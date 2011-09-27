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Dow Chemical Company (TDCC)

Dow Chemical Company (TDCC)

СОБЫТИЯ

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27.09.2011 Dow Chemical оптимизирует свою политику капиталовложений вместе с aspenONE engineering 1
27.07.2011 Нефть заменят тростником: из чего будет новый пластик? 1
23.09.2008 Dow Сhemical: модель ИТ для обновления 3
11.03.2008 США, Британия и другие страны проведут учения CyberStorm II 1
13.09.2007 RFID-чипы могут вызывать рак 1
08.07.2003 Dow Corning открыл офис в России 1
21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд 1
21.10.2002 NASDAQ растет вторую неделю подряд 1
03.10.2002 NASDAQ: праздник продлился недолго 1
03.10.2002 Недолго тешил нас NASDAQ 1
27.08.2002 ТПК "Бытовая электроника СОКОЛ" расширила международное сотрудничество 1
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов 1
22.07.2002 NASDAQ: индексы достигли новых минимумов 1
27.04.2002 Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет 1
13.02.2002 Documentum стала поставщиком промышленной платформы класса Enterprise Content Management 1
28.01.2002 NASDAQ вырос вопреки плохим новостям 1
28.01.2002 NASDAQ вырос вопреки плохим новостям 1
17.01.2002 NASDAQ: квартальные показатели компаний ударили по рынку 1
17.01.2002 NASDAQ: квартальные показатели компаний ударили по рынку 1
02.07.2001 За квартал NASDAQ вырос на 17,4% 1
02.07.2001 За квартал NASDAQ вырос на 17,4% 1
05.04.2001 Motorola совместно с Dow и Xerox проведет испытания органических полупроводников 1
05.04.2001 Motorola совместно с Dow и Xerox проведет испытания органических полупроводников 1
21.12.2000 EDS получила контракт на интернетизацию телефонной сети Dow Chemical 1
28.11.2000 Британские ученые разработали прототип микросхемы из полимерных материалов 1
28.11.2000 Разработана дешевая микросхема из полимера 1
28.11.2000 Британские ученые разработали прототип микросхемы из полимерных материалов 1
18.09.2000 Пристрастие к порнографии карается увольнением! 1
18.09.2000 Dow Chemical продолжает бороться с любителями порно на работе 1
11.08.2000 Химическая компания Dow Chemical продаст с онлайнового аукциона облигации на сумму $300 млн. 1
18.05.2000 Химические компании инвестируют $150 млн. в собственный онлайновый рынок 1
18.05.2000 Химические корпорации формируют новую сетевую B2B биржу 1
07.02.2000 Ведущие компании США стали спонсорами сайта по продаже интеллектуальной собственности 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Dow Chemical Company (TDCC) и организации, системы, технологии, персоны:

3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 10
Microsoft Corporation 25775 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Xerox - The Haloid Company 1168 8
Intel Corporation 12811 7
Oracle Siebel Systems 519 7
Cisco Systems 5372 6
AT&T Inc 1726 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
BMC Software 97 6
PMC-Sierra 82 6
Eastman Kodak - Кодак 509 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Новые облачные технологии (НОТ) 485 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Philips 2099 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 4
JDSU - JDS Uniphase 219 4
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 4
KLA Corporation 77 4
SAP SE 5601 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
HP EDS - Electronic Data Systems 239 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Yahoo! 3726 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 3
Extended Systems 13 2
Redback Networks 55 2
Oracle - Retek 35 2
Charter Communications 41 2
Samsung Electronics 11065 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Apple Inc 13156 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Check Point Software Technologies 829 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 12
DuPont - Дюпон 101 11
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 5
Global Partners Securities 42 4
eBay Inc 1640 4
UPS 216 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Merrill Lynch 454 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Prudential Securities 68 4
Amadeus Capital Partners 5 3
Freddie Mac - FHLMC - Federal Home Loan Mortgage Corporation 9 3
Miller Tabak & Co 10 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Bollinger Capital Management 4 2
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 2
Dow Chemical Company - Rohm and Haas 5 2
International Paper 27 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Amgen 25 2
Lilly - Eli Lilly and Company 30 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 2
Delta Air Lines - Northwest Airlines - NWA 21 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
American Express - Amex 338 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Walt Disney Company 647 2
Expedia Group 136 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 2
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 2
UXGA - Ultra XGA - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 54 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
DAM - Digital Asset Management - Системы управления цифровыми архивами 27 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Голландский аукцион - Dutch auction 21 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 410 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 661 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 1
Oracle PeopleSoft 426 8
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
HPE Compaq Presario 125 1
Dell SmartStep 4 1
HPE Compaq MultiPort 17 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 1
Microsoft Windows 16882 1
Samsung Galaxy 1035 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Aspen aspenONE 28 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
Intel Pentium III 782 1
Intel Evo 121 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Aspen ACCE - Aspen Capital Cost Estimator Insights 3 1
Microsoft Flight Simulator 26 1
Microsoft Windows 98 452 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 1
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Intel - StrongARM - 121 1
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 4
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 4
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Pittman Robert - Питтман Роберт 9 2
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 2
McManus Paul - МакМанус Пол 6 2
Driscoll Mike - Дрисколл Майк 4 2
Bollinger John - Болинджер Джон 4 2
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Liveris Andrew - Лайверис Эндрю 1 1
London Cheryl - Лондон Черил 1 1
Hansen Robert - Хансен Роберт 6 1
Воронцов Алексей 15 1
Johnson Kate - Джонсон Кейт 2 1
Демидов Михаил 134 1
Kepler Dave - Кеплер Дейв 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Швеция - Королевство 3782 4
Канада 5082 4
Европа 24964 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Китай - Тайвань 4245 2
США - Техас 1048 2
Аргентина - Аргентинская Республика 615 2
Ирак - Республика 709 2
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Япония 13807 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Нидерланды 3746 1
Новая Зеландия 737 1
США - Огайо 291 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 1
США - Мичиган 274 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Химическая промышленность - Chemical industry 309 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 106 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Биохимия - Биохимическая промышленность - Биологическая, физиологическая химия 12 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 47 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 12
CNET Networks - CNET News 1643 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
Dow Jones - MarketWatch 334 6
e4 Engineering 107 2
FT - Financial Times 1296 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
The Register - The Register Hardware 1784 1
NYT - The New York Times 1100 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Inquirer 463 1
New Scientist 1448 1
VNUNet.com 214 1
Internet Stock Report 994 12
S&P 500 565 10
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
Bear Stearns 79 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Forbes Global 2000 50 1
Moody's Investors Service 136 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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