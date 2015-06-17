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Elop Stephen Элоп Стивен
СОБЫТИЯ
|17.06.2015
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Из Microsoft изгоняют топ-менеджеров. Среди жертв Стивен Элоп и Кирилл Татаринов
об изменениях в руководящем составе, подразумевающих ряд отставок. Корпорацию покинет Стивен Элоп (Stephen Elop), исполнительный вице-президент подразделения Devices Group. Где он будет работа
|08.11.2013
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Стивен Элоп планирует «забросить» Windows, если станет главой Microsoft
Кандидат на должность генерального директора Microsoft Стивен Элоп (Stephen Elop) намерен нарушить традиции Microsoft и сфокусировать компанию на разработке попу
|24.09.2013
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В контракте Стивена Элопа была прописана награда за развал Nokia
прессы, председатель правления Nokia Ристо Силасма (Risto Siilasmaa) заявил, что бонусная программа Стивена Элопа «в целом идентична» бонусной программе предыдущего генерального директора Nokia
|03.09.2013
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Назван «внутренний кандидат» на пост главы Microsoft
Гендиректор Microsoft Стив Балмер (Steve Ballmer) признал, что нынешний глава Nokia Стивен Элоп (Stephen Elop) станет «внутренним» кандидатом Microsoft в кресло главы компании после ухода в
|18.06.2012
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Глава Nokia Стивен Элоп: Мы намерены "активно конкурировать" с Android
Глава Nokia Стивен Элоп (Stephen Elop) на совещании с инвесторами завил о том, что они намерены "активно конкурировать
|05.05.2012
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Недовольный акционер подал в суд на Nokia и главу компании Стивена Элопа
так и не выполнил обещаний. К ответу за неисполнение обязательств истец намерн привлечь главу Nokia Стивена Элопа (Stephen Elop), который стал инициатором сделки с Microsoft, и финансового дире
|14.02.2011
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Глава Nokia Стивен Элоп: я не троянский конь
После анонса сделки между Nokia и Microsoft новоиспеченному главе Nokia Стивену Элопу (Stephen Elop) приходится отвечать на едкие реплики в свой адрес и в адрес компаний-партнеров.
|10.09.2010
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Nokia возглавит выходец из Microsoft
ka Kallasvuo) покинет компанию 20 сентября 2010 г. Обе освободившиеся должности займет Стивен Элоп (Stephen Elop), который приступит к работе 21 сентября. До этого Элоп являлся президентом подр
Elop Stephen и организации, системы, технологии, персоны:
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