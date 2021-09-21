Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182645
ИКТ 14203
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3503
Системы 26180
Персоны 78451
География 2943
Статьи 1553
Пресса 1251
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

Panasonic Blue Yonder JDA Software Group

Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group

УПОМИНАНИЯ


21.09.2021 Panasonic завершил поглощение компании Blue Yonder

Корпорация Panasonic объявила о приобретении компании Blue Yonder, разработчика комплексных цифровых платформ для логистики и фулфилмента. Panasonic получил оставшиеся 80% акций Blue Yonder в дополнение к 20%, купленных в июле 2020 г. Инвес
25.10.2017 «Норбит» расширяет портфель решений для ритейла

«Норбит» (входит в группу компаний Ланит) и JDA Software Group объявили о начале сотрудничества. «Норбит» более 10 лет работает на рынке

22.09.2016 Сеть гипермаркетов детских товаров «Бубль Гум» оптимизирует складское планирование с помощью решений JDA

casting & Replenishment, JDA Monitor, JDA Platform и JDA Reporting. Как сообщили CNews в корпорации JDA Software Group, торговая сеть «Бубль Гум» уже использует ряд решений JDA Category Managem
14.06.2016 Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж

Компания JDA Software Group объявила о начале сотрудничества с группой компаний «О'Кей». Розничная сет
25.05.2015 «Протек» внедрил решения JDA для оптимизации обслуживания клиентов

lment, JDA Production & Sourcing Optimization, JDA Platform и JDA Monitor. Об этом CNews сообщили в JDA Software Group, поставщике решений для управления цепочками поставок. ЦВ «Протек» стремит
12.02.2015 «Фокстрот» выбрал решения JDA для оптимизации прогнозирования спроса

ью оптимизации прогнозирования спроса на уровне каждого магазина. Об этом CNews сообщили в компании JDA Software Group, поставщике решений для управления цепочками поставок. Новые решения JDA з
06.11.2013 Shell внедрила облачное решение JDA Enterprise Store Operations на 2,3 тыс. АЗС

Компания JDA Software Group объявила о внедрении глобальной группой энергетических и нефтехимических к
15.10.2013 SAS Cargo выбрала решение JDA Software для оптимизации стратегий ценообразования

Компания JDA Software Group, поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, что

26.08.2013 Solaris внедряет решения JDA по категорийному и пространственному менеджменту

Компания JDA Software Group объявила о том, что французский бренд солнцезащитных очков Solaris внедрил
07.05.2013 JDA начала предоставлять облачные услуги по оптимизации цепочек поставок в рамках JDA Cloud Optimize

Компания JDA Software Group, мировой поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о н
14.02.2013 Puma Retail будет управлять ассортиментом в своих магазинах с помощью JDA Allocation

Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, чт
05.02.2013 JDA Software объявила о слиянии с RedPrairie

Компания JDA Software Group, специализирующаяся на решениях для управления цепочками поставок, объявил
17.10.2012 JDA Software обучает работе со своими продуктами в «облаке»

Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о выпуске
26.04.2012 JDA Software выпустила решение для «виртуального мерчендайзинга» JDA 3D

Компания JDA Software Group, поставщик решений для управления цепочками поставок, объявила о выходе JD
28.03.2012 JDA открыла свой первый офис в России

Компания JDA Software Group, специализирующаяся на решениях для управления цепочками поставок, объявил
09.08.2011 На ММК завершено внедрение системы производственно-экономического планирования

темы учтен опыт российских металлургических предприятий и международные практики применения решений JDA Software Group, разработчика и интегратора систем управления цепочками поставок. «Практик
17.03.2011 X5 оптимизирует продажи с помощью решений JDA для категорийного менеджмента

Компания JDA Software Group объявила о том, что российский ритейлер X5 Retail Group NV будет использов
14.12.2010 «Магнитогорский металлургический комбинат» оптимизирует производственно-экономическое планирование с помощью GMCS

ли о старте проекта по созданию системы производственно-экономического планирования на базе решения JDA Supply Chain Planner, разработчиком которого является компания JDA Software Group.

Публикаций - 55, упоминаний - 97

Panasonic и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 18
SAP SE 5383 15
IBM - International Business Machines Corp 9507 13
Microsoft Corporation 25040 13
Cisco Systems 5183 11
Intel Corporation 12420 8
Accenture plc 689 7
Oracle Siebel Systems 512 7
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 223 6
8722 5
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 5
Amazon Inc - Amazon.com 3082 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 5
Крок - Croc 1791 4
Yandex - Яндекс 8085 4
Applied Materials 296 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 4
SAS Institute 1014 4
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 4
AT&T Inc 1688 4
KLA Corporation 73 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 3
Google LLC 12081 3
Ростелеком 10105 3
Dell EMC 5059 3
Salesforce 442 3
CA Technologies - Computer Associates 386 3
Dell Technologies - Dell Computer 2144 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 194 3
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - RedPrairie 4 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13707 2
Meta Platforms - Facebook 4501 2
Rambus 246 2
Корус Консалтинг ГК 1287 2
Yahoo! 3701 2
Apple Inc 12425 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 544 2
Check Point Software Technologies 779 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2748 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 8
Merrill Lynch 453 8
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 406 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 7
Charles Schwab 89 6
McDonald’s - Макдоналдс 201 6
Лента - Сеть розничной торговли 2215 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7886 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 477 4
UPS 208 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 4
Dow Chemical Company (TDCC) 33 4
Global Partners Securities 42 4
Почта России ПАО 2211 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 3
DuPont - Дюпон 100 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 3
International Paper 27 3
Lilly - Eli Lilly and Company 29 3
ГПБ - Газпромбанк 1142 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 522 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 2
Visa International 1963 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 309 2
eBay Inc 1627 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 501 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12509 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1032 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1322 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 69 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3061 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Федеральное казначейство России 1840 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3295 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4656 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2089 1
Федеральное собрание Российской Федерации 307 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 352 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 14
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1345 13
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3421 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4595 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11073 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7079 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7329 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5082 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5608 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12123 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3382 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2571 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1824 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2027 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16764 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12696 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7808 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5538 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1453 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11670 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7136 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10869 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4313 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4187 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3883 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 3
Oracle PeopleSoft 418 4
Procter&Gamble - Gillette 38 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 904 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Floor Planning 2 2
SAP Ariba 298 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 2
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Supply Chain Planner 2 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 70 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Intelligent Fulfillment 2 2
Panasonic - Blue Yonder - JDA Planogram Generator 2 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Oracle Hyperion 239 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 21 1
Apple iOS 8110 1
Apple macOS 2178 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 481 1
Microsoft Office 365 966 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Google QuickOffice 53 1
Dell Wyse 62 1
Google YouTube - Видеохостинг 2848 1
Bush George - Буш Джордж 333 4
Воропаева Екатерина 22 4
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Крупник Станислав 5 3
Gaurav Razat - Гаурав Разат - Горав Разат 3 3
Андреев Максим 40 2
Коротков Сергей 7 2
Еремин Андрей 16 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Селюминов Василий 5 2
Сергеев Сергей 160 2
Нестеров Степан 12 2
Мозжеров Сергей 8 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Green Peter - Грин Питер 16 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 2
Bollinger John - Болинджер Джон 4 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Абдуллин Алик 6 1
Brin Sergey - Сергей Брин 190 1
Larry Page - Ларри Пейдж 193 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 348 1
Чехонин Антон 66 1
Андронаки Марина 3 1
Dell Michael - Делл Майкл 192 1
Гурова Наталья 13 1
Майоров Дмитрий 10 1
Семенова Ирина 43 1
Колобов Сергей 8 1
Панкратов Валерий 33 1
Штернлиб Теймур 27 1
Лощинин Дмитрий 39 1
Карачинский Анатолий 94 1
Бобровников Борис 104 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Сульгин Сергей 46 1
Рахманов Александр 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 9
Европа 24505 9
Украина 7730 5
Казахстан - Республика 5729 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 5
Азия - Азиатский регион 5683 4
Ирак - Республика 700 4
Южная Корея - Республика 6791 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 3
Япония 13433 3
Швеция - Королевство 3657 3
Дания - Королевство 1314 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 2
Европа Восточная 3115 2
Франция - Французская Республика 7940 2
Нидерланды 3586 2
Финляндия - Финляндская Республика 3641 2
Норвегия - Королевство 1822 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 2
Армения - Республика 2352 2
Китай - Тайвань 4086 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7922 2
Турция - Турецкая республика 2455 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2615 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 629 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 143 1
США - Колорадо - Денвер 121 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25373 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7771 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6419 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5148 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6085 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11513 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7182 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 5
Энергетика - Energy - Energetically 5392 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 5
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8826 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1308 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4585 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5710 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2547 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5359 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3705 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 673 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 218 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 610 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 162 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10356 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3102 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1377 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6689 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2863 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
Dow Jones - MarketWatch 333 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 5
Bloomberg 1357 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 1
TAdviser - Центр выбора технологий 417 1
Internet Stock Report 994 10
Bear Stearns 79 6
IDC - International Data Corporation 4931 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
S&P 500 561 3
Gartner - Гартнер 3592 2
Forrester Research 827 2
Constellation Research 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8298 1
Gartner - AMR Research 48 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
Forrester Wave 45 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 653 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1174 1
CNews AWARDS - награда 534 1
Red Dot Design Award 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще