами Microsoft Windows для серверов рабочих групп. Напомним, что по решению Европейской комиссии по

Samba сменила лицензию: теперь GPLv3 Samba Team объявляет о том, что все следующие версии Samba выйдут под лицензиями GPLv3 и LGPLv3. Поясним, что GPLv3 является обновленной версией л

Samba подвергает риску Mac OS X: уязвимость ловых систем и принтеров, подвергает опасности Mac OS X, предупреждает Symantec. Apple не обновляла Samba в составе пакета Mac OS X с 2005 года. К ошибкам переполнения «кучи» памяти (области ди

Обновление Samba: закрыто 3 уязвимости Проект Samba выпустил новую версию, 3.0.25, своего одноимённого продукта с открытым кодом для сопряжения файловых систем и принтеров Windows и других операционных систем. В программе устранены 3 уязви

Вышла новая версия "Антивируса Касперского для Samba Server" ля антивирусной защиты корпоративных сетей на базе Linux и FreeBSD - "Антивирус Касперского 5.5 для Samba Server". "Антивирус Касперского для Samba Server" представляет собой решение для

Вышел "Антивирус Касперского" 5.0 для Samba Server представляет новый продукт пятой серии средств антивирусной защиты "Антивирус Касперского" 5.0 для Samba Server. Он представляет собой решение для комплексной антивирусной защиты файловых S

Разработчики ПО с открытым кодом обвиняют SCO в двуличии Разработчик открытого программного обеспечения Samba обвинил SCO Group в лицемерии и пустых нападках на лицензию GPL (General Purpose Licenc