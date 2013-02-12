Nokia Asha 310: телефон с двумя SIM-картами на платформе Series 40 улятор рассчитан на 17 часов разговоров, 600 часов в режиме ожидания или 54 часа прослушивания музыки. Владельцам аппарата будет доступен магазин Nokia Store с более 125 тыс. приложений для платформы Series 40, на которой базируется Asha 310. Предустановленный веб-браузер Nokia Xpress Browser позволяет экономить на трафике, сжимая его на 90%. Nokia Asha 310 Asha 310 будет доступна в черном,

Nokia обновила браузер для Series 40 Компания Nokia выпустила обновленную версию веб-браузера для мобильных телефонов на платформе Series 40, сообщает TechCrunch. Browser 2.0 несет множество улучшений и новых функций, однако наиболее важной из них является компрессия данных, которая осуществляется с помощью сервера до их п

Первые скриншоты сенсорного интерфейса Nokia S60 В Сети появились первые скриншоты сенсорного интерфейса Nokia S60. Как видно из представленных изображений, интерфейс не является абсолютно новым, а лишь измененным вариантом существующего интерфейса, использующегося в смартфонах Nokia. Первые три к

Avaya поддержала платформу Nokia Series 80 Компания Avaya, поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, и корпорация Nokia объявили о поддержке ПО Avaya Communication Manager платформы Nokia Series 80. Теперь на основе этой платформы работают смартфон Nokia 9300, корпоративный смартфон Nokia 9300i и Nokia 9500 Communicator. Таким образом, в настоящее время решения Avaya совме

Самый полезный софт для Nokia Series 60 точнику знаний и мудрости. Для этой поистине благородной цели понадобится приложение, обычно именуемое в народе читалкой. Благодаря своей простоте Breader стал одной из самых популярных "читалок" для Nokia Series 60 Самый простой вариант – это установить Breader (http://os60.com/), главными преимуществами которого являются небольшой размер (около 50 Кб) и бесплатность. Эта читалка автоматич