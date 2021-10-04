Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Walmart
Wal-Mart Stores
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 152, упоминаний - 201
Walmart упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 37
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 26
|Microsoft Corporation 11077 25
|Google LLC 7148 23
|Best Buy 111 20
|Facebook 3765 16
|SAP SE 3212 10
|Yandex - Яндекс 4101 10
|IBM 3539 9
|VK - Mail.ru Group 2483 8
|Oracle Corporation 3344 8
|HP Inc. 2909 7
|Alibaba Group 298 7
|Twitter 2204 7
|AT&T Inc 556 6
|Intel Corporation 4175 5
|LG Electronics 1847 5
|Cisco Systems 2040 4
|Dell EMC 2400 4
|Sony 2362 4
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
|Nvidia Corp 2019 4
|PayPal 441 4
|Deloitte - Делойт 186 3
|1С 3738 3
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
|ByteDance 16 3
|Acer Group 1363 3
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 3
|Perimetrix 271 3
|Alphabet 74 3
|Accenture - Аксенчер 531 2
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 2
|Oracle Sun Microsystems 391 2
|McKinsey & Company 121 2
|Samsung Electronics 5666 2
|Корус Консалтинг ГК 805 2
|1С-Битрикс 345 2
|NPD Group 81 10
|Gartner 2190 9
|IDC - International Data Corporation 2718 5
|Fortune Global 500 160 4
|CNews Analytics 1988 4
|Piper Jaffray 65 3
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
|Forrester Research 385 2
|Frost & Sullivan 101 2
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
|Juniper Research 278 1
|eMarketer 77 1
|IHS iSuppli 274 1
|NPD DisplaySearch 195 1
|Net Applications 109 1
|Forbes Global 2000 15 1
|Market Strategies International 7 1
|Orbis Research 4 1
|ABI Research 181 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Coresight Research 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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