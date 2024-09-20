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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.09.2024
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Okkam и «МТС Ads» запустили сервис медиапланирования Samba
Группа компаний Okkam запустила сервис медиапланирования Samba. Продукт адресован представителям малого и среднего бизнеса, а также небольшим рекламным агентствам, для которых традиционно были закрыты большие бюджеты ТВ, радио или наружной рекламы. Н
|21.12.2023
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Как выбрать между FreeIPA и Samba для управления доменом Linux
у которых разработчики подходили очень тщательно. Одним из наиболее сложных решений был выбор между Samba AD и FreeIPA. Следует понимать, что служба Samba AD создавалась для интеграции с
|02.02.2022
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«Дыра» в Samba позволяет злоумышленникам выполнять любой код под правами администратора
Root всех зол Разработчики пакета Samba устранили критическую уязвимость, которая позволяла злоумышленникам запускать на серверах произвольный код удалённо с правами уровня Root (суперпользователя). Samba - это пакет про
|13.09.2019
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«Почти критическая» уязвимость в Samba год оставалась невыявленной и незаделанной
Годовалая дыра Около года в популярном кроссплатформенном программном пакете Samba, с помощью которого можно обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных ОС по протоколу SMB/CIFS, сохранялась уязвимость. При определенных условиях она позволяла обходить ограничен
|26.05.2017
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Все дистрибутивы Linux под ударом: В Samba найдена многолетняя «дыра»
Уязвимость в SambaВ серверной части популярного пакета ПО Samba найдена «дыра», просуществовавшая в нем около семь лет. Уязвимость, получившая название
|21.11.2011
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Microsoft присоединилась к разработке Samba
Несмотря на то, что Microsoft уже поддерживала Open Source-проекты в рамках CodePlex и принимала участие в разработке Python, PHP и Drupal CMS, сотрудничество с Samba стало неожиданностью для сообщества, так как проект считается давним конкурентом компании. Samba представляет собой набор программ для обеспечения интероперабельности с компьютерам
|11.07.2008
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Вышла Samba 3.0.31
Разработчики Samba выпустили релиз 3.0.31 своего пакета для работы с SMB/CIFS-сетями, содержащий исправлен
|02.07.2008
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Samba 3.2.0 перешла на GPL v3
Вышла очередная версия пакета для интеграции с Windows-сетями Samba. Среди наиболее важных изменений, реализованных в версии 3.2.0, можно отметить: анонсир
|30.05.2008
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Вышла Samba 3.0.30 с исправлением критической ошибки
Разработчики Samba выпустили обновленную версию 3.0.30 своего пакета, исправляющую критическую уязвимость (CVE—2008—1105), которая позволяла злоумышленнику выполнить произвольный код на целевой системе. Адм
|21.12.2007
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Проект Samba получил доступ к документации по протоколам Microsoft
г. некоммерческая организация Protocol Freedom Information Foundation (PFIF), созданная Центром Software Freedom Law, подписала соглашение с корпорацией Microsoft о предоставлении участникам проекта Samba доступа к документации по протоколам Microsoft, необходимой для взаимодействия с продуктами Microsoft Windows для серверов рабочих групп. Напомним, что по решению Европейской комиссии по
|10.07.2007
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Samba сменила лицензию: теперь GPLv3
Samba Team объявляет о том, что все следующие версии Samba выйдут под лицензиями GPLv3 и LGPLv3. Поясним, что GPLv3 является обновленной версией л
|01.06.2007
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Samba подвергает риску Mac OS X: уязвимость
ловых систем и принтеров, подвергает опасности Mac OS X, предупреждает Symantec. Apple не обновляла Samba в составе пакета Mac OS X с 2005 года. К ошибкам переполнения «кучи» памяти (области ди
|15.05.2007
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Обновление Samba: закрыто 3 уязвимости
Проект Samba выпустил новую версию, 3.0.25, своего одноимённого продукта с открытым кодом для сопряжения файловых систем и принтеров Windows и других операционных систем. В программе устранены 3 уязви
|07.12.2006
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Вышла новая версия "Антивируса Касперского для Samba Server"
ля антивирусной защиты корпоративных сетей на базе Linux и FreeBSD - "Антивирус Касперского 5.5 для Samba Server". "Антивирус Касперского для Samba Server" представляет собой решение для
|13.01.2004
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Вышел "Антивирус Касперского" 5.0 для Samba Server
представляет новый продукт пятой серии средств антивирусной защиты "Антивирус Касперского" 5.0 для Samba Server. Он представляет собой решение для комплексной антивирусной защиты файловых S
|22.08.2003
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Разработчики ПО с открытым кодом обвиняют SCO в двуличии
Разработчик открытого программного обеспечения Samba обвинил SCO Group в лицемерии и пустых нападках на лицензию GPL (General Purpose Licenc
|09.04.2003
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В Samba найдена дыра восьмилетней давности
Специалисты по информационной безопасности обнаружили вторую за последние несколько недель уязвимость в программе Samba - разработке с открытым исходным кодом, позволяющей совместное использование директорий и файлов Windows с Unix и Linux систем. Несмотря на доступность исходников, "дыра" существовала в с
Samba DC и организации, системы, технологии, персоны:
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