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Walmart Wal-Mart Stores

Walmart - Wal-Mart Stores

СОБЫТИЯ

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28.08.2020 На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель

Новый потенциальный владелец TikTok Американский ритейлер Walmart заявил о своей заинтересованности в приобретении бизнеса китайского видеосервиса TikTok в США. По информации канала CNBC, он не станет конкурировать в этом плане с Microsoft, которая на
12.11.2012 NCR установит 10 тыс. терминалов самообслуживания в 1,2 тыс. торговых центров Walmart

самообслуживания, объявила об увеличении количества терминалов самообслуживания в торговых центрах Walmart. В частности, NCR планирует установить 10 тыс. терминалов самообслуживания более чем

17.08.2012 Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet

Консорциум из 14 ведущих ритейлеров США объявил о формировании консорциума, целью которого будет разработка единой платформы мобильных платежей. В группу вошли такие компании, как Wal-Mart, BestBuy, Тarget, 7-Eleven. Инициатива получила название MerchantCustomerExchange (MCX). Cейчас участники ведут поиски CEO, который возглавит новую организацию и займется разработкой ц
12.03.2012 Wal-Mart купила приложение Social Calendar для Facebook

Крупнейший в мире оффлайн-ритейлер компания Wal-Mart Stores объявила о том, что приобрела фирму Newput Corporation, разработчика приложен
13.05.2011 Wal-Mart купит долю в китайском онлайн-ритейлере Yihaodian

Компания Wal-Mart, крупнейший в мире ритейлер, объявила о том, что планирует приобрести миноритарную долю в китайской компании электронной коммерции Yihaodian, увеличивая свои активы на рынке Китая. Фин
26.04.2011 Сеть Walmart запустила продуктовый онлайн-магазин

Компания Walmart, крупнейшая сеть розничных магазинов в США, начала тестирование своего нового онлайн-
19.04.2011 Wal-Mart купил разработчика социальной медиаплатформы Kosmix за $300 млн

Компания Wal-Mart, крупнейший ритейлер в США, объявила о приобретении фирмы Kosmix, разработчиков платформы, с помощью которой пользователи могут организовывать контент в социальных сетях. Как сообщает

25.02.2010 Wal-Mart купил видеосервис Vudu

Американский ритейл-гигант Wal-Mart объявил о том, что достиг соглашения о приобретении Vudu, сервиса потокового показа фильмов в Сети. Финансовые условия сделки не разглашаются, но сумма, заплаченная Wal-Mart, до
12.05.2009 Масштабная утечка в Wal-Mart оставалась незамеченной в течение двух лет

Во второй половине апреля стало известно о масштабной утечке из крупнейшей сети розничных магазинов Wal-Mart, случившейся еще в июле 2007 г. В руки американских журналистов попало письмо, в котором представители Wal-Mart оповещают властей штата Иллинойс об инциденте, в котором пострада
10.04.2009 Wal-Mart поменял цены на музыку вслед за iTunes

Следом за онлайн-магазином iTunes, который изменил цены на музыку во вторник, 7 апреля, свою ценовую политику по отношению к аудиоконтенту также поменяла и сеть магазинов Wal-Mart. В Wal-Mart треки теперь продаются по цене $1,24, $0,94 и $0,64. По словам представителей компании, они поменяли цены из-за «новых условий музыкальной индустрии», сообщает АР. Р
17.12.2008 Wal-Mart осваивает солнечную энергию

Крупная розничная сеть Wal-Mart и корпорация SunPower, производящая солнечные элементы и панели, объявили об установке солнечной энергосистемы мощностью 554 кВатт в магазине Wal-Mart, расположенном в г. Ханфор
09.12.2008 Wal-Mart приступит к продажам iPhone до конца года

Крупнейшая в мире розничная сеть Wal-Mart приступит к продажам Apple iPhone до конца текущего месяца, сообщает Reuters со ссылкой на ее сотрудников. По их словам, продажи смартфона начнутся в течение одной, максимум двух недел
29.10.2008 Wal-Mart будет продавать T-Mobile G1

Крупная розничная сеть Wal-Mart планирует продавать в своих магазинах смартфон T-Mobile G1, работающий под управлением операционной системы Google Android, сообщает Reuters. Цена аппарата, как заявили в компании, буд
20.10.2008 Работники Wal-Mart смогут ругать своих работодателей на специальном сайте

Независимое издание Wal-Mart Watch, которое пишет о негативном влиянии сети магазинов Wal-Mart на американское общество, запустило новый веб-сайт walmartspeakout.com. На этом ресурсе бывшие и нынешние сотру
26.09.2008 Wal-Mart запустил онлайн-магазин в Бразилии

Крупная сеть магазинов Wal-Mart начала экспансию на рынок электронной коммерции Бразилии, запустив в этой стране свой первый онлайн-магазин. По словам представителей Wal-Mart, запуск онлайн-магазина является е
26.09.2008 Wal-Mart начала продажу идентификационных бирок Smart-i-tag

именно - идентификационная бирка, успешно зарекомендовавший себя в качестве надежного средства противокражной защиты багажа, стал доступен широкому кругу пользователей. Так, крупнейшая торговая сеть Wal-Mart начала продажу бирок Smart-i-tag по всей стране, сообщает PRNewswire. В отличие от традиционных идентификационных бирок, продукт Smart-i-tag не содержит никакой приватной информации вл
24.09.2008 Как ИТ превратили Wal-Mart в империю

Газета The New York Times назвала бизнес-подход Wal-Mart "самыми эффективными и выгодными отношениями между технологией, организацией работы и новой формой рынка". Умение найти революционное ИТ-решение и вписать его в бизнес-процессы компани
31.07.2008 Wal-Mart внедрит решение Oracle BI Suite EE Plus

Корпорация Oracle сообщила о том, что компания Wal-Mart выбрала решение Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (Oracle BI Suite EE Plus) для построения полномасштабной аналитической системы, учитывающей все аспекты деяте
14.07.2008 Инсайдеры из Арканзаса получали подарочные карты WalMart

ного отделения медицинской организации Baptist Health Тамару Хилл (Tamara Hill). По данным полиции, женщина использовала персональные сведения клиентов Baptist Health для приобретения подарочных карт WalMart и дальнейшей покупки различных товаров по этим картам. По сведениям аналитического центра компании Perimetrix, при обыске в доме Хилл были найдены персональные сведения 24 человек в вид
05.06.2008 Yahoo и Wal-Mart заключили рекламное соглашение

Компания Yahoo и сеть популярных магазинов Wal-Mart подписали соглашение о сотрудничестве в сфере онлайн-рекламы. Согласно условиям согл
04.04.2008 iTunes обогнал Wal-Mart по продажам музыки в США

Музыкальный онлайн-магазин iTunes компании Apple в феврале 2008 г. обогнал по популярности сеть Wal-Mart и стал самым крупным распространителем музыки в США, говорится в новом отчете NPD Group. На третьем месте среди музыкальных магазинов в рейтинге NPD Group находится Best Buy, сообщает

04.02.2008 Wal-Mart начал предлагать интернет-услуги для малого бизнеса

Компания Wal-Mart, крупнейшая торговая сеть, через свое подразделение Sam's Club начала предоставлять интернет-услуги по продвижению и оптимизации сайтов (SEO-оптимизация) для малого бизнеса. Так, за $2
28.12.2007 Wal-Mart закрыл свой сервис по скачиванию фильмов

Компания Wal-Mart, крупнейшая торговая сеть, закрыла свой сервис Video Download, на котором пользователи могли приобретать и скачивать фильмы. Данный сервис был запущен в феврале 2007 г., сообщает TechC
18.10.2007 Главой NetShops стал бывший президент Walmart

ной коммерции, назначил Картера Каста (Carter Cast), бывшего президента и исполнительного директора Walmart.com, своим новым CEO. Картер Каст ранее также являлся руководителем стартапа Blue Nil
22.08.2007 Wal-Mart начал продавать музыку без DRM

Сеть магазинов Wal-Mart начала продавать музыкальные записи без DRM (защиты от копирования) на своем сайте, сообщает Reuters. Один трек без DRM стоит $0,94, а музыку для продажи Wal-Mart предоставляют

17.05.2007 Skype «поборется» с VoIP: сделка с Wal-Mart

Чтобы противостоять набирающему популярность телефонному сервису VoIP, Skype заключила сделку с сетью магазинов Wal-Mart на этой неделе. Согласно договоренностям, около 1 800 магазинов сети Wal-Mart в США будут осуществлять продажу сертифицированного оборудования Skype, включая наушники, веб-камер
23.04.2007 Wal-Mart ударит по ценам на Blu-ray

Крупнейший в мире поставщик широкого перечня товаров, корпорация Wal-Mart, планирует закупить более 2 млн. HD DVD-плееров с последующей розничной продажей устройств по цене в пределе $300, сообщает DailyTech. Плееры будут собраны китайской корпорацией Great

20.04.2007 Супермаркет WalMart начинает производство HD-DVD-плееров

По сообщениям некоторых китайских агентств, знаменитая сеть супермаркетов WalMart разместила заказ на производство 2 млн. HD-DVD-плееров, которые будут продаваться под маркой WalMart. Подрядчик - компания Fuh Yuan.
18.04.2007 Сотрудник Wal-Mart уволен за превышения полномочий

Брюс Габбард (Bruce Gabbard), бывший сотрудник Wal-Mart Store, был уволен в прошлом месяце за превышение служебных полномочий и прослушивание телефонных звонков репортера New York Times. Подразделение, в котором работал Габбард, предназначе
06.02.2007 Wal-Mart откроет цифровую продажу видео

по предварительному заказу до выпуска и в первую неделю проката, и $14,99 — позднее. Старые фильмы Wal-Mart предложит по цене от $7,50, против фиксированной $9,99 у iTunes. Но ассортимент онла
26.12.2006 Показам Yahoo помешал AJAX

сто с 73,8 млн. 7-е и 8-е места занимают соответственно Ask Network (54,5 млн) и Amazon (52,6 млн). Wal-Mart попал на 9-е место с 43 млн. Отметим, что Google, как и Yahoo активно использует AJA
26.09.2006 Wal-Mart не угрожал онлайновым продавцам фильмов

. «Клиенты хотят смотреть фильмы и делать выбор, где и как это делать, — сказала представитель Wal-Mart. — Мы признаем право на существование действующих и потенциальных поставщиков э
20.07.2006 Wal-Mart запустил проект для подростков

Ритейлер Wal-Mart запустил подобие социальной сети — проект Hub для подростков. Для регистрации в проекте подросткам требуется согласие родителей. На сайте нельзя публиковать без согласия правообла
08.08.2005 В Microsoft назначен директор по операциям

м стал Кевин Тернер (Kevin Turner), бывший исполнительный директор подразделения сети супермаркетов Wal-Mart Stores. Он вступит в должность с первой недели сентября. Тернер будет отвечать за пр
17.06.2005 Топ-менеждер eBay ушел в Walmart.com

Картер Каст (Carter Cast), стоявший у истоков электронного филиала сети супермаркетов Walmart, Walmart.com, возвращается в компанию спустя 4 месяца работы в eBay. Он займет
24.12.2004 Розничные сети внедряют радиоэтикетки

В крупнейшей в мире сети супермаркетов Wal-Mart с января 2005 г. начнется использование радиочастотных этикеток (RFID). Такие компании, как Gillette, Kraft Foods и Procter & Gamble истратили совместно $250 млн. на радиочастотные эти
24.12.2004 Розничные сети внедряют радиоэтикетки

В крупнейшей в мире сети супермаркетов Wal-Mart с января 2005 г. начнется использование радиочастотных этикеток (RFID). Такие компании, как Gillette, Kraft Foods и Procter & Gamble истратили совместно $250 млн. на радиочастотные эти
22.12.2004 Wal-Mart распродает дешевые ноутбуки

Сеть супермаркетов Wal-Mart начала предрождественские распродажи дешевых ноутбуков в своем онлайновом магазине W
24.03.2004 Wal-Mart открыл музыкальный онлайн-магазин

Крупнейшая в мире сеть розничных магазинов Wal-Mart во вторник, 23 марта, официально объявила об открытии онлайнового музыкального магазина, тестирование которого началось в декабре 2003 года. Клиенты Wal-Mart теперь смогут скача
17.07.2002 Wal-Mart начинает продавать компьютеры без предустановленной Windows

ux стоят от $391 (с тактовой частотой 900 Мгц) до $648 (Pentium 4, 2 Ггц, CD-RW). Также появились в продаже компьютеры с предустановленной ОС Lindows, основанной на системе Linux. По мнению экспертов Wal-Mart, компьютеры с Lindows представляют собой хорошую и относительно недорогую альтернативу для компьютеров с Microsoft Windows, сильно прибавляющих в цене именно за счет операционной систе

Публикаций - 405, упоминаний - 439

Walmart и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 108
Microsoft Corporation 25775 100
Apple Inc 13156 61
Best Buy 223 48
Intel Corporation 12811 47
Oracle Corporation 7074 47
Cisco Systems 5372 44
Google LLC 12690 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 35
HP - Hewlett-Packard 3662 35
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 30
Dell EMC 5180 28
SAP SE 5601 27
Dell Technologies - Dell Computer 2219 25
Yahoo! 3726 24
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Applied Materials 305 19
Sony 6739 18
Yandex - Яндекс 9216 15
Toshiba Corporation 2980 14
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
AOL Inc - America Online 1883 12
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 11
X Corp - Twitter 2938 10
HP Inc. 5883 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
AT&T Inc 1726 10
Lenovo Motorola 3566 10
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 10
Nvidia Corp 4002 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 8
Oracle Siebel Systems 519 8
JDSU - JDS Uniphase 219 8
Samsung Electronics 11065 8
Alibaba Group 473 7
9594 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 52
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 41
eBay Inc 1640 30
Tesco 84 29
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
Merrill Lynch 454 16
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 12
Walt Disney Company 647 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 11
United Colors of Benetton 39 11
Costco Wholesale Corporation 30 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 10
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 10
Prada 58 10
The Home Depot Inc 66 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
X5 Group - Перекрёсток 640 9
Delta Air Lines - авиакомпания 90 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Bank of America - Банк Америки 271 8
SoftBank Group 284 8
Michelin - Мишлен 36 8
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 7
Carrefour 23 6
Coca-Cola Company 261 6
Berkshire Hathaway 34 6
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 6
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 6
Cowen - SG Cowen 66 6
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 6
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 2
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 4
Ассоциация менеджеров 107 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Open Data Initiative 1 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OpenChain 1 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 70
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 29
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 25
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 23
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 22
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 22
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 21
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Apple iTunes Store 1118 32
Microsoft Windows 2000 8678 19
Apple iPhone 6 4861 18
Microsoft Windows 16882 17
Apple iPod 1553 12
Google Android 15244 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Linux OS 11533 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
Procter&Gamble - Gillette 38 10
Apple iOS 8583 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple iPad 4012 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
Oracle PeopleSoft 426 7
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Microsoft Office 4170 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Apple - App Store 3109 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Myspace - социальная сеть 640 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 4
Amazon Go 11 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 4
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 4
OpenAI - ChatGPT 720 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 15
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 9
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 9
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 7
Walton Sam - Уолтон Сэм 7 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Allen Paul - Аллен Пол 125 5
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 5
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 5
Хасис Лев 105 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 4
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 4
Smalls Tim - Смоллс Тим 4 4
Crupnick Russ - Крупник Расс 6 4
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 4
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Porter David - Портер Дэвид 7 4
Греф Герман 485 3
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Япония 13807 31
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США - Калифорния 4829 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 15
Канада 5082 15
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Индия - Bharat 5870 14
Ирак - Республика 709 14
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NYT - The New York Times 1100 7
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
Moscow Creative Week 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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