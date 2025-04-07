Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза

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Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Ельцин Борис. 90 1
|Солдатов Станислав 14 1
|Якупов Лев 11 1
|Мелешко Иван 2 1
|Егоров Илья 1 1
|Харечко Илона 1 1
|Самопал Андрей 1 1
|Ананчев Дмитрий 2 1
|Трошина Елена 1 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Гончарова Татьяна 1 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Пименов Павел 2 1
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