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Buffett Warren Баффет Уоррен
СОБЫТИЯ
|25.06.2020
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Резидент «Сколково» запустил финансового помощника в пяти мессенджерах
пасности - злоумышленникам проще проникнуть в банк, чем собирать разрозненные данные, используемые “Баффетом”».
|27.02.2019
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Гений инвестиций Уоррен Баффет избавился от акций Oracle на $2,1 млрд
Таинственная покупка Американский миллиардер Уоррен Баффет (Warren Buffett) приобрел акции Oracle на сумму $2,1 млрд и тут же от них избав
|15.11.2011
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Уоррен Баффет вложил $10,7 млрд в IBM
Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (Warren Buffett), третий в списке Forbes богатейших людей на планете с капитало
|04.07.2007
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Билл Гейтс не самый богатый
бразом, он сместился на второе место. На третьем месте списка самых богатых людей планеты находится Уоррен Баффет (Warren Buffett), председатель совета директоров и исполнительный директор инве
|09.04.2007
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Гейтс и Баффет в окружении красоток
Давние знакомые-миллиардеры (г-н Уоррен Баффет слева в бордовым свитере) сделали вот такую фотографию себя любимых вместе с кр
|26.06.2006
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Уоррен Баффет отдаст часть состояния фонду Гейтсов
Инвестор-миллиардер, медиамагнат Уоррен Баффет (Warren Buffett) и компания Berkshire Hathaway пожертвовали около $30 млрд. ак
|04.07.2005
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Обед с Уорреном Баффетом стоит $351,1 тыс.
На интернет-аукционе eBay продана возможность отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом. Покупатель лота заплатил за него $351,1 тыс. По информации на сайте, победитель аук
Buffett Warren и организации, системы, технологии, персоны:
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