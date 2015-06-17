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Elop Stephen Элоп Стивен

СОБЫТИЯ


17.06.2015 Из Microsoft изгоняют топ-менеджеров. Среди жертв Стивен Элоп и Кирилл Татаринов

об изменениях в руководящем составе, подразумевающих ряд отставок. Корпорацию покинет Стивен Элоп (Stephen Elop), исполнительный вице-президент подразделения Devices Group. Где он будет работа
08.11.2013 Стивен Элоп планирует «забросить» Windows, если станет главой Microsoft

Кандидат на должность генерального директора Microsoft Стивен Элоп (Stephen Elop) намерен нарушить традиции Microsoft и сфокусировать компанию на разработке попу
24.09.2013 В контракте Стивена Элопа была прописана награда за развал Nokia

прессы, председатель правления Nokia Ристо Силасма (Risto Siilasmaa) заявил, что бонусная программа Стивена Элопа «в целом идентична» бонусной программе предыдущего генерального директора Nokia
03.09.2013 Назван «внутренний кандидат» на пост главы Microsoft

Гендиректор Microsoft Стив Балмер (Steve Ballmer) признал, что нынешний глава Nokia Стивен Элоп (Stephen Elop) станет «внутренним» кандидатом Microsoft в кресло главы компании после ухода в

18.06.2012 Глава Nokia Стивен Элоп: Мы намерены "активно конкурировать" с Android

Глава Nokia Стивен Элоп (Stephen Elop) на совещании с инвесторами завил о том, что они намерены "активно конкурировать
05.05.2012 Недовольный акционер подал в суд на Nokia и главу компании Стивена Элопа

так и не выполнил обещаний. К ответу за неисполнение обязательств истец намерн привлечь главу Nokia Стивена Элопа (Stephen Elop), который стал инициатором сделки с Microsoft, и финансового дире
14.02.2011 Глава Nokia Стивен Элоп: я не троянский конь

После анонса сделки между Nokia и Microsoft новоиспеченному главе Nokia Стивену Элопу (Stephen Elop) приходится отвечать на едкие реплики в свой адрес и в адрес компаний-партнеров.
10.09.2010 Nokia возглавит выходец из Microsoft

ka Kallasvuo) покинет компанию 20 сентября 2010 г. Обе освободившиеся должности займет Стивен Элоп (Stephen Elop), который приступит к работе 21 сентября. До этого Элоп являлся президентом подр

Публикаций - 156, упоминаний - 318

Elop Stephen и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 143
Microsoft Corporation 25775 114
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 29
Apple Inc 13156 29
Samsung Electronics 11065 21
Google LLC 12690 20
Intel Corporation 12811 16
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 12
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 12
X Corp - Twitter 2938 11
Qualcomm Technologies 1974 10
Accenture plc 719 10
HTC Corporation 1512 9
Jolla - Sailfish Holding 85 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 8
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 7
Adobe Macromedia 219 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Adobe Systems 1597 6
HERE Technologies 113 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Lenovo Motorola 3566 5
Nokia Markets 17 4
Dell EMC 5180 4
AT&T Inc 1726 4
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 3
LG Electronics 3735 3
HPE - Juniper Networks 460 3
Nokia Mobile Solutions 4 2
Nokia Research 6 2
Myriad Group - Purple Labs - Esmertec 22 2
Broadcom - VMware 2610 2
МегаФон 10742 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 11
Связной ГК 1401 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Carl Zeiss AG 307 3
Ford 435 3
Uber 357 2
Danske Bank 8 2
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 2
Евросеть 1421 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Coca-Cola Company 261 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
36,6 - аптечная сеть 96 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ukio - Ūkio bankas 2 1
Konecranes - Конекрейнс 4 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Reebok 14 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Medtronic - Медтроник 17 1
BMW Designworks Group 15 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Diageo PLC 4 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
SC Johnson - S.C. Johnson & Son - Эс. Си. Джонсон 3 1
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
HighMark Capital Management 1 1
Novo Nordisk 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
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Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 109
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 57
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 7
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 7
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Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 34
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Dillon Marc - Диллон Марк 7 5
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Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 4
Ahtisaari Marko - Ахтисаари Марко 8 4
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 4
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 4
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 3
Hood Amy - Гуд Эми 17 3
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 3
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Татаринов Кирилл 43 3
Fisher Doug - Фишер Дуг 4 2
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 2
Kochikar Purnima - Кочикар Пурнима 3 2
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 2
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Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 2
Maritz Paul - Моритц Пол 36 2
Srivastava Amitabh - Шривастава Амитабх 5 2
Dinning Damian - Диннинг Дамиан 6 2
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Giles Colin - Джилс Колин 3 2
Green Richard - Грин Ричард 4 2
Mundie Craig - Манди Крейг 20 2
Ihamuotila Timo - Ихамутила Тимо 6 2
Rudder Eric - Раддер Эрик 16 2
Weber Chris - Вебер Крис 6 2
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 2
DeVard Jerri - ДеВард Джерри 4 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
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Европа 24964 14
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Сингапур - Республика 1953 4
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США - Нью-Йорк 3180 4
Финляндия - Хельсинки 253 4
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
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Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
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США - Калифорния 4829 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
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США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
Норвегия - Осло 119 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Средиземное море - Эгейское море 25 1
США - Огайо - Дейтон 2 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 56 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
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PCWorld - PC World 47 1
GigaOM 71 1
Electronista 166 1
InformationWeek 241 1
Phone Scoop 5 1
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AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
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