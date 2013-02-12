Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nokia Sseries серия телефонов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.02.2013
|
Nokia Asha 310: телефон с двумя SIM-картами на платформе Series 40
улятор рассчитан на 17 часов разговоров, 600 часов в режиме ожидания или 54 часа прослушивания музыки. Владельцам аппарата будет доступен магазин Nokia Store с более 125 тыс. приложений для платформы Series 40, на которой базируется Asha 310. Предустановленный веб-браузер Nokia Xpress Browser позволяет экономить на трафике, сжимая его на 90%. Nokia Asha 310 Asha 310 будет доступна в черном,
|23.04.2012
|
Nokia обновила браузер для Series 40
Компания Nokia выпустила обновленную версию веб-браузера для мобильных телефонов на платформе Series 40, сообщает TechCrunch. Browser 2.0 несет множество улучшений и новых функций, однако наиболее важной из них является компрессия данных, которая осуществляется с помощью сервера до их п
|23.07.2008
|
Первые скриншоты сенсорного интерфейса Nokia S60
В Сети появились первые скриншоты сенсорного интерфейса Nokia S60. Как видно из представленных изображений, интерфейс не является абсолютно новым, а лишь измененным вариантом существующего интерфейса, использующегося в смартфонах Nokia. Первые три к
|10.03.2006
|
Avaya поддержала платформу Nokia Series 80
Компания Avaya, поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, и корпорация Nokia объявили о поддержке ПО Avaya Communication Manager платформы Nokia Series 80. Теперь на основе этой платформы работают смартфон Nokia 9300, корпоративный смартфон Nokia 9300i и Nokia 9500 Communicator. Таким образом, в настоящее время решения Avaya совме
|01.08.2005
|
Самый полезный софт для Nokia Series 60
точнику знаний и мудрости. Для этой поистине благородной цели понадобится приложение, обычно именуемое в народе читалкой. Благодаря своей простоте Breader стал одной из самых популярных "читалок" для Nokia Series 60 Самый простой вариант – это установить Breader (http://os60.com/), главными преимуществами которого являются небольшой размер (около 50 Кб) и бесплатность. Эта читалка автоматич
|02.03.2004
|
"Телеклик" готовит к запуску контент-сервисы нового поколения
део, продажа Java-игр. Загрузка аудио- и видеоконтента ориентирована на следующие модели телефонов: Nokia Series 40 ver. 2, Nokia Series 60, Nokia Series 90, Nokia Series 80, SonyEricsson P800,
Nokia Sseries и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.