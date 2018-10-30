Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ирак Республика
СОБЫТИЯ
|30.10.2018
|
ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла»
нных станций «Западная Курна — нефтеналивной порт Басра». Напомним, Басра — это официальная столица Ирака. Участники упомянутого разбирательства — «Элвис неотек», «Элкомимпорт» и «Лукойл» не см
|25.05.2016
|
ОПК оборудует аэропорты Республики Ирак новейшим РЛС
приборостроительная корпорация» завершает поставки радиотехнического оборудования для аэродромов в Республику Ирак. Техника способна работать в аэропортах с любой интенсивностью полетов, в том
|05.06.2015
|
Россия и Ирак намерены развивать отношения в области информационно-коммуникационных технологий
публики Ирак. В ходе встречи Николай Никифоров заявил о том, что совместное сотрудничество России и Ирака должно касаться не только министерств, но и коммерческих компаний, а также научно-образ
|29.01.2015
|
ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке
холдинга “Лукойл”, а также положения нормативных и законодательных актов, действующих на территории Ирака, — рассказал Алексей Соломин, IT Application Analyst of IT Projects & Production system
|05.07.2012
|
Олимпиада в Лондоне 2012 – самая сложная военная операция в мире
высокотехнологичная, чем, например, война 2011 года в Ливии. Для сравнения: в 2001 году на войну в Ираке США потратили около 50 млрд долл., в то время как на несколько недель Олимпийских игр в
|01.11.2011
|
Летчик, бомбивший Ирак, станет первым космопилотом
ше 5000 часов на более чем 90 типах самолетов. После завершения программы подготовки пилотов ВВС США Колмер служил на истребителе F-16, в Национальной гвардии и дважды участвовал в боевых действиях в Ираке. Позже он был летчиком-испытателем различных датчиков и систем радиоэлектронной борьбы для F-16. Кит Колмер стал первым пилотом Национальной гвардии, отобранным в Школу летчиков-испытател
|20.10.2011
|
Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок
й инженерный центр армии США (ARDEC) разработал и направил Jackal подразделениям по всей территории Ирака, что практически положило конец применению радиоуправляемых бомб. На основании богатого
|18.07.2011
|
США контролируют Ирак и Афганистан через биометрию
Столкнувшись с "нетрадиционной" войной в Ираке и Афганистане, американские военные были вынуждены придумать способ контролировать насе
|25.10.2010
|
Wikileaks опубликовал архив документов о войне в Ираке
омпромат, недавно опубликовал в открытом доступе архив секретных документов США, касающихся войны в Ираке. Всего на Wikileaks было опубликовано около 400 тыс. документов. Первым о содержании но
|04.10.2010
|
«Ростелеком» начал предоставлять услугу доступа в интернет в Ираке
асть канала между Российской Федерацией и Ираком. Подобный маршрут впервые используется операторами Ирака для подключения к ресурсам глобальной сети интернет и в случае успешной реализации пило
|14.05.2010
|
Налёт радара SAR/GMTI Lynx Block 30 в Ираке превысил 1 тыс. часов
Как сообщает пресс-служба компании General Atomics, налёт БПЛА Sky Warrior Block 1 с радарами синтезированной апертуры и индикатором движущихся целей на фоне земли (SAR/GMTI) Lynx Block 30 в Ираке менее чем полгода спустя после начала полётов превысил 1 тыс. часов. Четыре радара Lynx Block 30 были размещены в Ираке в декабре 2009 года на БПЛА Sky Warrior в (развёртывание QRC
|19.04.2010
|
В Ираке разбился американский военный вертолет
На севере Ирака 18 апреля 2010 года разбился американский военный вертолет, погиб один военнослужащий,
|24.02.2010
|
В Ираке разбился вертолет США
В Ираке погибли два пилота американского вертолета. По неподтвержденным пока данным, это произошло 21 февраля 2010 года из-за падения летательного аппарата при посадке, сообщает РБК со ссылкой на
|18.12.2009
|
Иракцы взломали "беспилотники"
loader. Ее стоимость - 26 долларов; стоимость же самого "беспилотника" - примерно 4,5 млн долларов. Иракцы сумели вычислить каналы, по которым передается видеопоток, а также смогли записать тра
|16.02.2009
|
Ирак потратит $5 млрд. на закупку американской военной техники и снаряжения
Правительство Ирака и Агентство по оборонному сотрудничеству США заключили соглашение о поставках в Ирак ам
|01.08.2008
|
В Ираке разбился MQ-1 Predator
Как сообщает пресс-служба ВВС США, в Ираке, к северу от базы Балад примерно в 10 часов 45 минут по местному времени разбился БПЛА MQ-1 Predator. Причины катастрофы неизвестны.
|29.07.2008
|
Пентагон продаст Ираку военно-транспортные самолеты
рных операций. В заявлении говорится, что в случае приобретения новых военно-транспортных самолетов Ирак получит возможность проводить различные операции совместно с США и НАТО. Самолеты С-130
|15.07.2008
|
Конвертоплан V-22 Osprey едва избежал катастрофы в Ираке
Как сообщает Defense Tech, 21 июня 2008 года конвертоплан МV-22 Osprey корпуса морской пехоты США в Ираке едва избежал катастрофы, вызванной фактическим разрушением в воздухе правого двигателя в воздухе. Как показало расследование, пилот обратил внимание на то, что тяга двигателя не превышает
|02.06.2008
|
Янки учатся отращивать утраченные в Ираке члены тела
ША Brook (Brook Army Medical Center, BAMC) разрабатывается концепция Pixie Dust - создание порошка, способного восстанавливать (регенерировать) утраченные в ходе боевых действий - в первую очередь, в Ираке - членов тела. Предполагается, что порошок, получаемый из тканей свиней, будут способствовать восстановлению способности к регенерации даже относительно крупных частей тела - например, па
|13.05.2008
|
Американские солдаты в Ираке «получают» вирусы через DVD
Инфицированные DVD, которые покупаются американскими солдатами у иракских торговцев, создают проблемы войскам Соединенных Штатов. «Порно-вирусы», распространя
|05.05.2008
|
Ирак приобретет 40 самолетов Boeing и 10 самолетов Bombardier
гой - 10 самолетов канадского концерна Bombardier. Оба соглашения были подписаны министром финансов Ирака Баяном Джабром в присутствии иракского премьера Нури аль-Малики, а также американских и
|05.02.2008
|
Операция "Свобода Ираку": ВВС США возобновляют бомбежки Багдада
Как сообщает Defense Tech, ставка командующего американскими войсками в Ираке генерала Петреуса на использование ВВС в борьбе с повстанцами привела к более чем пятикратному росту числа авиационно-штурмовых ударов в 2007 году (свыше 1100) по сравнению с 2006 годом.
|26.11.2007
|
Интернет-оппозиция Ирака: убита семья главного редактора портала
Расстреляны 11 родственников главного редактора информационного сайта Shabeqat Akhbar al-Iraq, освещающего политику Ирака. «Вчера утром четверо вооруженных напали мою семью в Багдаде. Все были убиты: две моих сестры со своими мужьями и семью детьми в возрасте от пяти до десяти лет», - сообщил г-н Диа аль-Кав
|05.10.2007
|
ВОЗ обеспокоена возможностью распространения холеры из Ирака
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), холера продолжает распространяться на новые провинции Ирака и есть опасность, что она может проникнуть в соседние страны, сообщает центр новостей О
|06.08.2007
|
США отправили в Ирак роботов
Американское военное ведомство решило задействовать новую единицу для ведения боев в Ираке. Этот робот создан в рамках проекта SWORDS (Special Weapons Observation Remote Reconnai
|17.07.2007
|
Планы баз США в Ираке попали на открытый сервер
Большое количество секретных военных документов США были доступны для свободного скачивания на FTP-серверах, сообщает АР. Документы, которые включают планы новых военных лагерей в Ираке и отчеты из Афганистана, могли быть свободно скачаны из Сети. Согласно информации АР, работники военно-промышленного комплекса США выложили секретные данные на открытый FTP-сервер, поскол
|28.05.2007
|
Мобильная связь помогает нести службу бойцам ВС США и Ираке
или в общей сложности 200 тыс. для оплаты мобильных телефонов. Общая стоимость звонков, совершенных с их помощью, составила $5 млн. С развертыванием инфраструктуры мобильной связи стоимость звонков в Ираке удалось снизить с $0,9 за минуту в июне 2003 года до $0,19 за минуту сегодня. По мнению экспертов Пентагона, возможность услышать голос оставшихся дома родных критически важна для поддерж
|06.04.2007
|
Боевой переводчик IBM будет передан в Ирак безвозмездно
ослужащим США в Ираке, неизменно выделяют два момента: большое значение речевого общения с жителями Ирака и наличие значительных операционных трудностей при попытке решить эту задачу. Хотя во м
|06.04.2007
|
"Ядерная война" на Ближнем Востоке: уроки истории
В cентябре 1975 г. Париж с визитом посетил Саддам Хусейн, который в то время был премьер-министром Ирака. Главная цель его визита заключалась в расширении сотрудничества в области атомной энер
|04.04.2007
|
IBM подарит военным софтверные переводчики и оборудование
IBM подарит правительству США 10 тыс. софтверных копий программы-переводчика Mastor, а также 1 тыс. переводящих устройств для использования в гуманитарных миссиях в Ираке. В IBM работает 160 человек, служивших в Афганистане и Ираке. Компания решила помочь военным после того, как выслушала отзывы о неудобствах со связью. Председатель и исполнительный
|26.02.2007
|
ВВС Национальной гвардии Техаса отправятся в Ирак
Как сообщает F-16.net, 147 истребительное крыло ВВС Национальной гвардии Техаса направит в район ведения войны с террором в Ираке от 12 до 15 истребителей F-16 с пилотами и обслуживающим персоналом. Предполагается, что срок их пребывания в Ираке составит от 45 до 90 суток. В ходе войны в Ираке ВВС Наци
|22.02.2007
|
В Ираке начинается химическая гражданская война
к тяжелым ожогам кожи и смертельно опасен при вдыхании. По заявлениям официальных лиц США и властей Ирака, использование химических бомб нацелено на создание атмосферы страха и хаоса в стране в
|20.02.2007
|
Ирак остался загадкой для разведки США
ти деятельности иракских сил безопасности, поддержанных войсками США, позволит политическим лидерам Ирака “начать процесс поиска политического компромисса”.
|20.02.2007
|
Волю янки закалят в виртуальном Ираке
оцедуры подобного рода не помешают и новобранцам, которым только предстоит познакомиться с реалиями Ирака. По мнению психолога, психические травмы, возникающие при "резком" переходе от военной
|02.02.2007
|
Пентагону в Ираке срочно нужны лазеры
ния морской пехоты ослепляющими лазерами принадлежит командующему коалиционными войсками в Западном Ираке генерал-майору Ричарду Цильмеру. Именно он является автором идеи разработки для морской
|15.01.2007
|
Иракские боевики используют Google Earth
Разведывательные службы британской армии заявили, что террористы, атаковавшие британские базы в иракской Басре, использовали карты Google Earth. Об этом говорят распечатки карт на базе спутниковых фотографий, найденные в домах боевиков. На них находятся детальные изображения баз, включая
|15.12.2006
|
"Ракурс" поставил систему технологического контроля для иракской ТЭС
НПФ «Ракурс» выполнила изготовление и поставку системы технологического контроля параметров «СТК-ЭР» турбогенератора для ТЭС «Дибис» в Ираке. Проект был выполнен в рамках контракта концерна «Силовые машины» на поставку энергетического оборудования на данную ТЭС. По условиям контракта «Силовые машины» изготавливают и поставляют
|05.12.2006
|
Ирак становится кладбищем американской военной техники
Американские cухопутные войска и корпус морской пехоты тратят около $2 млрд. ежемесячно на замену вооружений и военной техники, уничтоженных или снятых с эксплуатации в Ираке и Афганистане. Как сообщает "Военно-промышленный курьер", это четвертая часть от той суммы, в которую ежемесячно обходятся США боевые действия в этих двух странах. Деньги на эти цели выде
|05.12.2006
|
Ирак становится кладбищем американской военной техники
Американские cухопутные войска и корпус морской пехоты тратят около $2 млрд. ежемесячно на замену вооружений и военной техники, уничтоженных или снятых с эксплуатации в Ираке и Афганистане. Как сообщает "Военно-промышленный курьер", это четвертая часть от той суммы, в которую ежемесячно обходятся США боевые действия в этих двух странах. Деньги на эти цели выде
|30.11.2006
|
Пентагон развернет в Ираке сеть аэростатов слежения
Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin соглашению стоимостью $77,5 млн., предусматривающее развертывание в Ираке привязных аэростатов с разведывательной аппаратурой. Аэростаты заполняются гелием и могут работать круглосуточно. Как сообщает Space Daily, Lockheed Martin уже поставила заказчикам в обще
Ирак и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.