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Samba DC Samba AD Служба каталогов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.09.2024 Okkam и «МТС Ads» запустили сервис медиапланирования Samba

Группа компаний Okkam запустила сервис медиапланирования Samba. Продукт адресован представителям малого и среднего бизнеса, а также небольшим рекламным агентствам, для которых традиционно были закрыты большие бюджеты ТВ, радио или наружной рекламы. Н
21.12.2023 Как выбрать между FreeIPA и Samba для управления доменом Linux

у которых разработчики подходили очень тщательно. Одним из наиболее сложных решений был выбор между Samba AD и FreeIPA. Следует понимать, что служба Samba AD создавалась для интеграции с
02.02.2022 «Дыра» в Samba позволяет злоумышленникам выполнять любой код под правами администратора

Root всех зол Разработчики пакета Samba устранили критическую уязвимость, которая позволяла злоумышленникам запускать на серверах произвольный код удалённо с правами уровня Root (суперпользователя). Samba - это пакет про
13.09.2019 «Почти критическая» уязвимость в Samba год оставалась невыявленной и незаделанной

Годовалая дыра Около года в популярном кроссплатформенном программном пакете Samba, с помощью которого можно обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных ОС по протоколу SMB/CIFS, сохранялась уязвимость. При определенных условиях она позволяла обходить ограничен
26.05.2017 Все дистрибутивы Linux под ударом: В Samba найдена многолетняя «дыра»

Уязвимость в SambaВ серверной части популярного пакета ПО Samba найдена «дыра», просуществовавшая в нем около семь лет. Уязвимость, получившая название
21.11.2011 Microsoft присоединилась к разработке Samba

Несмотря на то, что Microsoft уже поддерживала Open Source-проекты в рамках CodePlex и принимала участие в разработке Python, PHP и Drupal CMS, сотрудничество с Samba стало неожиданностью для сообщества, так как проект считается давним конкурентом компании. Samba представляет собой набор программ для обеспечения интероперабельности с компьютерам
11.07.2008 Вышла Samba 3.0.31

Разработчики Samba выпустили релиз 3.0.31 своего пакета для работы с SMB/CIFS-сетями, содержащий исправлен
02.07.2008 Samba 3.2.0 перешла на GPL v3

Вышла очередная версия пакета для интеграции с Windows-сетями Samba. Среди наиболее важных изменений, реализованных в версии 3.2.0, можно отметить: анонсир
30.05.2008 Вышла Samba 3.0.30 с исправлением критической ошибки

Разработчики Samba выпустили обновленную версию 3.0.30 своего пакета, исправляющую критическую уязвимость (CVE—2008—1105), которая позволяла злоумышленнику выполнить произвольный код на целевой системе. Адм
21.12.2007 Проект Samba получил доступ к документации по протоколам Microsoft

г. некоммерческая организация Protocol Freedom Information Foundation (PFIF), созданная Центром Software Freedom Law, подписала соглашение с корпорацией Microsoft о предоставлении участникам проекта Samba доступа к документации по протоколам Microsoft, необходимой для взаимодействия с продуктами Microsoft Windows для серверов рабочих групп. Напомним, что по решению Европейской комиссии по

10.07.2007 Samba сменила лицензию: теперь GPLv3

Samba Team объявляет о том, что все следующие версии Samba выйдут под лицензиями GPLv3 и LGPLv3. Поясним, что GPLv3 является обновленной версией л
01.06.2007 Samba подвергает риску Mac OS X: уязвимость

ловых систем и принтеров, подвергает опасности Mac OS X, предупреждает Symantec. Apple не обновляла Samba в составе пакета Mac OS X с 2005 года. К ошибкам переполнения «кучи» памяти (области ди
15.05.2007 Обновление Samba: закрыто 3 уязвимости

Проект Samba выпустил новую версию, 3.0.25, своего одноимённого продукта с открытым кодом для сопряжения файловых систем и принтеров Windows и других операционных систем. В программе устранены 3 уязви
07.12.2006 Вышла новая версия "Антивируса Касперского для Samba Server"

ля антивирусной защиты корпоративных сетей на базе Linux и FreeBSD - "Антивирус Касперского 5.5 для Samba Server". "Антивирус Касперского для Samba Server" представляет собой решение для
13.01.2004 Вышел "Антивирус Касперского" 5.0 для Samba Server

представляет новый продукт пятой серии средств антивирусной защиты "Антивирус Касперского" 5.0 для Samba Server. Он представляет собой решение для комплексной антивирусной защиты файловых S
22.08.2003 Разработчики ПО с открытым кодом обвиняют SCO в двуличии

Разработчик открытого программного обеспечения Samba обвинил SCO Group в лицемерии и пустых нападках на лицензию GPL (General Purpose Licenc
09.04.2003 В Samba найдена дыра восьмилетней давности

Специалисты по информационной безопасности обнаружили вторую за последние несколько недель уязвимость в программе Samba - разработке с открытым исходным кодом, позволяющей совместное использование директорий и файлов Windows с Unix и Linux систем. Несмотря на доступность исходников, "дыра" существовала в с

Публикаций - 231, упоминаний - 266

Samba DC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25687 55
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 907 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2966 32
Red Hat 1375 25
Intel Corporation 12769 19
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 19
Google LLC 12594 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5580 14
IBM - International Business Machines Corp 9676 13
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 39 12
OpenText - Micro Focus - Novell 879 12
Apple Inc 13052 9
9494 9
Nvidia Corp 3942 8
Broadcom - VMware 2592 8
Ред Софт - Red Soft 1203 8
AMD - Advanced Micro Devices 4622 8
Oracle Corporation 7052 8
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 276 8
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 331 8
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 7
HP Inc. 5868 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 7
Multifactor - Мультифактор 127 6
Softline - Софтлайн 3673 6
Telegram Group 2876 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 434 6
Dr.Web - Доктор Веб 1292 5
Yandex - Яндекс 9089 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 763 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 5
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 149 4
DViCO 12 4
Ростелеком 10857 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 488 4
SafeTech - СэйфТек 125 4
Zabbix SIA - Заббикс 167 4
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 76 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8733 3
Газпром ПАО 1483 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Благосостояние НПФ 52 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Композит 99 1
Силовые машины 165 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 3 1
Allied Irish Banks 6 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 24 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 94 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Стример НПО 24 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 11 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 718 1
101Hotels.com 456 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Айыл Банк 3 1
Шереметьево Хэндлинг 49 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Okkam - Амнет - Дэфт 16 1
Сбер - Сбер Лигал 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Walmart - Wal-Mart Stores 402 1
Почта России ПАО 2338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5551 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5924 3
Судебная власть - Judicial power 2475 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 82 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 973 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 210 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1671 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 1
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 962 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 8
SoGo - Open Source Groupware 8 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 6
Apache Software Foundation - ASF 227 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 4
Linux Foundation 196 4
OSI - Open Source Initiative 79 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 3
OIN - Open Invention Network 24 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 24 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 44 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Eclipse Foundation 26 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28011 112
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33134 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64119 83
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25155 67
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27121 59
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 133 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34316 50
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5690 49
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13061 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12940 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16903 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60982 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35711 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7102 29
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10543 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22397 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9913 25
Repository - Репозиторий 1147 24
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 679 24
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3363 24
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7881 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12712 22
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 234 21
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 612 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24131 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13619 20
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1091 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14122 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7481 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10552 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6812 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13391 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6578 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10105 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7580 16
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6182 16
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 206 16
Linux OS 11416 127
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1648 82
Microsoft Windows 16780 80
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 641 30
Mozilla Firefox - браузер 1937 26
Apache HTTP Server - Apache Web Server 624 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 478 24
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 21
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1542 20
Linux - Debian GNU 562 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5623 19
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 137 19
Microsoft Exchange - MS Exchange 1833 19
Python - высокоуровневый язык программирования 1258 18
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 290 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1713 17
Ред Софт - Ред Адм 134 17
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 16
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 16
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 274 16
Linux KDE Plasma 260 15
Apple macOS 2391 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 647 14
Pragmatic Tools Migrator 35 12
Oracle Java - язык программирования 3449 12
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 12
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 278 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 58 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 11
Apache OpenOffice 490 11
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 9
Google Android 15145 9
Intel x86 - архитектура процессора 2138 9
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 9
Perl - Язык программирования 155 9
SUSE Linux 206 8
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1013 8
Docker - Платформа распределённых приложений 526 8
Арефьев Андрей 68 12
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 9
Allison Jeremy - Эллисон Джереми 7 7
Смирнов Алексей 268 7
Новодворский Алексей 114 7
Трандин Сергей 114 5
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 234 4
Синельников Евгений 9 3
Анисимов Александр 18 3
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Smith Brad - Смит Брэд 103 3
Антонов Дмитрий 8 2
Хомутов Дмитрий 60 2
Гребнев Егор 41 2
Сорокин Дмитрий 62 2
Рамендик Михаил 19 2
Гущин Сергей 19 2
Осипов Павел 4 2
Кадомский Вячеслав 101 2
White Jeremy - Уайт Джереми 3 2
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