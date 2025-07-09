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Baker Hughes

Baker Hughes

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
31.05.2021 Александр Гольцов -

Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ

 1
01.03.2021 «АМТ-груп» и Bently Nevada провели тестирование совместимости своих продуктов в области защиты промышленных сетей 1
12.02.2019 «Газпром» станет добывать нефть с помощью российского искусственного интеллекта 1
10.07.2017 На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда 1
14.03.2011 Стив Баллмер: облачные вычисления и Kinect помогут нефтяной отрасли 1
12.01.2010 В российское ПО и "железо" для разведки нефти вложили $5 млн 1
30.11.2009 Как заставить "Газпром" и нефтяников инвестировать в инновации? CNews консультирует государство 1
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов 1
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Baker Hughes и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24927 3
Qualcomm Technologies 1859 2
Amazon Inc - Amazon.com 3062 2
AMT Group - АМТ-Груп 361 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 2
Xerox 1145 2
AT&T Inc 1685 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Silver Lake Partners - Altera 100 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 2
BMC Software 92 2
Eastman Kodak - Кодак 500 2
Verizon - WorldCom 483 2
AT&T South - BellSouth 229 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 223 2
Новые облачные технологии (НОТ) 457 2
SAP SE 5352 1
AMD - Advanced Micro Devices 4340 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Геонафт - Геонавигационные технологии 4 1
Hughes 111 1
Cera Group - Цера Групп 8 1
Fidesys - Фидесис 23 1
ГеоСплит - GEOSPLIT 1 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 3
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 3
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Газпром ПАО 1377 2
McDonald’s - Макдоналдс 200 2
UPS 207 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 2
American Express - Amex 331 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 2
DuPont - Дюпон 100 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
Prudential Securities 68 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Dow Chemical Company (TDCC) 33 2
Global Partners Securities 42 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 2
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 24 2
Amgen 23 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 2
Новые Технологии - венчурный фонд 1 1
Газпром нефть 645 1
Татнефть 230 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Royal Dutch Shell - Шелл 217 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
BP - British Petroleum 182 1
Сургутнефтегаз - СНГ 273 1
ATIC 38 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 33 1
ТНГ-Групп - Татнефтегеофизика 6 1
Сейсмо-Шельф 1 1
Сургутнефтегаз - Ленгипронефтехим - Ленгипрогаз 4 1
Резонанс НПП 375 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12206 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3169 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3450 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2765 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
Петербургский метрополитен ГУП 141 1
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 97 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15568 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29560 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5662 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22074 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10827 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1004 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5446 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2938 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3873 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2296 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11858 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1631 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2274 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14158 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8472 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12477 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16443 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4203 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10679 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32331 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2112 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6634 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 920 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1339 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1787 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 142 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 2
Microsoft Azure 1434 1
Microsoft Kinect 200 1
СДИ Базис DCIM 8 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 22 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 36 1
Apple iPhone 6 4863 1
Skyline Communications Dataminer 1 1
Медведев Дмитрий 1657 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Васютинский Дмитрий 13 2
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
Гольцов Александр 79 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Набиуллина Эльвира 103 1
Леонов Владимир 17 1
Бурнаев Евгений 22 1
Коротеев Дмитрий 2 1
Оселедец Иван 35 1
Аммосов Юрий 46 1
Дагаев Михаил 1 1
Осьмаков Василий 9 1
Стишенко Сергей 2 1
Хасанов Марс 3 1
Лукьянов Петр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52730 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3359 3
Европа 24440 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1291 2
Земля - планета Солнечной системы 10494 2
Канада 4930 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
США - Калифорния 4687 1
Турция - Турецкая республика 2433 1
Япония 13394 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 933 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1096 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 576 1
Чили - Республика 478 1
Беларусь - Минск 655 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 394 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 298 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18003 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5277 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 399 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16851 5
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 449 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49652 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25019 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 3
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 822 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53120 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1321 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4178 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9342 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11359 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6326 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4555 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7087 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2645 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 213 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 159 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 167 1
Утечка мозгов - brain drain 58 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19471 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5081 1
Металлы - Медь - Copper 815 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2014 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1834 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4557 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6200 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7492 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 837 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2200 1
Аудит - аудиторский услуги 2859 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10269 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 904 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
Dow Jones - MarketWatch 333 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 560 2
Internet Stock Report 994 2
Bear Stearns 79 2
Thomson Financial - Thomson First Call 384 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3340 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 3
РАН - Российская академия наук 1945 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 374 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 1
РАН ИНМИ - Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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