Panasonic Blue Yonder JDA Software Group
УПОМИНАНИЯ
|21.09.2021
|
Panasonic завершил поглощение компании Blue Yonder
Корпорация Panasonic объявила о приобретении компании Blue Yonder, разработчика комплексных цифровых платформ для логистики и фулфилмента. Panasonic получил оставшиеся 80% акций Blue Yonder в дополнение к 20%, купленных в июле 2020 г. Инвес
|25.10.2017
|
«Норбит» расширяет портфель решений для ритейла
«Норбит» (входит в группу компаний Ланит) и JDA Software Group объявили о начале сотрудничества. «Норбит» более 10 лет работает на рынке
|22.09.2016
|
Сеть гипермаркетов детских товаров «Бубль Гум» оптимизирует складское планирование с помощью решений JDA
casting & Replenishment, JDA Monitor, JDA Platform и JDA Reporting. Как сообщили CNews в корпорации JDA Software Group, торговая сеть «Бубль Гум» уже использует ряд решений JDA Category Managem
|14.06.2016
|
Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж
Компания JDA Software Group объявила о начале сотрудничества с группой компаний «О'Кей». Розничная сет
|25.05.2015
|
«Протек» внедрил решения JDA для оптимизации обслуживания клиентов
lment, JDA Production & Sourcing Optimization, JDA Platform и JDA Monitor. Об этом CNews сообщили в JDA Software Group, поставщике решений для управления цепочками поставок. ЦВ «Протек» стремит
|12.02.2015
|
«Фокстрот» выбрал решения JDA для оптимизации прогнозирования спроса
ью оптимизации прогнозирования спроса на уровне каждого магазина. Об этом CNews сообщили в компании JDA Software Group, поставщике решений для управления цепочками поставок. Новые решения JDA з
|06.11.2013
|
Shell внедрила облачное решение JDA Enterprise Store Operations на 2,3 тыс. АЗС
Компания JDA Software Group объявила о внедрении глобальной группой энергетических и нефтехимических к
|15.10.2013
|
SAS Cargo выбрала решение JDA Software для оптимизации стратегий ценообразования
Компания JDA Software Group, поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, что
|26.08.2013
|
Solaris внедряет решения JDA по категорийному и пространственному менеджменту
Компания JDA Software Group объявила о том, что французский бренд солнцезащитных очков Solaris внедрил
|07.05.2013
|
JDA начала предоставлять облачные услуги по оптимизации цепочек поставок в рамках JDA Cloud Optimize
Компания JDA Software Group, мировой поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о н
|14.02.2013
|
Puma Retail будет управлять ассортиментом в своих магазинах с помощью JDA Allocation
Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, чт
|05.02.2013
|
JDA Software объявила о слиянии с RedPrairie
Компания JDA Software Group, специализирующаяся на решениях для управления цепочками поставок, объявил
|17.10.2012
|
JDA Software обучает работе со своими продуктами в «облаке»
Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о выпуске
|26.04.2012
|
JDA Software выпустила решение для «виртуального мерчендайзинга» JDA 3D
Компания JDA Software Group, поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о выходе JD
|28.03.2012
|
JDA открыла свой первый офис в России
Компания JDA Software Group, специализирующаяся на решениях для управления цепочками поставок, объявил
|09.08.2011
|
На ММК завершено внедрение системы производственно-экономического планирования
темы учтен опыт российских металлургических предприятий и международные практики применения решений JDA Software Group, разработчика и интегратора систем управления цепочками поставок. «Практик
|17.03.2011
|
X5 оптимизирует продажи с помощью решений JDA для категорийного менеджмента
Компания JDA Software Group объявила о том, что российский ритейлер X5 Retail Group NV будет использов
|14.12.2010
|
«Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS
ли о старте проекта по созданию системы производственно-экономического планирования на базе решения JDA Supply Chain Planner, разработчиком которого является компания JDA Software Group.
