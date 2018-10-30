Ирак - Республика

ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла» нных станций «Западная Курна — нефтеналивной порт Басра». Напомним, Басра — это официальная столица Ирака. Участники упомянутого разбирательства — «Элвис неотек», «Элкомимпорт» и «Лукойл» не см

ОПК оборудует аэропорты Республики Ирак новейшим РЛС приборостроительная корпорация» завершает поставки радиотехнического оборудования для аэродромов в Республику Ирак. Техника способна работать в аэропортах с любой интенсивностью полетов, в том

Россия и Ирак намерены развивать отношения в области информационно-коммуникационных технологий публики Ирак. В ходе встречи Николай Никифоров заявил о том, что совместное сотрудничество России и Ирака должно касаться не только министерств, но и коммерческих компаний, а также научно-образ

ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке холдинга “Лукойл”, а также положения нормативных и законодательных актов, действующих на территории Ирака, — рассказал Алексей Соломин, IT Application Analyst of IT Projects & Production system

Олимпиада в Лондоне 2012 – самая сложная военная операция в мире высокотехнологичная, чем, например, война 2011 года в Ливии. Для сравнения: в 2001 году на войну в Ираке США потратили около 50 млрд долл., в то время как на несколько недель Олимпийских игр в

Летчик, бомбивший Ирак, станет первым космопилотом ше 5000 часов на более чем 90 типах самолетов. После завершения программы подготовки пилотов ВВС США Колмер служил на истребителе F-16, в Национальной гвардии и дважды участвовал в боевых действиях в Ираке. Позже он был летчиком-испытателем различных датчиков и систем радиоэлектронной борьбы для F-16. Кит Колмер стал первым пилотом Национальной гвардии, отобранным в Школу летчиков-испытател

Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок й инженерный центр армии США (ARDEC) разработал и направил Jackal подразделениям по всей территории Ирака, что практически положило конец применению радиоуправляемых бомб. На основании богатого

США контролируют Ирак и Афганистан через биометрию Столкнувшись с "нетрадиционной" войной в Ираке и Афганистане, американские военные были вынуждены придумать способ контролировать насе

Wikileaks опубликовал архив документов о войне в Ираке омпромат, недавно опубликовал в открытом доступе архив секретных документов США, касающихся войны в Ираке. Всего на Wikileaks было опубликовано около 400 тыс. документов. Первым о содержании но

«Ростелеком» начал предоставлять услугу доступа в интернет в Ираке асть канала между Российской Федерацией и Ираком. Подобный маршрут впервые используется операторами Ирака для подключения к ресурсам глобальной сети интернет и в случае успешной реализации пило

Налёт радара SAR/GMTI Lynx Block 30 в Ираке превысил 1 тыс. часов Как сообщает пресс-служба компании General Atomics, налёт БПЛА Sky Warrior Block 1 с радарами синтезированной апертуры и индикатором движущихся целей на фоне земли (SAR/GMTI) Lynx Block 30 в Ираке менее чем полгода спустя после начала полётов превысил 1 тыс. часов. Четыре радара Lynx Block 30 были размещены в Ираке в декабре 2009 года на БПЛА Sky Warrior в (развёртывание QRC

В Ираке разбился американский военный вертолет На севере Ирака 18 апреля 2010 года разбился американский военный вертолет, погиб один военнослужащий,

В Ираке разбился вертолет США В Ираке погибли два пилота американского вертолета. По неподтвержденным пока данным, это произошло 21 февраля 2010 года из-за падения летательного аппарата при посадке, сообщает РБК со ссылкой на

Иракцы взломали "беспилотники" loader. Ее стоимость - 26 долларов; стоимость же самого "беспилотника" - примерно 4,5 млн долларов. Иракцы сумели вычислить каналы, по которым передается видеопоток, а также смогли записать тра

Ирак потратит $5 млрд. на закупку американской военной техники и снаряжения Правительство Ирака и Агентство по оборонному сотрудничеству США заключили соглашение о поставках в Ирак ам

В Ираке разбился MQ-1 Predator Как сообщает пресс-служба ВВС США, в Ираке, к северу от базы Балад примерно в 10 часов 45 минут по местному времени разбился БПЛА MQ-1 Predator. Причины катастрофы неизвестны.

Пентагон продаст Ираку военно-транспортные самолеты рных операций. В заявлении говорится, что в случае приобретения новых военно-транспортных самолетов Ирак получит возможность проводить различные операции совместно с США и НАТО. Самолеты С-130

Конвертоплан V-22 Osprey едва избежал катастрофы в Ираке Как сообщает Defense Tech, 21 июня 2008 года конвертоплан МV-22 Osprey корпуса морской пехоты США в Ираке едва избежал катастрофы, вызванной фактическим разрушением в воздухе правого двигателя в воздухе. Как показало расследование, пилот обратил внимание на то, что тяга двигателя не превышает

Янки учатся отращивать утраченные в Ираке члены тела ША Brook (Brook Army Medical Center, BAMC) разрабатывается концепция Pixie Dust - создание порошка, способного восстанавливать (регенерировать) утраченные в ходе боевых действий - в первую очередь, в Ираке - членов тела. Предполагается, что порошок, получаемый из тканей свиней, будут способствовать восстановлению способности к регенерации даже относительно крупных частей тела - например, па

Американские солдаты в Ираке «получают» вирусы через DVD Инфицированные DVD, которые покупаются американскими солдатами у иракских торговцев, создают проблемы войскам Соединенных Штатов. «Порно-вирусы», распространя

Ирак приобретет 40 самолетов Boeing и 10 самолетов Bombardier гой - 10 самолетов канадского концерна Bombardier. Оба соглашения были подписаны министром финансов Ирака Баяном Джабром в присутствии иракского премьера Нури аль-Малики, а также американских и

Операция "Свобода Ираку": ВВС США возобновляют бомбежки Багдада Как сообщает Defense Tech, ставка командующего американскими войсками в Ираке генерала Петреуса на использование ВВС в борьбе с повстанцами привела к более чем пятикратному росту числа авиационно-штурмовых ударов в 2007 году (свыше 1100) по сравнению с 2006 годом.

Интернет-оппозиция Ирака: убита семья главного редактора портала Расстреляны 11 родственников главного редактора информационного сайта Shabeqat Akhbar al-Iraq, освещающего политику Ирака. «Вчера утром четверо вооруженных напали мою семью в Багдаде. Все были убиты: две моих сестры со своими мужьями и семью детьми в возрасте от пяти до десяти лет», - сообщил г-н Диа аль-Кав

ВОЗ обеспокоена возможностью распространения холеры из Ирака Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), холера продолжает распространяться на новые провинции Ирака и есть опасность, что она может проникнуть в соседние страны, сообщает центр новостей О

США отправили в Ирак роботов Американское военное ведомство решило задействовать новую единицу для ведения боев в Ираке. Этот робот создан в рамках проекта SWORDS (Special Weapons Observation Remote Reconnai

Планы баз США в Ираке попали на открытый сервер Большое количество секретных военных документов США были доступны для свободного скачивания на FTP-серверах, сообщает АР. Документы, которые включают планы новых военных лагерей в Ираке и отчеты из Афганистана, могли быть свободно скачаны из Сети. Согласно информации АР, работники военно-промышленного комплекса США выложили секретные данные на открытый FTP-сервер, поскол

Мобильная связь помогает нести службу бойцам ВС США и Ираке или в общей сложности 200 тыс. для оплаты мобильных телефонов. Общая стоимость звонков, совершенных с их помощью, составила $5 млн. С развертыванием инфраструктуры мобильной связи стоимость звонков в Ираке удалось снизить с $0,9 за минуту в июне 2003 года до $0,19 за минуту сегодня. По мнению экспертов Пентагона, возможность услышать голос оставшихся дома родных критически важна для поддерж

Боевой переводчик IBM будет передан в Ирак безвозмездно ослужащим США в Ираке, неизменно выделяют два момента: большое значение речевого общения с жителями Ирака и наличие значительных операционных трудностей при попытке решить эту задачу. Хотя во м

"Ядерная война" на Ближнем Востоке: уроки истории В cентябре 1975 г. Париж с визитом посетил Саддам Хусейн, который в то время был премьер-министром Ирака. Главная цель его визита заключалась в расширении сотрудничества в области атомной энер

IBM подарит военным софтверные переводчики и оборудование IBM подарит правительству США 10 тыс. софтверных копий программы-переводчика Mastor, а также 1 тыс. переводящих устройств для использования в гуманитарных миссиях в Ираке. В IBM работает 160 человек, служивших в Афганистане и Ираке. Компания решила помочь военным после того, как выслушала отзывы о неудобствах со связью. Председатель и исполнительный

ВВС Национальной гвардии Техаса отправятся в Ирак Как сообщает F-16.net, 147 истребительное крыло ВВС Национальной гвардии Техаса направит в район ведения войны с террором в Ираке от 12 до 15 истребителей F-16 с пилотами и обслуживающим персоналом. Предполагается, что срок их пребывания в Ираке составит от 45 до 90 суток. В ходе войны в Ираке ВВС Наци

В Ираке начинается химическая гражданская война к тяжелым ожогам кожи и смертельно опасен при вдыхании. По заявлениям официальных лиц США и властей Ирака, использование химических бомб нацелено на создание атмосферы страха и хаоса в стране в

Ирак остался загадкой для разведки США ти деятельности иракских сил безопасности, поддержанных войсками США, позволит политическим лидерам Ирака “начать процесс поиска политического компромисса”.

Волю янки закалят в виртуальном Ираке оцедуры подобного рода не помешают и новобранцам, которым только предстоит познакомиться с реалиями Ирака. По мнению психолога, психические травмы, возникающие при "резком" переходе от военной

Пентагону в Ираке срочно нужны лазеры ния морской пехоты ослепляющими лазерами принадлежит командующему коалиционными войсками в Западном Ираке генерал-майору Ричарду Цильмеру. Именно он является автором идеи разработки для морской

Иракские боевики используют Google Earth Разведывательные службы британской армии заявили, что террористы, атаковавшие британские базы в иракской Басре, использовали карты Google Earth. Об этом говорят распечатки карт на базе спутниковых фотографий, найденные в домах боевиков. На них находятся детальные изображения баз, включая

"Ракурс" поставил систему технологического контроля для иракской ТЭС НПФ «Ракурс» выполнила изготовление и поставку системы технологического контроля параметров «СТК-ЭР» турбогенератора для ТЭС «Дибис» в Ираке. Проект был выполнен в рамках контракта концерна «Силовые машины» на поставку энергетического оборудования на данную ТЭС. По условиям контракта «Силовые машины» изготавливают и поставляют

Ирак становится кладбищем американской военной техники Американские cухопутные войска и корпус морской пехоты тратят около $2 млрд. ежемесячно на замену вооружений и военной техники, уничтоженных или снятых с эксплуатации в Ираке и Афганистане. Как сообщает "Военно-промышленный курьер", это четвертая часть от той суммы, в которую ежемесячно обходятся США боевые действия в этих двух странах. Деньги на эти цели выде

Ирак становится кладбищем американской военной техники Американские cухопутные войска и корпус морской пехоты тратят около $2 млрд. ежемесячно на замену вооружений и военной техники, уничтоженных или снятых с эксплуатации в Ираке и Афганистане. Как сообщает "Военно-промышленный курьер", это четвертая часть от той суммы, в которую ежемесячно обходятся США боевые действия в этих двух странах. Деньги на эти цели выде