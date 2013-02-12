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Nokia Sseries серия телефонов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2013 Nokia Asha 310: телефон с двумя SIM-картами на платформе Series 40

улятор рассчитан на 17 часов разговоров, 600 часов в режиме ожидания или 54 часа прослушивания музыки. Владельцам аппарата будет доступен магазин Nokia Store с более 125 тыс. приложений для платформы Series 40, на которой базируется Asha 310. Предустановленный веб-браузер Nokia Xpress Browser позволяет экономить на трафике, сжимая его на 90%. Nokia Asha 310 Asha 310 будет доступна в черном,
23.04.2012 Nokia обновила браузер для Series 40

Компания Nokia выпустила обновленную версию веб-браузера для мобильных телефонов на платформе Series 40, сообщает TechCrunch. Browser 2.0 несет множество улучшений и новых функций, однако наиболее важной из них является компрессия данных, которая осуществляется с помощью сервера до их п
23.07.2008 Первые скриншоты сенсорного интерфейса Nokia S60

В Сети появились первые скриншоты сенсорного интерфейса Nokia S60. Как видно из представленных изображений, интерфейс не является абсолютно новым, а лишь измененным вариантом существующего интерфейса, использующегося в смартфонах Nokia. Первые три к
10.03.2006 Avaya поддержала платформу Nokia Series 80

Компания Avaya, поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, и корпорация Nokia объявили о поддержке ПО Avaya Communication Manager платформы Nokia Series 80. Теперь на основе этой платформы работают смартфон Nokia 9300, корпоративный смартфон Nokia 9300i и Nokia 9500 Communicator. Таким образом, в настоящее время решения Avaya совме
01.08.2005 Самый полезный софт для Nokia Series 60

точнику знаний и мудрости. Для этой поистине благородной цели понадобится приложение, обычно именуемое в народе читалкой. Благодаря своей простоте Breader стал одной из самых популярных "читалок" для Nokia Series 60 Самый простой вариант – это установить Breader (http://os60.com/), главными преимуществами которого являются небольшой размер (около 50 Кб) и бесплатность. Эта читалка автоматич
02.03.2004 "Телеклик" готовит к запуску контент-сервисы нового поколения

део, продажа Java-игр. Загрузка аудио- и видеоконтента ориентирована на следующие модели телефонов: Nokia Series 40 ver. 2, Nokia Series 60, Nokia Series 90, Nokia Series 80, SonyEricsson P800,

Публикаций - 149, упоминаний - 172

Nokia Sseries и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 118
Microsoft Corporation 25775 31
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Samsung Electronics 11065 15
Lenovo Motorola 3566 14
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 13
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 12
Apple Inc 13156 12
Google LLC 12690 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
LG Electronics 3735 7
Sony 6739 7
X Corp - Twitter 2938 6
F-Secure 216 6
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Jolla - Sailfish Holding 85 5
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 5
Otello Corporation - Opera Software 340 4
Motorola Solutions - Psion 127 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Philips 2099 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
HTC Corporation 1512 4
HMD Global - Nokia 144 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Motorola Inc 1156 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Canalys 236 3
Carl Zeiss AG 307 9
Совкомбанк Совесть 279 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
36,6 - аптечная сеть 96 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Reebok 14 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Новый век 27 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Sequoia Capital 115 1
UMA - United Music Agency 40 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 36
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
Symbian Foundation 38 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 96
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 95
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 81
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 56
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 55
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 39
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 39
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 34
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 28
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 28
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 26
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 25
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 25
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 25
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 24
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 24
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 23
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 20
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 20
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 18
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 17
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 17
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
Наушники - Headphones 4479 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 16
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 16
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 15
Nokia Symbian OS 1411 65
Google Android 15244 25
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 25
Nokia Nseries 538 24
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 23
Microsoft Windows 16882 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 20
Oracle Java - язык программирования 3469 19
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 15
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 14
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Linux OS 11533 12
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 11
Apple iOS 8583 11
Microsoft Office 4170 11
Nokia 7650 63 10
Nokia N-Gage 73 9
Nokia Asha 47 9
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 9
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 44 9
Nokia 7610 33 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 9
Opera Mini - браузер 213 9
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 8
Samsung SVR-диктофон 464 8
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Opera Browser - Браузер 1050 8
Nokia Cseries 79 7
Nokia 6600 - Nokia 6600 Slide - Nokia 6600 Fold 32 6
Rakuten Viber 665 6
Microsoft Outlook 1506 6
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 6
Nokia Xseries 54 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 5
Line Corporation - MixRadio - Nokia Music Store - Nokia Music Stand - Nokia Ovi Music Unlimited - Nokia Comes with Music 89 5
Nokia Smart Messaging - Nokia Messanging - Nokia Messaging for Social Networks 30 5
HP - palmOne - Handspring Treo 119 5
Ксенин Алекс 311 18
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 9
Dillon Marc - Диллон Марк 7 5
Константинов Константин 32 4
Koum Jan - Кум Ян 14 3
Клинаичев Андрей 33 3
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 3
Наумов Станислав 30 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 16 2
Harlow Jo - Харлоу Джо 14 2
Vanjoki Anssi - Ваньоки Ансси 32 2
Boilesen Lars - Бойлесен Ларс 39 2
Savander Niklas - Савандер Никлас 25 2
Nummela Arto - Нуммела Арто 6 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Попова Мария 141 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Демидов Михаил 134 1
Филиппов Сергей 36 1
Лопатин Виктор 25 1
Архипов Константин 21 1
Езык Сергей 7 1
Колосова Наталья 1 1
Nowak Keith - Новак Кейт 1 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Фомин Андрей 2 1
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 1
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 1
Saarnio Antti - Сарнио Анти 4 1
Simonson Rick - Симонсон Рик 6 1
Харчиков Иван 2 1
Dulaney Ken - Дулани Кен 8 1
Mercanton Patrick - Меркантон Патрик 1 1
Boreel Michiel - Борил Майкл 1 1
Gold Jack - Голд Джек 6 1
Tuutti Kari - Тутти Кари 3 1
Green Rich - Грин Рич 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Финляндия - Финляндская Республика 3697 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Европа 24964 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Япония 13807 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Индия - Bharat 5870 4
Африка - Африканский регион 3641 3
Китай - Тайвань 4245 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Америка Южная 884 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Финляндия - Хельсинки 253 2
Европа Западная 1496 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Германия - Штутгарт 70 1
Средиземное море - Эгейское море 25 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Франция - Бордо 29 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Ergonomics - Эргономика 1755 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Английский язык 7030 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
The Verge - Издание 619 3
Silicon 494 2
HPC.ru 117 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Crunchbase 74 2
AppleInsider 400 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
InformationWeek 241 1
NewsFactor 127 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Компьютерра - Компьюлента 9 1
Unwired View 39 1
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
GizChina - Издание 84 1
Wired - Издание 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
The Washington Post 350 1
9to5Google 60 1
Digital Trends - Издание 35 1
AP - Associated Press 2007 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
Strategy Analytics 285 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
День молодёжи - 27 июня 1087 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CeBIT 614 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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