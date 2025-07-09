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Baker Hughes
УПОМИНАНИЯ
Baker Hughes и организации, системы, технологии, персоны:
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 2
|Dow Jones - MarketWatch 333 2
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