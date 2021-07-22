Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ирак
Республика


22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
06.11.2020 Госорганы Ирана атакованы шифровальщиком-вымогателем 1
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 1
28.09.2020 Англия создала кибероружие, способное разрушить телеком- и энергосистему России 1
30.06.2020 Власти США запретили продавать российским военным и полицейским ОС Windows и iPhone 1
18.03.2020 На eBay за 90 евро куплен ноутбук с секретной документацией к натовской системе ПРО 1
02.07.2019 «Автоматика» показала новинки в области анти-БПЛА 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
24.05.2019 Военные ведомства США схлестнулись из-за шпионского ПО для отслеживания утечек в СМИ 1
11.04.2019 Ассанж арестован: Власти Эквадора выдали его британской полиции 2
30.10.2018 ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла» 4
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2018 Подростка-аутиста посадили на два года за взлом почты глав ЦРУ и ФБР 1
19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев 2
04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями 3
21.03.2018 Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна» 3
16.03.2018 Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна» 3
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1
14.09.2017 ИТ-специалисты Прикамья представили Президенту РФ решения в области IIoT 1
03.03.2017 «Билайн» заплатит $60 млн по иракским долгам 3
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений 1
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 2
25.08.2016 ИКТ-инфраструктура международных игр «Дети Азии» в Якутске была поддержана сетями на базе российского телеком-оборудования 1
19.08.2016 История связи: Как постсоветские инвесторы вместе с арабами строили сотовый мегахолдинг 1
21.06.2016 ОПК оснастит навигационным оборудованием аэропорты Киргизии 1
15.06.2016 Решение от «АйТи. Смарт системы» с применением RFID-технологии внедряют в Таджикистане 1
07.06.2016 За полтора месяца пользователи Maps.me внесли в карты 100 тыс. дополнений 1
12.05.2016 Оборудование ОПК обеспечит безопасную посадку самолетов и вертолетов на аэродромах Республики Ангола 1
13.11.2015 Check Point вычислил связанную с Ираном группу кибершпионажа 1
22.07.2015 «Парма-Телеком» перешла на бренд ITPS 1
05.06.2015 Россия и Ирак намерены развивать отношения в области информационно-коммуникационных технологий 3
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке 2
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
28.11.2014 Рост числа киберугроз грозит все большими потерями 1
17.07.2014 Техцентр «Луком — А» внедряет «Е1 Евфрат» 1
08.11.2013 Россия лидирует по числу угроз для Android 2
03.10.2013 Dr.Web выявил 11 млн угроз для Android в сентябре 1

Публикаций - 81, упоминаний - 114

Ирак упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 8
Руссобит-М 124 6
SEC Consult Services 931 4
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 4
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 104 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Samsung Electronics 5686 3
Iraqna 5 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Microsoft Corporation 11110 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Iragna 2 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Google LLC 7158 2
АФК Система ПАО 995 2
Eutelsat 65 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ангстрем-Т 95 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Элвис-НеоТек 30 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 1
Citizen Lab 11 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Ангстрем-М 21 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
VerifyMyAge 6 1
Альфа-Групп - Altimo 228 1
Nesqol 1 1
Caucasus Online 7 1
Senesys 10 1
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 1
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 7 1
РТИ 122 1
Intel Corporation 4186 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 4
EGX - Египетская фондовая биржа 9 3
Citibank - Ситибанк 170 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
JCB International 113 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
NEQSOL Holding 7 1
Tessi 8 1
Dukascopy Bank SA 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
ЭлКомИмпорт 1 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
eBay Inc 531 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1126 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Visa International 1346 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Альфа-Групп 321 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
American Express 172 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 9 4
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Экономический суд Каира 2 1
Федеральное министерство обороны Германии - Federal Ministry of Defence Germany 2 1
Парламент Грузии 2 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Президент США 105 1
US Navy - Военно-морские силы США 37 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Роснано 456 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Google Android 10751 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Java - Язык программирования 1178 3
Apple iPad 3263 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 1
WhatsApp Messenger 654 1
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 1
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 12 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Google Flutter 15 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iPhone 3 383 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Intel Pentium III 10 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Microsoft Windows 2000 106 1
Элвис-НеоТек РЛС Orwell-R 4 1
LeFlaSys - Leichte Flugabwehr System - Ozelot - Самоходный зенитный ракетный комплекс 1 1
Tango 23 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Linux OS 4265 1
Apple macOS 927 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Apple Mac 1460 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows 853 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Скоков Сергей 26 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Копаладзе Реваз 1 1
Prine Carl - Прайн Карл 1 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
Мансур Ахмед 7 1
Giuliano Mark - Джулиано Марк 1 1
Wilson David - Уилсон Дэвид 1 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Gallagher Eddie - Галлахер Эдди 1 1
Parlatore Tim - Парлаторе Тим 1 1
Gamble Kane - Гэмбл Кейн 1 1
Макацария Хвиче 2 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 9 1
Cummings Dominic - Каммингс Доминик 1 1
Sanders Patrick - Сандерс Патрик 2 1
Berghoff Tim - Бергхофф Тим 1 1
Ленер Алексей 1 1
Варламов Алексей 1 1
Соломин Алексей 1 1
Федин Александр 4 1
Макаров Станислав 111 1
Путин Владимир 1826 1
Рейман Леонид 412 1
Мельникова Анастасия 166 1
Арлазаров Владимир 118 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Кабанов Владимир 174 1
Дуров Павел 216 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Хамитов Александр 7 1
Гинятуллин Роман 61 1
Никифоров Николай 1126 1
Corbyn Jeremy - Корбин Джереми 3 1
Маркин Алексей 4 1
Шульмин Алексей 2 1
Северюхин Андрей 6 1
Дуров Николай 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 12
Казахстан - Республика 2637 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 10
Германия - Федеративная Республика 3648 9
Европа 3766 8
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 8
Украина 3374 8
Беларусь - Белоруссия 2093 8
Иран - Исламская Республика Иран 375 7
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 7
Франция - Французская Республика 2130 7
Египет - Арабская Республика 369 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 7
Индия - Республика 2175 6
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 6
Япония 2792 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Канада 1307 4
Турция - Турецкая республика 952 4
Судан - Республика 41 4
Ливан - Ливанская Республика 44 4
Тунис - Тунисская Республика 78 4
Йемен - Йеменская Республика 9 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 3
Бразилия - Федеративная Республика 1128 3
Болгария - Республика 306 3
Африка 1491 3
Армения - Республика 688 3
Израиль 722 3
Узбекистан - Республика 823 3
Саудовская Аравия - Королевство 278 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 3
Бахрейн - Королевство 58 3
Греция - Греческая Республика 323 3
Катар 78 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
NYT - The New York Times 509 3
WikiLeaks 106 2
Wikipedia - Википедия 277 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Reddit 198 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Guardian - Британская газета 190 1
CoinMarKetCap 14 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще