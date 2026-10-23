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Helsingin yliopisto University of Helsinki Университет Хельсинки

Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки

СОБЫТИЯ


23.10.2026 Волки вошли в финские деревни после того, как Google уничтожила сотни гектаров леса для строительства ЦОД 1
01.04.2024 Российские ученые доказали эффективность трехуровневых квантовых систем – кутритов 1
15.04.2021 ИИ считывает сигналы мозга и создает портреты, которые нравятся 2
19.11.2013 Регионам нужна единая информационная система образования «пять в одном» 2
05.04.2013 Эстонцы будут уводить спутники с орбиты сверхтонким тросом 1
21.08.2012 Найден новый "виновник" кислотных дождей 1
06.04.2012 У Земли есть набор сменяющихся минилун 1
05.03.2012 Почему колесо изобрели так поздно? 1
26.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
22.09.2011 Техническим директором Nokia стал ученый 1
25.08.2011 Системе Linux исполнилось 20 лет 1
31.05.2011 Синхротрон покажет молекулярную структуру метеоритов 1
02.03.2011 Любовь к музыке сплачивает социум на генетическом уровне 1
22.12.2010 В Хельсинки построят первый «пассивный» экологичный офисный комплекс 1
21.02.2008 Музыкальная терапия помогает пациентам, перенесшим инсульт 1
21.12.2007 Новый одноэлектронный транзистор используют для определения ампера 1
25.01.2007 Создан генератор ультрахолода 1
13.11.2006 Необычное открытие сделано в области низких температур 1
13.11.2006 Необычное открытие сделано в области низких температур 1
25.08.2006 Linux исполнилось 15 лет 1
27.08.2003 "Метроком", "Раском" и ГНИИ ИТТ "Информика" организовали международный канал передачи данных для RUNNet 1
07.07.1999 Центр "Протей" намерен создать исследовательский учебный центр сетевых Internet-технологий. 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Helsingin yliopisto и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 2
Google LLC 12834 2
Ekahau Oy 5 2
Nokia Research 6 2
Ростелеком 11077 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
SAP SE 5633 1
Microsoft Corporation 25897 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 1
Apple Inc 13322 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
HP Inc. 5911 1
9746 1
Acer Group - Acer Inc 2828 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 163 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 1
БАРС Груп 582 1
Red Hat 1383 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
ICL ГК - ICL Group 513 1
Актион МЦФЭР 56 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 120 1
Раском - Rascom 51 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 193 1
Metrocom - Метроком 89 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
МегаФон - Мобиком 230 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 75 1
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 1
eBay Inc 1642 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1998 1
ЕКА Топливная компания 149 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 149 1
Резонанс НПП 409 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 44 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2387 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Минобрнауки РФ - Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 45 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 158 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14236 4
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 188 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28666 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4518 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13642 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1862 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8547 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27246 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8823 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24900 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11996 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10882 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16845 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10317 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7453 2
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 60 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24244 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7646 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5103 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55118 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22869 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5034 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 708 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27145 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17138 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6748 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2756 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1618 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7567 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26572 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1169 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5165 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7554 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2394 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34109 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 689 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1998 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2154 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4528 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - SRGAN - Super-Resolution Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 109 1
Linux OS 11708 2
MINIX - UNIX-совместимая операционная система 17 2
Nokia Symbian OS 1411 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 364 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1035 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 255 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 284 1
Linux GNU - Gentoo 47 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Arch Linux 32 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 1
Барс.Образование 33 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
Linux Slackware 31 1
Linux - Debian GNU 584 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 40 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 188 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Pekola Jukka - Пекола Юкка 4 4
Green Richard - Грин Ричард 4 2
Meschke Matthias - Мешке Матиас 2 2
Tirri Henry - Тирри Генри 3 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 241 2
Solomon Rob - Соломон Роб 5 1
Колачевский Николай 5 1
Казьмина Алена 1 1
Georgiadis Margo - Георгиадис Марго 3 1
Sarkamo Teppo - Сааркамо Теппо 1 1
Schiavo Vincent - Скиаво Винсент 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169141 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55170 5
Европа 25047 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48246 3
Земля - планета Солнечной системы 10925 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19842 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19437 2
Германия - Федеративная Республика 13317 2
Франция - Французская Республика 8214 2
Солнечная система - Solar system 2575 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 849 2
США - Калифорния 4846 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 51 1
Ближний Восток - Месопотамия 23 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3527 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 1
Польша - Республика 2046 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4571 1
Америка Южная 885 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
Ближний Восток 3171 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2920 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2115 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Украина 7976 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2927 1
Евразия - Евразийский континент 647 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2347 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1793 1
Эстония - Эстонская Республика 846 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1433 1
Россия - ПФО - Пензенская область 654 1
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Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 230 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 946 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34447 7
Физика - Physics - область естествознания 2974 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12475 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2320 3
Образование в России 3037 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5874 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10608 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58685 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 836 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5592 2
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 585 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 322 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4632 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7995 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6907 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2160 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27774 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 218 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1715 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1568 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2181 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3434 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3820 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 810 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1063 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6205 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54300 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6874 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5727 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3085 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7603 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 752 1
Зоология - наука о животных 2921 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4785 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2086 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1297 1
EurekAlert 291 2
РИА Новости 1046 1
Nature 835 1
Physical Review Letters 168 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 162 1
PhysicsWeb 184 1
PhysicsWorld 90 1
Helsingin Sanomat 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8691 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 2
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 1
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 337 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1266 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 53 1
РАН - ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 127 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 1
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 61 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
Helsinki University of Technology - Teknillinen korkeakoulu - Политехнический институт Хельсинки - Хельсинкский технологический университет 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 2
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