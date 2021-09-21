Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group

Корпорация Panasonic объявила о приобретении компании Blue Yonder , разработчика комплексных цифровых платформ для логистики и фулфилмента. Panasonic получил оставшиеся 80% акций Blue Yonder в дополнение к 20%, купленных в июле 2020 г. Инвес

«Норбит» (входит в группу компаний Ланит) и JDA Software Group объявили о начале сотрудничества. «Норбит» более 10 лет работает на рынке

casting & Replenishment, JDA Monitor, JDA Platform и JDA Reporting. Как сообщили CNews в корпорации JDA Software Group, торговая сеть «Бубль Гум» уже использует ряд решений JDA Category Managem

Компания JDA Software Group объявила о начале сотрудничества с группой компаний «О'Кей». Розничная сет

lment, JDA Production & Sourcing Optimization, JDA Platform и JDA Monitor. Об этом CNews сообщили в JDA Software Group, поставщике решений для управления цепочками поставок. ЦВ «Протек» стремит

ью оптимизации прогнозирования спроса на уровне каждого магазина. Об этом CNews сообщили в компании JDA Software Group, поставщике решений для управления цепочками поставок. Новые решения JDA з

Компания JDA Software Group объявила о внедрении глобальной группой энергетических и нефтехимических к

Компания JDA Software Group, поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, что

Компания JDA Software Group объявила о том, что французский бренд солнцезащитных очков Solaris внедрил

Компания JDA Software Group, мировой поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о н

Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, чт

Компания JDA Software Group, специализирующаяся на решениях для управления цепочками поставок, объявил

Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о выпуске

Компания JDA Software Group, поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о выходе JD

Компания JDA Software Group, специализирующаяся на решениях для управления цепочками поставок, объявил

темы учтен опыт российских металлургических предприятий и международные практики применения решений JDA Software Group, разработчика и интегратора систем управления цепочками поставок. «Практик

Компания JDA Software Group объявила о том, что российский ритейлер X5 Retail Group NV будет использов