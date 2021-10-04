Walmart - Wal-Mart Stores

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Walmart
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04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
08.09.2021 СДЭК перешел на бесконтактное обслуживание с помощью OMNIC 1
29.07.2021 Bi.Zone обнаружила всплеск мошенничеств с подменой счетов и реквизитов компаний 1
20.07.2021 Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
02.03.2021 Citrix завершила сделку по приобретению Wrike 1
10.02.2021 diHouse стала официальным дистрибьютором аксессуаров для смартфонов Rokform 1
26.01.2021 Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео 1
26.11.2020 Accenture поможет взаимодействию стартапов и большого бизнеса 1
16.11.2020 85% компаний по всему миру ускорили автоматизацию из-за пандемии 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 2
14.09.2020 Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента 2
28.08.2020 На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель 4
15.07.2020 Россияне заняли второе место в международном конкурсе по прогнозированию 2
23.06.2020 «Мэйнфреймы навсегда». Почему проекты их замены часто заканчиваются неудачно 1
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
13.01.2020 Розница и искусственный интеллект: можно ли преодолеть кризис? 1
29.07.2019 Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» 1
10.04.2019 Толпа под лупой: как бизнес и государство используют видеонаблюдение 1
02.04.2019 Фабрисио Гранжа, X5 Retail Group, – о будущем ритейла и проблемах ИТ-рынка 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1
21.12.2018 Из умных теплиц – на умные прилавки: как цифровизируется агропром 1
27.09.2018 Adobe, Microsoft и SAP объявили о старте совместной инициативы Open Data Initiative 1
22.08.2018 Автоматизированные спецы: кого в «умных» городах могут заменить технологии? 1
20.08.2018 Вытеснение человека. Искусственный интеллект в бизнесе будущего 1
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1
26.12.2017 Criteo назвала 8 ключевых маркетинговых трендов 2018 года в e-commerce 1
11.09.2017 Крупнейшая торговая сеть США прекратила продавать ПО «Касперского» 2
07.08.2017 Рынок стартапов в стагнации: Из-за Трампа никто не покупает дорогие компании 1
26.03.2017 Российский ритейл переходит на онлайн-кассы и тестирует блокчейн 1
17.01.2017 App Annie представила отчет по рынку мобильных приложений за 2016 год 1
13.12.2016 Победит ли реальный бизнес ИТ-моду? Мнение скептика 2
24.10.2016 Вид со спутника: как геоаналитика помогает искать места для торговых точек 1
14.12.2015 Названы главные пожиратели батареи и ОЗУ в устройствах на Android 1
26.11.2015 Frost & Sullivan назвал 5 актуальных технологических тенденций 2016 г. 1
11.06.2015 Intel втайне готовит масштабное сокращение штата 1

Публикаций - 152, упоминаний - 201

Walmart упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Amazon Inc - Amazon.com 1471 37
Apple Inc - Эппл Рус 7701 26
Microsoft Corporation 11077 25
Google LLC 7148 23
Best Buy 111 20
Facebook 3765 16
SAP SE 3212 10
Yandex - Яндекс 4101 10
IBM 3539 9
VK - Mail.ru Group 2483 8
Oracle Corporation 3344 8
HP Inc. 2909 7
Alibaba Group 298 7
Twitter 2204 7
AT&T Inc 556 6
Intel Corporation 4175 5
LG Electronics 1847 5
Cisco Systems 2040 4
Dell EMC 2400 4
Sony 2362 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
Nvidia Corp 2019 4
PayPal 441 4
Deloitte - Делойт 186 3
3738 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
ByteDance 16 3
Acer Group 1363 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 3
Perimetrix 271 3
Alphabet 74 3
Accenture - Аксенчер 531 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 2
Oracle Sun Microsystems 391 2
McKinsey & Company 121 2
Samsung Electronics 5666 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
1С-Битрикс 345 2
X5 Group 599 12
X5 Group - Пятерочка 559 12
eBay Inc 529 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 5
Wells Fargo 28 4
Carrefour 14 4
Auchan Holding - Ашан 148 4
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 4
SoftBank Group 101 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 4
Газпром нефть 382 3
Альфа-Банк 1123 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
DST Global 165 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
О’Кей - Сеть магазинов 60 3
Почта России ПАО 1572 3
Western Union 86 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
DHL Express 82 3
Ford 173 2
Qiwi 783 2
Утконос 99 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 2
BMW 249 2
Visa International 1345 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Комус 25 2
IKEA - ИКЕА 81 2
DB Schenker - Шенкер АО 11 2
Adidas 94 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
Связной ГК 878 2
Capital One 15 2
Почта Банк 289 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Белый Ветер 54 2
Sequoia Capital 81 2
Unilever - Юнилевер Русь 55 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Президент США 105 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Роснано 456 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Правительство Москвы 653 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2203 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Linux Foundation 157 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Open Data Initiative 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
OpenChain 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 19
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
Big Data - Большие данные 1136 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
DDR - Double data rate 1068 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
Google Android-приложения и разработчики 236 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Умные платформы 497 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Smart shelves - Умные полки (RFID) 8 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
Apple iTunes Store 571 13
Google Android 10751 8
Google YouTube - Видеохостинг 1715 7
WhatsApp Messenger 654 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 5
Apple - App Store 2198 4
Nvidia GeForce GTX 2062 4
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows 10 6635 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 779 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Snapchat 89 3
Rakuten Viber 429 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple iPad 3263 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
ByteDance Douyin 5 3
ByteDance TikTok 95 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 2
Microsoft Windows 8 1228 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Skype 1467 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Amazon Go 7 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 61 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2131 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Amazon Echo 49 2
Microsoft Office 1939 2
Adobe Flash 359 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple iPod 556 2
Omni - криптовалюта 19 2
IBM Watson 105 2
WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 91 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Steve Jobs - Стив Джобс 706 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Греф Герман 205 3
Хасис Лев 96 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Turner Kevin - Тернер Кевин 24 3
Орловский Виктор 229 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 270 2
Кулик Вадим 113 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Мельникова Алиса 29 2
Смирнов Евгений 25 2
Рыжиков Сергей 96 2
Воронцов Алексей 12 2
Хлызов Андрей 17 2
Меднов Сергей 115 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Киреев Иван 29 2
Калинин Денис 63 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 60 2
Осипов Сергей 19 2
Сафронов Юрий 61 2
Зенкин Денис 100 2
Путин Владимир 1824 1
Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
Коптелов Андрей 74 1
Нуралиев Борис 204 1
Волож Аркадий 181 1
Чубайс Анатолий 106 1
Глазков Александр 57 1
Ананьева Татьяна 8 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Касперский Евгений 218 1
Песков Дмитрий 65 1
Усманов Алишер 241 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Соловьев Владимир 98 1
Дворкович Аркадий 169 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 69
Россия - Российская федерация - РФ 57350 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 11
Япония 2780 9
Австралия - Австралийский Союз 1124 7
Канада 1301 7
Европа 3752 7
Германия - Федеративная Республика 3633 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Франция - Французская Республика 2122 5
Специальный административный район Гонконг 548 5
США - Нью-Йорк 1093 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
США - Калифорния 973 4
США - Сан-Франциско 692 4
Новая Зеландия 292 4
Азия - Азиатский регион 1514 4
Китай - Гуанчжоу 40 3
Северная Америка 1411 3
Южная Корея - Республика 1459 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Сингапур - Республика 808 3
США - Огайо 52 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
США - Нью-Йорк - Манхэттен 31 3
Китай - Пекин 319 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 2
Украина 3365 2
США - Вашингтон 334 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 2
Чили - Республика 121 2
США - Аризона 96 2
Китай - Тайвань 589 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Польша - Республика 829 2
США - Иллинойс 75 2
США - Кремниевая долина 399 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Человеческий фактор 126 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 11
Forbes - Форбс 442 4
Associated Press 333 3
FT - Financial Times 247 3
The Wall Street Journal 709 3
NYT - The New York Times 509 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Wired - Издание 119 2
China Daily 30 2
Bloomberg 785 2
CNET - Издание 273 1
Mashable 116 1
The Oregonian 5 1
South China Morning Post 12 1
TechRadar 71 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
InformationWeek 101 1
Fortune 95 1
Nikkei - Издание 114 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
WikiLeaks 106 1
The Verge - Издание 448 1
NPD Group 81 10
Gartner 2190 9
IDC - International Data Corporation 2718 5
Fortune Global 500 160 4
CNews Analytics 1988 4
Piper Jaffray 65 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
Forrester Research 385 2
Frost & Sullivan 101 2
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Juniper Research 278 1
eMarketer 77 1
IHS iSuppli 274 1
NPD DisplaySearch 195 1
Net Applications 109 1
Forbes Global 2000 15 1
Market Strategies International 7 1
Orbis Research 4 1
ABI Research 181 1
Markets&Markets Research 78 1
Coresight Research 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Microsoft Ignite 18 1
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