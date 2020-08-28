Walmart - Wal-Mart Stores

На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель Новый потенциальный владелец TikTok Американский ритейлер Walmart заявил о своей заинтересованности в приобретении бизнеса китайского видеосервиса TikTok в США. По информации канала CNBC, он не станет конкурировать в этом плане с Microsoft, которая на

NCR установит 10 тыс. терминалов самообслуживания в 1,2 тыс. торговых центров Walmart самообслуживания, объявила об увеличении количества терминалов самообслуживания в торговых центрах Walmart. В частности, NCR планирует установить 10 тыс. терминалов самообслуживания более чем

Wal-Mart и Best Buy создают конкурента Google Wallet Консорциум из 14 ведущих ритейлеров США объявил о формировании консорциума, целью которого будет разработка единой платформы мобильных платежей. В группу вошли такие компании, как Wal-Mart, BestBuy, Тarget, 7-Eleven. Инициатива получила название MerchantCustomerExchange (MCX). Cейчас участники ведут поиски CEO, который возглавит новую организацию и займется разработкой ц

Wal-Mart купила приложение Social Calendar для Facebook Крупнейший в мире оффлайн-ритейлер компания Wal-Mart Stores объявила о том, что приобрела фирму Newput Corporation, разработчика приложен

Wal-Mart купит долю в китайском онлайн-ритейлере Yihaodian Компания Wal-Mart, крупнейший в мире ритейлер, объявила о том, что планирует приобрести миноритарную долю в китайской компании электронной коммерции Yihaodian, увеличивая свои активы на рынке Китая. Фин

Сеть Walmart запустила продуктовый онлайн-магазин Компания Walmart, крупнейшая сеть розничных магазинов в США, начала тестирование своего нового онлайн-

Wal-Mart купил разработчика социальной медиаплатформы Kosmix за $300 млн Компания Wal-Mart, крупнейший ритейлер в США, объявила о приобретении фирмы Kosmix, разработчиков платформы, с помощью которой пользователи могут организовывать контент в социальных сетях. Как сообщает

Wal-Mart купил видеосервис Vudu Американский ритейл-гигант Wal-Mart объявил о том, что достиг соглашения о приобретении Vudu, сервиса потокового показа фильмов в Сети. Финансовые условия сделки не разглашаются, но сумма, заплаченная Wal-Mart, до

Масштабная утечка в Wal-Mart оставалась незамеченной в течение двух лет Во второй половине апреля стало известно о масштабной утечке из крупнейшей сети розничных магазинов Wal-Mart, случившейся еще в июле 2007 г. В руки американских журналистов попало письмо, в котором представители Wal-Mart оповещают властей штата Иллинойс об инциденте, в котором пострада

Wal-Mart поменял цены на музыку вслед за iTunes Следом за онлайн-магазином iTunes, который изменил цены на музыку во вторник, 7 апреля, свою ценовую политику по отношению к аудиоконтенту также поменяла и сеть магазинов Wal-Mart. В Wal-Mart треки теперь продаются по цене $1,24, $0,94 и $0,64. По словам представителей компании, они поменяли цены из-за «новых условий музыкальной индустрии», сообщает АР. Р

Wal-Mart осваивает солнечную энергию Крупная розничная сеть Wal-Mart и корпорация SunPower, производящая солнечные элементы и панели, объявили об установке солнечной энергосистемы мощностью 554 кВатт в магазине Wal-Mart, расположенном в г. Ханфор

Wal-Mart приступит к продажам iPhone до конца года Крупнейшая в мире розничная сеть Wal-Mart приступит к продажам Apple iPhone до конца текущего месяца, сообщает Reuters со ссылкой на ее сотрудников. По их словам, продажи смартфона начнутся в течение одной, максимум двух недел

Wal-Mart будет продавать T-Mobile G1 Крупная розничная сеть Wal-Mart планирует продавать в своих магазинах смартфон T-Mobile G1, работающий под управлением операционной системы Google Android, сообщает Reuters. Цена аппарата, как заявили в компании, буд

Работники Wal-Mart смогут ругать своих работодателей на специальном сайте Независимое издание Wal-Mart Watch, которое пишет о негативном влиянии сети магазинов Wal-Mart на американское общество, запустило новый веб-сайт walmartspeakout.com. На этом ресурсе бывшие и нынешние сотру

Wal-Mart запустил онлайн-магазин в Бразилии Крупная сеть магазинов Wal-Mart начала экспансию на рынок электронной коммерции Бразилии, запустив в этой стране свой первый онлайн-магазин. По словам представителей Wal-Mart, запуск онлайн-магазина является е

Wal-Mart начала продажу идентификационных бирок Smart-i-tag именно - идентификационная бирка, успешно зарекомендовавший себя в качестве надежного средства противокражной защиты багажа, стал доступен широкому кругу пользователей. Так, крупнейшая торговая сеть Wal-Mart начала продажу бирок Smart-i-tag по всей стране, сообщает PRNewswire. В отличие от традиционных идентификационных бирок, продукт Smart-i-tag не содержит никакой приватной информации вл

Как ИТ превратили Wal-Mart в империю Газета The New York Times назвала бизнес-подход Wal-Mart "самыми эффективными и выгодными отношениями между технологией, организацией работы и новой формой рынка". Умение найти революционное ИТ-решение и вписать его в бизнес-процессы компани

Wal-Mart внедрит решение Oracle BI Suite EE Plus Корпорация Oracle сообщила о том, что компания Wal-Mart выбрала решение Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus (Oracle BI Suite EE Plus) для построения полномасштабной аналитической системы, учитывающей все аспекты деяте

Инсайдеры из Арканзаса получали подарочные карты WalMart ного отделения медицинской организации Baptist Health Тамару Хилл (Tamara Hill). По данным полиции, женщина использовала персональные сведения клиентов Baptist Health для приобретения подарочных карт WalMart и дальнейшей покупки различных товаров по этим картам. По сведениям аналитического центра компании Perimetrix, при обыске в доме Хилл были найдены персональные сведения 24 человек в вид

Yahoo и Wal-Mart заключили рекламное соглашение Компания Yahoo и сеть популярных магазинов Wal-Mart подписали соглашение о сотрудничестве в сфере онлайн-рекламы. Согласно условиям согл

iTunes обогнал Wal-Mart по продажам музыки в США Музыкальный онлайн-магазин iTunes компании Apple в феврале 2008 г. обогнал по популярности сеть Wal-Mart и стал самым крупным распространителем музыки в США, говорится в новом отчете NPD Group. На третьем месте среди музыкальных магазинов в рейтинге NPD Group находится Best Buy, сообщает

Wal-Mart начал предлагать интернет-услуги для малого бизнеса Компания Wal-Mart, крупнейшая торговая сеть, через свое подразделение Sam's Club начала предоставлять интернет-услуги по продвижению и оптимизации сайтов (SEO-оптимизация) для малого бизнеса. Так, за $2

Wal-Mart закрыл свой сервис по скачиванию фильмов Компания Wal-Mart, крупнейшая торговая сеть, закрыла свой сервис Video Download, на котором пользователи могли приобретать и скачивать фильмы. Данный сервис был запущен в феврале 2007 г., сообщает TechC

Главой NetShops стал бывший президент Walmart ной коммерции, назначил Картера Каста (Carter Cast), бывшего президента и исполнительного директора Walmart.com, своим новым CEO. Картер Каст ранее также являлся руководителем стартапа Blue Nil

Wal-Mart начал продавать музыку без DRM Сеть магазинов Wal-Mart начала продавать музыкальные записи без DRM (защиты от копирования) на своем сайте, сообщает Reuters. Один трек без DRM стоит $0,94, а музыку для продажи Wal-Mart предоставляют

Skype «поборется» с VoIP: сделка с Wal-Mart Чтобы противостоять набирающему популярность телефонному сервису VoIP, Skype заключила сделку с сетью магазинов Wal-Mart на этой неделе. Согласно договоренностям, около 1 800 магазинов сети Wal-Mart в США будут осуществлять продажу сертифицированного оборудования Skype, включая наушники, веб-камер

Wal-Mart ударит по ценам на Blu-ray Крупнейший в мире поставщик широкого перечня товаров, корпорация Wal-Mart, планирует закупить более 2 млн. HD DVD-плееров с последующей розничной продажей устройств по цене в пределе $300, сообщает DailyTech. Плееры будут собраны китайской корпорацией Great

Супермаркет WalMart начинает производство HD-DVD-плееров По сообщениям некоторых китайских агентств, знаменитая сеть супермаркетов WalMart разместила заказ на производство 2 млн. HD-DVD-плееров, которые будут продаваться под маркой WalMart. Подрядчик - компания Fuh Yuan.

Сотрудник Wal-Mart уволен за превышения полномочий Брюс Габбард (Bruce Gabbard), бывший сотрудник Wal-Mart Store, был уволен в прошлом месяце за превышение служебных полномочий и прослушивание телефонных звонков репортера New York Times. Подразделение, в котором работал Габбард, предназначе

Wal-Mart откроет цифровую продажу видео по предварительному заказу до выпуска и в первую неделю проката, и $14,99 — позднее. Старые фильмы Wal-Mart предложит по цене от $7,50, против фиксированной $9,99 у iTunes. Но ассортимент онла

Показам Yahoo помешал AJAX сто с 73,8 млн. 7-е и 8-е места занимают соответственно Ask Network (54,5 млн) и Amazon (52,6 млн). Wal-Mart попал на 9-е место с 43 млн. Отметим, что Google, как и Yahoo активно использует AJA

Wal-Mart не угрожал онлайновым продавцам фильмов . «Клиенты хотят смотреть фильмы и делать выбор, где и как это делать, — сказала представитель Wal-Mart. — Мы признаем право на существование действующих и потенциальных поставщиков э

Wal-Mart запустил проект для подростков Ритейлер Wal-Mart запустил подобие социальной сети — проект Hub для подростков. Для регистрации в проекте подросткам требуется согласие родителей. На сайте нельзя публиковать без согласия правообла

В Microsoft назначен директор по операциям м стал Кевин Тернер (Kevin Turner), бывший исполнительный директор подразделения сети супермаркетов Wal-Mart Stores. Он вступит в должность с первой недели сентября. Тернер будет отвечать за пр

Топ-менеждер eBay ушел в Walmart.com Картер Каст (Carter Cast), стоявший у истоков электронного филиала сети супермаркетов Walmart, Walmart.com, возвращается в компанию спустя 4 месяца работы в eBay. Он займет

Розничные сети внедряют радиоэтикетки В крупнейшей в мире сети супермаркетов Wal-Mart с января 2005 г. начнется использование радиочастотных этикеток (RFID). Такие компании, как Gillette, Kraft Foods и Procter & Gamble истратили совместно $250 млн. на радиочастотные эти

Розничные сети внедряют радиоэтикетки В крупнейшей в мире сети супермаркетов Wal-Mart с января 2005 г. начнется использование радиочастотных этикеток (RFID). Такие компании, как Gillette, Kraft Foods и Procter & Gamble истратили совместно $250 млн. на радиочастотные эти

Wal-Mart распродает дешевые ноутбуки Сеть супермаркетов Wal-Mart начала предрождественские распродажи дешевых ноутбуков в своем онлайновом магазине W

Wal-Mart открыл музыкальный онлайн-магазин Крупнейшая в мире сеть розничных магазинов Wal-Mart во вторник, 23 марта, официально объявила об открытии онлайнового музыкального магазина, тестирование которого началось в декабре 2003 года. Клиенты Wal-Mart теперь смогут скача