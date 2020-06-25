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Buffett Warren Баффет Уоррен

СОБЫТИЯ


25.06.2020 Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах

пасности - злоумышленникам проще проникнуть в банк, чем собирать разрозненные данные, используемые “Баффетом”».
27.02.2019 Гений инвестиций Уоррен Баффет избавился от акций Oracle на $2,1 млрд

Таинственная покупка Американский миллиардер Уоррен Баффет (Warren Buffett) приобрел акции Oracle на сумму $2,1 млрд и тут же от них избав
15.11.2011 Уоррен Баффет вложил $10,7 млрд в IBM

Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (Warren Buffett), третий в списке Forbes богатейших людей на планете с капитало
04.07.2007 Билл Гейтс не самый богатый

бразом, он сместился на второе место. На третьем месте списка самых богатых людей планеты находится Уоррен Баффет (Warren Buffett), председатель совета директоров и исполнительный директор инве
09.04.2007 Гейтс и Баффет в окружении красоток

Давние знакомые-миллиардеры (г-н Уоррен Баффет слева в бордовым свитере) сделали вот такую фотографию себя любимых вместе с кр
26.06.2006 Уоррен Баффет отдаст часть состояния фонду Гейтсов

Инвестор-миллиардер, медиамагнат Уоррен Баффет (Warren Buffett) и  компания Berkshire Hathaway пожертвовали около $30 млрд. ак
04.07.2005 Обед с Уорреном Баффетом стоит $351,1 тыс.

На интернет-аукционе eBay продана возможность отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом. Покупатель лота заплатил за него $351,1 тыс. По информации на сайте, победитель аук

Публикаций - 65, упоминаний - 123

Buffett Warren и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 42
Oracle Corporation 7074 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Google LLC 12690 14
Intel Corporation 12811 12
Dell EMC 5180 10
America Movil 55 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Verizon - WorldCom 501 6
Cisco Systems 5372 6
Apple Inc 13156 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Silver Lake Partners - Altera 103 4
Финансист 72 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
PayPal 671 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
HP 3Com 681 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
BMC Software 97 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Oracle - BEA Systems 162 2
AT&T South - BellSouth 234 2
Oracle Siebel Systems 519 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Solectron 51 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
OpenText - Vignette 61 2
Zayo Group - AboveNet Communications - Metromedia Fiber Network 34 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
AT&T Inc 1726 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Berkshire Hathaway 34 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 14
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
eBay Inc 1640 5
Global Partners Securities 42 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
American Express - Amex 338 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
SoftBank Group 284 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
Blue Origin 29 2
DuPont - Дюпон 101 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Prudential Securities 68 2
Prudential Financial 52 2
Alcoa 49 2
Baker Hughes 11 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Seaport Securities 22 2
Cascade Investment 8 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Amgen 25 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Tesla Motors 461 2
UPS 216 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Coca-Cola Company 261 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 12
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
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Microsoft Windows 16882 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
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OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 5 1
Apple iOS 8583 1
Rakuten Viber 665 1
Microsoft Office 4170 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Apple iPhone 4 800 1
Apple iPod 1553 1
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Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 1
EA Origin 195 1
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Slim Carlos - Слим Карлос 35 9
Brin Sergey - Сергей Брин 193 9
Larry Page - Ларри Пейдж 197 9
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 9
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Walton Sam - Уолтон Сэм 7 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
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Moore Gordon - Мур Гордон 66 3
Adelson Sheldon - Аделсон Шелдон 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Lucas George - Лукас Джордж 37 2
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Ortega Amancio - Ортега Амансио 2 2
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Turner Ted - Тернер Тед 9 2
Niles Dan - Найлс Дэн 9 2
Hewlett William - Хьюлетт Уильям 15 2
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 2
Bezos Jeffrey - Безос Джеффри 6 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 2
Gannon Francis - Гэннон Фрэнсис 2 2
Делицын Леонид 137 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Кобяков Андрей 7 2
Потанин Владимир 91 2
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Каплун Герман 55 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 42
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Нью-Йорк 3180 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 6
Европа 24964 4
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Япония 13807 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 4
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
США - Флорида 786 2
США - Невада 214 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
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Сингапур - Республика 1953 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
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Венгрия - Будапешт 116 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Индонезия - Республика 1058 1
Украина 7928 1
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Саудовская Аравия - Королевство 666 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Япония - Токио 1020 1
Европа Западная 1496 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Forbes - Форбс 1002 29
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
Bloomberg 1627 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Dow Jones - MarketWatch 334 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
Fortune 211 4
РИА Новости 1033 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
NYT - The New York Times 1100 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Times 661 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
The Guardian - Британская газета 406 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Yahoo! Finance 122 1
Mashable 372 1
Интерфакс Казахстан 6 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
USA Today 153 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Washington Post 350 1
Inquirer 463 1
Internet Stock Report 994 9
Thomson Financial - Thomson First Call 386 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Bear Stearns 79 2
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Needham & Company 36 1
Fortune Global 500 295 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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