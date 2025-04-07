Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172375
ИКТ 13410
Организации 10518
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3413
Системы 25366
Персоны 73964
География 2790
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 689
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2601
Мероприятия 849

Минсельхоз РФ Центр Агроаналитики ФГБУ АЦ МСХ Аналитический центр Минсельхоза России ГВЦ Минсельхоза

Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза

Судебные дела (3) на сумму 57 380 ₽
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽
в качестве ответчика (2) на сумму 57 380 ₽


07.04.2025 «Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему 1
31.07.2024 Минсельхоз модернизирует свой ЦОД серверами от «Аквариуса», СХД от «Аэродиска» и Astra Linux 1
24.01.2024 ФГБУ «Центр Агроаналитики» успешно использует почтовую систему RuPost 3
23.03.2023 ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна 1
11.11.2021 Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава 1
10.11.2021 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за октябрь 2021 года 1
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство 5
12.08.2010 Минсельхоз РФ тестирует всероссийскую сельскохозяйственную информационную торговую площадку 1
07.11.2006 ГВЦ Минсельхоза обновляет технику 1

Публикаций - 9, упоминаний - 15

Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24749 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 1
TrueConf - ТруКонф 404 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
МКД 61 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
ВКС технологии 5 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
Интеграция ООО 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
Вионикс 2 1
SAP SE 5311 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 872 1
Orion soft - Орион софт - 129 1
НИЯУ МИФИ - Парк атомных и медицинских технологий ИНТЦ 1 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2934 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5034 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2200 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3176 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 256 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1004 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2788 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Федеральное казначейство России 1797 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 157 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 168 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 123 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 216 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11588 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6228 3
Оповещение и уведомление - Notification 4757 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25744 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12741 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11286 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7231 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9543 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 944 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2507 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5818 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 789 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16276 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 654 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 858 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12706 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8216 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7573 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2939 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 257 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 311 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7826 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1969 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1679 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11776 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 635 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1572 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4149 1
LUI - Live Universal Interface - конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных 9 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2054 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 373 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 547 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3269 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 729 1
Linux OS 10130 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5351 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1107 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
Microsoft Exchange 1751 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 355 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 162 1
Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 4 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1664 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 26 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 7 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 123 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Ельцин Борис. 90 1
Солдатов Станислав 14 1
Якупов Лев 11 1
Мелешко Иван 2 1
Егоров Илья 1 1
Харечко Илона 1 1
Самопал Андрей 1 1
Ананчев Дмитрий 2 1
Трошина Елена 1 1
Геллерман Михаил 35 1
Гончарова Татьяна 1 1
Леонтович Алексей 32 1
Пименов Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6257 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5029 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1589 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2455 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7592 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4194 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6488 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 501 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 706 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4727 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10080 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 260 1
Английский язык 6702 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7007 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7716 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5965 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1650 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1758 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 110 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10007 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1351 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1801 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2931 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1693 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2225 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Gartner - Гартнер 3566 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 160 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153