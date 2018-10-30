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Ирак Республика

Ирак - Республика

«Ирак: земля золотых куполов и минаретов» (1960) Туристический плакат, рекламирующий Ирак как страну с богатым архитектурным и культурным наследием. Текст на нескольких языках (арабском, французском, немецком и английском) гласит: “IRAK: The Land of Gilded Domes and Minarets” (Ирак: земля золотых куполов и минаретов). 1960-е годы были временем культурного расцвета в Ираке. В этот период активно развивались литература, искусство и кинематограф, а Багдад стал центром интеллектуальной жизни и притяжения для художников и поэтов со всего Ближнего Востока. В стране проводились международные культурные фестивали, а иракская музыка и литература становились всё более популярными и влиятельными в арабском мире. «Ирак: земля золотых куполов и минаретов» (1960) Туристический плакат, рекламирующий Ирак как страну с богатым архитектурным и культурным наследием. Текст на нескольких языках (арабском, французском, немецком и английском) гласит: “IRAK: The Land of Gilded Domes and Minarets” (Ирак: земля золотых куполов и минаретов). 1960-е годы были временем культурного расцвета в Ираке. В этот период активно развивались литература, искусство и кинематограф, а Багдад стал центром интеллектуальной жизни и притяжения для художников и поэтов со всего Ближнего Востока. В стране проводились международные культурные фестивали, а иракская музыка и литература становились всё более популярными и влиятельными в арабском мире.
«Ирак: земля золотых куполов и минаретов» (1960) Туристический плакат, рекламирующий Ирак как страну с богатым архитектурным и культурным наследием. Текст на нескольких языках (арабском, французском, немецком и английском) гласит: “IRAK: The Land of Gilded Domes and Minarets” (Ирак: земля золотых куполов и минаретов). 1960-е годы были временем культурного расцвета в Ираке. В этот период активно развивались литература, искусство и кинематограф, а Багдад стал центром интеллектуальной жизни и притяжения для художников и поэтов со всего Ближнего Востока. В стране проводились международные культурные фестивали, а иракская музыка и литература становились всё более популярными и влиятельными в арабском мире.

СОБЫТИЯ


30.10.2018 ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла»

нных станций «Западная Курна — нефтеналивной порт Басра». Напомним, Басра — это официальная столица Ирака. Участники упомянутого разбирательства — «Элвис неотек», «Элкомимпорт» и «Лукойл» не см
25.05.2016 ОПК оборудует аэропорты Республики Ирак новейшим РЛС

приборостроительная корпорация» завершает поставки радиотехнического оборудования для аэродромов в Республику Ирак. Техника способна работать в аэропортах с любой интенсивностью полетов, в том
05.06.2015 Россия и Ирак намерены развивать отношения в области информационно-коммуникационных технологий

публики Ирак. В ходе встречи Николай Никифоров заявил о том, что совместное сотрудничество России и Ирака должно касаться не только министерств, но и коммерческих компаний, а также научно-образ
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке

холдинга “Лукойл”, а также положения нормативных и законодательных актов, действующих на территории Ирака, — рассказал Алексей Соломин, IT Application Analyst of IT Projects & Production system
05.07.2012 Олимпиада в Лондоне 2012 – самая сложная военная операция в мире

высокотехнологичная, чем, например, война 2011 года в Ливии. Для сравнения: в 2001 году на войну в Ираке США потратили около 50 млрд долл., в то время как на несколько недель Олимпийских игр в
01.11.2011 Летчик, бомбивший Ирак, станет первым космопилотом

ше 5000 часов на более чем 90 типах самолетов. После завершения программы подготовки пилотов ВВС США Колмер служил на истребителе F-16, в Национальной гвардии и дважды участвовал в боевых действиях в Ираке. Позже он был летчиком-испытателем различных датчиков и систем радиоэлектронной борьбы для F-16. Кит Колмер стал первым пилотом Национальной гвардии, отобранным в Школу летчиков-испытател
20.10.2011 Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок

й инженерный центр армии США (ARDEC) разработал и направил Jackal подразделениям по всей территории Ирака, что практически положило конец применению радиоуправляемых бомб. На основании богатого
18.07.2011 США контролируют Ирак и Афганистан через биометрию

Столкнувшись с "нетрадиционной" войной в Ираке и Афганистане, американские военные были вынуждены придумать способ контролировать насе
25.10.2010 Wikileaks опубликовал архив документов о войне в Ираке

омпромат, недавно опубликовал в открытом доступе архив секретных документов США, касающихся войны в Ираке. Всего на Wikileaks было опубликовано около 400 тыс. документов. Первым о содержании но
04.10.2010 «Ростелеком» начал предоставлять услугу доступа в интернет в Ираке

асть канала между Российской Федерацией и Ираком. Подобный маршрут впервые используется операторами Ирака для подключения к ресурсам глобальной сети интернет и в случае успешной реализации пило
14.05.2010 Налёт радара SAR/GMTI Lynx Block 30 в Ираке превысил 1 тыс. часов

Как сообщает пресс-служба компании General Atomics, налёт БПЛА Sky Warrior Block 1 с радарами синтезированной апертуры и индикатором движущихся целей на фоне земли (SAR/GMTI) Lynx Block 30 в Ираке менее чем полгода спустя после начала полётов превысил 1 тыс. часов. Четыре радара Lynx Block 30 были размещены в Ираке в декабре 2009 года на БПЛА Sky Warrior в (развёртывание QRC
19.04.2010 В Ираке разбился американский военный вертолет

На севере Ирака 18 апреля 2010 года разбился американский военный вертолет, погиб один военнослужащий,

24.02.2010 В Ираке разбился вертолет США

В Ираке погибли два пилота американского вертолета. По неподтвержденным пока данным, это произошло 21 февраля 2010 года из-за падения летательного аппарата при посадке, сообщает РБК со ссылкой на
18.12.2009 Иракцы взломали "беспилотники"

loader. Ее стоимость - 26 долларов; стоимость же самого "беспилотника" - примерно 4,5 млн долларов. Иракцы сумели вычислить каналы, по которым передается видеопоток, а также смогли записать тра
16.02.2009 Ирак потратит $5 млрд. на закупку американской военной техники и снаряжения

Правительство Ирака и Агентство по оборонному сотрудничеству США заключили соглашение о поставках в Ирак ам
01.08.2008 В Ираке разбился MQ-1 Predator

Как сообщает пресс-служба ВВС США, в Ираке, к северу от базы Балад примерно в 10 часов 45 минут по местному времени разбился БПЛА MQ-1 Predator. Причины катастрофы неизвестны.
29.07.2008 Пентагон продаст Ираку военно-транспортные самолеты

рных операций. В заявлении говорится, что в случае приобретения новых военно-транспортных самолетов Ирак получит возможность проводить различные операции совместно с США и НАТО. Самолеты С-130

15.07.2008 Конвертоплан V-22 Osprey едва избежал катастрофы в Ираке

Как сообщает Defense Tech, 21 июня 2008 года конвертоплан МV-22 Osprey корпуса морской пехоты США в Ираке едва избежал катастрофы, вызванной фактическим разрушением в воздухе правого двигателя в воздухе. Как показало расследование, пилот обратил внимание на то, что тяга двигателя не превышает
02.06.2008 Янки учатся отращивать утраченные в Ираке члены тела

ША Brook (Brook Army Medical Center, BAMC) разрабатывается концепция Pixie Dust - создание порошка, способного восстанавливать (регенерировать) утраченные в ходе боевых действий - в первую очередь, в Ираке - членов тела. Предполагается, что порошок, получаемый из тканей свиней, будут способствовать восстановлению способности к регенерации даже относительно крупных частей тела - например, па
13.05.2008 Американские солдаты в Ираке «получают» вирусы через DVD

Инфицированные DVD, которые покупаются американскими солдатами у иракских торговцев, создают проблемы войскам Соединенных Штатов. «Порно-вирусы», распространя
05.05.2008 Ирак приобретет 40 самолетов Boeing и 10 самолетов Bombardier

гой - 10 самолетов канадского концерна Bombardier. Оба соглашения были подписаны министром финансов Ирака Баяном Джабром в присутствии иракского премьера Нури аль-Малики, а также американских и
05.02.2008 Операция "Свобода Ираку": ВВС США возобновляют бомбежки Багдада

Как сообщает Defense Tech, ставка командующего американскими войсками в Ираке генерала Петреуса на использование ВВС в борьбе с повстанцами привела к более чем пятикратному росту числа авиационно-штурмовых ударов в 2007 году (свыше 1100) по сравнению с 2006 годом.

26.11.2007 Интернет-оппозиция Ирака: убита семья главного редактора портала

Расстреляны 11 родственников главного редактора информационного сайта Shabeqat Akhbar al-Iraq, освещающего политику Ирака. «Вчера утром четверо вооруженных напали мою семью в Багдаде. Все были убиты: две моих сестры со своими мужьями и семью детьми в возрасте от пяти до десяти лет», - сообщил г-н Диа аль-Кав
05.10.2007 ВОЗ обеспокоена возможностью распространения холеры из Ирака

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), холера продолжает распространяться на новые провинции Ирака и есть опасность, что она может проникнуть в соседние страны, сообщает центр новостей О
06.08.2007 США отправили в Ирак роботов

Американское военное ведомство решило задействовать новую единицу для ведения боев в Ираке. Этот робот создан в рамках проекта SWORDS (Special Weapons Observation Remote Reconnai
17.07.2007 Планы баз США в Ираке попали на открытый сервер

Большое количество секретных военных документов США были доступны для свободного скачивания на FTP-серверах, сообщает АР. Документы, которые включают планы новых военных лагерей в Ираке и отчеты из Афганистана, могли быть свободно скачаны из Сети. Согласно информации АР, работники военно-промышленного комплекса США выложили секретные данные на открытый FTP-сервер, поскол
28.05.2007 Мобильная связь помогает нести службу бойцам ВС США и Ираке

или в общей сложности 200 тыс. для оплаты мобильных телефонов. Общая стоимость звонков, совершенных с их помощью, составила $5 млн. С развертыванием инфраструктуры мобильной связи стоимость звонков в Ираке удалось снизить с $0,9 за минуту в июне 2003 года до $0,19 за минуту сегодня. По мнению экспертов Пентагона, возможность услышать голос оставшихся дома родных критически важна для поддерж
06.04.2007 Боевой переводчик IBM будет передан в Ирак безвозмездно

ослужащим США в Ираке, неизменно выделяют два момента: большое значение речевого общения с жителями Ирака и наличие значительных операционных трудностей при попытке решить эту задачу. Хотя во м
06.04.2007 "Ядерная война" на Ближнем Востоке: уроки истории

В cентябре 1975 г. Париж с визитом посетил Саддам Хусейн, который в то время был премьер-министром Ирака. Главная цель его визита заключалась в расширении сотрудничества в области атомной энер
04.04.2007 IBM подарит военным софтверные переводчики и оборудование

IBM подарит правительству США 10 тыс. софтверных копий программы-переводчика Mastor, а также 1 тыс. переводящих устройств для использования в гуманитарных миссиях в Ираке. В IBM работает 160 человек, служивших в Афганистане и Ираке. Компания решила помочь военным после того, как выслушала отзывы о неудобствах со связью. Председатель и исполнительный
26.02.2007 ВВС Национальной гвардии Техаса отправятся в Ирак

Как сообщает F-16.net, 147 истребительное крыло ВВС Национальной гвардии Техаса направит в район ведения войны с террором в Ираке от 12 до 15 истребителей F-16 с пилотами и обслуживающим персоналом. Предполагается, что срок их пребывания в Ираке составит от 45 до 90 суток. В ходе войны в Ираке ВВС Наци
22.02.2007 В Ираке начинается химическая гражданская война

к тяжелым ожогам кожи и смертельно опасен при вдыхании. По заявлениям официальных лиц США и властей Ирака, использование химических бомб нацелено на создание атмосферы страха и хаоса в стране в
20.02.2007 Ирак остался загадкой для разведки США

ти деятельности иракских сил безопасности, поддержанных войсками США, позволит политическим лидерам Ирака “начать процесс поиска политического компромисса”.
20.02.2007 Волю янки закалят в виртуальном Ираке

оцедуры подобного рода не помешают и новобранцам, которым только предстоит познакомиться с реалиями Ирака. По мнению психолога, психические травмы, возникающие при "резком" переходе от военной

02.02.2007 Пентагону в Ираке срочно нужны лазеры

ния морской пехоты ослепляющими лазерами принадлежит командующему коалиционными войсками в Западном Ираке генерал-майору Ричарду Цильмеру. Именно он является автором идеи разработки для морской
15.01.2007 Иракские боевики используют Google Earth

Разведывательные службы британской армии заявили, что террористы, атаковавшие британские базы в иракской Басре, использовали карты Google Earth. Об этом говорят распечатки карт на базе спутниковых фотографий, найденные в домах боевиков. На них находятся детальные изображения баз, включая

15.12.2006 "Ракурс" поставил систему технологического контроля для иракской ТЭС

НПФ «Ракурс» выполнила изготовление и поставку системы технологического контроля параметров «СТК-ЭР» турбогенератора для ТЭС «Дибис» в Ираке. Проект был выполнен в рамках контракта концерна «Силовые машины» на поставку энергетического оборудования на данную ТЭС. По условиям контракта «Силовые машины» изготавливают и поставляют
05.12.2006 Ирак становится кладбищем американской военной техники

Американские cухопутные войска и корпус морской пехоты тратят около $2 млрд. ежемесячно на замену вооружений и военной техники, уничтоженных или снятых с эксплуатации в Ираке и Афганистане. Как сообщает "Военно-промышленный курьер", это четвертая часть от той суммы, в которую ежемесячно обходятся США боевые действия в этих двух странах. Деньги на эти цели выде
05.12.2006 Ирак становится кладбищем американской военной техники

Американские cухопутные войска и корпус морской пехоты тратят около $2 млрд. ежемесячно на замену вооружений и военной техники, уничтоженных или снятых с эксплуатации в Ираке и Афганистане. Как сообщает "Военно-промышленный курьер", это четвертая часть от той суммы, в которую ежемесячно обходятся США боевые действия в этих двух странах. Деньги на эти цели выде
30.11.2006 Пентагон развернет в Ираке сеть аэростатов слежения

Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin соглашению стоимостью $77,5 млн., предусматривающее развертывание в Ираке привязных аэростатов с разведывательной аппаратурой. Аэростаты заполняются гелием и могут работать круглосуточно. Как сообщает Space Daily, Lockheed Martin уже поставила заказчикам в обще

Публикаций - 709, упоминаний - 973

Ирак и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 77
Intel Corporation 12811 77
Microsoft Corporation 25774 74
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 50
Oracle Corporation 7074 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Applied Materials 305 32
Dell Technologies - Dell Computer 2219 25
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 25
HP - Hewlett-Packard 3662 21
Dell EMC 5180 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Yahoo! 3726 18
Google LLC 12687 17
KLA Corporation 77 17
GFI Software 209 16
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 16
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 14
Руссобит-М 266 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Lenovo Motorola 3566 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 13
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 12
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
Oracle Siebel Systems 519 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Apple Inc 13154 12
HP EDS - Electronic Data Systems 239 12
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 12
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 12
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 11
TI - Texas Instruments Incorporated 848 11
Nvidia Corp 4002 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 10
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 9
Honeywell 309 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 100
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 87
Boeing 1031 36
Merrill Lynch 454 31
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 27
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 25
Lockheed Martin 777 18
eBay Inc 1640 18
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 18
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 17
Prudential Financial 52 15
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 14
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 14
Walmart - Wal-Mart Stores 405 14
McDonald’s - Макдоналдс 220 14
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 13
Walt Disney Company 647 12
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 11
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 11
Global Partners Securities 42 11
Bank of America - Банк Америки 271 10
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 9
Federated Hermes - Federated Investors 57 9
Arab Liberation Army - Арабская освободительная армия - армия Каукджи 9 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 9
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 8
Thomas Weisel Partners 44 8
Nike 195 7
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 7
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 7
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
DuPont - Дюпон 101 6
Charles Schwab 89 6
QinetiQ Group 57 6
The Home Depot Inc 66 6
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 6
Williams Capital Group 9 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 173
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 110
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 57
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U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 28
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U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 20
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 20
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 12
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 11
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 7
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Правительство Ирака - Кабинет министров Ирака - органы государственной власти 6 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 9
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 8
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 6
Ассоциация менеджеров 107 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 2
ЛДПР 116 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
National Cattlemen’s Beef Association - Национальная ассоциация мясных животноводов 1 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Amputee Coalition of America - Коалиция ампутантов Америки 1 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 102
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 85
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 84
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 37
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 30
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 24
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 16
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 14
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 14
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 44
Microsoft Windows 2000 8678 21
Acer Predator 224 18
Microsoft Windows 16882 16
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 13
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Oracle PeopleSoft 426 10
GFI Russia - Warfare 10 10
Google Android 15243 9
Linux OS 11533 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
Google Earth - Google Планета Земля 490 7
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 7
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 7
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 7
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 7
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 5
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Apple iPad 4011 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Apple iPhone 6 4861 5
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 4
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 4
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 4
Bush George - Буш Джордж 336 37
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 33
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 18
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 12
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 9
Путин Владимир 3454 9
Левкевич Михаил 59 8
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 8
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 8
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 8
Hogan Art - Хоган Арт 47 7
Green Peter - Грин Питер 16 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Carl Stephen - Карл Стивен 9 6
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 6
Carty Michael - Карти Майкл 20 6
Попова Мария 141 5
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 5
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 5
Gates Robert - Гейтс Роберт 34 5
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 5
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 5
Blix Hans - Бликс Ханс 5 5
Clarke Richard - Кларк Ричард 19 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 4
Рахманов Максим 47 4
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 4
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 4
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 4
Pickett John - Пикетт Джон 10 4
Heekin Tim - Хикин Тим 21 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
Blair Tony - Блэр Тони 57 3
Скоков Сергей 26 3
Истомин Максим 26 3
Гулькин Павел 14 3
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 3
Воскресенский Дмитрий 4 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 528
Россия - РФ - Российская федерация 166163 182
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 179
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 100
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 84
Иран - Исламская Республика Иран 1155 82
Европа 24962 80
Ближний Восток 3154 76
Земля - планета Солнечной системы 10865 59
Израиль 2856 55
Германия - Федеративная Республика 13220 43
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 41
Индия - Bharat 5869 40
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 40
Ирак - Багдад 56 39
Саудовская Аравия - Королевство 666 38
Франция - Французская Республика 8176 36
Япония 13807 34
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 34
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 34
Египет - Арабская Республика 1100 33
Канада 5081 32
Кувейт 173 31
Турция - Турецкая республика 2620 30
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 29
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 29
Ливан - Ливанская Республика 201 28
Африка - Африканский регион 3640 27
Украина 7928 27
Ливия 153 26
Казахстан - Республика 6047 24
Южная Корея - Республика 7051 24
Индийский океан - Персидский залив 234 22
США - Калифорния 4828 22
США - Колумбия - Вашингтон 1486 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 21
Азия - Азиатский регион 5920 21
Италия - Итальянская Республика 4508 20
Бразилия - Федеративная Республика 2520 20
Судан - Республика 106 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 333
Ирак - Война в Персидском заливе 224 147
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 135
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 103
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 100
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 70
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 65
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 53
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 48
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 44
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 37
Английский язык 7030 37
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 682 36
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 36
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 33
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 23
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 18
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 17
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 17
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 17
Талибан 46 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 14
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 102
Dow Jones - MarketWatch 334 95
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 47
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 31
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 30
AP - Associated Press 2007 25
CNews RND - R&D.CNews 2274 19
NYT - The New York Times 1099 19
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 17
Известия ИД 770 14
Washington Profile 142 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
New Scientist 1448 9
Times 661 9
Военно-промышленный курьер 88 8
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 7
Space War 75 7
Defensetech 47 7
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 7
WikiLeaks 120 7
Space Daily 528 6
NEWSru.com 229 6
Telegraph 199 5
The Register - The Register Hardware 1783 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
The Washington Post 350 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
SpaceDaily - Space Daily 187 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Inside Defense 4 4
FT - Financial Times 1295 4
The Guardian - Британская газета 406 4
Nature 832 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
NBC News 188 3
F-16.net 126 3
Mercury News - San Jose Mercury News 52 3
DigiTimes - Издание 1331 3
Internet Stock Report 994 103
S&P 500 565 38
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 26
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 18
Bear Stearns 79 15
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 14
IDC - International Data Corporation 4975 8
Thomson Financial - Thomson First Call 386 7
CIBC World Markets 41 7
Gartner - Гартнер 3658 7
CNews Мишень 186 6
Moody's Investors Service 136 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
Needham & Company 36 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Forrester Research 834 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
GLM - Global Language Monitor 3 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Radicati Group 26 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 24
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 2
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 2
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 2
British Library - Британская библиотека 30 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
TED Talks 36 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 8 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
University of Miami - Университет Майами 24 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
Cranfield University - Университет Крэнфилда - Крэнфилдский университет 1 1
University of Baltimore - Балтиморский университет 4 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
CeBIT 614 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Docflow 148 1
Связь-Экспокомм 276 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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